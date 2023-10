Česká spořitelna mění ceny. Velký přehled změn a tipy, jak se dražším poplatkům vyhnete

Od středy 11. 10. 2023 klienti České spořitelny začínají dostávat zprávy o změně sazebníku banky. Ten se mění s platností od pátku 26. ledna 2024. V novém ceníku zvýhodňujeme digitální bankovnictví, protože je pohodlné a bezpečné, píše klientům Spořitelna a v této jediné větě tak shrnuje dopady hlavních změn: online bankovnictví je levné, offline bankovnictví bude dražší. Pro seniory 70+ máme dobrou zprávu: změny se vás téměř nedotknou, nikdo vás k nim nebude nutit. Ale popořádku.

Není se čeho bát: 500 Kč jako dárek

Změny, tedy přesněji zvýšení poplatků Spořitelny mají viditelně jasné cíle, přestože je banka přímo neuvádí. Ceny = poplatky vás mají motivovat (přesvědčit) k většímu využívání digitálních a bezhotovostních služeb.

Digitální bankovnictví George 2,2 mil. aktivních klientů z 2,4 mil. celkem.

1,8 mil. klientů preferuje mobilního George.

Měsíčně cca 50 mil. přihlášení. Pobočky Obsluhují průměrně 500 tisíc klientů měsíčně, zejména kvůli poradenství.

Platby na pobočce pravidelně zadává pouze zhruba 30 000 klientů, z nichž je většina 70+ a má je tedy bez poplatků. Zdroj: Česká spořitelna

A pokud začnete s digitálními službami kamarádit, budete mít nulové poplatky za běžné služby, nižší poplatky spojené s investováním a lepší úrokovou sazbu na spořicím účtu.

Na druhé straně, nový sazebník myslí i na seniorní klienty. Je-li vám 70+, nadále máte servisní a hotovostní služby na pobočce/po telefonu bez poplatků a ani zdražení některých služeb se vás týkat nebude.

Spořitelna chce své klienty k přechodu na George motivovat nejen nižšími transakčními poplatky, ale finančním bonusem. Každý klient Spořitelny, který v období od listopadu 2023 do ledna 2024 nově začne využívat mobilní a/nebo internetové bankovnictví George, dostane 500 Kč jako poděkování či odměnu za digitalizaci. (Přesný termín akce banka upřesní.)

Pokud už George používáte, děláte dobře pro svoji bezpečnost, ale pětistovku nedostanete. Ta je skutečně jen pro klienty Spořitelny, kteří ještě George nezkusili.

Úročení spořicích účtů

Od změny sazebníku Spořitelna nabídne nové úročení spořících účtů, které cenově zvýhodní klienty používající George.

Základní úroková sazba bude 3 % p.a.

Za používání digitalního bankovnictví George bude bonusový úrok 1 % p.a.

Celkem tak bude 4 % p.a. bez podmínky dalšího investování.

Další bonus 1 % získáte za pravidelné investování od 300 Kč měsíčně, maximem bude nadále 5 % p.a. do 200 000 Kč.

Příklad: Zatím co 5% úroková sazba je v době publikace článku dostupná jen pro klienty s účtem Plus s podmínkou investování, nově ji získají klienti s účtem Plus i bez podmínky investování – jen za používání George.





Spoření a pobídky pro digitální bankovnictví Úroková sazba Podmínka Základní úroková sazba 3 % p.a. bez podmínek Bonusová úroková sazba + 1 % p.a. aktivní George Bonusová úroková sazba + 1 % p.a. pravidelné investování min. 300 Kč měsíčně

A teď pojdme na změny poplatků.

Dražší SMS

SMS zdraží o 1 Kč na nových 3,50 Kč za 1 SMS. SMS bylo možné mít v rámci balíčku služeb za 25 Kč měsíčně, ale změnou sazebníku od 23. 7. 2022 balíček SMS skončil a banka si za každou SMS účtuje 2,50 Kč. Od tohoto loňského zpoplatnění se počet klientů, kteří využívají pro přihlašování/potvrzování George klíč zvýšil na 88 %, uvádějí dokumenty banky, které má Měšec k dispozici.

