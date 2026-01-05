Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi

Vláda Petra Fialy v prosinci na své poslední schůzi schválila návrh zákona, který do českého práva převádí unijní směrnici o společných pravidlech na podporu oprav zboží. Nový zákon zavádí povinnost výrobců zajistit opravu vybraných typů zboží i po uběhnutí zákonem stanovené „záruční lhůty“ nebo v situacích, na které se běžně záruka nevztahuje.
Prostřednictvím této legislativy chtějí evropští politici docílit toho, aby se lidem namísto koupě nového kusu více vyplatilo určité výrobky opravovat. Ze zprávy, kterou si EU při přípravě směrnice nechala zpracovat vyplývá, že 40 % oslovených spotřebitelů z celé EU, Islandu a Norska nejčastěji mění vadný výrobek za nový, 35 % spotřebitelů dává vadný výrobek opravit a jen 9 % řeší problém nákupem použitého nebo renovovaného výrobku.
Nákup nového kusu podle EU lidé často preferují také proto, že nemohou najít vhodného opraváře, případně je oprava velmi nákladná. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu, které návrh předložilo, ale nyní spotřebitelé získají jistotu oprav za férových a transparentních podmínek.
Co konkrétně nám jednotná pravidla pro opravy přinesou v praxi?
Oprava za přiměřenou cenu
Nově tedy spotřebitelé získají právo požádat výrobce (případně dovozce či distributora) o opravu u vybraných kategorií výrobků. Jejich seznam, stejně tak rozsah a lhůtu pro provedení opravy, určuje předpis EU. Konkrétně jde o:
- pračky a pračky se sušičkou,
- myčky,
- chladicí spotřebiče,
- elektronické displeje,
- svařovací zařízení,
- vysavače,
- servery a datová úložiště,
- mobilní telefony, bezdrátové telefony a počítače typu slate,
- bubnové sušičky pro domácnost,
- zboží se zabudovanou baterií lehkých dopravních prostředků,
- lokální topidla.
Výrobci budou mít nově povinnost zajistit u této skupiny výrobků opravu – pokud bude technicky proveditelná – ve dvou situacích. Jednak v pozáruční době, tedy v momentě, kdy vám doběhne dvouleté lhůta, ve které lze uplatnit práva z vadného plnění.
Nadto se ale bude právo na opravu vztahovat i na vady, které vzniknou během „záruky“ a na které se právo z vadného plnění nevztahuje. Typicky jde o situace, kdy si vadu na daném výrobku nechtěně způsobíte sami – důvodová zpráva k zákonu jako příklad uvádí situaci, kdy vám spadne na zem mobil a rozbije se displej.
Zatímco s reklamací byste u prodejce neuspěli, výrobce vám bude muset s opravou pomoci. Právě na výrobce tato nová povinnost dopadne, prodejci s ní naopak nebudou mít co dočinění.
Pozor! Chystaná novinka se nevztahuje na opravy v rámci práv z vadného plnění. Tedy klasická reklamace se bude dál řešit podle občanského zákoníku.
Opravu samotnou by měli zajistit přímo výrobci, případně mohou pověřit třetí osobu. Oprava by ale vždy měla proběhnout v přiměřené lhůtě. Zároveň může výrobce zvážit, zda vám po dobu trvání opravy poskytne náhradní výrobek. Pokud ano, návrh zákona mu dává na vybranou, zda tak učiní zadarmo, nebo po vás bude chtít přiměřený poplatek. V situacích, kdy nebude oprava možná, vám také může výrobce nabídnout renovovaný výrobek.
Opravu může výrobce provést bezplatně, ale i za poplatek, do kterého promítne práci, díly a odpovídající marži. V materiálu k návrhu zákona konkrétně stojí, že cena za opravu nesmí být nepřiměřená – tedy nastavená tak, aby od opravy odrazovala. Vedle toho zákon připouští také možnost účtovat si poplatek za diagnostiku, pokud bude pro opravu výrobku potřeba. Cenu za diagnostiku ale bude nutné avizovat předem.
Výrobce zároveň nesmí odmítnout opravu kvůli tomu, že už se o ni dříve snažil někdo jiný, třeba i sám majitel daného výrobku. Za odmítnutí bude hrozit pokuta až 5 mil. Kč od České obchodní inspekce.
