Cestovní náhrady 2026: vyšší tuzemské stravné a náhrady za km, menší za paliva

Stravné se zvyšuje podle nárůstu cen v restauracích. Amortizační příspěvky se mírně zvyšují jen u osobních a nákladních vozidel. Ovšem vyhláškové ceny pohonných hmot pro případ, že nepožadujete náhradu dle skutečně zaplacené ceny, se snižují. Pokud však natankujete nebo nabijete elektřinou dráž, nevadí, pak stačí prokázat cenu nákupu pokladním blokem, tratit nebudete.
Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu jako cestovní náhradu stravné. Stravné náleží zaměstnanci v závislosti na době, která uplyne od jeho výjezdu k výkonu práce mimo (v pracovní smlouvě) sjednané místo výkonu práce do návratu zpět. Pro tyto účely jsou pracovní cesty rozlišeny podle své délky na 3 kategorie (časové intervaly) a každé odpovídá jiná sazba stravného.
Stravné nepředstavuje náhradu celkových nákladů zaměstnance na stravování během pracovní cesty, neboť ten by se stravoval, i kdyby na pracovní cestě nebyl. Při vyplácení stravného je lhostejné, zda zaměstnanec opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumoval nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování nebo šlo o občerstvení doma připravené. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nevyžaduje jakékoliv prokazování skutečných výdajů se stravováním spojených.
Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.
Minimální standardy stravného pro privátní sektor
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci soukromého sektoru od 1. 1. 2026 stravné nejméně ve výši dle tabulky níže.
Tabulka: Stravné pro privátní sektor
|Délka pracovní cesty
|Stravné 2026
|Stravné 2025
|5 – 12 hod.
|155 Kč
|148 Kč
|12 – 18 hod.
|236 Kč
|225 Kč
|nad 18 hod.
|370 Kč
|353 Kč
Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.
Intervaly stravného od minima po maximum pro veřejný sektor
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci zaměstnavatele rozpočtového sektoru (specifikovaného v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce) stravné ve výši dle tabulky níže.
Tabulka: Stravné pro veřejný sektor
|Délka pracovní cesty
|Stravné 2026
|Stravné 2025
|5 – 12 hod.
|155 – 185 Kč
|148 – 177 Kč
|12 – 18 hod.
|236 – 284 Kč
|225 – 271 Kč
|nad 18 hod.
|370 – 442 Kč
|353 – 422 Kč
Příklady
Příklad 1
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 8:30 hodin a vrátil se ve 12:30 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 4 hodiny – nenáleží mu žádné stravné.
Příklad 2
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 5:45 hodin a vrátil se v 16:45 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 11 hodin – má nárok na stravné v 1. intervalu.
Příklad 3
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 6:15 hodin a vrátil se ve 18:15 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 12 hodin – má nárok na stravné v 1. intervalu.
Příklad 4
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 5:35 hodin a vrátil se ve 22:05 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 16 hodin a 30 minut - má nárok na stravné v 2. intervalu.
Příklad 5
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 4:35 hodin a vrátil se ve 23:00 hodin. Byl tedy na pracovní cestě 18 hodin a 25 minut - má nárok na stravné v 3. intervalu.
Příklad 6
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu v pondělí ráno v 8:30 hodin a vrátil v úterý v 11:45 hodin.
V pondělí byl na pracovní cestě od 9:00 do 24:00 tj. 15 hodin – má nárok na stravné v 2. intervalu.
V úterý byl na pracovní cestě od 0:00 do 11:45 tj. 11 a ¾ hodiny – má nárok na stravné v 1. intervalu.
Příklad 7
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ve středu ráno v 5:45 hodin a vrátil se v pátek v 15:00 hodin. V 1. den byl na pracovní cestě od 5:45 do 24:00 tj. 18 a ¼ hodiny – má nárok na stravné ve 3. intervalu.
2. den byl na pracovní cestě od 0:00 do 24:00 tj. 24 hodin – má nárok na stravné ve 3. intervalu.
3. den byl na pracovní cestě od 0:00 do 15:30 tj. 15 a hodin – má nárok na stravné ve 2. intervalu.
Příklad 8
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ve středu ve 12:45 hodin a vrátil se v noci na čtvrtek ve 2:00 hodin.
První den byl na pracovní cestě 11 ¼ hodiny – měl by mít nárok na stravné v 1. intervalu.
Druhý den byl na pracovní cestě 2 hodiny – neměl by mít nárok na stravné
Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se však upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější (ust. § 163 odst. 4 zákoník práce). Pokud tedy neposuzujeme dobu trvání pracovní cesty odděleně, pak pracovní cesta trvala 13 ¼ hodiny – zaměstnanec má nárok na stravné ve 2. intervalu.
Snížení náhrad při poskytnutí bezplatného jídla
Za bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě se však stravné snižuje podle pravidel zákoníku práce.
Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (tedy jídlo, na které zaměstnanec finančně nepřispěl), které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu dle tabulky níže.
