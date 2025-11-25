Česká spořitelna mění investiční poplatky. Kompletní přehled změn

Nový sazebník České spořitelny vám zlevní investování při online nákupech, zvláště, jste-li v obchodování aktivní. Pokud patříte mezi dlouhodobé investory s většími portfolii, nebo máte v držení dluhopisy, trošku si přeplatíte. Není to prudké zdražení, orientačně na půlmilionovém portfoliu to dělá nízké stokoruny ročně.
Co se obecně mění
Spořitelna sjednocuje poplatky napříč kanály, takže mizí rozdíl mezi internetovým bankovnictvím a pobočkou či telefonem.
U většiny obchodů s akciemi a dalšími cennými papíry se místo dvou sazeb (levnější přes internet, dražší na pobočce nebo přes telefonního bankéře) zavádí jedna jednotná sazba, která je blízká nebo rovnou shodná s původní „internetovou“ cenou.
Co zlevňuje
Obchody s akciemi a certifikáty na zahraničních trzích
Evropa v EUR, XETRA, Velká Británie, Švýcarsko, USA a další trhy: sazby jdou typicky z cca 0,40–0,60 % na 0,35 % a zároveň klesají minimální poplatky.
U obchodů v USD se nemění procento, ale výrazně klesají fixní částky za podání pokynu.
U Japonska a Polska klesá jak procento, tak fixní poplatek – malé i střední obchody jsou citelně levnější.
Domácí trh (akcie)
Pobočkové/telefonické pokyny zlevňují na úroveň poplatků přes internetové bankovnictví.
Internetové pokyny zůstávají na své nízké úrovni, takže pro „on-line“ zákazníky se skoro nic nezhoršuje, pro „pobočkové“ je to úleva.
Certifikáty Erste Group Bank se nově účtují jako běžné akcie. Oproti původní speciální sazbě 0,40 % min. 100 Kč jejich nákup vyjde dokonce levněji.
Minimální poplatky za obchodování
Mizí hranice typu „nákup min. 1000 Kč, prodej min. 500 Kč“. Malé obchody tak už nejsou penalizované minimálním poplatkem.
Některé poplatky třetích stran
Například Xetra Wien má sice 2násobnou procentní sazbu (0,01 → 0,02 %), ale radikálně nižší minimální poplatek (5 → 1,5 EUR). Malé obchody tedy zlevňují.
Co zdražuje
Zrušení slevy za nákup přes George
Původní sleva 10 % z poplatku za nákup přes internetové/mobilní bankovnictví je pryč. Kdo byl čistě online a využíval slevu, tomu se poplatky sjednotí s ostatními klienty.
ELTIF fondy
ELTIF fondy, přesněji Evropské fondy dlouhodobých investic, měly poplatek max. 3 %. Nově je to „podle podmínek úpisu (bez omezení)“.
To otevírá prostor pro vyšší vstupní poplatky, pokud si je emitent nastaví – z pohledu klienta je tu riziko vyšší ceny.
Vyšší poplatky za úschovu (majetkové účty)
U českých dluhopisů v navazující evidenci a v CDCP rostou roční sazby zhruba z podle objemu zhruba o polovinu.
U některých akciových pozic a majetku v navazující evidenci (české i zahraniční akcie) se roční sazby zvedají např. z 0,06–0,10 % na 0,08–0,14 %. Největší skok je u vyšších objemů (nad 10 mil. Kč), kde je nově jedna vyšší sazba místo nižší pásmové struktury.
U zahraničních dluhopisů se mění logika z velmi nízkých procent s minimem (např. 0,017 % min. 2 EUR) na jednotných 0,06 % ročně. Pro větší a dlouhodobé pozice to bude spíš zdražení.
Některé objemové pásmo obchodování
U určitého objemu zahraničních obchodů (např. 5–10 mil. Kč) roste procento z 0,50 % na 0,55 %, zatímco u nižšího pásma naopak klesá (0,60 → 0,55 %). Středně velké obchody tedy mohou mírně zdražit.
Předčasný výběr
Místo „podle podmínek emise“ je nově standardně 2 % z vybírané částky (pokud emisní podmínky neříkají něco jiného). Tam, kde byly dosud nižší sankce, to znamená zdražení.
Tip: Investování Plus
Česká spořitelna má akci, která probíhá do 31. 01. 2026. Během ní je cena za evidenci a správu investic 0 % ročně, poté bude účtována dle sazebníku a změn, o kterých píšeme v tomto článku.
V rámci služby Investování Plus máte každý měsíc 10 pokynů bez poplatků. (Podrobné podmínky.)
Samotná služba je do konce ledna 2026 bez poplatku. (Podmínky.)
Investování do dluhopisů a dluhových cenných papírů
Došlo ke sjednocení ceníku pro dluhopisy všech typů. Poplatky obou dříve rozlišovaných typů dluhopisů byly sjednoceny na nižší úrovni, dále byly zrušeny minimální ceny a objemová pásma jsou nově jen tři.
