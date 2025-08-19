Česká spořitelna se rozvádí se zbylými poradci Partners. Někteří z nich o nadcházející změně netušili

Česká spořitelna ukončila spolupráci s externími poradci Gepard Finance, kteří mají vazby na poradenskou síť Partners. Konkrétně se jedná o poradce Gepard Finance, kteří kteří jsou zároveň pod poradenskou společností Partners v oblasti investic, penzí a pojištění. Rozvod České spořitelny a Gepard Finance se tedy nekoná.
Banka společnosti Gepard Finance dopisem z 31. července 2025 oznámila, že od 1. 8. 2025 postupně zruší souhlas se spoluprací vybraných externích poradců, kteří podle její formulace „ohrožují zájmy banky“. Seznam konkrétních poradců, resp. jejich identifikační čísla, banka přiložila k tomuto oznámení.
Systém se pak pro ně uzavřel hned po dvou týdnech, přesněji 15. srpna. V dopise, který banka zaslala dva týdny před tímto krokem, žádné konkrétní datum ukončení přístupů do systémů uvedeno nebylo.
Reakce některých poradců napovídaly, že o změně, která se chystá, předem pravděpodobně nevěděli (viz níže). Poradcům, kteří měli v době omezení přístupu do systémů banky rozjednané transakce, je ta umožní dokončit.
Zprostředkovatelé v ČR
Zprostředkovatelé v ČR vykonávají zprostředkovatelskou činnost buď na základě živnostenského oprávnění (platí pro zprostředkování běžných či termínovaných účtů, stavebního spoření) nebo na základě čtyř certifikací (zprostředkování penzijního spoření, pojištění, investic a úvěrů). Pro získání každé certifikace je nutné složit zkoušku u ČNB. Poté může takový zprostředkovatel vykonávat činnost samostatně nebo je podřízeným zástupcem pod samostatným zprostředkovatelem, kterým je pro oblast investic, penzí a pojištění i Partners Financial Services.
Aktivně nyní poradenská společnost Partners nefunguje jako samostatný zprostředkovatel úvěrů. Pro oblast úvěrů tedy spolupracuje se společností Gepard Finance.
Tato společnost zajišťuje úvěry pro klienty Partners a pod touto společností (samostatným zprostředkovatelem) jsou z 99 % zapsaní poradci Partners v ostatních oblastech, kteří chtějí a potřebují sjednávat i úvěry. Část poradců Partners, kteří chtějí sjednávat úvěry mají tedy i zprostředkovatelskou smlouvu s Gepard Finance, uvedl pro server Měšec.cz zakladatel Partners Banky Petr Borkovec.
Poradenská společnost Partners spolupracuje se společností Gepard Finance od dubna 2024.
Partners umožňuje svým poradcům a franšízantům stát se vázanými podřízenými zástupci a úvěrovými specialisty Gepard Finance a společně se tak komplexně postarat o všechny úvěrové potřeby klientů Partners, vysvětlil Borkovec podstatu spolupráce.
Partners, ne Gepard Finance
Jak už jsme uvedli, v praxi tedy nejde o ukončení spolupráce s Gepard Finance, ale spíš o dokončení „rozchodu“ České spořitelny s poradenskou sítí Partners. Spolupráci s poradci Partners jako takovými banka ukončila už během minulého roku. Poté však asi 1400 z nich přešlo pod frančízu společnosti Gepard Finance, tak banka ukončila nyní spolupráci i s nimi.
Důvod k ukončení spolupráce s prodejci Partners je jednoduchý – společnost Partners se po zisku bankovní licence stala naší konkurencí a dá se předpokládat, že prioritou jejích poradců je upřednostňovat produkty Partners před konkurenčními produkty. Je proto úplně přirozené, že k Partners Bance zaujímáme stejný postoj, jaký máme s ostatními konkurenčními bankami a ony s námi - soutěžíme spolu na trhu jako konkurenti, ale rozhodně si navzájem nepřeprodáváme své produkty. Zároveň platí, že Spořitelna rozhodně není první bankou, která se rozhodla ukončit spolupráci s prodejci společnosti Partners. Růst konkurence na trhu vítáme a přejeme Partners Bance hodně štěstí, řekl nám k ukončení spolupráce s poradenskou sítí Partners mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Podle zdroje z bankovního trhu Česká spořitelna komunikovala záměr ukončit spolupráci s Partners kvůli bankovní licenci už během doby, kdy o ni teprve usilovali. Stejně jako podle něj banka neoficiálně komunikovala už od letošního jara, že ze stejného důvodu pravděpodobně ukončí spolupráci právě i se zmíněnými poradci, kteří přešli pod Gepard Finance.
