Česká spořitelna ukončí provoz soukromých předplacených karet Visa, zjistil server Měšec.cz. K 28. 2. 2027 zruší také jejich kartové účty. Banka Měšci změnu potvrdila a držitelům zaslala výpovědi smluv. Jednu z nich má redakce k dispozici.
U soukromých předplacených karet jsme vydávání nových karet zastavili už od září v a k 28. 2. 2027 ukončíme i fungování těch stávajících, potvrdil na dotaz Měšce Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.
V oznámení klientovi Spořitelny datovaném 9. 11. 2026 Spořitelna vysvětluje, že lidé tyto karty využívají už jen výjimečně a jejich nabídku proto ruší. Výpověď smlouvy míří na vedení kartového účtu, ke kterému je předplacenka navázána.
První krok už banka udělala 1. 9. 2026, kdy je přestala vydávat a nepočítá s nimi ani sazebník. Samotné ukončení smlouvy a zrušení kartového účtu proběhne automaticky, takže na pobočku nemusíte. Vyřešit ale musíte případný zůstatek.
Jak dostat peníze z karty
Do 28. února 2027 můžete peníze na kartovém účtu vyčerpat obvyklým způsobem:
- zaplatit kartou u obchodníka,
- vybrat hotovost z bankomatu,
- využít službu cash back, tedy výběr hotovosti při placení u obchodníka, ale tuto možnost banka uvádí pouze pro Česko.
Při výběru z bankomatu počítejte s poplatkem 5 Kč u Spořiteůny a 40 Kč jinde.
O výplatu zůstatku ale můžete požádat také na kterékoli pobočce České spořitelny. Banka jej převede na účet, nebo vyplatí v hotovosti. Hotovostní výplata je možná jen na pobočkách s pokladnou.
O výplatu zůstatku můžete požádat ještě tři roky po ukončení smlouvy a zrušení předplacených karet. Tj. posledním datem pro získání zůstatku ze soukromých předplacenek je 28. 2. 2030.
Firemní předplacenky zůstávají
Pro firemní klienty banka stejný konec nechystá.
Firemních předplacených karet se tento termín netýká a nadále zůstávají v nabídce, potvrdil Filip Hrubý Měšci.
Podle Spořitelny firmy a OSVČ používají předplacenku hlavně jako služební kartu. Zaměstnancům, resp. další osobám mohou svěřit předem určenou částku na pracovní výdaje, aniž by jim zpřístupnily svůj běžný účet. Utrácí tak prostředky dostupné jen na kartovém účtu.
Například na služební cestu firma na kartový účet pošle 5000 Kč. Zaměstnanec z nich hradí pracovní výdaje a k penězům na hlavním firemním účtu se touto kartou nedostane.
Podpultové zboží
Předplacenky Spořitelny ještě před několika lety fungovaly výhradně pod značkou Maestro. Při přechodu banky z Mastercard na Visu je od června 2023 začaly nahrazovat karty Visa Classic Prepaid, resp. Visa Business Classic Prepaid.
Spořitelna v dubnu 2023 Měšci sdělila, že eviduje kolem 2000 předplacených karet. Více se používaly pro firemní účely, zejména pro přidělování omezených částek zaměstnancům. K datu publikace článku Spořitelna má vydáno 1102 soukromých a 883 firemnich předplacenek.
Věřím, že drtivá většina čtenářů Měšce vůbec věděla, že takový typ služby v Česku existuje a že tyto karty Spořitelna vydává. Není divu, často to nevěděli ani zaměstnanci Spořitelny a získání tohoto produktu bylo dobrodružstvím zhruba na hodinu a v případě firemních předplacenek i na dny.
Od karet z trafiky k bankovním aplikacím
Předplacené karty měly na českém trhu širší nabídku. V polovině minulého desetiletí jsme na Měšci popisovali například Blesk peněženku, biip kartu nebo COOL kartu ČSOB. Sloužily pro běžné placení, jako dárek či jako způsob, jak dětem přidělovat kapesné. Dobový přehled najdete v našem archivu níže.
Blesk peněženka přestala fungovat 31. října 2017. Její provozovatel tehdy zdůvodňoval konec změnou legislativního prostředí pro anonymní platební prostředky. Spořitelna nyní argumentuje tím, že soukromé karty Visa lidé používají už jen výjimečně.
To je bez pochyb pravda, ale tím i končí jakákoli možnost mít v Česku jen platební kartu bez nutnosti bankovního účtu. Škoda.
