Chcete nebo potřebujete zhubnout: Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovny přispívají svým pojištěncům na sportovní aktivity v rámci svým programů prevence. Nabízejí ale i programy pro léčbu obezity.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Dospělí mohou čerpat max. 700 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu (vč. plavání). Příspěvek se nedá čerpat na lyžování, masáží, sauny a jiné regenerační aktivity. Podmínkou je předložení dokladu o úhradě v celkové hodnotě alespoň 1500 Kč (alternativně možno předložit více dokladů o úhradě v minimální výši 1500 Kč, maximální počet dokladů o úhradě je 5 ks). Pojištěnci nad 65 let mohou čerpat až 700 Kč, pokud předloží doklady v celkové hodnotě 1000 Kč, informovala server Měšec.cz mluvčí Elenka Mazurová.

Zdravotní pojišťovna přispívá také 500 Kč na zdravotní prohlídky a má ještě program Krok pro zdraví, kde je možné získat odměnu za nachozené kroky. Za každých 330 000 nachozených kroků je výše odměny 100 Kč. Čerpat je možno až 1000 Kč. Program je založen na využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu, dodala Mazurová s tím, že příspěvek se poskytuje nad limit standardních preventivních programů. Nad limit standardních programů je možné čerpat také max. 1000 Kč na prevenci zhoršení diabetu.

Na prevenci obezity mohou čerpat všichni pojištěnci (vč. dětí) 500 Kč s tím, že prostředky se dají využít na:





úhradu za sestavení jídelníčku s cílem snížení nadváhy či obezity u obezitologa, dietologa, praktického lékaře nebo nutričního terapeuta (ne výživového poradce),

konzultace v oblasti snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa nebo nutričního terapeuta.

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) nabízí dva systémy čerpání výhod. Buď na tzv. kupony, na něž vzniká nárok automaticky z pozice pojištěnce. U příslušných programů na webu najdete pravidla, kdo může čerpat, na co, do jaké částky a za jakých podmínek.

Druhý způsob je přes „Moje bonusy“ na tzv. Vitakartu. Jde o klientskou aplikaci, přes kterou se na klientském účtu hromadí kredity například za návštěvy preventivních prohlídek, za kontrolu vykázané péče, hodnocení lékařů, ale i na základě novoročního přípisu (ten získají všichni klienti). Kredity je možné mezi členy rodiny i sdílet. Od data připsání mají omezenou platnost. Jejich množství i expiraci vidí klienti v aplikaci Vitakarty, kde najdou i:

popsané způsoby, jak kredity získat,

programy, kde mohou kredity vyměnit za příspěvek,

informaci, v jakém kurzu se kredity přepočítávají (pro některé účely je kurz zvýhodněný oproti standardu),

konkrétní výši dostupného příspěvku v Kč dle stavu kreditů.

Příspěvky za kredity lze tímto způsobem čerpat jen do výše nasbíraných kreditů (max. ale do 10 000 Kč).





Vždy je výhodnější primárně čerpat benefity na tzv. kupony a poté si dočerpat ještě výhody za kredity na Vitakartě. Z kreditů se pak vypočítává nárok na konkrétní výši příspěvku. O příspěvek přes kredity se s účtenkou v tomto případě žádá přímo přes Vitakartu. Kredity si mohou členové rodiny vzájemně sdílet.

Na sportovní aktivity umožňuje zdravotní pojišťovna čerpat přes kupony příspěvek do 1000 Kč na sportovní aktivity pro děti od 6 do 14 let. Za kredity umožňuje čerpat prostředky na sportovní aktivity nebo sportovní prohlídku u odborného lékaře.

Dále je možné čerpat z programů pro chronicky nemocné a klienty se specifickými potřebami. Děti do 18 let s chronickými respiračními a dermatologickými chorobami (LOP) nebo děti s obezitou mohou využít příspěvek až 10 000 Kč na klimatický (přímořský/vysokohorský) nebo lázeňský léčebně ozdravný pobyt, (který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění) s minimální délkou pobytu 15 dní (14 nocí), informoval mluvčí František Tlapák s tím, že léčebně ozdravný pobyt musí zajišťovat cestovní kancelář nebo lázeňské zařízení.

Dále pojišťovna poskytuje i příspěvek pro děti s obezitou max. do 1000 Kč, a to na služby specializovaných poraden pro děti s obezitou, pohybové aktivity (mimo kredity z VITAKARTY), speciální ozdravné pobyty a psychoterapeutické a psychologické podpůrné aktivity.

Dospělí s diagnózou diabetem mellitus 2. stupně zase mohou získat příspěvek na nutriční poradenství pro vybrané chronicky nemocné klienty max. do 1000 Kč. .

RPB, zdravotní pojišťovna

RBP, zdravotní pojišťovna dětem do 18 let přispívá z preventivních programů max. 500 Kč na kurz plavání a max. 500 Kč registrovaným sportovcům na sportovní prohlídky a registrační a členské poplatky. Poskytuje také příspěvek do 500 Kč na aktivity v programu STOB (konzultace snižování nadváhy a obezity u obezitologa, dietologa a nutričního terapeuta – ne výživového poradce).

