Chce vás natáhnout dodavatel elektřiny nebo plynu? Poradíme, co dělat

Vyúčtování za uplynulé období by vám měl váš dodavatel poslat do 15 dnů ode dne, kdy zjistí vaši přesnou spotřebu (od distributora). Způsob, kterým vám ho doručí, byste s ním měli mít sjednaný ve smlouvě. Někdo trvá na papíru, jinému stačí elektronicky do aplikace nebo webového profilu či e-mailem. Ať už k vám dorazí vyúčtování jakoukoli cestou, za elektřinu a za plyn ho dostanete vždy zvlášť, i pokud odebíráte obojí od stejného dodavatele.

I když se vyúčtování od jednotlivých společností vizuálně liší, všechna obsahují totožné informace, které stanovuje přímo zákon:

označení dodavatele a zákazníka,,

specifikaci odběrného místa (kromě adresy i kódy EAN u elektřiny nebo EIC u plynu,

celkové množství dodané energie za uplynulé zúčtovací období (většinou v kWh či MWh, u plynu i s měrnou jednotkou – např. m 3 ) a způsob zjištění spotřeby (odečet, samoodečet nebo odhad spotřeby),

) a způsob zjištění spotřeby (odečet, samoodečet nebo odhad spotřeby), cena dodané energie,

částku uhrazenou na zálohách za dané období (pokud máte sjednáno placení záloh),

informace od kdy do kdy trvá zúčtovací období,

výši fakturované částky za energie a související služby,

výši přeplatku nebo nedoplatku za uplynulé zúčtovací období,

datum jejich splatnosti a způsob úhrady.

Podrobnější informace o tom, jak se zorientovat ve vyúčtování za elektřinu a za zemní plyn najdete na webu Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Část C pak obsahuje datum ukončení smlouvy, které hraje roli, pokud chcete dodavatele změnit v zákonné lhůtě, aby vám nemohl účtovat žádné sankce za předčasné ukončení smlouvy.





Zálohy vs. spotřeba

Domácnosti platí během zúčtovacího období za spotřebu formou záloh. Tedy pravidelných plateb, jejichž výši si stanovíte nejprve s dodavatelem ve smlouvě a kterou on na další období poté stanovuje na základě minulé nebo předpokládané spotřeby.

Celková částka za energii závisí na objemu odebrané energie a ceníkové ceně energií. Spotřeba se násobí jednotkovou cenou za kWh nebo MWh, a případně stálým platem, pokud byl sjednán (jde o pevnou částku za měsíc nebo den, násobenou počtem měsíců či dní).

Jak už jsme v minulosti uváděli, vaše celková cena za dodávku energie je tedy složená z neregulované složky ceny energie (stanovená cena komodity dodavatelem dle spotřeby a jednotkové ceny + stálého platu – viz výše) a z regulované složky ceny za související službu, kterou určuje ERÚ.





Regulovaná část ceny je určena hlavně na úhradu oprávněných nákladů provozovatelů energetických soustav – distribučních soustav, přenosové soustavy a přepravní soustavy (v cenách elektřiny platíme také příspěvek na podporu pro podporované zdroje energie). Regulovaná složka tvoří v ceně elektřiny méně než polovinu, v ceně plynu pak necelou čtvrtinu celkové ceny. Přečtěte si také: Regulovaná část ceny energií se příští rok mírně zvýší. I přesto pravděpodobně ušetříte

Po stanovení spotřeby a vypočtení celkové ceny za dodávku energie dodavatelé tuto částku porovnají se součtem uhrazených záloh a zjistí, zda máte nějaký nedoplatek nebo zda jste naopak na zálohách zaplatili více než odpovídá skutečné spotřebě. Po zjištění spotřeby by vám měl tedy dodavatel poslat vyúčtování, na které máte nárok zpravidla jednou za rok.

Reklamace vyúčtování

Pokud se vám nezdá vyúčtování, měli byste se obrátit na svého dodavatele (ERÚ totiž o reklamacích nerozhoduje). Nesouhlas s vyúčtováním mu pošlete písemně s tím, že v reklamaci uvedete:

vaše identifikační údaje a specifikaci odběrného místa,

číslo smlouvy,

důvod reklamace (např. nezapočítané zálohy, účtovanou cenu energií).