Informace o ceně a způsobu opravy předem
To, že vám nově vznikne právo o opravu žádat pak samozřejmě neznamená, že je nutné ho využít. Bude tedy zcela na vás, zda si raději koupíte nový výrobek nebo třeba zajdete za opravářem ze sousedství.
Aby bylo možné snadno posoudit, jaká varianta se vyplatí nejvíce, výrobci budou muset zveřejňovat jasné informace o opravárenských službách a orientačních cenách typické opravy. Tato informace musí být výrobcem zpřístupněná minimálně po dobu trvání jeho povinnosti provést opravu. Doba, po kterou má výrobce povinnost zajišťovat opravitelnost výrobků se přitom liší v závislosti na konkrétním výrobku – podle důvodové zprávy jde nejčastěji o rozmezí 6 až 10 let.
Součástí návrhu je také standardizovaný evropský informační formulář, jehož prostřednictvím by vás měl daný opravář informovat o povaze vady, ceně a způsobu navržené opravy a době, po jakou bude oprava trvat. Sestavení tohoto soupisu bude bez poplatku a zároveň má platit, že pokud se rozhodnete nabídnuté podmínky akceptovat, má opravář povinnost opravu za daných podmínek provést.
Spotřebitel se také může prostřednictvím tohoto formuláře dozvědět, zda mu bude po dobu opravy k dispozici náhradní výrobek a za jakou cenu. To by mohlo být pro spotřebitele důležité zejména u takových výrobků, bez kterých je těžké se obejít, uvádí dále důvodová zpráva.
Účinnost výše uvedených opatření je nyní naplánovaná na 31. července 2026, což je i datum, které pro zavedení pravidel pro opravitelnost stanovila EU. Podle Evropské Komise spotřebitelé prostřednictvím navržených opatření uspoří 176,5 mld. EUR za 15 let.
Hodí se vědět!
Jaké další novinky nás v průběhu roku 2026 čekají a co se ze začátkem roku změnilo, napoví článek:
Vyhledávání opravářů online
Současně se zavedením jednotných pravidel pro opravy chystá Evropská komise spuštění Evropské online platformy pro opravy, prostřednictvím které půjde opraváře vyhledávat.
Registrace i využívání této online platformy by mělo být bezplatné. Protože je v Česku řemeslníků málo, bude u nás podle Ministerstva průmyslu a obchodu platforma zpřístupněná nejen subjektům, které splňují definici opraváře, ale i komunitním centrům a prodejcům renovovaného zboží, včetně výkupců zboží za účelem jeho renovace. Spuštění této platformy je naplánované na červenec 2027.
Při opravě se prodlouží záruka
Další motivací pro opravy namísto nákupu nového zboží má být prodloužení záruční doby o 12 měsíců v situaci, kdy budete dané zboží reklamovat (řečí zákona uplatňovat právo z vadného plnění) a jako způsob řešení si zvolíte opravu.
Toto opatření je ovšem součástí novely zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud projde legislativním kolečkem, začne stejně jako právo na opravu platit od července letošního roku.
Vedle prodloužení záruky o 1 rok pak novela řeší také zákaz propagace výrobků, které jsou záměrně konstruovány tak, aby se brzy poškodily nebo přestaly fungovat.
Tento postup nutí spotřebitele pořizovat si nové výrobky častěji, než je nutné. Novela tak brání nepoctivým praktikám, které stojí zákazníky peníze a zároveň zatěžují životní prostředí, vysvětluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Nově na výrobce a prodejce dopadne také povinnost sdělovat zmíněné údaje o opravitelnosti výrobku, ale i jeho životnosti, dostupnosti náhradních dílů i délce poskytování bezplatných softwarových aktualizací u výrobků s digitálními funkcemi.
Krom toho se novela zaměřuje také na takzvaný greenwashing, což je klamavé tvrzení o ekologických vlastnostech výrobků. Nově bude zakázané například falešné označení obalu jako recyklovatelného, i když jej v praxi recyklovat nelze nebo nepravdivé prohlášení o nulové uhlíkové stopě.
Účinnost těchto opatření je naplánovaná na září 2026.