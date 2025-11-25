Měšec.cz  »  Spoření a investice  »  Česká spořitelna mění investiční poplatky. Kompletní přehled změn

Česká spořitelna mění investiční poplatky. Kompletní přehled změn

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 7 minut
Autor: Jan Vaca
Spořitelna od 1. 2. 2026 změní poplatky u investičních služeb. Výrazně zlevní nákupy cenných papírů, ale mírně zdraží jejich držení.

Nový sazebník České spořitelny vám zlevní investování při online nákupech, zvláště, jste-li v obchodování aktivní. Pokud patříte mezi dlouhodobé investory s většími portfolii, nebo máte v držení dluhopisy, trošku si přeplatíte. Není to prudké zdražení, orientačně na půlmilionovém portfoliu to dělá nízké stokoruny ročně.

Co se obecně mění

Spořitelna sjednocuje poplatky napříč kanály, takže mizí rozdíl mezi internetovým bankovnictvím a pobočkou či telefonem.

U většiny obchodů s akciemi a dalšími cennými papíry se místo dvou sazeb (levnější přes internet, dražší na pobočce nebo přes telefonního bankéře) zavádí jedna jednotná sazba, která je blízká nebo rovnou shodná s původní „internetovou“ cenou.

Co zlevňuje

Obchody s akciemi a certifikáty na zahraničních trzích

Evropa v EUR, XETRA, Velká Británie, Švýcarsko, USA a další trhy: sazby jdou typicky z cca 0,40–0,60 % na 0,35 % a zároveň klesají minimální poplatky.

U obchodů v USD se nemění procento, ale výrazně klesají fixní částky za podání pokynu.

U Japonska a Polska klesá jak procento, tak fixní poplatek – malé i střední obchody jsou citelně levnější.

Domácí trh (akcie)

Pobočkové/telefonické pokyny zlevňují na úroveň poplatků přes internetové bankovnictví.

Internetové pokyny zůstávají na své nízké úrovni, takže pro „on-line“ zákazníky se skoro nic nezhoršuje, pro „pobočkové“ je to úleva.

Certifikáty Erste Group Bank se nově účtují jako běžné akcie. Oproti původní speciální sazbě 0,40 % min. 100 Kč jejich nákup vyjde dokonce levněji.

Minimální poplatky za obchodování

Mizí hranice typu „nákup min. 1000 Kč, prodej min. 500 Kč“. Malé obchody tak už nejsou penalizované minimálním poplatkem.

Některé poplatky třetích stran

Například Xetra Wien má sice 2násobnou procentní sazbu (0,01 → 0,02 %), ale radikálně nižší minimální poplatek (5 → 1,5 EUR). Malé obchody tedy zlevňují.

Co zdražuje

Zrušení slevy za nákup přes George

Původní sleva 10 % z poplatku za nákup přes internetové/mobilní bankovnictví je pryč. Kdo byl čistě online a využíval slevu, tomu se poplatky sjednotí s ostatními klienty.

ELTIF fondy

ELTIF fondy, přesněji Evropské fondy dlouhodobých investic, měly poplatek max. 3 %. Nově je to „podle podmínek úpisu (bez omezení)“.

To otevírá prostor pro vyšší vstupní poplatky, pokud si je emitent nastaví – z pohledu klienta je tu riziko vyšší ceny.

Vyšší poplatky za úschovu (majetkové účty)

U českých dluhopisů v navazující evidenci a v CDCP rostou roční sazby zhruba z podle objemu zhruba o polovinu.

U některých akciových pozic a majetku v navazující evidenci (české i zahraniční akcie) se roční sazby zvedají např. z 0,06–0,10 % na 0,08–0,14 %. Největší skok je u vyšších objemů (nad 10 mil. Kč), kde je nově jedna vyšší sazba místo nižší pásmové struktury.

U zahraničních dluhopisů se mění logika z velmi nízkých procent s minimem (např. 0,017 % min. 2 EUR) na jednotných 0,06 % ročně. Pro větší a dlouhodobé pozice to bude spíš zdražení.

Některé objemové pásmo obchodování

U určitého objemu zahraničních obchodů (např. 5–10 mil. Kč) roste procento z 0,50 % na 0,55 %, zatímco u nižšího pásma naopak klesá (0,60 → 0,55 %). Středně velké obchody tedy mohou mírně zdražit.

Předčasný výběr

Místo „podle podmínek emise“ je nově standardně 2 % z vybírané částky (pokud emisní podmínky neříkají něco jiného). Tam, kde byly dosud nižší sankce, to znamená zdražení.

Tip: Investování Plus

Česká spořitelna má akci, která probíhá do 31. 01. 2026. Během ní je cena za evidenci a správu investic 0 % ročně, poté bude účtována dle sazebníku a změn, o kterých píšeme v tomto článku.

V rámci služby Investování Plus máte každý měsíc 10 pokynů bez poplatků. (Podrobné podmínky.)

