 »   »  Češi se zrušení hotovosti nebojí. Jen hotově platí pouze 10 % lidí

Počet lidí, kteří by zrušení hotovosti vnímali jako omezení osobní svobody klesá. Loni případné zrušení fyzických peněz z tohoto důvodu odmítalo 38 % respondentů, zatímco jako zjednodušení svého života by konec hotovosti chápalo 30 % dotázaných. Dalších 32 % lidí nemá na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Neexistence papírových peněz by pro ně znamenala jak omezení svobody, tak v určitém smyslu zjednodušení života. Letos, možná i pod vlivem onemocnění COVID-19, vnímalo zrušení hotovosti jako omezení osobní svobody 31 % respondentů, za zjednodušení života by jej považovalo 36 % lidí, a 33 % lidí to vidí tak napůl.



Autor: Česká bankovní asociace Češi mají menší obavy ze zrušení hotovosti než dříve, až 30 % lidí si myslí, že bez hotovosti by jejich život byl snadnější.

Důsledkem pandemie každopádně je, že lidé více nakupují na internetu, a to i zboží, které předtím pořizovali jen v kamenných obchodech. Namísto hotovosti pak upřednostňují bezkontaktní placení. Vyplývá to ze dvou výzkumu České bankovní asociace (ČBA) zaměřeného na platební chování Čechů během pandemie. Obou výzkumů se zúčastnila více než tisícovka respondentů. Jeden se konal v lednu a druhý v květnu.

Čtvrtina lidí během pandemie vůbec nevybírala hotovost

Podle statistických dat Sdružení pro bankovní karty (SBK), které jsou zpracovávány každého čtvrt roku, lidé v průběhu prvních tří měsíců letošního roku provedli více než 36 milionů výběru (celkový objem těchto transakcí přesáhl 176 miliard korun). Oproti minulému roku jde o pokles. Za první čtvrtletí 2019 lidé realizovali více než 40 milionů výběru (v celkovém objemu přesahujícím 172 miliard korun.) Lidé tedy letos v průměru vybírali méně často ale za to větší částky.

Během vládních restrikcí však lidé výběry z bankomatu omezili. Vedly je k tomu jednak obavy z přenášení viru prostřednictvím bankovek a také skutečnost, že hotovost potřebovali mnohem méně než za běžných okolností. Až čtvrtina (25 %) lidí během pandemie peníze z bankomatu vůbec nevybírala. Zejména na začátku pandemie nebyl zmapován způsob a intenzita přenosu viru, lidé se proto vyhýbali manipulaci s penězi a jakéhokoliv kontaktu s cizím předmětem, tedy i platebními terminály. Některé země EU z tohoto důvodu zvýšily limit pro bezkontaktní placení kartou, komentuje to Tomáš Hládek z ČBA.

Podle Hládka se o možnosti navýšení limitu pro bezkontaktní platby nad 500 korun uvažovalo také v ČBA, ale banky se nakonec rozhodly jej nezvýšit, protože současná částka vyhovuje zhruba 60 % Čechů. Změna by se navíc prodražila obchodníkům, kteří by kvůli ní museli investovat do nových technologií. Navíc při ztrátě nebo odcizení karty by z ní mohla být neoprávněně vybrána větší suma peněz. Překvapivě ale jen 5 % lidí uvedlo, že během pandemie peníze nevybírali, protože se báli styku s hotovostí, 20 % dotázaných prý hotovost nepotřebovalo.

Jen 10 % lidí platí pouze hotovostí

Respondenti uváděli, že při úhradách v kamenných obchodech platí v 77 % debetní kartou, ve 20 % kreditní kartou a 70 % dotázaných používá i hotovost. Další poměrně častou formou placení, kterou začíná využívat stále více lidí, je mobilní telefon. Telefonem nebo hodinkami platí hlavně mladší lidé. Jako jedinou možnou variantu vnímá hotovost při placení jen 10 % dotázaných, jde převážně o jedince staršího věku. Většina z nás způsoby placení kombinuje podle své aktuální situace.

Jak Češi platí



Autor: Česká bankovní asociace Lidé často kombinují placení hotovostí s používáním debetní karty.

Peníze vybíráme nejčastěji jednou měsíčně

Více než polovina Čechů (59 %) vybírá hotovost z bankomatu jednou měsíčně. Jenou týdně peníze vybírá 21 % lidí a 17 % respondentů hotovost z bankomatu nevybírá vůbec. Z dlouhodobého pohledu vybíráme z bankomatu stále měně často. Důvodem je postupující digitalizace společnosti, kdy je možné platit kartou na více místech a potřeba mít u sebe peněženku plnou bankovek a mincí odpadá. Bezkontaktní výběry z bankomatu používá stále více lidí 38 %, což je dáno i jejich stále větší dostupností.

Naproti tomu vkladomaty vůbec nepoužívá 65 % dotázaných. Nižší procento využívání vkladomatů je dáno zkrátka tím, že lidé nemají k využití takové služby důvod. Pokud nepodnikají třeba ve službách či v obchodě, přebytečnou hotovost, kterou by potřebovali uložit, prostě nemají, jak získat, vysvětluje Tomáš Hládek.

Placení přes platební bránu je stále populárnější

Češi začínají upřednostňovat placení přes platební bránu (58 %) místo dobírky (48 %), kdy je třeba mít u sebe při předání zboží hotovost. Pandemie COVID-19 tento trend posílila. Během prvního čtvrtletí roku 2020 Češi na internetu realizovali přes platební bránu podle statistických dat SBK více než 267 milionů nákupů. Loni za první čtvrtletí roku 2019 to bylo přes 231 milionů. Z výzkumu ČBA dále vyplývá, že se mění také způsob placení při online nákupech. Ještě loni dobírku využívalo 53 % respondentů. Je však možné, že jde pouze o dočasný trend, během pandemie totiž řada e-shopů krátkodobě z hygienických důvodů zrušila možnost platby na dobírku. Objevují se názory, že platby kartou přes platební bránu, které jsou v současnosti nejběžnějším způsobem placení při online nákupech, by mohly v budoucnu nahradit okamžité platby.

Jak platíme při online nákupech



Autor: Česká bankovní asociace Na internetu nakupuje stále více lidí, během karentény se jejich počet ještě znásobil.

Kvůli uzavření kamenných obchodů začali na internetu nově nakupovat 3 % lidí, pětina respondentů si pořizovala během vládních omezení věci na internetu častěji než dříve a 6 % nakupovali v e-shopech i zboží, které normálně pořizovali výhradně v kamenných obchodech. Téměř polovina lidí (42 %), kteří se online nákupům vyhýbají, přiznala, že se bojí špatného výběru. Poměrně velká část dotázaných (40 %) uvedla, že na internetu nenakupují, protože mají strach z podvodu. A 26 % na internetu nechce nakupovat, protože mají obavy o bezpečnost svých peněz na bankovním účtu.