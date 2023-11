Chystáte se pracovat v zahraničí? Kdy si musíte platit zdravotní pojištění dvakrát?

Pokud plánujete vycestovat do zahraničí například za prací, na pobyt kombinovaný s poznáváním, jako jsou Work and Travel či Work and Holiday apod., z pohledu zdravotního pojištění jde o komplikovanou agendu.

O tom, zda se můžete odhlásit ze zdravotního pojištění v České republice po dobu vaší nepřítomnosti, a přihlásit se v zahraničí, kde budete pobývat, rozhoduje délka pobytu, konkrétní stát a řada dalších faktorů.

Celou problematiku na národní úrovni upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Kromě toho je ale potřeba brát v potaz také mezinárodní smlouvy, tedy v tomto případě nařízení Evropského parlamentu a Rady a její prováděcí nařízení.

Pracujete v rámci Evropy?

I přes to, že každý případ může být něčím odlišný a řídit se jinými pravidly, dají se do určité míry zobecnit. Pokud byste vyrazili pracovat do jiného státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo do zemí spadajících do Evropského sdružení volného obchodu, pak podle výše uvedených mezinárodních smluv (Nařízení Evropského parlamentu a Rady, prováděcího nařízení) podléháte právním předpisům o zdravotním pojištění v tomto státě. Obecně platí, že k duplicitě pojištění ve státech EU, ESVO, Velké Británii a ČR nesmí docházet a nejčastěji je tato osoba pojištěna ve státě výkonu výdělečné činnosti, říká František Tlapák, tiskový mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP). Zde doba, po kterou pojištěnec výdělečnou činnost v zahraničí vykonává, nehraje roli, dodává Petr Kvapil, tiskový mluvčí Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.





Pokud byste tedy odjeli pracovat například do Řecka, a to třeba jen po dobu letních prázdnin, musíte se ze zdravotního pojištění v České republice odhlásit a přihlásit se ke zdravotnímu pojištění v Řecku, a to na základě vaší výdělečné činnosti tam.

Státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. Státy EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Velká Británie. Státy ESVO: Švýcarsko.

Pokud by k souběhu zdravotního pojištění v tomto případě došlo, například proto, že jste to své pojišťovně nenahlásili, nebo jste se nepochopili a špatně se situace vykomunikovala, je potřeba to řešit i zpětně. Po zjištění je jedno z pojištění zpětně zrušeno, což vede k řadě administrativních nepříjemností pro pojištěnce i instituce, vysvětluje Ladislav Wagner, zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění.

Máme s danou zemí smlouvu?

Podobný princip se uplatní také v případě, že sice jedete pracovat mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ale Česká republika má s těmito zeměmi uzavřenou platnou mezinárodní smlouvu. Mezi tyto státy patří například:

Alžírsko,

Maroko,

Izrael,

Turecko,

Severní Makedonie,

Albánie,

Tunisko,

Sýrie,

Srbsko,

Černá Hora,

Japonsko,

USA.

Při výdělečné činnosti v těchto zemích tak platí, že na délce pobytu nezáleží a vy se musíte odhlásit ze zdravotního pojištění u nás a přihlásit se k němu v dané zemi.

Ani tady by tedy nemělo docházet k tomu, že si zdravotní pojištění platíte dvakrát. Výjimka ale potvrzuje pravidlo. Typicky je zde dvojí pojištění přípustné v situaci, kdy dochází k zaměstnání na území obou zemí, nebo kdy je v jedné zemi vykonávána samostatná výdělečná činnost a ve druhé zaměstnání, dodává Ladislav Wagner.





Práce v zahraničí, ale pojištění doma?

Jak jsme uvedli, jde o komplikovanou problematiku. Existují i případy, kdy sice pracujete ve členském státě EU, ale zároveň si platíte zdravotní pojištění v ČR. Typicky jde o tzv. vyslané pracovníky. To je osoba, která je zaměstnaná v České republice a je svým zaměstnavatelem v rámci svého pracovněprávního vztahu vyslána na území druhého členského státu EU, aby tam pro něj vykonávala práci, říká Petr Kvapil.