Samotná služba je do konce ledna 2026 bez poplatku. (Podmínky.)

Investování do dluhopisů a dluhových cenných papírů

Došlo ke sjednocení ceníku pro dluhopisy všech typů. Poplatky obou dříve rozlišovaných typů dluhopisů byly sjednoceny na nižší úrovni, dále byly zrušeny minimální ceny a objemová pásma jsou nově jen tři.

Banka upravila tabulku poplatků za vypořádání obchodu (delivery fee). Poplatky 18 málo používaných měn byly nahrazeny jednotným poplatkem 585 Kč a byla přidána cena za vypořádání v měně PLN ve výši 23,40 PLN.

U poplatků třetích stran došlo k drobné změně u místa zobchodování Xetra Wien.

Co to pro vás znamená v kostce

Pokud patříte mezi aktivní drobné a střední obchodníky (akcie, ETF, certifikáty), většinou si polepšíte a u Spořitelny nově zaplatíte méně při obchodování na zahraničních trzích a přes George:

  • nižší procentní sazby,
  • nižší nebo žádné minimální poplatky, levnější pobočkové/telefonické pokyny (pokud je používáte).

Na druhé straně, pokud máte větší portfolia, nebo držíte strategii „buy-and-hold“, více zaplatíte za roční úschovu dluhopisů i akcií, zejména u objemů v řádu milionů korun.

U ELTIF a některých dalších produktů roste riziko vyššího vstupního poplatku.

Čistě on-line investoři do fondů, kteří těžili z 10% slevy, uvidí mírné zdražení, ale částečně jim to může kompenzovat zlevnění zahraničních akciových obchodů.

Z pohledu člověka, který párkrát do roka koupí/prodá akcie či ETF na zahraničních trzích přes internet a drží spíše menší částky, je nový ceník Spořitelny lepší – obchodování je průhlednější a levnější.

Z pohledu majetnějšího investora s větším portfoliem dluhopisů a akcií v úschově je to naopak zhoršení – roční poplatky za držbu majetku rostou.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Tabulka: Přehled změn od 1. 2. 2026

(Původní dokument).

Služba Rozsah, parametry Původní cena Nová cena
PODÍLOVĚ FONDY
Nákup sleva 10 % z poplatku při nákupu přes internetové bankovnictví bez slevy
Fondy ELTIF
nákup		 max. 3 % podle podmínek úpisu (bez omezení)
AKCIE
Český trh
nákup a prodej		 Certifikáty Erste Group Bank 0,40 %, min. 100 Kč jako běžné akcie
do 0,5 mil. Kč 0,35 %, min. 90 Kč – internetové bankovnictví
0,40 %, min. 300 Kč pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 90 Kč
od 0,5 do 1 mil. Kč 1750 Kč + 0,22 % z částky nad 0,5 mil. internetové bankovnictví
2000 Kč + 0,250 % z částky nad 0,5 mil. pobočka/telefonický pokyn		 1750 Kč + 0,22 % z částky nad 0,5 mil. Kč
nad 1 mil. Kč 2850 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil. internetové bankovnictví
3250 Kč + 0,100 % z částky nad 1 mil. pobočka/telefonick pokyn		 2850 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil. Kč
Zahraniční trhy
nákup a prodej		 Evropské a ostatní trhy v měně EUR: 

Amsterdam Stock Exchange,
Brussels Stock Exchange,
Italian Stock Exchange, Madrid Stock Exchange,
Paris Stock Exchange, Vienna Stock Exchange		 0,40 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 8 €
XETRA Germany,
Tradegate Exchange		 0,40 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 4 €
Evropské a ostatní trhy v EUR:

Berlin
Dusseldorf
Frankfurt
Hamburg
Helsinki
Munich
Stuttgart		 Velká Británie
GBP		 0,40%, min.12 GBP internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 GBP pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 10 GBP
Velká Británie
EUR		 0,40 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 10 €
Velká Británie
USD		 0,40 %, min. 12 USD internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 USD pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 10 USD
Švýcarsko
CHF		 0,50 %, min.12 CHF internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 CHF pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 4 CHF
Švýcarsko
EUR		 0,50 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 4 €
Švýcarsko
USD		 0,50 %, min. 12 USD internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 USD pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 4 USD
USA
USD		 0,35 %, min. 12 USD internetové bankovnictví
0,50 %, min. 20 USD pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 4 USD
Polsko
PLN		 0,50 %, min. 75 PLN internetové bankovnictví
0,60 %, min. 100 PLN pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, minimálně 40 PLN
Japonsko
JPY		 0,50 %, min. 2600 JPY internetové bankovnictví
0,60 %, min. 3350 JPY pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, min. 1900 JPY
Finsko
EUR		 0,50 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn		 0,35 %, minimálně 22 EUR
PŘEVOD ISIN
Převody mezi dvěma majetkovými účty
jednoho majitele do navazující evidence
ČS z evidence CDCP		   100 Kč za ISIN 150 Kč za ISIN
NÁKUP A PRODEJ INVESTIC
Platí se % z objemu realizovaného obchodu s daným titulem 0,40 % min. 12 € internetové bankovnictví 0,35 %, min. 4 EUR jednorázový pokyn

