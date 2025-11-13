České dráhy změní ceny. Nabídnou více slev a více lepších vlaků (kompletní přehled změn)

Nový jízdní řád Českých drah, který začne platit od neděle 14. 12. 2025, zákazníky Českých drah spíše potěší, přestože dojde k mírnému zdražení služeb. České dráhy zavedou nové mezinárodní linky do Rakouska a Dánska a zvýší počet komfortních vlaků.
Tabulka: Zahraniční spoje Českých drah
|Typ vlakové jednotky
|Počet spojů denně
|Praha – Villach (A) a zpět
Doba jízdy 7:50 hod. (nově rychlejší)
|2
|Praha – Wien – Linz (A) a zpět
|2
|Praha – Kodaň (DK) a zpět
|6 v sezóně
4 mimo sezónu
Start v 05/2026 (po ukončení výluky v Německu)
|Wien (A) – Ostrava – Poznaň (PL) a zpět
|2
|Praha – Przemyśl (PL) a zpět
|2
novinka, noční spoje
Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec na středeční tiskové konferenci prozradil, že České dráhy na těchto zahraničních spojích chtějí mít své vlastní, komfortní jednotky. To by mělo předejít situacím, kdy typicky v případě maďarských vagónů cestující následně zjišťují, že nefunguje internet, chybí zásuvky na 230 V nebo ve vlaku není občerstvení. Podle něj na to partnerští zahraniční dopravci slyší a Českým drahám s jejich komfortními jednotkami vycházejí vstříc.
Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah. Tisková konference k představení nového jízdního řádu 2025/2026. Fantova kavárna, Praha – hlavní nádraží. (12. 11. 2025)
Více doplňkových služeb a komfortních vlaků
České dráhy chtějí pokračovat ze zvyšování komfortu pro cestující, což dokazují svými čísly. Meziročně chtějí posílit počet vlaků vybavených plošinou pro invalidy a dobíjením elektrických zařízení.
Tabulka: Rozšíření služby ve vlacích Českých drah a meziroční rozdíly
|2025 → 2026
|Počet vlaků celkem
|7746 → 8087
|Počet vlaků s plošinou pro invalidy
|7131 → 7379
|Počet vlaků s veřejným internetem (Wi-Fi)
|4824 → 6277
|Počet vlaků se zásuvkou na 220 V nebo USB přípojkou
|4184 → 4603
|Jídelní vozy
|58 → 95
|Kina pro děti
|130 → 148
|Audiovizuální systémy
|93 → 110
|Bezbariérové vlaky
|85 %
|Přeprava jízdných kol
|93 % vozů s vyšší kapacitou
100 % vozů umožňuje přepravu
|Wi-Fi
|60 %
88 % v dálkové přepravě
Tabulka: Typy a počet komfortních vlaků
|Typ vlakové jednotky
|Počet jednotek
|ComfortJet
|15
|ČD RailJet
|7
|InterJet
|10
|Pendolino
|6 v provozu ze 7
(1 je stále nepojízdné po nehodě)
Tabulka: Nabízené dálkové relace s konkrétními vlakovými jednotkami
|Typ vlakové jednotky
|Počet jednotek
|Praha – (Brno – Bratislava) – Budapešť a zpět
|2× ComfortJet
8× RailJet
|Praha – Brno a zpět
|14× ComfortJet
16× RailJet
|Praha – Ústí nad Labem a zpět
|18× ComfortJet
20× InterJet
|Praha – (Olomouc) – Ostrava a zpět
|14× Pendolino
4× RailJet
Tabulka: Rozšíření regionálních vlakových jednotek
|Typ vlakové jednotky
|Počet jednotek
|RegioFox
|21 → +29 v roce 2026
V roce 2025 vlaky RegioFox jezdí na třech tratích:
- Praha – (Mělník) – Mladá Boleslav
- Hradec Králové – (Letohrad) – Rychnov na Kněžnou
- Choceň – Náchod
Během roku 2026 přibude dalších 29 jednotek RegioFox do Královéhradeckého, Karlovarského a Středočeského kraje.
