Češi poslali do hazardu 873 mld. Kč za jediný rok. Jak může sázení ovlivnit žádost o úvěr?

873 466 080 000 Kč. Osm set šedesát jedna miliard čtyři sta šedesát šest milionů a osmdesát tisíc korun. Tolik lidé žijící v České republice vsadili v roce 2023 do hazardních her všeho druhu, v naději, že jim právě jimi vsazené peníze přinesou štěstí. A někomu také skutečně přinesly. Částka, kterou provozovatelé her a sázek vyplatili výhercům, byla 700 703 224 000 Kč. V hazardním byznysu zůstalo téměř 173 mld. Kč, z čehož stát získal na daních téměř 18,6 mld. Kč. Vyplývá to z dat Finanční správy ČR za rok 2023.

Jenom pro srovnání, o rok dříve lidé investovali do hazardu 759,4 mld. Kč, ze kterých se mezi výherce vrátilo 705,8 mld. Kč. Jak vidno, v roce 2022 byli hráči značně úspěšnější než vloni.

V roce 2020 stát získal na daních 10,3 mld. Kč. Za loňským rekordním inkasem stojí zejména vysoké daňové zatížení hazardních her v České republice, které je kumulativně nejvyšší v Evropské unii.

Vyšší inkaso nutně neznamená, že trh s hazardními hrami roste. Ukazuje se to právě na příkladu loňského roku. Na růst má vliv řada faktorů, jako například vysoká inflace, se kterou se Česko v loňském roce potýkalo. Zdražení postihlo i zábavní segment, což se odrazilo i ve vyšším výběru daní, říká Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.





Průměrná inflace v loňském roce činila 10,7 %, tudíž reálná hodnota peněz klesla. Stejně jako v jiných odvětvích docházelo v případě provozu hazardních her ke zvyšování nákladů na mzdy, elektrickou energii, topení atd. Už jen z této skutečnosti je zřejmé, že trh s hazardními hrami v loňském roce nerostl, ale stagnoval, nebo dokonce klesal, upřesňuje.

Nejvíc hazard vydělává na online automatech

Z celkové sumy 18,6 miliardy Kč tvořil podíl online her 50,2 %, kamenné provozovny zastoupily zbylých 49,8 %. V celkovém porovnání nejvíce na dani odvedli provozovatelé technických her (automatů), jednalo se o 11,5 miliardy Kč. Nejméně naopak u živých her, jejichž podíl byl ve výši 759 milionů Kč. Daňové inkaso kurzových sázek tvořilo 2,8 miliardy Kč a na loteriích stát vybral 3,4 miliardy Kč.

Největší výnosy pro provozovatele hazardu pocházejí z technických online her, jak je vidět na následujících loňských údajích:

Kolik lidé utratili v hazardu v roce 2023 Druh hry Částka Loterie mimo internet 17,26 mld. Kč Loterie internet 6,41 mld. Kč Kurzové sázky mimo internet 6,26 mld. Kč Kurzové sázky internet 125,16 mld. Kč Technické hry mimo internet 266,86 mld. Kč Technické hry internet 417,93 mld. Kč Živé hry mimo internet 19,61 mld. Kč Živé hry internet 14,00 mld. Kč Zdroj: Finanční správa ČR

Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení, které přímo obsluhuje sázející. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.

Které hry jsou hazardní? Zákon o hazardních hrách říká, že hazardní hra je hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost . Výslovně jsou v zákoně vyjmenovány tyto hazardní hry: loterie, kurzové sázky, totalizátorové hry, bingo, technické hry, živé hry, tomboly a turnaje malého rozsahu. Loterií a podobných her se smějí účastnit pouze hráči starší 18 let.

Za pozornost stojí srovnání, kolik obyvatelé Česka ročně prosázejí, s údaji, kolik peněz investují na kapitálových trzích.





Investic se bojíme. Hazardu ne

Podle výroční zprávy Asociace pro kapitálový trh ČR dosáhl celkový objem investic v ČR na konci roku 2023 více než 2,35 bilionu Kč. Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili správcům aktiv v České republice, nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. V meziročním srovnání objem investic vzrostl téměř o 436 miliard Kč, například do podílových fondů přibylo 187 mld. Kč.

