Chybí vám peníze na školní obědy pro děti? Některé školy je mohou poskytnout bezplatně

Za pár dní začíná nový školní rok a vás čeká úhrada obědů pro děti. Pokud víte, že peníze na jídlo pro vaše děti ve škole jsou nad vaše finanční možnosti, existuje řešení.

Stát poskytuje dotace na pořízení obědů pro děti z nejchudších rodin prostřednictvím dvou ministerstev, a to Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a také Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Která možnost se vás bude týkat, záleží zejména na škole či školce, kam vaše dítě chodí. Škola je totiž tím výchozím bodem, který vám se zajištěním bezplatných obědů pomůže. Záleží však na tom, zda je tato škola do některého projektů zapojená, a pokud ano, tak do kterého. Obě varianty si probereme.

Varianta první: Obědy do škol od MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje už několik let možnost požádat o úhradu obědů pro děti ve věku od 3 do 15 let, které navštěvují mateřskou nebo základní školu, případně víceleté gymnázium, prostřednictvím projektu Obědy do škol, na který jdou finance z Fondu evropské pomoci nejchudším rodinám.

V tomto roce bude mít nárok na bezplatné obědy prostřednictvím peněz od MPSV více dětí než v předchozích letech. Mění se totiž jedna z podmínek, která stanovila okruh možných žadatelů o tuto podporu.

Dříve měly nárok na bezplatné obědy pouze rodiny s dětmi v uvedeném věkovém rozpětí, které pobíraly dávky v hmotné nouzi. Od března 2023 se tato skupina rozšířila o nízkopříjmové rodiny, které jsou těsně nad hranicí hmotné nouze, nebo čelí různým nepříznivým situacím. Ve školním roce 2022–2023 stát takto podpořil 9749 dětí, v novém školním roce jich tedy může být ještě více.

Do projektu se prostřednictvím krajských úřadů zapojují přímo jednotlivé školky a školy, kterých je v programu v tomto roce začleněno 1204.

Podmínky pro získání bezplatných obědů prostřednictvím MPSV

Dítě je ve věku 3–15 let,

dítě má nárok na příspěvek na živobytí poskytovaný Úřadem práce (patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí),

případně se rodina pohybuje těsně nad hranicí pro přiznání tohoto příspěvku a prokazatelně dlouhodobě čelí nepříznivým situacím,

školka nebo škola, kterou dítě navštěvuje, je zařazena do projektu,

dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školky nebo školy,

každá nepřítomnost dítěte ve škole musí být řádně omluvena,

peníze na obědy nejdou do rukou rodičů, ale jsou hrazeny přímo škole.

Jak o bezplatné obědy pro vaše děti požádat?

Nejprve oslovte vedení školky/školy a informujte se, zda je zapojena do programu Obědy pro děti.

Pokud tomu tak bude, zajděte poté na Úřad práce, kde požádáte o podepsání formuláře „Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci“.

Následně ve škole podepíšete souhlas se zapojením dítěte do stravování. Škola zapojená do projektu má tento formulář k dispozici.

Varianta druhá: Obědy do škol od MŠMT

Druhá cesta, kterou se můžete vydat, jsou neziskové organizace, které na obědy do škol pro potřebné děti dostávají peníze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Pro rok 2023 je obdržely dvě organizace, a to Women For Women (WFW) a Patron dětí. Ministerstvo školství pro letošní rok rozdělilo na podporu obědů celkovou částku 100 mil. Kč mezi tyto dvě organizace, a to v poměru 91 811 620 Kč pro WFW a 8 188 380 pro Patrona dětí.

Také v těchto projektech nedostanou peníze určené na obědy rodiče dítěte, ale vzdělávací zařízení. V případě WFW si děti, které potřebují pomoc, vybírá sama škola. Dětem je zaručena anonymita, aby jejich bezplatné obědy nezavdaly příčinu například k opovržení od ostatních dětí.

I zde hrozí, že dítě může být z podpory vyloučeno jako v prvním uvedeném případě, a to tehdy, pokud nechává obědy opakovaně propadnout. Nevyčerpané stravné se pak vrací zpět na účet projektu. V roce 2022 dostalo prostřednictvím WFW bezplatné obědy cca 19 tisíc dětí, které pokryla tehdejší dotace ve výši 60 mil. Kč. Pro letošní rok, jak už bylo výše řečeno, je dotace o 40 mil. Kč bohatší.





V letošním roce rozšířila tato organizace svoji působnost také na mateřské školky.

V některých krajích se dle informací W4W cena celodenní stravy ve školkách pohybuje až okolo 66 Kč za den, tedy 1400 Kč za měsíc. V prvním měsíci od jeho spuštění se do něj stihlo registrovat téměř 300 školek a bezmála 1700 dětí. Při takovém počtu doposud registrovaných žádostí bude k úhradě stravného pro celý školní rok potřeba více jak 22 milionů Kč, uvádí organizace.

Jak požádat o úhradu obědů prostřednictvím WFW nebo Patrona dětí?

Pokud chcete žádat o bezplatné obědy pro dvé dítě prostřednictvím jedné z uvedených organizací, pak nepotřebujete mít od Úřadu práce přiznaný příspěvek na živobytí . Důležité je, že jste dlouhodobě prokazatelně ve finanční nouzi.

. Důležité je, že jste dlouhodobě prokazatelně ve finanční nouzi. V případě podpory od WFW si potřebné děti vytipovává přímo škola nebo školka, proto se informujte u jejího vedení, zda je u této organizace do projektu zařazená. V případě, že ano, pak požádejte, aby škola vaše dítě navrhla jako příjemce bezplatných obědů.

si potřebné děti vytipovává přímo škola nebo školka, proto se informujte u jejího vedení, zda je u této organizace do projektu zařazená. V případě, že ano, pak požádejte, aby škola vaše dítě navrhla jako příjemce bezplatných obědů. Také organizace Patron dětí se propojuje přímo se školami, ale zároveň umožňuje, abyste požádali o úhradu obědů pro děti přímo ji. Můžete tak učinit pomocí registračního formuláře na webových stránkách, kde vyplníte své jméno a kontaktní údaje a IČO školy.

Kolik dnes stojí obědy

Finanční normativy pro úhradu obědů u předškolních a školních dětí se změnily naposledy 1. února 2023. Ceny upravuje novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Jídelny mohou podle novelizované vyhlášky zvednout cenu hlavního jídla o 20 % a svačin až o 30 % oproti dřívějším cenám. Svačiny zahrnující ovoce, zeleninu nebo mléčné výrobky však mohou zdražit více, protože jde o zboží, které v době vzniku platnosti novely zdražilo nejvýrazněji. Průměrná cena oběda se nyní pohybuje kolem 34 Kč.