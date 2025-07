Cestování se zvířaty: Kolik stojí zvířecí pas, kde a za kolik sehnat pojištění?

Psa nebo kočku leckdo považuje za člena rodiny, proto není divu, že ho s sebou bere také na dovolenou. Někdo zase nemá, kam by mazlíčka dal. Vyjet se zvířetem za hranice sice vyžaduje o něco víc zařizování i peněz, mnohdy to ale může vyjít levněji, než platit zvířecí hotel.

Jaké doklady psi a kočky potřebují, kolik se za ně platí a jak se to má s pojištěním, které by pokrylo veterinární péči v zahraničí? Poradí náš přehled.

I zvíře potřebuje cestovní doklad

Předně – žádná psí ani kočičí cesta za hranice se neobejde bez cestovního dokladu. Jde o takzvaný pet pas nebo přesněji Evropský pas zvířete v zájmovém chovu. Takový pas obsahuje popis a podrobné údaje o zvířeti, jeho veterinární záznamy, vaše kontaktní údaje jakožto majitele, kontakt na veterináře a také kód mikročipu.

Mít zvíře očipované je totiž další nutná podmínka pro vycestování. Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení, vysvětluje ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.





Zatímco psi se u nás od roku 2020 čipují povinně, pro kočky tato povinnost neplatí. Vedle čipu je sice přípustné také označení zvířete tetováním, musí jít ale o tetování prokazatelně provedené před 3. červencem 2011. Pokud tedy vaše kočka čip ani tetování nemá, budete jí ho muset před cestou obstarat.

Čipování provádí veterináři, cena čipu se pohybuje v rozmezí od 100 do 500 Kč. Nadto vám veterinář naúčtuje poplatek také za samotnou aplikaci čipu. Konkrétní suma vždy záleží na ceníku dané veteriny, většinou jde o částky v řádu vyšších stokorun.

Vedle čipu musí být zvíře také očkované proti vzteklině – za hranice pak můžete nejdřív 21 dní po aplikaci očkování. Některé země, například Irsko či Malta, nadto požadují, aby bylo zvíře odčervené. Podmínky pro vstup se zvířetem do jednotlivých zemí EU si můžete projít na webu Evropské unie.





Na zmíněných stránkách najdete také informace o tom, jaké podmínky vstupu platí pro další domácí mazlíčky. Pas lze totiž vystavit pouze psům, kočkám a fretkám.

Pokud jde o pas jako takový, ten vyřídíte u veterináře. Musí jít ale o zvěrolékaře, který má na vydávání pet pasů povolení od Krajské veterinární správy – hledat takového veterináře můžete v tomto seznamu: Soukromí veterinární lékaři schválení KVS pro vybrané činnosti. I za vystavení pasu se platí, opět záleží na konkrétním veterináři – v ceníkách lze najít částku 250 Kč ale také 750 Kč.

Dobrá zpráva je, že pas není nutné nijak obnovovat, je platný po celou dobu života vašeho mazlíčka.

Pokud byste cestovali mimo Evropskou unii, budete potřebovat také veterinární osvědčení. To obecně obsahuje identifikaci zvířete, informace o jeho zdravotním stavu, ale i potvrzení o očkování.

Veterinární osvědčení pak požadují také některé pojišťovny, které v rámci cestovního pojištění umí pokrýt i případné náklady na veterinární péči. Přehled cestovních pojistek najdete na konci článku.

Se zvířetem letadlem

Cestovní doklady by byly, ještě ale bude potřeba řešit samotný přesun. Pokud cestujete autem, nemusíte nic speciálního řešit. Pohlídat musíte pouze to, že pes bude v autě zajištěný – v přepravce nebo kleci.

Pokud byste chtěli se psem letět, bude celé zařizování o něco náročnější a taky nákladnější. Tedy pokud vám zvíře do letadla vezmou – přepravu zvířat neumožňují zdaleka všechny letecké společnosti. Například u Ryanairu či EasyJetu se zvířetem nepochodíte.

Přepravu psů nebo koček umožňují například Smartwings. Pokud má zvíře do 8 kg, můžete ho za 100 EUR (cca 2464 Kč) vzít do kabiny. Mazlíček nad 8 kg smí cestovat pouze v nákladovém prostoru, za poplatek 200 EUR (cca 4928 Kč). Každé zvíře musí mít svou vlastní prodyšnou přepravku s pevným dnem, ve které se dokáže postavit a otočit.

