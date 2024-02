Chcete si zvýšit platby na „penzijko“? Pouhá změna trvalého příkazu nestačí

Od 1. července 2024 se změní výše státních příspěvků u penzijního připojištění (PP) i doplňkového penzijního spoření (DPS). Nově bude možné získat příspěvek až do výše 340 Kč, ovšem kdo o takovou částku bude mít zájem, bude si také muset navýšit svůj měsíční vklad z dosavadních 1000 Kč na 1700 Kč. Samotná změna částky v trvalém příkazu však nestačí.

Nároky na státní příspěvky a také výše daňové úlevy se řídí podle jediného dokumentu, a tím je smlouva, kterou máte uzavřenou s penzijní společností. Pokud máte ve smlouvě sjednanou výši vašich plateb například na 1000 Kč a rozhodnete se, že si budete přispívat více, pak je nutné nejprve informovat penzijní společnost a požádat o změnu smlouvy. Ta potom nabude platnosti od dalšího měsíce, kdy už si budete moc poslat do „penzijka“ novou výši měsíční částky.

Pokud klient tento krok neudělá, pak mu bude na penzijní účet připisována stále stejná výše státního příspěvku, jakou měl původně, protože nemáme žádný podklad, jak o vyšší částku stát požádat, upozorňuje Vladimír Jeřábek, výkonný ředitel KB Penzijní spolčenosti.

V případě, že máte ve smlouvě sjednanou částku 1000 Kč a platíte si více, pak nemáte ani nárok na daňové odpočty. Daňový odpočet u „penzijka“ může ročně dosáhnout až 24 000 Kč. Započítávají se do něj peníze, které v součtu přesahují 12 tisíc Kč poslaných v průběhu roku jako měsíční úložky. Jinými slovy, jde o peníze, které jste si na penzijko poslali nad částku 1000 Kč měsíčně.





Příklad Paní Nováková si sjednala v roce 2020 sjednala DPS, do kterého si měsíčně posílala 500 Kč. Stát jí na penzijko přidával ke každé měsíční úložce státní příspěvek ve výši 130 Kč. Na daňové odpočty paní neměla nárok, protože úložky nepřevyšovaly částku 1000 Kč. O rok později se rozhodla, že částku zvýší a bude si platit měsíčně 1500 Kč. Pokud by penzijní společnosti změnu oficiálně oznámila, pak by měla nárok na státní příspěvek ve výši 230 Kč a z daňového základu by si mohla ročně odečíst 6000 Kč (12 × 500 Kč), což by znamenalo 900 Kč nižší daně (případně vratka na dani). Neoznámením změny výše vlastních vkladů se paní Nováková za každý následující rok připravila o 1200 Kč na státním příspěvku (12 × 100 Kč) a o 900 Kč na daňové úspoře, celkem tedy o 2100 Kč ročně.

Jak se změní výše státních příspěvků od 1. července 2024

Češi si na důchod spoří málo, a proto je stát chce motivovat k vyšším úložkám. Proto od poloviny letošního roku zvýší státní příspěvky, ale bude za to chtít, aby si lidé do penzijka odkládali mnohem více než doposud. Nově bude platit, že výše státního příspěvku u měsíční úložky ve výši od 500 do 1699 Kč bude činit 20 %. Maximálně budete moci získat příspěvek ve výši 340 Kč měsíčně při úložce 1700 Kč a více (nyní max. 230 Kč). Abyste dostali alespoň minimální státní příspěvek ve výši 100 Kč, budete si muset měsíčně odkládat 500 Kč.

Porovnání současných a navrhovaných pravidel pro stanovení státního příspěvku Výše měsíční úložky Současný státní příspěvek Nový státní příspěvek 300 Kč 90 Kč 0 Kč 400 Kč 110 Kč 0 Kč 500 Kč 130 Kč 100 Kč 600 Kč 150 Kč 120 Kč 700 Kč 170 Kč 140 Kč 800 Kč 190 Kč 160 Kč 900 Kč 210 Kč 180 Kč 1000 Kč 230 Kč 200 Kč 1100 Kč 230 Kč 220 Kč 1150 Kč 230 Kč 230 Kč 1200 Kč 230 Kč 240 Kč 1300 Kč 230 Kč 260 Kč 1400 Kč 230 Kč 280 Kč 1500 Kč 230 Kč 300 Kč 1600 Kč 230 Kč 320 Kč 1700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Jak si změníte smlouvu u své penzijní společnosti

Požádat o změnu smlouvy penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření můžete písemně a žádost poslat klasicky poštou, osobně na pobočce, po telefonu, nebo jednodušeji online přes webové stránky dané penzijní společnosti. Tam, kde to umožňují, nabízíme proklik přímo na žádost o změnu smlouvy.

Starobní důchodci o státní příspěvky přijdou. Některé penzijní společnosti chystají kompenzace

Od července bude platit ještě jedna změna, která není přívětivá k lidem, kteří čerpají starobní důchod. Stát jim totiž přestane vyplácet státní příspěvky, a to s odůvodněním, že penzijní připojištění či spoření je určeno pro lidi v produktivním věku, kteří se chtějí zabezpečit na stáří, v čemž je stát finančně podpoří. Starobní důchodci už tedy ke svému stáří dospěli a nyní mají začít své penzijko čerpat, nikoli do něj teprve spořit.

Tuto změnu přinesl vládní návrh zákona, kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu.





Běžná praxe je navíc taková, že střadatelé, kteří už splnili podmínku pro výběr peněz – věk 60 let – své „penzijko“ ukončí, peníze vyberou a založí si nové, které po povinné lhůtě minimálních 60 měsíců opět ukončí. Zákon má však retroaktivní účinek, a zasáhne tedy i ta penzijní spoření, která trvala kratší dobu než 5 let.

Ti, kdo mohou, se podle Asociace penzijních společností chystají svoji smlouvu o PP nebo DPS vypovědět, protože pro ně spoření přestává dávat smysl. Jenže penzijní společnosti nechtějí přijít o vysoký počet klientů, a proto už nyní připravují plány, jak seniory motivovat k dalšímu spoření i bez státních příspěvků.

První s konkrétní strategií přišla KB penzijní společnost. Ta se chystá od 1. července (zatím s platností do konce roku 2025) dávat svým střadatelům, kteří jsou příjemci starobního důchodu, odměnu ve výši rovnající se násobku připsaného státního příspěvku, který konkrétní klient dostal v lednu 2024, a počtu měsíců v období od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025. Tedy například pokud jste měli v lednu 2024 státní příspěvek ve výši 230 Kč, vaše odměna za období 18 měsíců (od července 2024 do prosince 2025) bude 4140 Kč.

V přípravě jsou také kompenzace u Penzijní společnosti České spořitelny, Generali, Allianz a ČSOB. Naopak Conseq, Rentea a Uniqa žádné změny nechystají.