Tabulka: Rozšířená vlaková spojení
|Typ spojení
|Počet vlaků denně
|Praha – Berlín (D)
Doba jízdy 03:39 – 03:57 hod. (nově rychlejší)
|17
(+1 denně navíc)
|Praha – Wien (A)
|17
(+2 denně navíc)
|Praha – Hamburk (D)
Doba jízdy 05:43 hod. (nově rychlejší)
|17
(+7 denně navíc od 05/2026)
|Wien (A) – Ostrava – Wroclaw (PL)
|4
(+2 denně navíc)
|Praha – České Budějovice
|26
(+2 denně navíc)
Na Měšci se teď budeme věnovat primárně cenám a službám.
Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah. Tisková konference k představení nového jízdního řádu 2025/2026. Fantova kavárna, Praha – hlavní nádraží. (12. 11. 2025)
Mobilní i satelitní internet jako standard
Pro připojení k internetu ve vybraných vlacích nyní dráhy používají standardní mobilní internet s tím, že testují satelitní připojení přes Starlink. Na dotaz Měšce, zda České dráhy chtějí posilovat spíše satelitní internet, nebo zůstanou u mobilních sítí, generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odpověděl, že zcela jistě půjde o kombinaci obojího:
Rychlost a konektivita je od Starlinku lepší, ale narážíme na problém, že potřebujete přímý výhled na objekt satelitu. To se negativně projevuje typicky v lese nebo ve vlakových stanicích, které jsou kryté střechou, vysvětloval Krapinec.
Krapinec si myslí, že cena datových služeb, které České dráhy za internet platí, bude pro dráhy do budoucna lepší. Podle něj mají dráhy dobrou pozici pro vyjednání férové cenové nabídky za satelitní internet.
Mám za to, že od Starlinku vyjednáme takovou cenu, aby nás ta data přišla na zlomek toho, co nyní platíme mobilním operátorům, věří si Krapinec, ale zopakoval nutnost používat kombinaci obou typů připojení.
Zdražení kilometrového tarifu
Základní kilometrový tarif zdraží zhruba o výši inflace. Rozdíly nejsou velké, příklad ukazuje tabulka níže, ceny jsou pro 2. třídu.
Tabulka: Příklad zdražení ve 2. třídě u základního km tarifu
|Kilometry
|Cena 2025 → 2026
|Rozdíl
|25 km
|66 → 68 Kč
|+2 Kč
|100 km
|216 → 221 Kč
|+5 Kč
|250 km
|513 → 527 Kč
|+14 Kč
Kilometrový tarif je základní tarif, který platíte vždy, není-li pro danou trasu jiná, lepší či akční nabídka. Zdražení tak dopadne především na cestující, kteří platí jízdné samostatně, nevyužívají aplikaci, žádné slevy, ani akční nabídky a nemají žádné předplatné jízdenky (regionální, drážní). Pokud s Českými dráhami cestujete pravidelně, zdražení moc nepocítíte, protože akční nabídky a předplatné jízdenky jej přebijí nižší cenou.
České dráhy budou pokračovat v tzv. dynamické cenové politice, podobně jako konkurenční železniční dopravci. To znamená, že kdo dříve nakoupí, jede levněji.
Tabulka: Příklady minimálních cen
|Trasa
|Minimální cena
|Praha – Brno
|269 Kč
|Praha – České Budějovice
|219 Kč
|Praha – Karlovy Vary
|225 Kč
|Praha – Ústí nad Labem
|125 Kč
|Praha – Hradec Králové
|135 Kč
Novinka: ČD Dny a sleva pro skupiny
České dráhy v rámci zkušebního období zavedou slevu pro skupiny od 2 do 5 osob. Podle šéfa drah Krapince je to reakce na individuální motorismus, která je navíc posílený nízkými cenami pohonných hmot.
Jsem si jistý, že když si motoristé vyzkouší cestu naším komfortním vlakem, příště autem nepojedou, sršel optimismem na tiskové konferenci šéf Českých drah.
Zásadním rozdílem, a tedy novinkou, je způsob slevy. Sleva totiž platí pro všechny cestující bez ohledu na typ cestovní třídy a navíc se sčítá s dalšími slevami, které nějaký cestující ze skupiny má.