Nadále platí výjimka, že majitelé účtu od dovršených 70 let mají SMS bez poplatků, a to se nemění ani s novým sazebníkem.

Mimochodem, podobný krok od 1. 10. 2023 zavedla MONETA Money Bank, která SMS zdražila na 5 Kč, ale pro klienty od 65 let je nechala bezplatné.

Poplatky za SMS Služba Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Přihlášení do internetového bankovnictví George přes heslo + SMS 2,50 → 3,50 Kč Digitální bankovnictví George Potvrzení platby pro účty v Kč a cizí měně, spořicí účty, kreditní karty, kartu k Penězům na klik, Platbu 24 2,50 → 3,50 Kč Digitální bankovnictví George Účet, Účet v cizí měně, Osobní účet ČS, Osobní účet ČS II, Chráněný účet 2,50 → 3,50 Kč Digitální bankovnictví George Informační SMS pro Spořicí účet, Vkladový účet, Peníze na klik, kreditní karty 2,50 → 3,50 Kč Digitální bankovnictví George

Řešení Přejděte na mobilní aplikaci George, není se čeho bát. Na druhé straně, když přijdete o chytrý mobil, stále se do banky přihlásíte, byť s poplatkem. Klienti nad 70 let za SMS nadále neplatí.

Dražší papírové výpisy a tištěné PINy

Tištený výpis z účtu (běžného, spořicího, úvěrového) zdraží o 20 Kč na nových 70 Kč. Nyní se platí 50 Kč a třeba papírový výpis z Vkladového účtu (čtěte spořicího účtu) byl zcela bezplatný, nově bude také za 70 Kč.

Senioři od 70 let budou mít papírový výpis dražší o 10 Kč a nově budou platit 40 Kč (nyní 30 Kč).

Papírové výpisy využívá cca 600 000 účtů, z toho polovina z nich jsou klienti nad 70 let, vysvětluje na dotaz Měšce Filip Hrubý z tiskového oddělení České spořitelny.

Papírová potvrzení, výpisy Služba Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Individuální výpis na žádost klienta 100 → 125 Kč První sestava o platebních transakcích za přechozí měsíc je bez poplatku, jinak Digitální bankovnictví George Přehled portfolia pro investiční produkty (na pobočce) 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George nebo poštou (to je stále bez poplatku) Zaslání výpisu pro Základní účet, Standard účet, Plus účet, Účet (0−17), Účet v cizí měně, Osobní účet ČS, Osobní účet ČS II, Chráněný účet, Spořicí účet, Hypotéku, Americkou hypotéku a Privátní business hypotéku, Půjčku, Konsolidaci půjček, Účelový úvěr 50 → 70 Kč Digitální bankovnictví George Zaslání výpisu pro kreditní karty, předplacené karty a Peníze na klik 50 → 70 Kč Digitální bankovnictví George Zaslání výpisu pro Vkladový účet 0 → 70 Kč Digitální bankovnictví George

Řešení V mobilním nebo internetovém bankovnictví jsou výpisy z účtů ke stažení zadarmo. Nebo si je můžete nechat posílat zaheslované e-mailem. 1. sestava o platebních transakcích za předchozí kalendářní měsíc je nadále bez poplatku. Klienti nad 70 let mají papírový výpis dražší jen o 10 Kč, tj. nově 40 Kč.

Dražší servisní úkony přes bankéře

O 25 Kč zdražuje příkaz k úhradě podaný přes telefonního bankéře, nebo přes bankéře na pobočce. Nově bude za 125 Kč, nyní se platí 100 Kč. A obecně se tento poplatek platí v případě, kdy bankéř za vás provede nějaký úkon, který lze provést online (např. změna trvalého příkazu, nastavení inkasa, zrušení opakované platby, změna limitu karty apod.)

I zde platí výjimka, klienti od 70 let věku, tento poplatek neplatí.