Dodavatelé energií pak musí reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, která činí 15 dní (nebo 30 dní, pokud je součástí reklamace i vyjádření nesouhlasu se souvisejícími službami – tedy např. přímo s výší spotřeby).

Pokud dodavatel reklamaci uzná, měl by ji tedy finančně vypořádat do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace prostřednictvím opravného vyúčtování.

Časté problémy, které můžete reklamovat

Podle Michala Kuliga, ředitele společnosti Yello v ČR, je jedním z častých důvodů reklamace situace, kdy přechází zákazník od jednoho dodavatele k druhému a zapomene ohlásit stav elektroměru nebo plynoměru. Původní dodavatel v takovém případě vystaví konečnou fakturu jen na základě odhadu, který podle Kuliga bývá podhodnocený. Nový dodavatel ale samozřejmě nebude v takovém případě platit rozdíl reálné spotřeby a odhadu ze svého, ale promítne ho ve svém vyúčtování.

Nejjednodušší je proto nahlásit novému dodavateli skutečný stav měřáku k datu přechodu. Jestliže to neuděláte, doporučujeme vám jednoduchý trik. Sečtěte poslední fakturu od původního dodavatele a první fakturu od nového. Dostanete celkovou spotřebu mezi dvěma odečty a můžete ji porovnat s předchozími lety. Nezdá-li se vám něco, obraťte se na dodavatele energií a požádejte o revizi, radí šéf Yello.

Jestliže končíte s dodavatelem například kvůli stěhování z daného odběrného místa nebo z důvodu jeho prodeje, nezapomeňte sepsat předávací protokol, kde bude stav měřidel (ideální je, když ho potvrdí obě strany). Předávací protokol zákon nevyžaduje, ale pokud byste pak chtěli reklamovat poslední vyúčtování, jde o cenný podklad.

Může se ale stát i to, že se vám nezdá faktura navzdory tomu, že jste jinam nepřecházeli, ale najednou máte za poslední období neobvykle vysokou spotřebu. Než vyčiníte dodavateli, zamyslete se nejprve, jestli nárůst spotřeby nemohl způsobit nový člen domácnosti, nový spotřebič nebo třeba změna ve způsobu ohřevu vody či vytápění). Pokud jste všechny podobné možnosti vyloučili, můžete prostřednictvím dodavatele požádat distributora o přezkoušení vašeho měřidla. Jen pamatujte na to, že za situace, kdy by se neprokázala závada závada, distributor může naúčtovat poplatek za zbytečný výjezd.

Máte-li podezření na neoprávněný odběr, kdy by se na vás připojil a odebíral energii ještě někdo cizí, měli byste podle Kuliga zdokumentovat elektroměr a jeho okolí. Můžete provést snadný test – vypnout hlavní jistič a zkontrolovat, zda elektroměr nadále registruje spotřebu, uvedl Kulig, podle kterého by měl dodavatel pak vaše podklady předat provozovateli distribuční soustavy, jenž následně fyzicky prověří odběrné místo.

V případě, že podle vás dodavatel nezapočítal nějakou uhrazenou zálohu, informujte se nejprve, jestli není pouze zohledněna pro další období, protože platba dorazila až po vystavení vyúčtování. Pokud tomu tak není, mějte pro účely reklamace připravené potvrzení o odeslaných platbách (např. výpisy z účtu).

Co když dodavatel nechce uznat reklamaci vyúčtování?

Pokud dodavatel podle vás reklamaci vyúčtování zamítne neoprávněně nebo vám neodpoví ve stanovené lhůtě, jde o spor z uzavřené smlouvy a vy se můžete v některých případech obrátit na Energetický regulační úřad a zahájit mimosoudní řešení sporu. ERÚ však nemá pravomoc řešit vše. Nemůže například rozhodnout, jestli je samotná reklamace oprávněná či nikoli. S takovým návrhem už byste se bohužel museli obrátit soud.

Na tomto místě ještě připomeňme, že pokud nesouhlasíte s vyúčtováním, které reklamujete, nezbavuje vás to povinnosti uhradit stanovené nedoplatky. V případě, že by vám ERÚ nebo soud následně ve sporu vyhověl, budou vám neoprávněně naúčtované prostředky vráceny zpět.