Končí nástroj pro „život bez banky“
Spořitelna v dopise nabízí jako alternativu debetní kartu k osobnímu účtu. Z principu předplacené karty však jde o zcela odlišný produkt. Platební účet je svým způsobem robustní služba a odrazový můstek k dalším bankovním službám.
Naproti tomu předplacená platební karta nabízí jednoduché řešení: Příjem a použití peněz bez dalších potřebných služeb.
Předplacené platební karty fungují dvěma způsoby.
1. Máte jen číslo karty
Karta je jediný nástroj a přístup k penězům. Její dobíjení provádíte online z administrace vydavatele, typicky dobitím (platbou) z jiné karty. V Česku to má takto mBank u své eKarty, ale tu dostanete až po založení platebního účtu, což není typická předplacenka bez podmínky založení účtu.
2. Máte regulérní číslo účtu
Karta je hlavní nástroj pro používání peněz, ale kromě ní máte ještě číslo kartového účtu. To je regulérní číslo bankovního účtu s IBANem, které patří jen vám, takže lze na něj přijímat peníze z Česka i zahraničí, resp. vkládat hotovost přes vkladomaty. Právě tento typ karet má Česká spořitelna.
Předplacené karty dříve byly oblíbeným, ale mylným nástrojem pro lidi v exekucích. Jenže pro exekutory, resp. vykonavatele rozhodnutí není problém dostat se k zůstatkům českých předplacenek.
Jde ale o dobrý nástroj pro lidi, kteří potřebují mít buď kartu zcela oddělenou od platebního účtu (jen číslo karty), nebo jako náhradu platebního účtu, kdy nechcete mít s bankou plný smluvní vztah. Tedy jen potřebujete jen nějak peníze bezhotovostně přijmout a použít, a to bez dalších nabídek produktů. V tom jsou předplacenky skvělým nástrojem a svoji úlohu umí plnit dobře. Přitom jde stále o pojištěné peníze, je-li vydavatelem banka.
Tato možnost nyní zůstane otevřena pouze OSVČ a firmám, pro které Spořitelna nadále bude předplacenky vydávat.
Přestože jde primárně o nástroj pro distribuci peněz na služební cesty, firemní přeplacenka může být vhodným nástrojem i pro OSVČ, která „jen potřebuje nějaký účet v bance“, nechce za to platit a chce minimum administrativy. Předplacenka Spořky toto skvěle splní: lze na ni posílat peníze (tržby, z akceptace karet apod.) a pak je využívat dál (platit kartou, vybírat hotovost).
Pro soukromou předplacenou musíte do zahraničí
Končí tak éra českých předplacenek. Stále můžete využívat nabídku zahraničních vydavatelů, ale ty mají dvě zásadní nevýhody: nominální měna není v CZK, takže budete platit kurzové marže a IBAN je zahraniční, tedy ne každý vám na ně bude chtít poslat peníze. A jako bonus, budete platit řadu poplatků: za převody, za dobití, za použití…
|Předplacená karta
|Provozovatel
|Vydavatel
|Zahájení prodeje
|Konec prodeje a ukončení činnosti
|Blesk peněženka
|Czech News Center + MOPET CZ
|Česká spořitelna
|16. 10. 2014
|30. 4. 2017: Konec prodeje
31. 10. 2017: Úplný konec
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Biip
|MOPET CZ
|Česká spořitelna
|09/2015
|Duben 2018: Konec prodeje
31. 12. 2018: Úplný konec
|COOL karta
|ČSOB
|ČSOB
|08/2015
|30. 4. 2026: Konec prodeje.
Poslední vydané karty měly platnost do 28. 2. 2022.
|Dobrá karta COOP
|ČSOB
|ČSOB
|15. 10. 2014 představení
8. 6. 2015 prodej
|Nedohledáno.
|MyUniCard
|mobile2card
|ČSOB
|3. 11. 2015
|Nedohledáno.
|Napka
|Rock Finance
|ČSOB
|06/2015
|26. 3. 2017: Poslední den použití
27. 4. 2017: Konec smluv a služby.
|Freepay
|Prepaid Solutions
|IDT Financial Services
od srpna 2019 CashFlows Europe
Od 2023 Monavate
|02/2016
|Říjen 2023: Zastavení plateb a výběrů.
Dodnes firma nevypořádala své zákazníky.
|Předplacená karta České spořitelny
|Česká spořitelna
|Česká spořitelna
|2009
|1. 9. 2026: Konec prodeje
28. 2. 2027: Úplný konec
Firemní zůstávají v nabídce.