Dospělí do 59 let mohou čerpat z preventivních programů příspěvek do 500 Kč na pravidelnou sportovní prohlídku nebo registrační a členské poplatky (pro registrované sportovce). Dále částku do 1000 Kč pro diabetiky na nákup permanentky na pohybové aktivity (50 % z ceny) či pomůcky pro diabetiky. Z bonusových programů jim přispívá až 10 000 Kč na lázeňský pobyt pro pojištěnce s diagnózou diabetus mellitus (1. i 2. typ a současně s BMI nad 30).

Pojištěnci nad 60 let mohou získat kromě příspěvku pro registrované sportovce a pro diabetiky a příspěvku na lázeňský pobyt pro diabetiky také příspěvek max. 500 Kč na permanentku na pohybové aktivity (50 % z ceny permanentky na plavání v krytých bazénech a fitness tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, jóga, aerobik).

Pro prediabetiky a diabetiky také zdravotní pojišťovna spustila programy PreDia I a PreDia II.

Pojištěnci také mohou získat ve vybraných bazénech po předložení kartičky pojištěnce poloviční nebo úplnou slevu na vstup.

Vojenská zdravotní pojišťovna

U Vojenské zdravotní pojišťovny se dá z preventivních programů čerpat pro dospělé v Programu zdraví až 500 Kč na aplikaci Kalorické tabulky.

Z programu Pohyb pro dospělé:

příspěvek až 500 Kč na pravidelný pohyb (např. permanentky, členské příspěvky či kurzovné na kondiční cvičení, spinning, apod.),

příspěvek max. 700 Kč na plavání (např. permanentky, plavecký kurz).

Z dokladu o úhradě musí být zřejmé, o kterou aktivitu jde. Každý dospělý by měl mít doklad o úhradě sám za sebe (nelze akceptovat např. rodinné permanentky, ze kterých není zřejmé, kolik a za koho bylo uhrazeno – výjimka je však možná u permanentek či dobití čipu/karty do bazénu, pakliže zaplacenou vstupenku využívá více pojištěnců – zde to řešíme čestným prohlášením), řekl nám Jan Mates, vedoucí marketingu s tím, že příspěvek na plavání je navíc u dospělých podmíněn předchozím vykázáním preventivní prohlídky u praktického lékaře v předchozích dvou letech.

Z programu Pohyb pro děti pak:

příspěvek max. 1000 Kč na pohybové aktivity pro děti na pravidelné školní a mimoškolní aktivity,

max. 700 Kč na plavání,

max. 1000 Kč na sportovní a ozdravné pobyty,

max. 500 Kč na sportovní prohlídku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Dospělí pojištěnci, kteří v posledních dvou letech absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost, mohou využít u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) příspěvek na pohybové aktivity max. do 500 Kč. Příspěvek je určen na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru, upřesnila mluvčí Viktorie Plívová s tím, že je možné ho využít např. na permanentky, členské příspěvky, kurzy či startovné podporovaných pohybových aktivit.

Dospělí, kteří absolvují preventivní vyšetření (kolorektální screening, screening děložního hrdla, mamografický screening, screening plic nebo screening prostaty) mohou také získat příspěvek do 1000 Kč na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kam VZP zahrnuje i plavání.

Pojištěnci s diabetem mohou čerpat příspěvek do 3000 Kč na přístrojové ošetření nohou.

Děti mohou získat příspěvek do 2000 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu, sportovní prohlídku, členské příspěvky či startovné nebo třeba lyžařský kurz.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá na sportovní aktivity z Programu podpory zdravého životního stylu dětem max. 1500 Kč a dospělým max. 500 Kč (příspěvky rodičů už nejsou sdílet dětem).

Dětem do 18 přispívá na kroužek či kurz plavání do 500 Kč/rok. Na sportovní kroužky dalších max. 500 Kč/rok a sportovní pobyt pro děti opět max. 500 Kč/rok.

Dospělí od 19 let mohou pětistovku vyčerpat buď na permanentku na nějaké cvičení nebo na plavání.

Z Programu prevence civilizačních onemocnění se pak dá získat příspěvek pro děti na prevenci cukrovky, prevenci nadváhy a obezity u dětí a sestavení jídelníčku pro děti nutričním terapeutem. Pro dospělé má kromě příspěvku na sestavení jídelníčku a prevenci cukrovky také příspěvek na prevenci nadváhy a obezity (analýza složení těla, zejména bioelektrickou impedanční metodou).

Z bonusových preventivních programů je možné využít pro tyto účely také Program prevence komplikací spojených s obezitou, kde přispívá dětem od 12 let a dospělým až 4000 Kč na další léčbu, případně další redukci hmotnosti pod dohledem zdravotníka, pokud před tím úspěšně absolvovali dlouhodobou léčbu obezity.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Dospělí pojištěnci, kteří chtějí zhubnout, mohou využít příspěvek do 700 Kč na sportovní aktivity (platí i pro děti a seniory). Příspěvek lze využít například na permanentku do plaveckého bazénu, posilovny, nebo na předplacené skupinové cvičení – není podmínkou mít permanentku, řekl nám šéf marketingu Martin Vaněk.

Pojištěnci s vyšší mírou nadváhy nebo obezitou mohou získat na nutriční poradenství až 2 000 Kč. Děti do 18 let pak mohou čerpat příspěvek do 5000 Kč na ozdravný pobyt pro pojištěnce s obezitou a příspěvek do 5000 Kč na zdravotní pomůcky pro pojištěnce s diabetem a na diabetickou dietu.