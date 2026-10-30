Česká spořitelna plánuje investice do péče o seniory. První zařízení zvažuje ve třech regionech

Česká spořitelna se pouští do další oblasti mimo klasické bankovnictví. Po dostupném nájemním bydlení chce investovat do domovů pro seniory. První projekty zvažuje v Praze, Moravskoslezském a Libereckém kraji. Banka bude vlastníkem nemovitostí, samotnou péči ale přenechá specializovaným provozovatelům.
Do roku 2030 chce Spořitelna do této oblasti investovat cca 11 mld. Kč. Podle jejích plánů tím mělo vzniknout přibližně 5000 nových lůžek.
Zásadní rozdíl od bankovní konkurence je, že Spořitelna nebude jen poskytovatelem úvěrů, ale přímo investorem a vlastníkem nemovitostí. Samotný provoz domovů a péči o klienty už ale budou zajišťovat poskytovatelé sociálních služeb.
V první fázi Česká spořitelna počítá s investicemi ve výši 2,5 mld. Kč. Na financování chce spolupracovat také s Evropskou investiční bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Konkrétní podmínky jejich případného zapojení však zatím neoznámila.
Při celkové plánované investici 11 mld. korun a vzniku 5000 míst vycházejí investiční náklady přibližně na 2,2 mil. Kč na 1 lůžko.
První domovy zvažuje ve třech regionech
Přestože banka zveřejnila své investiční plány už na konci září 2026, konkrétní zařízení zatím nepředstavila. Redakce serveru Měšec.cz se proto zajímala, zda už má vytipované lokality.
První tři projekty, jejichž realizaci v současné chvíli zvažujeme a analyzujeme, jsou v Praze, v Moravskoslezském kraji a v Libereckém kraji, odpověděl František Bouc z tiskového oddělení České spořitelny.
Přesná místa zatím banka nesdělila. Jde navíc stále jen o posuzované investice, žádné stavby ještě nejsou schválené.
Šéf společnosti Dostupné bydlení České spořitelny Marek Blaha v říjnovém rozhovoru pro Newstream uvedl, že první tři projekty by měly nabídnout přibližně 600 lůžek. Celá úvodní investiční fáze za 2,5 mld. korun by pak podle jeho odhadu mohla vytvořit zhruba 1000 míst.
Zatím ale není jasné, kdy budou první zařízení dokončena.
V rámci Erste Group jde o první podobný projekt
Zajímalo nás také, zda Česká spořitelna přebírá již vyzkoušený model z některé ze zahraničních bank skupiny Erste, nebo zda jde o zcela novou aktivitu.
V rámci skupiny Erste jsme první, kdo vyvíjí tento typ projektů, potvrdil redakci František Bouc.
Zkušenosti ze zahraničí tak banka v tomto případě nepřebírá. Odlišná je situace u dostupného nájemního bydlení, kde se podle Bouce Česká spořitelna inspirovala vídeňským modelem. Investice do zařízení pro seniory jsou tak novým typem projektu pro celou Erste Group.
Z obchodního pohledu jde o investice do nemovitostí s dlouhodobým provozovatelem. Banka poskytne kapitál na vybudování nebo pořízení zařízení a jeho provoz následně zajistí jiný subjekt.
Blaha v rozhovoru pro Newstream popsal, že spořitelna hledá zejména projekty s připraveným stavebním povolením a zajištěným provozovatelem, který bude schopen zařízení využívat po dobu 10 až 15 let.
Dostanou se k investicím také běžní klienti banky?
Pokud mají domovy pro seniory představovat dlouhodobou investiční příležitost, nabízí se otázka, zda se do financování budou moci zapojit také klienti banky prostřednictvím podílových nebo jiných investičních fondů.
Na to zatím Česká spořitelna jednoznačnou odpověď nemá.
Jestli investice do této oblasti budou v budoucnosti realizovat i různé investiční fondy, včetně například penzijních společností, je zatím předčasné, odpověděl redakci Bouc.
Prozatím tedy nemůžete počítat s tím, že byste si mohli prostřednictvím nějakého investičního fondu pořídit podíl na financování těchto domovů. Vstup institucionálních investorů ale banka do budoucna předpokládá.