V takovém případě jste zdravotně, nemocensky i důchodově pojištěni v České republice, ale pracujete v některé ze zemí EU. Maximálně však po dobu 24 měsíců. Aby vám nevznikla povinnost platit si zdravotní pojištění v zahraničí, musíte doložit doklad, že i nadále podléháte českým právním předpisům a jste tu pojištěni.

Tímto dokladem se myslí formulář E 101 nebo Přenositelný dokument A1, které vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

Vyslaným pracovníkem můžete být i jako OSVČ, a to když dočasně pracujete v jiné zemi na určitém úkolu, ale těžiště vaší práce zůstává v České republice.

A co práce ve třetích zemích?

Pokud se chystáte za prací do států, které do žádné výše uvedené kategorie nespadají, jde o tzv. třetí země. Může jít například o Austrálii či Nový Zéland.

V takovém případě se za určitých okolností můžete rozhodnout, zda budete nadále účastníkem systému zdravotního pojištění v ČR a budete si tady také hradit zdravotní pojištění, nebo zda se tu ze zdravotního pojištění odhlásíte. To jde v zásadě při splnění těchto podmínek:

cestujete do ciziny na nepřetržitý pobyt v délce nejméně 6 měsíců,

po celou dobu pobytu v cizině jste zdravotně pojištěni,

své zdravotní pojišťovně písemně doručíte prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině.

Pokud všechny podmínky splňujete, můžete se z českého zdravotního pojištění odhlásit a přihlásit se ke zdravotnímu pojištění ve třetí zemi. Doklady o uzavřeném zdravotním pojištění v cizí zemi si ale ponechte, budete je potřebovat. Při dlouhodobém pobytu ve třetích zemích je ale nezbytné, aby se osoba po návratu do ČR prokázala uhrazeným zdravotním pojištěním, dodává Ivo Čelechovský, tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny.

Interní systémy zdravotních pojišťoven po světě nejsou provázané a tuto informaci si navzájem nepředávají. Pokud byste po svém návratu do ČR nemohli doložit, že jste byli v zahraničí zdravotně pojištěni, museli byste si pojistné doplatit tak, jako byste se nikdy neodhlásili. Ovšem bez penále, to se v tomto případě nevymáhá.

Souběh pojištění? Ano, při nekomunikaci nebo krátkém pobytu

I v případě, že pracujete ve třetích zemích, může dojít k souběhu pojištění. Tedy k situaci, kdy si zdravotní pojištění platíte jak v ČR, tak v oné třetí zemi.

Prvním případem by byla situace, kdy sice jedete do zahraničí pracovat na déle než 6 měsíců, ale své zdravotní pojišťovně to neoznámíte. Ta tak o ničem neví, nevrátili jste jí průkaz zdravotního pojištění, a ona proto po právu očekává, že si budete pojištění hradit. Tomu se však lze vyhnout včasným řešením situace ještě před odjezdem.

Ve druhém případě se tomu bohužel nevyhnete. Pokud půjde o pobyt kratší než 6 měsíců, bude pojištěnec pojištěn ve dvou zemích současně, dodává Ladislav Wagner. V případě práce ve třetích zemích, která je kratší než 6 měsíců, vám bohužel nevzniká nárok na odhlášení ze zdravotního pojištění v České republice. Zároveň vám ale pravděpodobně vznikne povinnost hradit si zdravotní pojištění ve státě, do kterého odjíždíte pracovat. V tomto případě tak budete platit zdravotní pojištění dvakrát.

Vše oznamte vaší zdravotní pojišťovně

Ať už se chystáte do zahraničí na Work and Travel, nebo jako vyslaný pracovník, máte ke své zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost. Nejpozději do 8 kalendářních dnů od změny jí musíte oznámit, že jste začali pracovat v cizí zemi, ve které a jak řešíte své zdravotní pojištění, případně že se chcete ze zdravotního pojištění v ČR odhlásit.

Ideální je však kontaktovat zdravotní pojišťovnu ještě před odjezdem, zejména pokud máte pocit, že váš případ je něčím specifický a nejste si jisti, zda postupujete správně.