Servisní úkony přes bankéře na pobočce nebo na telefonu Služba Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Standardní odchozí úhrada 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George Založení trvalého příkazu / souhlasu s inkasem / souhlasu se SIPO 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George Změna trvalého příkazu / souhlasu s inkasem / souhlasu se SIPO 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George Standardní odchozí úhrada na účet klienta Slovenské spořitelny, a.s. 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George SEPA standardní odchozí úhrada a ostatní úhrady v EUR v rámci EHP 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George

Řešení Pro platbu příkazu na pobočkách můžete využít i platbomaty, nebo příkaz zadat přes bankomat.

Zdražení plateb, které se vás ale prakticky nedotkne

Odchozí tuzemská platba a příchozí platba zdražuje z 5 na 7 Kč za každou platbu, včetně dobití mobilního telefonu. Ze sazebníku zároveň ruší „příplatek za odchozí úhradu do jiné banky“. Ten je v základní verzi účtu 2 Kč, takže již nyní jde o 7 Kč, pakliže platba jde do/z jiné banky. Cena se tím sjednocuje na 7 Kč bez ohledu na směr/banku platby.

Jenže vás to nemusí nijak trápit, protože Spořitelna má všechny tuzemské příchozí a odchozí platby na svých nových účtech zcela bez poplatků.

Jste 70+? Papírové výpisy budete mít za zvýhodněnou cenu. Běžné servisní úkony s bankéřem na pobočce nebo po telefonu a SMS pak pro vás zůstávají zcela bez poplatku.

Toto zdražení se vás týká jedině v případě, kdy máte úplně obyčejný, velmi starý, základní běžný účet. Jde zhruba o 10 % našich klientů, vysvětlil Měšci Filip Hrubý.

Převedeno na čísla, toto zdražení se týká cca 290 tisíc klientů, kteří už pár let nebyli na pobočce Spořitelny a banka nemá od nich marketingový souhlas, aby jim nabídla nový, bezplatný produkt. (Banka samozřejmě může proaktivně automaticky změnit typ účtu na nižší, tedy výhodnější cenu, ale toto je běžná cesta, jak dostat klienty na pobočku.)

Transakční poplatky pro staré účty: Základní účet, Osobní účet ČS, Osobní účet ČS II, Účet v cizí měně Služba Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Standardní odchozí platba 5 → 7 Kč Standard účet a vyšší Odchozí platba na základě trvalého příkazu / inkasa / SIPO 5 → 7 Kč Standard účet a vyšší Příplatek za odchozí platbu do jiné banky, za příchozí platbu z jiné banky, za odchozí platbu do jiné banky v EUR v rámci EHP 2 → 0 Kč Standard účet a vyšší Dobití mobilního telefonu 5 → 7 Kč Standard účet a vyšší Příchozí platba 5 → 7 Kč Standard účet a vyšší Standardní odchozí platba na účet klienta Slovenské spořitelny 5 → 7 Kč Standard účet a vyšší SEPA standardní odchozí platba a ostatní platby v EUR v rámci EHP 5 → 7 Kč Standard účet a vyšší SEPA příchozí platba a ostatní platba v EUR v rámci EHP 5 → 7 Kč (pro Základní účet a Osobní účet ČS II nadále bez poplatku) Standard účet a vyšší

Řešení Pokud patříte mezi těch 10 % klientů, zajděte si na pobočku Spořitelny a změňte typ účtu. Úplně základní Standard účet je zcela bez běžných poplatků včetně debetní karty.

Dražší vklad 3. osobou, dražší vklady mincí a výběry hotovosti

O 25 Kč zdraží vklad tzv. 3. osobou. To jsou všechny případy, kdy nejde o váš účet a nejste ani jeho disponenty. Nově to bude za 125 Kč (nyní je 100 Kč).

Vklad mincí od 101. kusu každé nominální hodnoty bude nově 5 %, min. 125 Kč (nyní 3 %, min. 100 Kč).

Pozor, u netříděných mincí a bankovek si banka účtuje 75 Kč za každých započatých 15 min. práce. To se nemění ani v novém sazebníku.

Bankomaty a vkladomaty České spořitelny 368 poboček s bankomaty.

362 vkladomatů.

Do konce roku 2024 budou vkladomaty na všech pobočkách ČS.

