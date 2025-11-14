Česká národní banka nakoupila bitcoin a další digitální aktiva za milion dolarů. Chce lépe poznat nové technologie

Česká národní banka poprvé v historii nakoupila digitální aktiva. Pořízení této investice na konci října schválila bankovní rada ČNB. Centrální banka si tak vytvořila testovací portfolio digitálních aktiv, díky němuž chce získávat zkušenosti s technologiemi založenými na blockchainu a více proniknout do procesů spojených s digitálními aktivy. Centrální banka by je měla znát i kvůli dohledu nad finančním trhem, kde už fungují subjekty, které digitální aktiva poskytují nebo je nějakým způsobem využívají.
Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že nešlo o nákup aktiv určených do devizových rezerv. Jak centrální banka uvedla ve své zprávě, v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva do devizových rezerv zařazovat. Testovací portfolio je od devizových rezerv odděleno a nijak neovlivní případné devizové intervence nebo možnost centrální banky ovlivňovat měnovou politiku.
S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv, popsal cestu k digitálním aktivům guvernér ČNB Aleš Michl s tím, že přibližně za dva až tři roky celý projekt bankéři vyhodnotí.
Co obsahuje testovací portfolio
Testovací portfolio obsahuje investici v hodnotě 1 mil. USD (odpovídá asi 0,0006 % aktiv ČNB), které už centrální banka nebude nijak dál rozšiřovat. Portfolio obsahuje digitální aktiva založená na blockchainu. Jde o:
- bitcoin,
- USD stablecoin,
- tokenizovaná depozita provedená na blockchainu.
Bitcoin
Bitcoin je nejznámější kryptoměna, kterou vytvořil člověk nebo skupina lidí pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Tuto kryptoměnu není možné nijak replikovat, dá se jenom vytěžit na speciálních počítačích nebo pořídit od někoho, kdo už ji vlastní. Neexistuje ve fyzické podobě, jde o virtuální měnu. Samotný systém Bitcoin funguje na síti nezávislých počítačů, jejichž uživatelé si stáhli příslušný software a začali ho v dané síti provozovat. Celá tato síť funguje na principu konsenzu, takže není možné do ní bez souhlasu uživatelů nijak zasahovat.
Všechny transakce s bitcoiny jsou zaznamenávány v decentralizované databázi zvané blockchain, kde se dají dohledat. Blockchain bitcoinové transakce uchovává tak, aby byly chráněné proti neoprávněnému zásahu. Můžete si ho představit jako jakousi zabezpečenou účetní knihu, kde jsou navždy veřejně zapsány všechny transakce z bitcoinové sítě, které navíc existují v obrovském množství kopií po celém světě. Celkově má být vytěženo 21 mil. bitcoinů, což je mez nastavená v samotném kódu. Těžba se postupně zpomaluje tak, že poslední bitcoiny by měly být vytěžené v roce 2140 (drtivá většina by měla být vytěžena už kolem roku 2030).
Chcete bitcoinu více porozumět? Poslouchejte náš podcast Bitcoin a blondýna, kde postupně vysvětlujeme, jak celý systém funguje.
USD stablecoin
Technicky jde o kryptoměnu, která je ale pevně navázána na dolar v poměru 1:1.
Vydavatel stablecoinu musí mít za každý vydaný stablecoin rezervu v podobě skutečných dolarů, případně jiných bezpečných aktiv, například státních dluhopisů. Zjednodušeně řečeno se dá říci, že když chci milion dolarů ve stablecoinu, je nutné složit u jeho vydavatele milion dolarů a následně dostanu milion stablecoinů. Když už nepotřebuji stablecoiny, dostanu zpět milion dolarů a stablecoiny za milion dolarů se zničí. To se samozřejmě týká jen velkých institucí, běžní lidé si mohou stablecoin koupit ve směnárně či na burze, vysvětlil pro server Měšec.cz Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz a spoluzakladatel podcastu Bitcoin a blondýna.
Výhoda stablecoinů spočívá v tom, že mají všechny výhody kryptoměn (rychlé platby bez ohledu na to, kde se nachází příjemce, možnost uchovávání aktiva u sebe bez zapojení třetí strany). Ale tím, že je hodnota stablecoinu navázaná na stabilní aktivum, jako je fiat měna (např. právě USD), drahé kovy nebo jiný stabilní podklad, dají se poměrně úspěšně eliminovat cenové výkyvy, které jsou typické pro klasické kryptoměny.
ČNB pravděpodobně koupila stablecoin USDC, což je druhý největší stablecoin podle tržní kapitalizace, který je ale na rozdíl od tržní jedničky USDT kompatibilní s regulací Mica. Proto právě pochybuji, že by koupili USDT a nic jiného nedává smysl, odhaduje Tomáš Krause.
Tokenizovaná depozita provedená na blockchainu
Poslední část digitálního portfolia tvoří tokenizovaná aktiva provedená na blockchainu.
Tokenizované depozitum na blockchainu představuje digitální reprezentaci bankovních vkladů vydanou bankou na DLT infrastruktuře. Každý token odpovídá reálnému depozitu na rozvaze banky, je plně kryt jejím závazkem a podléhá bankovní regulaci. Umožňuje rychlé a bezpečné vypořádání plateb v regulovaném prostředí, uvedl k tokenům šéf odboru komunikace ČNB Jakub Holas.
Obecně se dá říci, že tokenizované aktivum je něco z fyzického světa převedené na blockchain.
