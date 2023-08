České banky pod útokem, výpadky hlásily i polské. Je za tím kybernetický DDoS útok z Ruska

Od středečního rána postupně přestalo fungovat pět webů českých bank. Nešlo se přihlásit do internetového nebo mobilního bankovnictví a některým bankám spadl web úplně. Pokud weby fungovat začnou, potýkají se s výpadky.

Příčina je jediná: DDos útok ruské záškodnické skupiny s názvem NoName057, jejímž cílem je škodit jakýmkoliv „západním“ subjektům a organizacím. Dnes to jsou banky, v červnu 2023 to byl třeba Dopravní podnik hlavního města Prahy či brněnské letiště.

Přestože je každý DDoS útok nepříjemný, o své peníze v bankách se bát nemusíte. Cílem tohoto útoku je vyřadit z provozu web daného subjektu, ne dostat se k penězům klientů. Více k tématu: DDoS útoky: jak se účinně bránit?

Proruská skupina NoName057 útočila na Českou republiku už mnohokrát. Snažila se například ovlivnit české prezidentské volby a napadala i společnosti z výrobního sektoru nebo banky. Nová vlna útoků se zaměřila znovu právě na banky a také na pražskou burzu cenných papírů. V těchto případech se nejedná o klasické hackerské útoky, kdy by došlo k prolomení do systémů nebo ohrožení zákaznických dat. Při DDoS útocích hackeři zaplaví webovou stránku různými komunikačními požadavky a při dosažení kritického množství jinak legitimních požadavků se webová stránka nebo služba zhroutí a je nedostupná. Někdy minuty, někdy hodiny, komentuje dění Miloslav Lujka, Country Manager Czech Republic, Slovakia & Hungary z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologie. Skupina se zároveň chlubí svými úspěchy a raduje se ze článků o útocích. Ostatně to je právě jeden z důvod těchto demonstrativních DDoS útoků, dodává Lujka.

Nefunkční weby českých subjektů, stav ve středu 30. 8. 2023, 10:00 hod.

Nefunkční online přístupy Banka Internetové bankovnictví/online přístup Mobilní bankovnictví Air Bank offline

od 10:20 hod. online

od 10:30 offline offline

od 10:20 hod. online Burza cenných papírů výpadky Česká spořitelna offline, občas naběhne OK ČSOB offline OK Fio banka offline, občas naběhne offline Komerční banka offline OK

Obecný útok na západní společnosti

Kromě českých bank se s útokem potýkají i polské subjekty, i na ně ve mířila tato ruská záškodnická skupina.





Výpadky měla polská BNP Paribas a přihlášení do internetového bankovnictví nefungovalo družstevní záložně Františka Štefčíka.

Problémy s výpadky hlásily i polské burzy. A v době publikace článku byl stále offline web polské digitální pošty Envelo.pl.

Nefunkční online přístupy polských subjektů Banka/Záložna Český název (překlad) nebo vysvětlení BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (bnpparibas.pl) BNP Paribas Bank BondSpot (bondspot.pl) Burza pro obchodování s firemními dluhopisy, státními pokladničními poukázkami a směnkami v polské měně Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (gpw.pl) Burza cenných papírů ve Varšavě Poczta Polska Usługi Cyfrowe (envelo.pl) Online služby polské pošty, digitální pošta Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (kasastefczyka.pl) Družstevní záložna Františka Štefčíka

Kybernetická válka

Za útokem stojí ruská skupina NoName057, která se jím chlubí i na svém telegramovém účtu.

Záškodnická ruská skupina s názvem NoName057 se na svém telegramovém účtu chlubí úspěchem, že o ní píšou česká média kvůli útoku na banky. (30. 8. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Útok ruské záškodnické skupiny na polské weby. (30. 8. 2023, 10:00 hod.) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Fotogalerie

Nefunkční weby českých bank

Air Bank, informace o nefunkčním internetovém bankovnictví. 30. 8. 2023, 10:00 hod. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Nefunkční web Fio banky. 30. 8. 2023, 10:00 hod. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Dlouho se načítající George České spořitelny. 30. 8. 2023, 10:00 hod. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Nefunkční web ČSOB. 30. 8. 2023, 10:00 hod. Autor: Dalibor Z. Chvátal