Výběr hotovosti na pokladně banky z vašeho účtu zdraží na 125 Kč (nyní 100 Kč), dražší bude i výběr mincí od 101. kusu každé nominální hodnoty, nově 5 %, min. 125 Kč (bylo 3 %, min. 100 Kč).

Ale je tu i dobrá zpráva. Sice zdraží výběr hotovosti v cizí měně v ekvivalentu nad 100 000 Kč, a to na 125 Kč, ale jde už o paušál. Stávající poplatek je 3 %, min. 100 Kč.

Pozor si dávejte na nový sankční poplatek. Pokud bance předem ohlásíte (větší) hotovostní výběr, banka pro vás peníze připraví a vy si je nevyberete, nově za to zaplatíte 1000 Kč (bylo 0 Kč). Cílem Spořitelny ale není účtovat tento poplatek, nýbrž nemít v pokladně nadbytečnou hotovost (a tedy tím snižovat riziko). Tato sankce tak má klienty předem odradit od nedodržení dohody, což je pochopitelné.

Výběry hotovosti na pokladně banky mají klienti od 70 let opět bez poplatků.

Poplatky za hotovostní transakce Služba Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Vklad hotovosti 3. osobou 100 → 125 Kč Vkladomat Příplatek za vklad mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty 3 %, min. 100 Kč → 5 %, min. 125 Kč Vklad rozdělit na více dnů, nebo na více poboček, nebo na další disponenty Výběr hotovosti v Kč 100 → 125 Kč Bankomat Výběr hotovosti v cizí měně v přepočtu nad 100 000 Kč 3 %, min. 100 Kč → 125 Kč Tohle moc neodrbete, prostě to zaplaťte Příplatek za výběr mincí v Kč od 101 ks každé nominální hodnoty 3 %, min. 100 Kč → 5 %, min. 125 Kč Výběr rozdělit na více dnů, nebo na více poboček, nebo na další disponenty Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 0 → 1000 Kč Včas ohlášený výběr zrušit, nebo výběr provést (a pak zase vložit)

Řešení Pokud máte účet v České spořitelně, bankovky vložte do vkladomatu, nebo přes něj následně zadejte příkaz k úhradě. Obojí je bez poplatku, tj. i vklad hotovosti přes vkladomat na účet 3. osoby. V jedné pobočce v jeden den můžete vložit, vybrat a vyměnit dohromady bezplatně max. 100 ks mincí každé nominální hodnoty. Mince proto vkládejte postupně po max. 100 kusech, vždy jak půjdete „okolo banky“, nebo vklad rozdělte mezi další disponenty, nebo do více poboček.

Vkladní knížky

Rovněž u vkladních knížek zdraží vklad hotovosti 3. osobou ze 100 na 125 Kč. Zdražuje i výběr hotovosti, a to ze 100 na 125 Kč.

Změna vinkulace vkladu na přivolení 3. osoby (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) zdražuje ze 100 na 125 Kč.

Vyhotovení plné moci bude nově za 125 Kč (nyní 70 Kč).

Poplatky pro vkladní knížky Služba Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Vklad hotovosti 3. osobou 100 → 125 Kč Vkladomat Výběr hotovosti – 2. a další výběr v měsíci 100 → 125 Kč 1. výběr v měsíci máte bez poplatku Změna vinkulace vkladu na přivolení 3. osoby (s výjimkou vinkulace na přivolení soudu) 100 → 125 Kč není Vyhotovení plné moci 70 → 125 Kč není

Řešení Každý měsíc máte stále 1 výběr hotovosti z vkladní knížky bez poplatku, to se nemění. Vklad 3. osobou na vkladní knížku můžete provést přes vkladomat, je to bez poplatku.

Hypotéky a odhady nemovitostí

Za vyhotovení odhadu nemovitých věcí Spořitelna platí odhadcům. Náklady na odhady v posledních dvou letech rostly, takže zdražuje i Spořitelna. Ceny jsou však stále nižší, než si odhadci skutečně účtují.

Ruší se poplatek za vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru pro daňové účely. Nyní je to 200 Kč.