Marek Blaha v již zmíněném rozhovoru popsal model, při němž Spořitelna nejprve investuje vlastní prostředky do nemovitosti a převezme počáteční riziko. Až se provoz zařízení stabilizuje a bude vytvářet předvídatelné příjmy, může do projektu vstoupit další dlouhodobý investor.
Očekávaný dlouhodobý výnos z těchto investic Blaha odhadl na 6 – 7 % p.a, přičemž počítá s investičním horizontem 10 až 20 let.
Kdo bude určovat kvalitu a cenu péče
Spořitelna chce ovlivňovat také kvalitu péče v zařízeních, která bude vlastnit. Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR připravuje systém certifikace, jenž má být závazný pro podporovaná zařízení. Samotnou péči však mají poskytovat odborní provozovatelé, rozhodně ne zaměstnanci banky.
Podstatnou otázkou pro budoucí klienty zůstává cena poskytovaných služeb a podmínky jejich dostupnosti.
U registrovaných domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem platí pravidla zákona o sociálních službách. Ten mj. stanoví, že po zaplacení ubytování a stravy musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Maximální úhrady za ubytování a stravu upravuje prováděcí vyhláška. Na úhradu péče slouží přiznaný příspěvek na péči.
V Česku chybějí tisíce lůžek a stav se bude zhoršovat
Podle údajů, které zveřejnila Spořitelna, nyní v tuzemsku chybí více než 15 000 lůžek pro dlouhodobou péči. V roce 2035 by jejich nedostatek mohl dosáhnout přibližně 35 000 míst.
Banka odhaduje, že na potřebné rozšíření kapacit by bylo nutné vynaložit více než 70 mld. korun. Že bude poptávka po péči o seniory růst, dokládá také demografický vývoj. Podle Českého statistického úřadu žilo na konci roku 2025 v České republice přibližně 2,27 mil. lidí ve věku 65 a více let, kteří tím tvořili téměř 21 % obyvatelstva. Do poloviny století by se jejich podíl měl zvýšit na 29 %.
Plánovaných 5000 lůžek České spořitelny by tak mohlo pokrýt přibližně 1/3 bankou odhadovaného současného nedostatku. Výstavba ale bude probíhat postupně a mezitím bude potřeba kapacit dále růst.
Dostupné bydlení: hotových je zatím 700 bytů
Nové investice do péče o seniory mají navázat na projekt dostupného nájemního bydlení, který už Česká spořitelna rozvíjí pro zaměstnance společensky potřebných profesí, typicky zdravotníky, učitele nebo hasiče.
Banka v souvislosti s novými plány uvádí, že zajistila již 1000 dostupných bytů. Ne všechny jsou ale skutečně dokončené a obsazené.
V současnosti dodáváme na trh 1000 bytů, z nichž 700 je již vybudovaných a jsou obydlené, zbylých 300 je ve výstavbě s dokončením do konce letošního roku, upřesnil pro Měšec.cz František Bouc. Hotových a obydlených je tedy zatím přibližně 70 % z avizované tisícovky bytů.
Většina projektů se soustředí na Prahu. Jedinou dokončenou mimopražskou lokalitou je podle banky Žďár nad Sázavou, kde vznikla Rezidence Drdla se 34 byty. Další realizované projekty jsou například na pražském Střížkově, Opatově, ve Vysočanech a na Černém Mostě.
U žďárského projektu se přitom v roce 2025 ukázalo, že dostupnost bydlení nemusí být samozřejmá ani u bytů označovaných jako dostupné. Původní výše nájemného vyvolala kritiku místních obyvatel a slabý zájem uchazečů. Nájemné následně bylo sníženo.
Další byty i domovy pro seniory závisejí také na městech
Spořitelna chce s dostupným bydlením pokračovat i mimo hlavní město. V této oblasti však potřebuje spolupráci samospráv.
Naše řešení jsme představili zástupcům 140 měst a obcí v rámci celé ČR. Záleží na jejich připravenosti projekty realizovat, uvedl Bouc.
Konkrétní další mimopražské lokality zatím banka nepotvrdila. Podle mluvčího hodlá stejný přístup ke spolupráci s městy a obcemi využívat také při budování pečovatelských zařízení pro seniory.