Jestliže vyrážíte na dovolenou s cestovní kanceláří, je vhodné informovat se o možnostech přepravy vašeho mazlíčka přímo u cestovky.

Cestovní pojištění a připojištění veterinární péče

Stejně jako nás i psa nebo kočku můžou na dovolené potkat zdravotní obtíže. V rámci připojištění k cestovnímu pojištění jsme klientům například vyplatili 2950 Kč za léčbu psa, který na dovolené v Chorvatsku dostal úžeh. Evidujeme ale i případ ze Slovenska, kdy se pejskovi do horních dýchacích cest dostalo stéblo trávy, byl nutný zákrok a náklady na veterináře činily 5300 Kč, vypočítává tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

Cestovní pojištění přímo pro zvířata ovšem pojišťovny nenabízí, je nutné sjednat si ho v rámci vaší cestovní pojistky. Některé pojišťovny pojistí pouze psy a kočky, jiné jsou ochotné pokrýt i exotičtější mazlíčky. Rozdíly najdete i v tom, jaké situace pojištění skutečně pokrývá a jakou maximální částku můžete získat, vysvětluje Tomáš Klápa, pojišťovací specialista ze společnosti FinGO.

Pokud jde o zmíněné maximální částky, přesněji pojistné limity – ty jsou v praxi o dost nižší než sumy, na které se v rámci léčebných výloh pojišťují lidé. Namísto milionů jde o desítky tisíc korun.

Aby bylo možné připojištění sjednat, musí také zvíře splňovat určité podmínky. Vedle dobrého zdravotního stavu jde například o věkový limit.

Cena připojištění se liší v závislosti na pojišťovně a také vámi zvolené variantě pojištění – pojišťovny obvykle nabízí různé balíčky, které se liší jednak výčtem rizik a také pojistnými limity. Za pojištění psa na 8denní dovolenou tak můžete zaplatit vyšší desítky Kč, u dražších variant pojistného krytí může cena překročit 100 Kč.

AXA

AXA v rámci cestovního pojištění nabízí připojištění Domácí mazlíčci. To lze sjednat pro psa i kočku od 3 měsíců do 10 let, vztahuje se na neodkladné léčení včetně nezbytných vyšetření pro stanovení diagnózy, kryje i výdaje spojené s pobytem na veterinární klinice, léky předepsané veterinářem, dopravu mazlíčka k veterináři a zpět hromadnou dopravou nebo taxíkem. Nadto se připojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu.

Limit pojistného plnění: 30 tis. Kč.

Česká podnikatelská pojišťovna

U ČPP lze v rámci cestovní pojistky sjednat připojištění Zvíře plus. To kryje náklady na veterinární péči psa, kočky nebo fretky. Podmínkou je, že je zvíře zdravé, má platné veterinární osvědčení a jsou mu víc jak 3 měsíce, nebo méně než 10 let.

Limit pojistného plnění: od 10 do 40 tis. Kč v závislosti na zvolené variantě pojištění, spoluúčast 500 Kč.

Generali Česká pojišťovna

Připojištění Veterinární péče Generali Česká pojišťovna sjednává pro krytí nákladů vynaložených na nezbytně nutné léčení psa nebo kočky v případě jejich úrazu nebo akutního onemocnění v zahraničí. Maximálně ale po dobu 10 dní.

Limit pojistného plnění: 70 % prokazatelně vynaložených nákladů na léčení do limitu 30 tis. Kč.

Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna poskytuje v rámci cestovního pojištění také připojištění nákladů na veterinární léčbu při cestě do ciziny nebo při pobytu v zahraničí. Připojištění souvisí s akutním onemocněním, úrazem nebo úhynem zvířete a konkrétně se týká psů ve stáří od 6 měsíců do 8 let a koček ve stáří od 6 měsíců do 10 let.

Limit pojistného plnění: 15 tis. Kč, spoluúčast 1000 Kč.

SV pojišťovna

SV pojišťovna (dříve Ergo) vám v rámci připojištění Veterinární péče bude krýt náklady na akutní a neodkladnou veterinární péči. SV pojišťovna vedle kočky a psa pojistí také drobná hospodářská zvířata s výjimkou koní, skotu a zvířat určených k výdělečné činnosti.

Limit pojistného plnění: 10 tis. Kč

Pojišťovna VZP

PVZP nabízí k cestovku připojištění Pojištění veterinární péče. Pojistit lze zvíře od 3 měsíců do 9 let včetně.