Poplatky za odhady cen nemovitostí Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovité věci Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Bytová jednotka, Nebytový prostor, Samostatný stavební pozemek, Garáž 4400 → 5000 Kč není Rodinný dům, Objekt pro individuální rekreaci 5400 -> 6000 Kč není

Platební karty

Zlevňuje expresní vydání plastové karty v tuzemsku, a to ze 3000 Kč na 600 Kč.

Zaslání PINu k platební kartě poštou zdraží z 50 na 70 Kč, resp. ze 30 na 40 Kč pro seniory od 70 let. Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou bude za 125 Kč (nyní 100 Kč).

Dražší budou i platby z kreditní karty (ne z debetní), nově 125 Kč za každý zadaný příkaz k úhradě. Je potřeba dodat, že Spořitelna si sice za tuto transakci účtuje poplatek, ale ne úroky, pokud vše splatíte v rámci bezúročného období.

Špatnou zprávou je novinka v podobě vyšší kurzové marže u některých kartových transakcí. Ta bude 4,50 % u bezhotovostních a 5 % u hotovostních, ale pouze v případě, že měnu dané transakce nemá Spořitelna ve svém kurzovém lístku. Zatím pro exotické měny používá čistý kurz kartového schématu (nyní už jen Visy), což se změní a nově bude s příplatkem. Typicky jde např. o egyptské liry, thajské bahty apod.

Poplatky u platebních karet Služba Poplatek původní → nový Bezplatná varianta Expresní vydání a doručení karty v ČR 3000 → 600 Kč Digitální karta (Apple Pay, Google Pay) Zaslání PIN k debetním kartám, kreditním kartám, předplaceným kartám a kartě k Penězům na klik 50 → 70 Kč Digitální bankovnictví George Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George Změna limitu karty přes bankéře (telefonicky, na pobočce) 100 → 125 Kč Digitální bankovnictví George Jednorázový příkaz k úhradě z kreditní karty 100 → 125 Kč není, online to nejde Platba kartou v cizí měně, která není uvedena v kurzovním lístku pro kartové transakce čistý kurz kartové společnosti -> 4,50 % ke směnnému kurzu kartové společnosti konkurenční karta (Curve, mBank Svět, Revolut, Wise apod.) Výběr hotovosti kartami v cizí měně, která není uvedena v kurzovním lístku pro kartové transakce čistý kurz kartové společnosti → 5,0 % ke směnnému kurzu kartové společnosti konkurenční karta (Curve, mBank Svět, Revolut, Wise apod.)

Řešení PIN k platební kartě bezplatně zjistíte a zobrazíte rovněž v mobilním a internetovém bankovnictví. Limity si nastavíte rovněž online. Do mobilního zařízení si můžete nahrát digitální token vaší karty a začít ji používat, než vám přijde ta plastová. Pokud jste citliví na kurzovní marže, v zahraničí používejte platební karty s lepšími kurzy. Jen pozor na to, že třeba oblíbené karty Curve a Revolut o víkendech mají příplatky, ty však stále jsou menší, než nové příplatky Spořitelny u měn mimo její sazebník.

Investování

Investování přes George mírně zlevní pro české i zahraniční akciové trhy. Nové ceny při pokynech zadaných přes internetové bankovnictví ukazují tabulky níže.

České akcie

Investování přes George do akcií v Česku Nákup a prodej Poplatek původní → nový do 500 000 Kč 0,36 %, min. 90 Kč → 0,35 %, min. 90 Kč do 500 000 Kč u certifikátů Erste Group Bank 0,36 %, min. 90 Kč → 0,35 %, min. 90 Kč 500 000 – 1 000 000 Kč 1800 Kč + 0,225 % z částky nad 0,5 mil. → 1750 Kč + 0,22 % z částky nad 0,5 mil. nad 1 000 000 Kč 2925 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil. → 2850 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil.

