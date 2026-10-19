Chcete mít v důchodu o 10 tisíc měsíčně víc? Spočítali jsme, kolik musíte odkládat

Na sociálních sítích, ale i v běžném životě jsou čím dál tím víc vidět názory mladých lidí, kteří tvrdí, že s budoucím státním důchodem raději vůbec nepočítají. Někteří se tak zamýšlí nad otázkou, jak se na důchod zabezpečit jinak.
Co se dozvíte v článku
- Kolik peněz potřebujete mít na důchod
- Kolik musíte spořit, když začnete ve 25, 35 nebo 45 letech
- Co udělá s výpočtem nižší výnos
- Na jaký státní důchod se můžete spolehnout
- Inflace může vaše úspory připravit o kupní sílu
- Co všechno může skutečný výsledek změnit
V tomto článku nebudeme předpokládat, že stát přestane vyplácet důchody. Ukážeme ale, kolik peněz byste potřebovali, pokud byste si vedle státní penze chtěli zajistit dalších 10 000 korun měsíčně z vlastních úspor. Pro výpočet počítáme s třicetiletým obdobím čerpání, například od 65 do 95 let. Všechny částky uvádíme v dnešní kupní síle.
Kolik peněz potřebujete mít na důchod
Nejdříve si musíte stanovit cíl. Představte si, že chcete po odchodu do důchodu čerpat ze svých úspor 10 tisíc korun měsíčně po dobu 30 let. Na celou dobu byste potřebovali 3,6 milionu korun. Jenže peníze na důchod nemusíte mít uložené na běžném účtu. Pokud je během důchodu dál investujete, mohou se zhodnocovat a část výdajů pokryjí právě výnosy. Potřebný počáteční kapitál proto může být nižší.
Pro názornost budeme pracovat se třemi scénáři. První počítá s reálným výnosem 1 % ročně, druhý se 3 % a třetí s 5 %. Reálný výnos znamená zhodnocení po odečtení inflace. V našem modelu zároveň předpokládáme, že jde o výnos po započtení daní a poplatků.
|Reálný výnos za rok
|Potřebné úspory při odchodu do důchodu
|Scénář 1 %
|3 109 000 Kč
|Scénář 3 %
|2 372 000 Kč
|Scénář 5 %
|1 863 000 Kč
Pokud byste tedy dokázali dosahovat reálného výnosu 3 % ročně, potřebovali byste mít při odchodu do důchodu připraveno přibližně 2,37 milionu korun. Při výnosu 1 % by to bylo zhruba o 737 000 korun více.
Rozdíl je důležitý. Čím více se vaše úspory dokážou zhodnocovat nad inflaci, tím menší počáteční kapitál potřebujete. Vyšší výnos ale obvykle znamená vyšší investiční riziko a žádný z uvedených scénářů není zárukou toho, co skutečně vyděláte.
Kolik musíte spořit, když začnete ve 25, 35 nebo 45 letech
Mít na důchod našetřeno několik milionů korun může na první pohled vypadat jako nedosažitelný cíl. Záleží však také na tom, kdy se spořením začnete. Čtyřicet let pravidelného investování nabízí podstatně více času na zhodnocování peněz než posledních dvacet let před důchodem.
V následující tabulce počítáme s odchodem do důchodu v 65 letech. Jde o sjednocený model pro náš výpočet, ne skutečný věk odchodu do důchodu.
Měsíční vklady jsou uvedeny v dnešní kupní síle, takže jejich reálnou hodnotu je potřeba v průběhu let udržovat. Částky vycházejí z modelových výnosů a pravidelného měsíčního investování.
Kolik měsíčně investovat pro kapitál cca 2,4 milionu Kč do věku 65 let
|Věk, kdy začnete
|Doba investování
|Konzervativní (výnos 1 %)
|Vyvážený (výnos 3 %)
|Dynamický (výnos 5 %)
|25 let
|40 let
|5300 Kč
|2600 Kč
|1200 Kč
|35 let
|30 let
|7400 Kč
|4100 Kč
|2200 Kč
|45 let
|20 let
|11 700 Kč
|7200 Kč
|4500 Kč
Pokud začnete ve 25 letech a vaše investice budou dlouhodobě dosahovat reálného výnosu 3 % p.a., stačilo by podle modelu odkládat přibližně 2600 korun měsíčně. Za 40 let byste tak vytvořili kapitál potřebný k čerpání dalších 10 000 korun měsíčně po dobu následujících 30 let.
Při zahájení spoření až ve 35 letech už potřebujete odkládat přibližně 4100 korun měsíčně. Pokud začnete ve 45 letech, měsíční vklad vzroste na zhruba 7200 korun.
Nejde přitom jen o to, že starší člověk má na spoření méně času. Dříve investované peníze mohou vydělávat další peníze po mnoho let. Výnosy se tak postupně nabalují a jejich vliv je při dlouhodobém spoření výraznější.
Co udělá s výpočtem nižší výnos
Z tabulky vidíte, že načasování není jediným důležitým faktorem. Výsledek výrazně mění také zhodnocení vašich úspor.
Vezměme si člověka, který začíná ve 25 letech. Při reálném výnosu 3 % p.a. potřebuje odkládat přibližně 2600 korun měsíčně. Pokud by jeho investice dosahovaly pouze 1 %, měsíční vklad by se zvýšil na zhruba 5300 korun.