Konzervativní Češi, kteří se podle všech dosavadních průzkumů bojí investovat a mají své peníze raději na běžných a spořicích bankovních účtech, poslali do hazardních her cca dvojnásobek toho, co vložili do uvedených investic.

Banky prověřují, jak zacházíte se svými penězi

V souvislosti s vysokým rizikem, že peníze poslané do hazardu už nikdy neuvidíte, se však objevuje ještě jedno další podstatné riziko. Může se vám stát, že ve chvíli, kdy budete žádat o úvěr, ať už spotřebitelský, nebo na bydlení, vaše záliba v gamblingu vám udělá čáru přes rozpočet. Banky a další úvěrové společnosti totiž zpravidla chtějí vidět vaše výpisy z účtu, a to nejen kvůli doložení příjmů, ale také proto, aby viděly vaše finanční chování. V případě, kdy vaše sázení překročí únosnou mez, může vám banka či úvěrová společnost úvěr zamítnout.

Otázkou je, kde se ta únosná míra nachází, což nikde není jednoznačně určeno a každá banka si žadatele posuzuje individuálně. Systémy posuzování žadatelů jsou automatizované a důkladně hledají, zda posíláte peníze na hazard, nebo platíte exekuce či jste si vzali mikropůjčky.

Analýza bankovního výpisu – elektronický validátor výpisů (SID) Autor: Společnost pro informační databáze

Na obrázku jsou vidět zpracované údaje o zpracovaných kreditních transakcích:

O majiteli účtu,

číslo a měnu účtu,

kontrola zůstatků a součtů transakcí,

kontrola certifikátu,

kontrola pravosti výpisu (kategorie „Fonty“),

kontrolu období výpisu (zda jsou všechny transakce na výpisu v období, za které je výpis vystaven),

období výpisu.

Dále jsou vidět specifické transakce: sociální dávky, gambling (hazard), exekuce, mikropůjčky a alimenty.

U všech kategorií je buď červený křížek, který znamená odhalený problém, nebo zelená „fajfka“, tedy že je údaj v pořádku.

Měšec.cz požádal čtyři banky o vyjádření, jak moc jim záznamy o hazardních hrách u žadatelů o úvěry vadí.

Česká spořitelna

S ohledem na riziko jaké představuje hraní hazardních her pro finanční zdraví jednotlivce, tvoří fakt, zda se klient věnuje hraní hazardních her, jeden z faktorů, s nimiž pracuje náš automatizovaný proces pro schvalování úvěru, říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Automatizovaný schvalovací systém pochopitelně sleduje míru, s níž se klient žádající o úvěr věnuje hazardním hrám, tzn. zejména posuzuje frekvenci hraní hazardních her, finanční částky, které klient do hazardu investuje, a rozlišuje také mezi běžnými loteriemi a například online hazardními hrami. Určitě neplatí, ze automaticky neposkytneme úvěr klientovi, který se věnuje hazardním hrám, vždy se ale snažíme minimalizovat riziko, že poskytnutý úvěr ohrozí finanční zdraví klienta, dodává.

ČSOB

Posuzování úvěrového rizika a odpovědného poskytování úvěrů jsou témata, kterým věnujeme v ČSOB značnou pozornost. Například hypoteční úvěr je závazkem na spoustu let, a tak přirozeně všichni poskytovatelé (a stejně tak i zákon o spotřebitelském úvěru) vyžadují opravdu pečlivé prověření jeho žadatele. Je totiž nutné se přesvědčit, že nebezpečí finančních problémů a rizika nesplácení jsou sražena na minimum, uvádí mluvčí banky Monika Hořínková. Klienti, kteří se věnují popsaným hazardním hrám, jsou zpravidla rizikovější, avšak jednoznačné stanovení jejich celkového statusu a rizikovosti závisí na komplexním posouzení jejich finanční situace a chování.

Air Bank

Schopnost splácet úvěr vyhodnocujeme u klientů individuálně, to platí i pro vyhodnocení případných rizik souvisejících s nadměrným sklonem k hazardu. Příležitostné sázky na sportovní utkání, případně drobné sázky v rámci loterijních společností nejsou z pohledu posouzení úvěruschopnosti problematické. Pravidelné sázení větších částek již může být důvodem k zamítnutí půjčky, ale vždy se jedná o komplexní a individuální vyhodnocení klienta, říká Michal Kuzmiak z Air Bank.

Raiffeisenbank