Banka upravila tabulku poplatků za vypořádání obchodu (delivery fee). Poplatky 18 málo používaných měn byly nahrazeny jednotným poplatkem 585 Kč a byla přidána cena za vypořádání v měně PLN ve výši 23,40 PLN.
U poplatků třetích stran došlo k drobné změně u místa zobchodování Xetra Wien.
Co to pro vás znamená v kostce
Pokud patříte mezi aktivní drobné a střední obchodníky (akcie, ETF, certifikáty), většinou si polepšíte a u Spořitelny nově zaplatíte méně při obchodování na zahraničních trzích a přes George:
- nižší procentní sazby,
- nižší nebo žádné minimální poplatky, levnější pobočkové/telefonické pokyny (pokud je používáte).
Na druhé straně, pokud máte větší portfolia, nebo držíte strategii „buy-and-hold“, více zaplatíte za roční úschovu dluhopisů i akcií, zejména u objemů v řádu milionů korun.
U ELTIF a některých dalších produktů roste riziko vyššího vstupního poplatku.
Čistě on-line investoři do fondů, kteří těžili z 10% slevy, uvidí mírné zdražení, ale částečně jim to může kompenzovat zlevnění zahraničních akciových obchodů.
Z pohledu člověka, který párkrát do roka koupí/prodá akcie či ETF na zahraničních trzích přes internet a drží spíše menší částky, je nový ceník Spořitelny lepší – obchodování je průhlednější a levnější.
Z pohledu majetnějšího investora s větším portfoliem dluhopisů a akcií v úschově je to naopak zhoršení – roční poplatky za držbu majetku rostou.
Tabulka: Přehled změn od 1. 2. 2026
|Služba
|Rozsah, parametry
|Původní cena
|Nová cena
|PODÍLOVĚ FONDY
|–
|–
|–
|Nákup
|sleva 10 % z poplatku při nákupu přes internetové bankovnictví
|bez slevy
|Fondy ELTIF
nákup
|max. 3 %
|podle podmínek úpisu (bez omezení)
|AKCIE
|–
|–
|–
|Český trh
nákup a prodej
|Certifikáty Erste Group Bank
|0,40 %, min. 100 Kč
|jako běžné akcie
|–
|do 0,5 mil. Kč
|0,35 %, min. 90 Kč – internetové bankovnictví
0,40 %, min. 300 Kč pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 90 Kč
|–
|od 0,5 do 1 mil. Kč
|1750 Kč + 0,22 % z částky nad 0,5 mil. internetové bankovnictví
2000 Kč + 0,250 % z částky nad 0,5 mil. pobočka/telefonický pokyn
|1750 Kč + 0,22 % z částky nad 0,5 mil. Kč
|–
|nad 1 mil. Kč
|2850 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil. internetové bankovnictví
3250 Kč + 0,100 % z částky nad 1 mil. pobočka/telefonick pokyn
|2850 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil. Kč
|Zahraniční trhy
nákup a prodej
|Evropské a ostatní trhy v měně EUR:
Amsterdam Stock Exchange,
Brussels Stock Exchange,
Italian Stock Exchange, Madrid Stock Exchange,
Paris Stock Exchange, Vienna Stock Exchange
|0,40 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 8 €
|–
|XETRA Germany,
Tradegate Exchange
|0,40 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 4 €
|Evropské a ostatní trhy v EUR:
Berlin
Dusseldorf
Frankfurt
Hamburg
Helsinki
Munich
Stuttgart
|Velká Británie
GBP
|0,40%, min.12 GBP internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 GBP pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 10 GBP
|–
|Velká Británie
EUR
|0,40 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 10 €
|–
|Velká Británie
USD
|0,40 %, min. 12 USD internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 USD pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 10 USD
|–
|Švýcarsko
CHF
|0,50 %, min.12 CHF internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 CHF pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 4 CHF
|–
|Švýcarsko
EUR
|0,50 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 4 €
|–
|Švýcarsko
USD
|0,50 %, min. 12 USD internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 USD pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 4 USD
|–
|USA
USD
|0,35 %, min. 12 USD internetové bankovnictví
0,50 %, min. 20 USD pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 4 USD
|–
|Polsko
PLN
|0,50 %, min. 75 PLN internetové bankovnictví