Při výnosu 5 % p.a. by model naopak vyžadoval jen přibližně 1200 korun měsíčně. Výsledek je nižší než polovina částky potřebné při středním scénáři.
Takový rozdíl ale neznamená, že stačí vybrat investici s nejvyšším očekávaným výnosem. Akcie mohou v některých letech výrazně klesnout a ani dlouhodobé historické výsledky nezaručují, že se budou opakovat. Při plánování důchodu proto musíte počítat také s méně příznivým vývojem.
Na jaký státní důchod se můžete spolehnout
Vlastní úspory přitom nemusí nahrazovat celý státní důchod, mohou ho pouze doplňovat. Český důchodový systém stojí na dvou částech, které se od sebe liší způsobem výpočtu.
Základní výměra důchodu je pro všechny příjemce stejná a od roku 2019 odpovídá 10 % průměrné mzdy. V roce 2026 činí 4900 Kč měsíčně. Druhou část tvoří procentní výměra, která závisí především na délce důchodového pojištění a příjmech, ze kterých jste odváděli pojistné.
Od roku 2026 se při výpočtu nových důchodů postupně mění některé parametry.
U důchodů přiznávaných letos se za každý rok pojištění započítává 1,495 % výpočtového základu namísto dosavadních 1,5 %. Výpočet navíc zohledňuje redukční hranice, takže procentní výměru nelze jednoduše odvodit jako pevné procento z celé průměrné mzdy.
Od roku 2026 činí zákonné minimum starobního důchodu 9800 Kč měsíčně. Jde o součet základní výměry 4900 korun a nejnižší procentní výměry ve stejné výši při splnění podmínek pro český starobní důchod.
Neznamená to ale, že dnešní mladí lidé dostanou za několik desítek let důchod právě v této výši přepočtené na dnešní kupní sílu. Důchodová pravidla, věk odchodu do penze, podmínky nároku i způsob valorizace se mohou do té doby změnit. Současné zákonné minimum není příslibem konkrétní reálné částky pro dnešní dvacátníky.
Inflace může vaše úspory připravit o kupní sílu
Česká republika zažila v posledních desetiletích velmi rozdílný vývoj cen. V roce 1991 dosáhla průměrná roční inflace přibližně 56,6 %. V roce 2003 naopak činila pouhých 0,1 %. V roce 2022 inflace znovu stoupla na 15,1 % a v letech 2024 a 2025 se vrátila přibližně na 2 až 3 %.
Takové výkyvy ukazují, proč nelze jednoduše předpokládat, že peníze budou mít za 30 nebo 40 let stejnou hodnotu jako dnes.
Pro ilustraci: při průměrné inflaci 2,50 % p.a. by za 40 let ceny vzrostly přibližně na 2,7násobek. Pokud byste si chtěli za čtyři desetiletí koupit za 10 000 Kč totéž co dnes, potřebovali byste v tehdejších cenách přibližně 27 000 Kč měsíčně.
Dlouhodobé historické údaje zároveň ukazují, že akcie dokázaly inflaci překonávat výrazně lépe než dluhopisy.
Podle dat z uznávané ročenky Global Investment Returns Yearbook, která mapuje globální investiční výnosy za více než století, byl reálný roční výnos akcií přibližně 5,20 % p.a. U dluhopisů se reálné zhodnocení pohybovalo jen kolem 1,70 % p.a. Je však třeba pamatovat na to, že ani tyto historické hodnoty nejsou zárukou budoucích výsledků.
Co všechno může skutečný výsledek změnit
Naše výpočty jsou modelové. Předpokládáme pravidelné měsíční investování, konstantní reálný výnos a následné čerpání peněz po dobu 30 let. Ve skutečnosti však výnosy kolísají a investiční portfolio může mít v některých obdobích i výrazné ztráty.
Pro účely výpočtu pracujeme s čistým reálným výnosem po zohlednění inflace, daní a poplatků. Nejde tedy o slib, že například akciový fond nebo smíšené portfolio přinese právě 3 % p.a. nad inflaci. Výnos závisí na zvolených investicích, nákladech, daňovém režimu i konkrétním období, během kterého investujete.
Zjednodušený model také nepočítá s tím, že byste v průběhu života měnili výši vkladů podle příjmů nebo že byste v důchodu přizpůsobovali výdaje situaci na trzích. Pokud byste potřebovali peníze déle než 30 let, museli byste si připravit větší rezervu, případně snížit měsíční výběry.
Podobně je potřeba rozlišovat mezi pevnou nominální částkou a částkou v dnešní kupní síle.
Uvedené měsíční vklady předpokládají, že budete jejich reálnou hodnotu udržovat. V praxi to znamená, že s rostoucími cenami roste i částka, kterou musíte odkládat.
Při plánování důchodu můžete využít také doplňkové penzijní spoření, u kterého za splnění podmínek získáte státní příspěvek nebo případné daňové zvýhodnění. Ani tento produkt však neodstraňuje investiční riziko a jeho výhodnost závisí na konkrétních podmínkách a zvolené strategii.
Pokud si chcete zajistit dalších 10 000 korun měsíčně v dnešních cenách, největší výhodou je začít co nejdříve a investovat pravidelně.
Jak jsme psali výše, pětadvacetiletému člověku v našem středním scénáři vychází měsíční vklad přibližně na 2600 Kč. Kdo začne až ve 45 letech, potřebuje při stejném výnosu odkládat přibližně 7200 Kč měsíčně, a to už není zrovna malá částka.