0.35 % pravidelná pokyn
DLUHOPISY A DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY  -
Koupě a prodej
zahraniční trhy		 nákup min. 1 000 Kč, prodej min. 500 Kč Bez minimálních poplatků
Xetra Wien 0,010 % min. 5 € 0,020 % min. 1,5 €
PRÉMIOVÉ VKLADY
Založení podle podmínek emise (% z částky) bez poplatku, není-li v podmínkách emise uvedeno jinak
Předčasný výběr podle podmínek emise (% z částky) 2 % z vybírané částky, není-li v podmínkách emise uvedeno jinak
EVIDENCE CENNÝCH PAPÍRŮ
České kotované akcie v navazující evidenci ČS do 10 mil. Kč  0,06 % ročně  0,08 % ročně
České nekotované akcie v navazující evidenci ČS do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč 		 0,10 % ročně
0,08 % ročně
0,06 % ročně		 0,14 % ročně
České nekotované akcie v evidenci Centrálního depozitáře CP do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč		 0,30 % ročně 
0,25 % ročně
individuálně		 0,30 % ročně 
Zahraniční kotované akcie v navazujíci evidenci ČS jakýkoli objem 0,06 % ročně 0,08 % ročně
České dluhopisy v samostatné evidenci listinných a imobilizovaných cenných papírů do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč		 0,04 % ročně
0,03 % ročně
0,02 % ročně 		 0,06 % ročně
0,04 % ročně
0,03 % ročně 
České dluhopisy v navazující evidenci ČS do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč		 0,04 % ročně
0,03 % ročně
0,02 % ročně 		 0,06 % ročně
0,04 % ročně
0,03 % ročně
České dluhopisy v evidenci Centrálního depozitáře CP do 10 mil. Kč
zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč		 0,07 % ročně
0,05 % ročně		 0,06 % ročně
0,04 % ročně
Zahraniční dluhopisy v evidenci Centrálního depozitáře CP a v navazujíci evidenci ČS luhopisy v EUR
Dluhopisy v USD
Dluhopisy v CZK		 0,017 %, min. 2 EUR
0,048 %, min. 2 USD
0,017 %, min.50 Kč 		 0,06 % ročně
INVESTIČNÍ MAKLĚŘ
Burza v ČR
Telefonický pokyn 		 0–500 000 Kč
500 001–1 mil. Kč
nad 1 mil. Kč		 0,35 %, min. 300 Kč (objem do 200 000 Kč)
0,25 % + 300 Kč (objem do 500 000 Kč)
0,15 % + 1200 Kč
0,10 % + 1700 Kč 		 0,25 % z objemu + 200 Kč
0,20 % + 400 Kč
0,08 % + 1600 Kč
Evropské a ostatní trhy
EUR
Telefonický pokyn		 0–5000 €
5001–40 000 €
nad 40 000 € 		 0,35 % +10 €
0,30 % +15 €
0,25 % + 45 €		 0,30 % + 8 €
0,25 % + 10 €
0,20 % + 30 €
Velká Británie
GBP
Telefonický pokyn		 0–5000 GBP
5001–40 000 GBP
nad 40 000 GBP 		 0,50 % + 10 GBP
0,45 % + 15 GBP
0,40 % + 45 GBP 		 0,30 % + 8 GBP
0,25 % + 10 GBP
0,20 % + 30 GBP
Švýcarsko
CHF
Telefonický pokyn		 0–5000 CHF
5001–40 000 CHF
nad 40 000 CHF 		 0,35 % + 10 CHF
0,30 % + 15 CHF
0,25 % + 45 CHF 		 0,30 % + 8 CHF
0,25 % + 10 CHF
0,20 % + 30 CHF
USA a ostatní trhy
USD
Telefonický pokyn		 0–5000 USD
5001–40 000 USD
nad 40 000 USD		 0,25 % + 10 USD
0,20 % + 15 USD
0,15 % + 49 USD 		 0,25 % + 8 USD
0,20 % + 10 USD
0,15 % + 30 USD 
Polsko
PLN
Telefonický pokyn 		 0–20 000 PLN
20 000–100 000 PLN
nad 100 000 PLN 		 0,80 % + 80 PLN
0,60 % + 110 PLN
0,45 % + 185 PLN
0,30 % + 310 PLN 		 0,30 % + 50 PLN
0 25 % + 60 PLN
0,20 % + 110 PLN
Japonsko
JPY
Telefonický pokyn 		 0–1 mil. JPY
1 mil.-5 mil. JPY
nad 5 mil. JPY 		 0,60 % + 5400 JPY
0,50 % + 5500 JPY
0,40 % + 10 500 JPY		 0,30 % + 2000 JPY
0,25 % + 2500 JPY
0,20 % + 5000 JPY