0,60 %, min. 100 PLN pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, minimálně 40 PLN
|–
|Japonsko
JPY
|0,50 %, min. 2600 JPY internetové bankovnictví
0,60 %, min. 3350 JPY pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, min. 1900 JPY
|–
|Finsko
EUR
|0,50 %, min. 12 € internetové bankovnictví
0,60 %, min. 23 € pobočka/telefonický pokyn
|0,35 %, minimálně 22 EUR
|PŘEVOD ISIN
|-
|-
|-
|Převody mezi dvěma majetkovými účty
jednoho majitele do navazující evidence
ČS z evidence CDCP
|100 Kč za ISIN
|150 Kč za ISIN
|NÁKUP A PRODEJ INVESTIC
|–
|–
|–
|Platí se % z objemu realizovaného obchodu s daným titulem
|0,40 % min. 12 € internetové bankovnictví
|0,35 %, min. 4 EUR jednorázový pokyn
0.35 % pravidelná pokyn
|DLUHOPISY A DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY
|-
|-
|-
|Koupě a prodej
zahraniční trhy
|nákup min. 1 000 Kč, prodej min. 500 Kč
|Bez minimálních poplatků
|Xetra Wien
|0,010 % min. 5 €
|0,020 % min. 1,5 €
|PRÉMIOVÉ VKLADY
|–
|–
|–
|Založení
|podle podmínek emise (% z částky)
|bez poplatku, není-li v podmínkách emise uvedeno jinak
|Předčasný výběr
|podle podmínek emise (% z částky)
|2 % z vybírané částky, není-li v podmínkách emise uvedeno jinak
|EVIDENCE CENNÝCH PAPÍRŮ
|–
|–
|–
|České kotované akcie v navazující evidenci ČS
|do 10 mil. Kč
|0,06 % ročně
|0,08 % ročně
|České nekotované akcie v navazující evidenci ČS
|do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč
|0,10 % ročně
0,08 % ročně
0,06 % ročně
|0,14 % ročně
|České nekotované akcie v evidenci Centrálního depozitáře CP
|do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč
|0,30 % ročně
0,25 % ročně
individuálně
|0,30 % ročně
|Zahraniční kotované akcie v navazujíci evidenci ČS
|jakýkoli objem
|0,06 % ročně
|0,08 % ročně
|České dluhopisy v samostatné evidenci listinných a imobilizovaných cenných papírů
|do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč
|0,04 % ročně
0,03 % ročně
0,02 % ročně
|0,06 % ročně
0,04 % ročně
0,03 % ročně
|České dluhopisy v navazující evidenci ČS
|do 10 mil. Kč
10 – 100 mil. Kč
nad 100 mil. Kč
|0,04 % ročně
0,03 % ročně
0,02 % ročně
|0,06 % ročně
0,04 % ročně
0,03 % ročně
|České dluhopisy v evidenci Centrálního depozitáře CP
|do 10 mil. Kč
zbývající objem od 10 do 100 mil. Kč
|0,07 % ročně
0,05 % ročně
|0,06 % ročně
0,04 % ročně
|Zahraniční dluhopisy v evidenci Centrálního depozitáře CP a v navazujíci evidenci ČS
|luhopisy v EUR
Dluhopisy v USD
Dluhopisy v CZK
|0,017 %, min. 2 EUR
0,048 %, min. 2 USD
0,017 %, min.50 Kč
|0,06 % ročně
|INVESTIČNÍ MAKLĚŘ
|–
|-
|-
|Burza v ČR
Telefonický pokyn
|0–500 000 Kč
500 001–1 mil. Kč
nad 1 mil. Kč
|0,35 %, min. 300 Kč (objem do 200 000 Kč)
0,25 % + 300 Kč (objem do 500 000 Kč)
0,15 % + 1200 Kč
0,10 % + 1700 Kč
|0,25 % z objemu + 200 Kč
0,20 % + 400 Kč
0,08 % + 1600 Kč
|Evropské a ostatní trhy
EUR
Telefonický pokyn
|0–5000 €
5001–40 000 €
nad 40 000 €
|0,35 % +10 €
0,30 % +15 €
0,25 % + 45 €
|0,30 % + 8 €
0,25 % + 10 €
0,20 % + 30 €
|Velká Británie
GBP
Telefonický pokyn
|0–5000 GBP
5001–40 000 GBP
nad 40 000 GBP
|0,50 % + 10 GBP
0,45 % + 15 GBP
0,40 % + 45 GBP
|0,30 % + 8 GBP
0,25 % + 10 GBP
0,20 % + 30 GBP
|Švýcarsko
CHF
Telefonický pokyn
|0–5000 CHF
5001–40 000 CHF
nad 40 000 CHF
|0,35 % + 10 CHF
0,30 % + 15 CHF
0,25 % + 45 CHF
|0,30 % + 8 CHF
0,25 % + 10 CHF
0,20 % + 30 CHF
|USA a ostatní trhy
USD
Telefonický pokyn
|0–5000 USD
5001–40 000 USD
nad 40 000 USD
|0,25 % + 10 USD
0,20 % + 15 USD
0,15 % + 49 USD
|0,25 % + 8 USD
0,20 % + 10 USD
0,15 % + 30 USD
|Polsko
PLN
Telefonický pokyn
|0–20 000 PLN
20 000–100 000 PLN
nad 100 000 PLN
|0,80 % + 80 PLN
0,60 % + 110 PLN
0,45 % + 185 PLN
0,30 % + 310 PLN
|0,30 % + 50 PLN
0 25 % + 60 PLN
0,20 % + 110 PLN
|Japonsko
JPY
Telefonický pokyn
|0–1 mil. JPY
1 mil.-5 mil. JPY
nad 5 mil. JPY
|0,60 % + 5400 JPY
0,50 % + 5500 JPY
0,40 % + 10 500 JPY
|0,30 % + 2000 JPY
0,25 % + 2500 JPY
0,20 % + 5000 JPY