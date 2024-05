Češi začínají chápat, že úspory nepatří na běžný účet. Kam stěhují své peníze?

I když to jde pomalu, Češi postupně začínají přicházet na fakt, že nejhorší, co pro sebe a své peníze mohou udělat, je nechat je ležet bez dalšího ošetření na běžném účtu, případně v hotovosti v šuplíku. V posledních dvou letech, a to hlavně kvůli vysoké inflaci, přepnuli na vyšší level: peníze přestěhovali alespoň na doposud celkem výhodně úročené spořicí účty.

Ukazuje to průzkum společnosti Generali Investments pomocí aplikace Instant Research agentury Ipsos, který probíhá už 4. rokem a sleduje názory Čechů na to, jak by lidé měli zacházet se svými úsporami. Ještě vloni se 11 % lidí domnívalo, že pro peníze je nejlepší útočiště běžný účet, letos se tohoto názoru drží jen 10,5 %. Klesl také počet lidí, kteří považují za dobrou investici nemovitosti, za což s největší pravděpodobností mohou vysoké úrokové sazby u hypoték. Zatímco například v roce 2022 považovalo nemovitost za vhodnou investici 17,1 % lidí, vloni to bylo 15,4 % a letos zatím 12,7 %.

Minulý rok patřil spořicím účtům a konzervativním finančním produktům, není tomu jinak ani letos. V době rekordních úroků na konzervativních produktech to není nic překvapivého, říká obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly. Stejně tak poklesla popularita investic do nemovitostí, pod které se podepsaly stejně tak vysoké úroky. Přesto však pozorujeme pozitivní trend v tom, že stále více Čechů se seznamuje i s investicemi a chápou, že držet peníze v hotovosti není vhodným nástrojem pro uchování úspor, dodává.

Které produkty Češi považují za nejlepší pro uchování financí? Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE Autor: Generali Investments

Průzkum však také ukázal, že to, co si lidé myslí nebo navenek prezentují, je odlišné od toho, co nakonec udělají. Je to vidět například u podílových fondů nebo u akcií a dluhopisů. Zatímco lidé v průzkumu potvrdí, že investice do těchto produktů jsou správnou volbou, ve skutečnosti právě do akcií, dluhopisů či podílových fondů v letošním roce investovalo méně lidí než vloni.





Vývoj investic přehledně ukazuje následující obrázek, který odráží investování Čechů do akcií, dluhopisů, nemovitostí, kryptoměn a drahých kovů. Meziročně poklesl zájem o akcie, dluhopisy a kryptoměny, oblibu si naopak užívají drahé kovy a na stejné úrovni jako vloni jsou nemovitosti.

Nejpopulárnější investiční produkty Autor: Generali Investments

Mezi českými investory nadále vedou tradiční aktiva jako akcie či dluhopisy, i když do nich aktuálně investují relativně méně. Nicméně, jak vyplývá z průzkumu, dopředu se derou i alternativy jako drahé kovy či ETF, komentuje vývoj investování v ČR Petr Mederly. Svou pozici si drží nemovitosti a lze proto soudit, že současný pokles úrokových sazeb opět přesměruje pozornost investorů tímto směrem, neboť právě nemovitosti patří mezi aktiva, která by měla z poklesu úrokových sazeb nejvíce profitovat.

Téměř polovina mladých investorů ve věku do 26 let nejčastěji investuje do akcií, do kryptoměn poté 29 % mladých. Naopak nejméně atraktivní pro ně jsou cizí měny či suroviny a energie. Baví je investovat prostřednictvím investičních brokerů, platforem nebo aplikací (31 %). Zkušení investoři naopak investují nejvíce do investičních fondů.

Zkušenost s investicemi už má polovina dospělých Čechů

Zkušenost s investováním už získala téměř polovina zletilých obyvatel ČR, jenom za poslední dva roky průzkum zaznamenal nárůst o 6 procentních bodů. Z těch, kdo investují do podílových fondů, už má 65 % hodnotu investice přes 100 tisíc Kč, což je o desetinu více než v loňském roce. Ovšem 37 % investorů těžce nese, když hodnota jejich investice poklesne už při jednotkách procent (do 10 %).

Cennou školu investování dostali ti, kteří nedávno prožili poslední medvědí trh, který nastal s energetickou krizí v roce 2022. Akciové trhy se po dlouhém období prosperity propadly o více než 20 % a trend se obrátil do medvědího trhu. Někteří začínající investoři, kteří drželi své investice teprve krátkou dobu, se propadu cen lekli a peníze se ztrátou, ke své škodě, vybrali, zatímco zkušení investoři naopak v době poklesu naopak své investice navyšovali. Nakoupili tak vlastně za levno, aby přibližně o rok později, po opadnutí krize, začali opět vydělávat na rychle rostoucím trhu, který nabral dech.