Může se tokenizovat třeba akcie, umění, dům. V podstatě se vytvoří digitální dvojče něčeho skutečného a obchoduje se s tím na blockchainu. Výhoda je, že při takovémto obchodování není nutné „hýbat“ se skutečnou věcí. Dochází jen k přesunu tokenů na blockchainu, popisuje Tomáš a ilustruje systém na příkladu služby, která tokenizuje obrazy:
Obraz se zamkne do trezoru a obchoduje se s tokenem, který majiteli dává právo si ten obraz z trezoru odnést.
Přesné informace chybí
Přesné informace o tom, do jakých USD stablecoinů a do jakých tokenů centrální banka investovala, nechce říci.
Detailní váhu jednotlivých částí nebudeme zveřejňovat. Lze však uvést, že zastoupení bitcoinu v portfoliu je většinové, řekl nám Holas.
Poměr mezi jednotlivými druhy aktiv se ale podle něj může měnit.
V rámci celkového objemu 1 mil. USD budou probíhat operace menšího rozsahu, aby se ověřila provozní připravenost v různých tržních situacích a udržela připravenost ČNB na tomto trhu provádět transakce. Z tohoto důvodu se jeho složení může v průběhu testování částečně měnit s ohledem na prováděné testovací operace, rovněž může kolísat i jeho hodnota s ohledem na tržní vývoj, vysvětlil ředitel odboru komunikace.
V rámci testovacího portfolia podle něj ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv. Například technickou správu klíčů a víceúrovňové schvalovací postupy, krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy či prověřování souladu s pravidly AML (anti-money-laundering).
Způsobů, jak platit a investovat, bude v příštích letech rychle přibývat. Díky ČNB mají dnes všichni přístup k okamžitým platbám a mohou tak platit rychle a digitálně. Mysleme ale více na budoucnost, vizionářsky. Je reálné, že si v budoucnu bude možné za koruny snadno koupit tokenizovaný český dluhopis – a nejen to. Jedním klepnutím espresso, druhým investice pro úspory: například dluhopis nebo jiné aktivum, které dosud bývalo spíše pro větší investory. Jako centrální banka si chceme tuto cestu otestovat, vysvětlil guvernér, proč chce blíže zkoumat digitální aktiva, porovnávat je mezi sebou a zkoumat jejich odlišné vlastnosti.
ČNB spouští inovační hub
Portfolio digitálních aktiv vzniklo v rámci inovačního hubu ČNB Lab. Místa, kde chce centrální banka zastřešit testování technologií a trendů, které mají potenciál v budoucnu ovlivnit fungování finančního trhu.
Centrální banka bude hub využívat také za účelem testování nástrojů umělé inteligence nebo inovací v oblasti platebního styku.
Centrální banka odpovídá
Neznamená nákup digitálních aktiv změnu strategie správy devizových rezerv ČNB?
Ne. Devizové rezervy se nemění. Držba digitálních aktiv je v rámci testovacího portfolia oddělena od devizových rezerv a nemá žádný vliv na schopnost ČNB provádět případné devizové intervence či ovlivňovat měnovou politiku. Nákup byl realizován jako tržní operace v rámci běžných finančních aktivit ČNB mimo devizové rezervy.
Proč jste nakonec nekoupili bitcoin do devizových rezerv?
Z pohledu centrální banky považujeme za vhodné přistoupit k testování a detailnímu vyhodnocování digitálních aktiv. Teoreticky je sice mnoho známo, teprve praxe však často odhalí detaily a obtíže každodenní operativy. Testování by mělo ČNB umožnit lépe porozumět možnostem technologií spojených s bitcoinem a blockchainem, ale také jejich omezením a rizikům.
Proč potřebujete testovací portfolio?
Digitální aktiva mají svá specifika (custody, on-chain procedury, vypořádání, auditní stopa), která nelze plně otestovat bez reálné, byť malé expozice. V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML. Důležitým prvkem je rovněž udržení a rozvoj interní expertizy – reálná zkušenost umožní zaměstnancům získávat a předávat know-how napříč týmy.
Je to v souladu se zákonem o ČNB?
Operace s digitálními aktivy/bitcoinem lze provádět na základě § 32 zákona o ČNB, který stanoví, že ČNB je oprávněna k plnění svých úkolů provádět obchody na finančním trhu, zejména:
a) vést účty bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev a přijímat jejich vklady,
b) obchodovat s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, devizovými hodnotami, drahými kovy, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínovaných obchodů,
c) provádět úvěrové operace.
ČNB dospěla k závěru, že bitcoin lze považovat obecně za aktivum ve smyslu písmene b). Nicméně za klíčové se považuje posouzení splnění další podmínky uvedené v úvodní větě ustanovení, a sice že toto aktivum je obchodováno na finančním trhu. Pojem „finanční trh“ sice není v českém právním řádu výslovně definován, podle názoru ČNB se však jedná o nejširší definici trhu, která v sobě zahrnuje všechny podkategorie trhů, a o tom, že se digitální aktiva v současnosti obchodují na „finančním trhu“, nemůže být pochyb.
V obecné rovině je nákup opřen rovněž o ustanovení § 40 zákona o ČNB, který opravňuje ČNB k provádění investiční a obchodní činnosti v rozsahu nezbytném pro zajištění jejích činností. Nákup testovacího portfolia je dále rovněž v souladu s § 47a, který ukládá ČNB povinnost nakládat s vlastním majetkem s odbornou péčí. Testovací nákup slouží k souběžné podpoře plnění vícero úkolů centrální banky uvedených v § 2 zákona o ČNB, zejména úkolů v oblasti dohledu, finanční stability, resp. bezpečného fungování finančního systému a nepřímo též v oblasti měnové politiky. Přímé nákupy digitálních aktiv/bitcoinu jsou tedy v souladu se zákonem o ČNB.