Česká pošta zdraží SIPO plátcům i příjemcům. Bude muset účtovat DPH

Nejde o žádnou novinku, zdražení (nejen) služeb SIPO bylo jasné už v době schválení novely zákona o DPH, která platí od 1. 1. 2025. Některé finanční služby dostaly ale odklad, který končí 31. 12. 2025. Od Nového roku tak všechny subjekty musejí k vyjmenovaným finančním službám účtovat DPH. Podrobnou chronologii, příčiny a důsledky ukazuje box níže.
Pojďme nyní k poště, která o změně poplatků informovala své obchodní partnery ve středu 29. 10. 2025 a současně zveřejnila nové ceníky,
Dražší o DPH pro pláce a příjemce
Služby SIPO (jen tyto služby) budou od 1. 1. 2026 dražší o sazbu DPH, která je ve výši 21 %.
Přesně o tolik zdraží poplatky, které pošta vybírá jak u plátců (občanů), tak u příjemců, tedy subjektů, které platby SIPO předepisují (energetické společnosti, banky, úvěrové společnosti, pojišťovny, pronajímatelé apod.)
Dopady pocítí hlavně neplátci DPH
SIPO je služba určená primárně pro soukromé osoby v roli plátců různých závazků a pohledávek.
SIPO však technicky vzato umožňuje i platbu faktur mezi podnikatelskými subjekty, ale tuto službu pro oboustranné podnikatelské aktivity budou používat asi jen skalní fandové zprostředkovatelů plateb. Pokud jsou plátci DPH, zvýšení cen nepocítí, protože si DPH odečtou.
Na stávající velké příjemce plateb SIPO budou dopady nulové, ti už plátci DPH jsou. Zdražení ale pocítí příjemci, kteří plátci nejsou, typicky jde o menší bytová družstva, SVJ a různé menší pronajímatele nemovitostí.
Příjemcem SIPO může být jakýkoli podnikatelský subjekt, který s Českou poštou uzavře tzv. příkazní smlouvu. Pošta si své klienty v roli příjemců SIPO prověřuje a je potřeba zdůraznit, že v oblasti SIPO se důsledně řídí zákonem o platebním styku, takže umí a také musí provádět AML procesy.
Dinosaurus, který pořád spolehlivě funguje
Některým čtenářům SIPO může připadat jako finanční produkt z pravěku, který by zasloužil důstojný odchod na odpočinek. Faktem je, že položky na SIPO lze snadno nahradit jednotlivými příkazy k úhradě, trvalými platbami či povolením inkasa.
Kouzlo SIPO je v tom, že na jednom dokladu, za který navíc zaplatíte poplatek, máte vše na jednom místě. Při změně banky tak nemusíte měnit platby pro jednotlivé dodavatele služeb, ale jen do nové banky navedete své stávající SIPO.
Pokud preferujete hotovost, SIPO budete mít rádi. Za 27–34 Kč uhradíte třeba desítky plateb na 1 platebním dokladu. Pokud byste přitom peníze poslali odděleně složenkou, nedoplatili byste se na poštovném. O hotovostním vkladu v bankách nemůže být řeč, jde o stokoruny za 1 vklad.
Pokud máte platební účet v zahraničí, ale žijete v Česku, samozřejmě můžete i z takového účtu platit své české závazky. Ale je to nepohodlné a nezřídka drahé. SIPO je odpovědí, zaplatíte jej na poště kartou. Typickým příkladem je Revolut, u kterého s oblibou mají účet lidé v exekucích, ale své závazky pro bydlení přitom platit chtějí. Nebo pro platbu můžete použít kreditní kartu a využí její bezúročné období.
Přijemci SIPO vědí, že platby přes SIPO je sice stojí poplatky navíc, ale tato služba funguje. Protože plátce SIPO má teoreticky čas na jeho úhradu až do konce kalendářního měsíce a za tu dobu už dorazí nejen výplata, ale i třeba sociální dávky. Čekajícího platby na účtu si nevšimnete, ale další upomínku od České pošty na úhradu SIPO už nepřehlédnete (pokud si ji příjemce SIPO zaplatil). Spolehlivost plátců SIPO je tak vysoká.
Je potřeba dodat, že SIPO má jedno malé bezpečnostní riziko, ostatně jako každý finanční produkt. Přidání předpisu ze strany příjemce není nijak kontrolováno, odpovědnost je plně na příjemci.
V roce 2023 toto riziko zkoušeli využít ve svůj prospěch tehdy dva královehradečtí mladíci, Miroslav Benda a Patrik Tran, kteří při vymýšlení svého nápadu s vidinou snadného obohacení zapomněli na několik dost podstatných detailů: Podvod na území České republiky, s českým subjektem, s penězi českých spotřebitelů a mířící na české bankovní účty s jasně identifikovaným příjemcem, nebude trvat moc dlouho. Naopak důsledky pro pachatele budou přesným opakem: dlouhotrvající, ostudné a nákladné.
Jejich firmu Městský soud v Praze 6. 2. 2025 vymazal z obchodního rejstříku, zejména proto, že obvinění pachatelé pak měli úplně jiné starosti, než plnit zákonné požadavky své s. r. o. Pokus o podvod přes SIPO nevyšel.