Parametry slevy ČD Dny:
Obecná pravidla
- Sleva platí pro všechny osoby ve skupině.
- Sleva a její výše se vyhlašuje pro určitá období.
- Platí pro 1. i 2. třídu.
- Pro 2 – 5 osob.
- Sleva se sčítá s případnými dalšími slevami (In karta apod.)
- Získáte ji pouze v e-shopu Českých drah a v mobilní aplikaci Můj vlak.
Individuální pravidla
- Nyní 25 % od 1. 1. – 31. 3. 2026
- Zahájení předprodeje je 14. 12. 2025.
Vyšší odškodnění
České dráhy zvýší hodnotu odškodnění ze 30 na 70 Kč. Zároveň sjednotí a zjednoduší důvody pro vyplacení odškodnění, to nadále dostanete prostřednicvím voucheru vydaného vlakovým doprovodem.
|Trasa
|Výše odškodnění
|Snížený komfort (diskomfort)
- nefunkční Wi-Fi
- teplotní nepohoda
- chybějící přípojka 230 V
- nedodržení počtu vozů
|30 → 70 Kč
pouze v dálkové dopravě
|Chybějící vůz 1. třídy
|30 → 70 Kč
dálková i regionální doprava
Konec placených místenek u SC Pendolino
Pokud si na vlak SC Pendolino zakoupíte jízdenku s místenkou, nebo jen místenku na pokladně dopravce, nic se pro vás nemění a za místenku nadále zaplatíte cenu 35 – 250 Kč podle typu třídy.
Ale pokud k nákupu místenky použijete e-shop Českých drah nebo mobilní aplikaci Můj vlak (Android, iOS), nově bude cena místenky nulová, a to bez ohledu na typ vozové třídy. České dráhy tak u online nákupů ruší příplatek za místenku. V případě Pendolina jde o značnou úsporu, protože cena místenky ve vytížených časech byla až 250 Kč u 1. třídy.
Tip na další slevu 10 %
Patříte-li mezi pravidelné zákazníky Českých drah, můžete snadno získat 10% slevu od společnosti Visa na In karty a na roční doplatek pro cestování 1. třídou. (Jde o tip, nejde o affiliate program, nic z toho nemáme, děláme to po vás.)
Parametry slevy
- 10 % na In karty (jakékoli)
- 10 % na roční doplatek pro 1. třídu
- Platí do 31. 12. 2025 (ale opakovaně se každoročně prodlužuje).
Podmínky
- Registrace/přihlášení na webu společnosti Visa.
- Vygenerovat slevový kód (jde o unikátní kód, ale můžete jej získat opakovaně).
- Vložit kód před placením na e-shopu Českých drah (na fyzické pokladně to nejde).
- Užijte si slevu.
Tabulka: Příklady slev v praxi
Pro pravidelné zákazníky Českých drah jde o dobrou nabídku. Například In karta 100 s příplatkem pro 1. třídu by vás vyšla na 28 980 Kč ročně (2415 měsíčně po přepočtu).
S 10% slevou od Visa zaplatíte 27 690 Kč ročně, po přepočtu 2307,50 měsíčně. To je za neomezené cestování 1. třídou Českých drah velmi dobrá nabídka.
Pozor, technicky jde o dvě různé platby, takže potřebujete 2 různé slevové kódy: na roční jízdenku a na roční doplatek. Obojí získáte na webu Visy.
|Typ In karty
|Cena → po slevě Visa
|Přepočet na měsíc
|IN 100
neomezeně 2. třídou
|21 990 → 19 792 Kč
|1649,25 Kč
|IN 100 sdílená
max. 4 osoby
neomezeně 2. třídou
|29 990 → 26 991 Kč
|2249,25 Kč
|IN Business
max. 50 sdílených osob
neomezeně 1. i 2. třída
|44 990 → 40 491 Kč
|3374,25 Kč
|Doplatek 1. třídy na 1 rok
|6990 → 699 Kč
|58,25 Kč
|IN 50 na 3 roky
virtuální karta
max. 50% sleva
|8990 → 8091 Kč
|224,75 Kč
|IN 25 na 3 roky
virtuální karta
max. 25% sleva
|1090 → 981 Kč
|27,25 Kč