Petr Borkovec z Partners však na síti LinkedIn i ve vyjádření pro náš server krok České spořitelny prezentoval jako náhlý:
Česká spořitelna poslala 31.7. výpověď Gepard Finance s tím, že postupně vypne přístupy do systému ČS poradcům, kteří jsou podřízení zástupci Gepard a zároveň v jiné oblasti podřízení zástupci Partners. Mělo to být postupně, aby mohli dokončit již rozpracované obchody s klienty. To se bohužel nestalo, a pravděpodobně chybou 15.8. ukončila náhle a bez jakékoli komunikace spolupráci se všemi těmito poradci, ať už byly dohodnuté úvěry v jakékoli fázi.To nyní dle našich informací napravují a alespoň dočasně zase poradce s aktivními případy aktivují. Poradci nicméně začali okamžitě pracovat na tom, aby svým klientům umožnili získat tyto úvěry za stejných podmínek od jiných bank, s nimiž nadále plně spolupracují, pokud by jim u České spořitelny vznikl problém. Věříme však, že toto se vyřeší.
I některé reakce zprostředkovatelů na této síti ještě včera odkazovaly na to, že o ukončení spolupráce navzdory avízu banky koncem července, sami poradci v okamžiku znepřístupnění systémů nevěděli. Později během včerejšího dne pak vyšlo najevo, že poradcům, kteří měli v systémech rozjednané transakce, banka umožní je dokončit.
Reakce poradců na vypnutí přístupu do systémů České spořitelny
Podle Tomáše Rusňáka, obchodního ředitele Gepard Finance, přitom zpráva o ukončení spolupráce doputovala do Partners hned prvního srpna:
Oficiální zprávu o ukončení spolupráce s konkrétními poradci jsme obdrželi 31. 7. 2025 odpoledne, podepsanou vedením České spořitelny. Do Partners jsme ji předali hned následující den dopoledne. Od té doby probíhá intenzivní komunikace mezi Gepardem, Partners franšízou i bankami, řekl nám s tím, že poradci, kteří jsou zaměření čistě jen na hypotéky, mohou s Českou spořitelnou nadále spolupracovat.
Česká spořitelna není první bankou, kdo vypovídá spolupráci
Omezování spolupráce se zprostředkovateli hypoték není ze strany bank žádnou novinkou. Loni ukončila spolupráci s hypotečními makléři nebo snížila jejich provize řada jiných bank. Konkrétně v s poradci Partners například ČSOB.
Vzhledem k existenci Partners Banky mohou mít ostatní bankovní domy obavy, že Partners získají při prodeji jejich produktů informace o klientech, které pak může použít jejich banka v rámci akviziční taktiky ve svůj prospěch.
Podobně, jako tomu bylo u produktů penzijního spoření, jak ostatně potvrdil sám Borkovec ve svém příspěvku, kde jmenuje důvody ukončení zmíněné spolupráce, o kterých se doslechl. Jedním z nich je právě obava z přetahování klientů Partners bankou:
Ano, u penze se to děje, protože PFČS (Penzijní fond České spořitelny – pozn. red.) účtuje max poplatky, zatímco Conseq a Rentea klientům část vrací, a ještě platí poradci za servis. Dokud PFČS nebude lepší, tak se to nezmění. To je trh a role poradce.
Podle našeho zdroje z bankovního trhu poradci Partners v případě penzijního spoření po založení jejich vlastní penzijní společnosti Rentea skutečně začali preferovat produkty této společnosti a banky zaznamenaly odliv klientů, které k nim poradci Partners dříve přivedli, a to právě hlavně do společnosti Rentea. V minulosti proto ukončilo spolupráci na prodeji produktů penzijního spoření s poradci Partners několik bank.
Na jedné straně je skutečně úkolem správného finančního poradce hledat klientovi nejvýhodnější nabídku ze všech možných variant. Na druhé straně je logické, že bankám nedává obchodní smysl spolupráce s poradci, kteří jim nakonec klienty spíš odvádí.