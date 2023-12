Čím více hvězdiček, tím lepší dovolená? Češi stále častěji míří v zimě do exotiky a za vyšší kvalitu si rádi připlatí

Zájem Čechů o zimní dovolené stále roste a podle údajů cestovních kanceláří tomu nebude jinak ani letos. Většina lidí plánuje pobyt v předstihu, a to při cestě za teplem i na hory, do tradičních i nových destinací. Dlouhodobě se přitom zvyšují požadavky na kvalitu ubytování a v exotice vede all inclusive stravování, které bylo dříve oblíbené spíše na letních dovolených. Rozhodující jsou nejen ceny, ale také přímé lety a celkový komfort.

Poptávka po dovolených během zimní sezóny je letos stejně jako v létě rekordní. Na Silvestra máme vyprodané kapacity přibližně z 80 %, jak u pobytových, tak poznávacích zájezdů, řekla pro Euro.cz tisková mluvčí cestovní kanceláře Česko Kateřina Pavlíková a dodala, že meziročně se zájem o dovolené v exotice zvýšil o více než 90 procent.

S vyšším počtem zákazníků počítá také cestovní agentura Invia, která se na zájezdy do exotiky soustředí dlouhodobě. Letos by se podle obchodního ředitele společnosti Radka Šafaříka měl nárůst pohybovat o 15 až 20 procent s tím, že vrcholy zimní sezóny nastanou tradičně během svátků a prázdnin.

Za teplem Češi nejčastěji utíkají ve dnech, kdy mají školy volno nebo jsou státní svátky, a lidé tak ušetří na čerpání dnů dovolené. Jedna ze špiček proběhla během podzimních prázdnin, kdy prodeje v tomto termínu meziročně stouply o rekordních 45 %, popsal Šafařík.





Čeští turisté si čím dál častěji dopřávají dovolenou u moře i v zimním období. Prodeje zájezdů do exotiky tedy podle cestovních kanceláří meziročně vzrostly o desítky procent.

Podle předpokladů jsou nejžádanější termíny během vánočních svátků a Silvestra, ale i podzimních nebo jarních prázdnin. A to platí pro cesty do exotiky i na hory.

Služby dříve považované za luxus se pomalu stávají standardem a běžnější je dovolenou plánovat dopředu, nejen kvůli cenám, ale hlavně kvůli vyšším požadavkům na kvalitu ubytování a stravy.

Pokud jde o exotiku, k nejpopulárnějším destinacím patří Spojené arabské emiráty, Zanzibar nebo Maledivy. Na lyže vyrážejí Češi hlavně do Itálie a Rakouska, ale nyní mají možnost vyzkoušet i netradiční Turecko.

Čtyři hvězdičky jako běžný standard

Dále data společnosti Invia ukazují na markantní rozdíly v požadavcích na kvalitu ubytování. A to za posledních 10 let, ale i v meziročním srovnání. Dvouhvězdičkové hotely tedy už zřejmě mají svoji éru za sebou a pokles se týká i tříhvězdičkové úrovně. Zatímco v roce 2013 ji preferovala zhruba polovina Čechů, nyní to je pouze pětina.

Naopak podíl čtyřhvězdičkových hotelů se za stejnou dobu téměř zdvojnásobil a zájem o pětihvězdičkové ubytování vzrostl z 10 na 24 procent. Platí to jak pro letní, tak právě pro zimní dovolené, jen na horách jsou zákazníci méně nároční. A jak potvrzuje Petr Šatný z DER Touristik, stejný trend se projevuje napříč celým trhem.

„Z exotických destinací je zájem především o kvalitnější zájezdy – dominují 4– a 5hvězdičkové hotely s all inclusive v zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty, Maledivy či Mauricius. Tento vývoj jsme očekávali, a tak jsme výrazně navýšili program do většiny zimních destinací v naší nabídce,“ vysvětluje Šatný. A zároveň zmiňuje, že v Emirátech, které jsou dlouhodobě považovány za nejdostupnější exotiku, otevírá cestovní kancelář i svůj první klubový hotel.

All inclusive levnější než letenka

Ani cestující s nižším rozpočtem se nemusí vzdávat pohodlí, celodenní stravy a zábavných programů. Za celé zájezdy do exotiky totiž často zaplatí méně než za samostatnou letenku. A to zejména v případě, že si dovolenou objednají v dostatečném předstihu. Při nákupu navíc nemusí platit celou částku a možná je i případná změna termínu nebo destinace. First minute je podle Šafaříka v podstatě nový last minute a zaručuje výhodnou cenu a dostatečnou flexibilitu.





Nejoblíbenějším destinacím vévodí trojlístek zemí s přímým leteckým spojením z Prahy: Spojené arabské emiráty, Zanzibar a Dominikánská republika. Poté následují Maledivy, Thajsko, Mauricius nebo Kuba. Díky přímým letům se ale zvyšuje zájem i o takové země, jako je Keňa, Srí Lanka, Omán či Madagaskar, vyjmenovává Šafařík a poukazuje na výhodné ceny na příkladu zájezdu do thajského Phuketu.

Běžná cena letenek do této destinace začíná přibližně na 24 tisíc korunách, ale v nabídce Invia je možné sehnat týdenní pobyt ve 4hvězdičkovém hotelu s plnou penzí za pouhých 22 tisíc korun.

Na hory do Itálie, Rakouska i Turecka

Užít si moře uprostřed největší zimy je velmi lákavé, ale mnoho lidí stále dává přednost dovolené na horách. Případně si dopřává oba typy odpočinku a lyžovat vyráží alespoň na prodloužené víkendy. Nejvíce Čechů každoročně míří do Itálie a Rakouska. Popularitu si ale rychle získávají i nové lyžařské areály v Turecku, které je nyní možné navštívit za zaváděcí ceny.