Zahraniční akcie

Investování přes George do akcií – zahraniční trhy Nákup a prodej Poplatek původní → nový Evropské a ostatní trhy v měně EUR: Amsterdam Stock Exchange, Brussels Stock Exchange, Italian Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Paris Stock Exchange, Tradegate Exchange, Vienna Stock Exchange, XETRA Germany

0,54 %, min. 17 EUR → 0,40 %, min. 17 EUR Evropské a ostatní trhy v měně EUR:

Berlin Stock Exchange, Dusseldorf Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Hamburg Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, Munich Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange 0,54 %, min. 17 EUR → 0,50 %, min. 17 EUR Švýcarsko v měně CHF 0,54 %, min. 17 CHF → 0,50 %, min. 17 CHF Švýcarsko v měně EUR 0,54 %, min. 17 EUR → 0,50 %, min. 17 EUR Švýcarsko v měně USD

0,54 %, min. 15 USD → 0,50 %, min. 15 USD USA 0,45 %, min. 15 USD → 0,35 %, min. 15 USD Polsko 0,54 %, min. 100 PLN → 0,50 %, min. 100 PLN Japonsko 0,54 %, minimálně 3350 JPY → 0,50 %, minimálně 3350 JPY Velká Británie v měně GBP 0,63 %, minimálně 17 GBP → 0,40 %, minimálně 17 GBP Velká Británie v měně EUR 0,63 %, minimálně 17 GBP → 0,40 %, minimálně 17 EUR Velká Británie v měně USD 0,63 %, minimálně 17 GBP → 0,40 %, minimálně 17 USD

K mírnému zlevnění dochází i u vybraných investičních pokynů zadaných přes bankéře na telefonu, nebo na pobočce. Ceny níže ale neplatí pro službu Investiční bankéř.

Pokyny zadané telefonicky nebo na pobočce Obstarání koupě a prodeje Poplatek původní → nový Velká Británie v měně GBP 0,70 %, min. 23 GBP → 0,60 %, min. 23 GBP Velká Británie v měně EUR 0,70 %, min. 23 GBP → 0,60 %, min. 23 EUR Velká Británie v měně USD 0,70 %, min. 23 GBP → 0,60 %, min. 23 USD

Transakční daň

Nově se však bude při nákupu cenných papírů některých regionů připočítávat transakční daň.

Transakční daň Cenné papíry Trh podmíněný platbou transakční daně Poplatek původní → nový Italské jakýkoliv 0 → 0,10 % z objemu obchodu Francouzské jakýkoliv 0 → 0,30 % z objemu obchodu Španělské jakýkoliv 0 → 0,20 % z objemu obchodu Britské London Stock Exchange 0 → 0,50 % z objemu obchodu Irské London Stock Exchange 1 % z objemu obchodu (beze změny)

Dluhopisy i pro drobné investory

Spořitelna nově umožní nákup dluhopisů i drobným investorům, přesněji od 100 000 Kč. Tím se ji ale zvýší náklady na obsluhu, čímž zdůvodňuje zvýšení poplatků za jejich nákup a prodej.

Parametry pro nákup-prodej dluhopisů Min. objem obchodu 1 mil. Kč → 100 000 Kč Min. poplatek za nákup smluvní → 1000 Kč Min. poplatek za prodej 500 Kč do 1 mil. Kč, nad to 0 Kč → 500 Kč Max. poplatek za nákup nebo prodej 250 000 Kč → bez omezení výše

Nákup a prodej dluhopisů na OTC trhu nebo v obchodním systému

Dluhopisy a poplatky Objem obchodu Poplatek původní → nový do 1 mil. Kč 0,50 → 0,70 % 1 – 5 mil. Kč 0,50 → 0,60 % 5 – 10 mil. Kč 0,40 → 0,50 % nad 10 mil. Kč 0,35 → 0,40 %

Zvýšení poplatku za vedení investičních nástrojů

Od 1. 1. 2024 se zvýší poplatek za vedení investičních nástrojů typu Publicly Traded Partnerships (PTPs). Nově bude 50 USD za čtvrtletí, bez ohledu na počet investičních nástrojů tohoto typu vedených pro vás v evidenci (bylo 30 USD). Tento poplatek se připočítává k ceně za vedení evidence u zahraničních depozitářů.