Změna cen
Přehled změn ceníku SIPO pro pláce (ten, kdo platí)
Platba SIPO na přepážce bude min. za 27 Kč se zákaznickou kartou (+5 Kč navíc). Bez ní zaplatíte 34 Kč (+6 Kč navíc).
O 2 Kč zdraží zaslání platebního dokladu dokladu e-mailem. O koruny zdražují i další potvrzení.
|Služba
|Původní cena → nová cena
|Platba SIPO na přepážce
včetně zaslání dokladu poštou
|28 → 34 Kč
22 → 27 Kč se zákaznickou kartou
|Platba SIPO u doručovatele
včetně zaslání dokladu poštou
|32 → 39 Kč
|Platba SIPO příkazem k úhradě
včetně zaslání dokladu poštou
|18 → 22 Kč
|Platba SIPO inkasem
včetně zaslání dokladu poštou
|18 → 22 Kč
|Platba SIPO inkasem
včetně zaslání dokladu e-mailem
|5 → 7 Kč
|Vyhotovení platebního dokladu SIPO
z důvodu překročení limitu inkasa
|18 → 22 Kč
|Vyhotovení platebního dokladu SIPO
nebo Upomínky na vybrané platby
|5 → 7 Kč
|Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|10 → 13 Kč měsíční
15 → 19 Kč čtvrtletní
25 → 31 Kč pololetní
50 → 61 Kč roční
18 → 22 Kč zaslání poštou
Přehled změn ceníku SIPO pro příjemce (ten, kdo předepisuje)
Většině příjemců SIPO se změna cen nedotkne, protože jsou plátci DPH. Pro neplátce 1 položka na předpisu plaby bude stát 5 Kč (+0,90 Kč).
Malá družstva a SVJ s oblibou používají službu eSIPO, ta nyní vyjde na min. 121 Kč měsíčně (+21 Kč).
|Služba
|Původní cena → nová cena
|Základní cena 1 položky k inkasu
|4,10 -> 5 Kč
|Cena za ostatní služby nad rámec základní ceny
- soubor zaplacených plateb 1× měsíčně
v rámci doúčtování za inkasní měsíc
- soubor zaplacených plateb zasílaný denně,
nebo v termínu do 20. dne a v rámci
doúčtování za inkasní měsíc
- soubor vyčleněných dluhů za inkasní měsíc
- soubor nezaplacených předpisů
u zvolených upomínek za inkasní měsíc
- každý další soubor základního kmene plátců
- každý mimořádně vytvořený výstupní soubor
za zvolený inkasní měsíc
|500 → 605 Kč
|Soubor změnových údajů plátců SIPO
(za každé spojovací číslo v souboru)
|10 → 13 Kč
|Předání souboru rozšířeného
kmene plátců v inkasním měsíci
- pásmo do 500 plátců za měsíc
- pásmo nad 500 plátců za měsíc
|500 -> 605 Kč měsíčně
800 -> 968 Kč měsíčně
|Doplňková cena za 1 položku předepsanou k inkasu
- za dokladové podání
- za speciální kmen plátců
|5,20 → 7 Kč
0,35 -> 0,50 Kč SIPO
0,45 → 0,60 eSIPO
|eSIPO
Balíček A do 200 000 položek
Balíček B
Balíček C
|1000 → 1210 Kč měsíčně
500 → 605 Kč měsíčně
100 → 121 Kč měsíčně
|Upomenutí každého předpisu
původního inkasního měsíce
|0,30 → 0,40 Kč
|Poplatek za podlimitní počet předpisů
(méně než 100 předpisů v inkasním měsíci)
|200 → 242 Kč
netýká se eSIPO
|Faktura poštou
za využívání služby SIPO
|10 → 13 Kč
Změny DPH u finančních služeb v kostce
Konec osvobození od DPH podle zákona o DPH
Od 1. 1. 2025
- Obhospodařování majetku zákazníka.
Jde o dopady směrnice EU o dani z přidané hodnoty a judikatury Soudního dvora EU (C-44/11 ve věci Deutsche Bank), podle nichž tyto služby nemohou být od daně osvobozeny.
Od 1. 1. 2026
- Vedení evidence investičních nástrojů,
- obstarávání inkasa,
- vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
- výplata dávek důchodového pojištění nebo
- vybírání opakujících se plateb obyvatelstva.
Důvodem je, že z pohledu daně z přidané hodnoty se nejedná o služby platebního styku, ale o vymáhání pohledávek, které podle směrnice o dani z přidané hodnoty a ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské unie nemůže být od daně osvobozeno (např. C-175/09 AXA UK)
Všechnu tuto výše problematiku řeší novela zákona o DPH, která je už v platnosti, pro některé finanční služby ale nastal odklad účinnosti zákona až k 1. 1. 2026.
V případě úprav DPH v oblasti finančních služeb vláda očekává pozitivní dopad ve výši cca 400 mil. Kč (z toho u bank cca 100 mil. Kč) ročně na úrovni veřejných rozpočtů.