Jak se Češi připravují na důchod

Téměř 80 % si uvědomuje, že v důchodu na tom nebudou s financemi zrovna podle svých představ a mají obavy, zda jim peníze budou stačit. Ovšem aktivně se na důchod připravuje pouze 64 % lidí. Polovina z těch, kdo si na důchod nijak nespoří, na odkládání peněz zkrátka nemá dost financí.

Stále platí, že nejčastějším prostředkem pro úspory je penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Investiční fondy jako způsob přípravy na důchod volí 27 % Čechů a další stejně velká skupina peníze ukládá do stavebního spoření či životního pojištění. Na investice do nemovitostí spoléhá 16 % Čechů.

Investiční novinku v podobě dlouhodobého investičního produktu, tzv. DIP, objevilo teprve 4 % lidí a dalších 16 % o něm uvažuje. Zde je velký prostor pro poskytovatele DIPu, tedy investiční společnosti, pro banky a také finanční poradce, aby lidem vysvětlovali, v čem DIP spočívá. Z průzkumu totiž vyplynulo, že 23 % oslovených lidí netuší, co DIP znamená, a 30 % lidí se nevyzná v nabídkách.

Státní podpora DIPu

Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má za úkol zabezpečit s podporou státu svého majitele na stáří, odstartoval svoji existenci na počátku letošního roku. Jeho smyslem je přinést takové úlevy na daních, aby lidi přesvědčil, že se nemají bát investic a vzali starost o své stáří do vlastních rukou.

Jednoduše řečeno: DIP je investiční produkt, ve kterém investujete do akcií, dluhopisů či investičních fondů. Tedy v podstatě něco podobného, co vlastníte už teď, pokud máte sjednané doplňkové penzijní spoření, nebo si platíte investiční životní pojištění, případně třeba investujete do fondů ve své bance. DIP ale výrazně rozšiřuje možnosti, do čeho můžete investovat, abyste mohli mít nárok na daňové úlevy.

DIP je tedy souhrnný název pro jak nové, tak i už existující finanční produkty, které umožňují vytváření úspor na stáří a které vám nově mohou nabídnout:

banky,

spořitelní a úvěrní družstva,

obchodníci s cennými papíry,

samosprávné investiční fondy,

zahraniční osoby s obdobnou činností,

přičemž všechny tyto uvedené subjekty musí mít licenci České národní banky, která je opravňuje poskytovat tyto investiční či spořicí produkty v ČR.

Založíte si dlouhodobý investiční produkt (DIP)? Ano

Ne

Daňová zvýhodnění a pravidla DIPu

Každý rok si můžete odečíst ze základu daně celkem až 48 000 Kč za zdaňovací období. Tím ročně uspoříte na daních až 7200 Kč. Na DIP vám může přispívat váš zaměstnavatel (stejně jako tomu bylo doposud u „penzijka“ nebo „životka“). Zaměstnavatel si bude moct dát tyto příspěvky do nákladů coby daňově podporované produkty na stáří zaměstnance, a to až do výše 50 000 Kč ročně.

Znamená to, že maximální daňovou podporu od státu získáte, když si budete do DIPu posílat 4000 Kč. Peníze, které investujete nad tuto částku, už mít zvýhodněné nebudete. Zaměstnavatele se bude týkat daňová úleva na příspěvky v podobné výši, 4127 Kč.

Podmínky pro daňové zvýhodnění

Investování do DIPu musí trvat minimálně 120 měsíců (10 let), ukončit ho můžete nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete věku 60 let. Pokud tyto dvě podmínky nedodržíte a DIP zrušíte, budete muset vrátit veškeré daňové zvýhodnění, které jste za dobu investování získali. Pokud je vám tedy například kolem 30 let, musíte si dobře rozmyslet, zda budete investovat v režimu DIP, protože pak si až do svých 60. narozenin na tyto peníze nesáhnete, pokud nechcete vracet veškerou daňovou úlevu za všechny roky, kdy jste do DIPu investovali.

Jediné, co smíte bez sankce udělat, je přestěhovat své nainvestované peníze do jiného DIPu stejné kategorie. Tedy například z investičního fondu do jiného investičního fondu. Nemůžete však přecházet mezi dvěma různými produkty, například zrušit investiční životní pojištění a peníze vložit do nově založeného investičního fondu v režimu DIP. V takovém případě musíte státu vrátit daňovou úlevu, kterou jste získali za životní pojištění.