Tabulka: Snížení náhrad při bezplatné stravě
|Délka pracovní cesty
|Krácení stravného
|5 – 12 hod.
|70 %
|12 – 18 hod.
|35 %
|nad 18 hod.
|25 %
Stravné zaměstnanci ale vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
a) 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b) déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Tabulka: Žádné náhrady
|Délka pracovní cesty
|Bez náhrad
Počet bezplatných jídel
|5 – 12 hod.
|2
|12 – 18 hod.
|3
|nad 18 hod.
|netýká se
Příklad
Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu ráno v 4:35 hodin a vrátil se ve 23:00 hodin.
Byl tedy na pracovní cestě 18 hodin a 25 minut - má nárok na stravné (jeho nejvyšší sazbu) ve 3. intervalu. Zaměstnavatel na základě své směrnice nedává zaměstnancům nic navíc a poskytuje stravné v minimální zákonné výši, jak jsme uvedli její novou výši.
Varianta 1
Zaměstnanec nedostal žádné bezplatné jídlo – má nárok na stravné v plné výši 370 Kč.
Varianta 2
Zaměstnanec dostal oběd – pak se stravné krátí o 25 % tj. o 92,50 Kč; částka, kterou dostane zaměstnanec vyplacenu, je: 370 Kč – 92,50 Kč = 277,50 Kč, po zaokrouhlení 278 Kč.
Varianta 3
Zaměstnanec obdržel oběd a večeři – pak se stravné krátí o 50% (2 × 25 %) tj. o 185 Kč; částka, kterou dostane zaměstnanec vyplacenu, je: 370 Kč – 185 Kč = 185 Kč.
Zahraniční stravné
Nové (základní) sazby zahraničního stravného pro rok 2026 jsme přiblížili nedávno ve článku Sazby stravného se změní. Podívejte se, kolik nově dostanete na jídlo, když vás zaměstnavatel vyšle do zahraničí.
Pravidla pro výpočet skutečného nároku na zahraniční stravné (tedy to, kolik opravdu zaměstnanec dostane) pak ve článku Zahraniční stravné na pracovní cestě: Poradíme, jak ho vypočítat, kolik reálně dostanete a čím je to ovlivněno.
Základní sazby za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nově od 1. 1. 2026 nejméně hodnoty dle tabulky níže.
Tabulka: Náhrady za použití soukromých vozidel
|Typ vozidla
|Náhrada za 1 km
2026
|Náhrada za 1 km
2025
|Jednostopá vozidla
Tříkolky
|1,60 Kč
|1,60 Kč
|Osobní silniční motorová vozidla
|5,90 Kč
|5,80 Kč
|Nákladní vůz
Autobus
Traktor
|nejméně 11,80 Kč
|nejméně 11,60 Kč
|Použití přívěsu
|+ min. o 15 %
|+ min. o 15 %
Takže sazba pro třeba skútr či motorku se nemění, ale pro osobní automobil se mírně zvyšuje. Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.
Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší podle ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně o 15 %. Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší (dle ust. § 157 odst. 5 zákoníku práce) zaměstnanci nejméně ve výši 2násobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla.
Takže amortizační příspěvek za použití vlastního nákladního vozu je 11,80 Kč za každý ujetý kilometr na pracovní cestě.
Průměrná cena pohonných hmot
Podpůrně stanovené, vyhláškové ceny pohonných hmot jsou dle tabulky níže.
Tabulka: Průměrné ceny pohonnch hmot pro výpočet náhrad
|PHM
|2026
|2025
|Benzín 95
|34,70 Kč/l
|35,80 Kč/l
|Benzín 98+
|39 Kč/l
|40,50 Kč/l
|Nafta
|34,10 Kč/l
|34,70 Kč/l
|Elektřina
|7,20 Kč/kWh
|7,70 Kč/kWh
Znamená to tedy, že podpůrně stanovené, vyhláškové ceny se snižují. Toho však netřeba se obávat.
Podle ceny z pokladního bloku od čerpací stanice (benzínky) nebo dle vyhlášky
Cena pohonných hmot stanovená vyhláškou je pouze podpůrná. Zaměstnanec může požadovat proplacení pohonných hmot v cenách, za jaké je skutečně zakoupil, pokud k vyúčtování pracovní cesty připojí doklad o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou (zejména časová, tedy nákup v přiměřené době před pracovní cestou nebo během ní).
Pokud zaměstnanec tankoval vícekrát, může cenu dokládat více nákupními doklady, cena pro účely vyplacení cestovní náhrady se pak vypočítá aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.
Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou právě vyhláškou (§ 158 odst. 3 zákoníku práce).
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty.
Spotřeba pohonných hmot bude počítána podle údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla nebo v osvědčení o registraci použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit.
Jestliže tyto údaje technický průkaz ani osvědčení o registraci vozidla neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla shodného typu se shodným objemem válců.
Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu vozidla ani osvědčení o registraci vozidla uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla uvedených.
Jak vyúčtovat cestovní náhrady
O tom jak se postupuje při vyúčtování cestovních náhrad a jejich vyplácení, jsme psali ve článku Co musíte udělat, abyste dostali od zaměstnavatele stravné?
A že se nevyplácí podvádět, jsme psali v tomto článku Naúčtoval si o 36 Kč více na jízdném a dostal okamžitý vyhazov.