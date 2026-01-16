Čerstvé maminky si v šestinedělí snáze řeknou o pomoc. V porodnici získají žádanky na návštěvy porodní asistentky

Čerstvé maminky po porodu si mohou od nového roku nechat snáze pomoci od porodní asistentky. Nově totiž už v porodnici automaticky dostávají žádanky na tři jejich návštěvy v domácím prostředí během šestinedělí, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
První dny po porodu jsou naprosto klíčové pro zdraví matky i dítěte, a právě v domácím prostředí může porodní asistentka nabídnout individuální podporu, edukaci a včasné rozpoznání případných komplikací. Tato péče vede k prevenci fyzických i psychických potíží a zvýšení podpory kojení, uvedl senátor a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF OU a FN Ostrava Ondřej Šimetka, který změnu inicioval.
Jde o změnu, ne novinku
Nejde však o novinku ve zdravotní péči, důsledek nějaké legislativní změny nebo novou právní normu zavádějící nový typ hrazené péče. Spíš jen změnu, která návštěvy porodních asistentek v domácnosti více zpřístupní.
Tři návštěvy porodní asistentky v šestinedělí jsou již mnoho let součástí služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Změna platná od 1. ledna 2026 spočívá pouze v úpravě obsahu zdravotních výkonů pro vykázání porodu v rámci každoroční revize Seznamu zdravotních výkonů, kterou ministerstvo standardně provádí. Tato úprava technicky zakotvuje, že vystavení žádanky na tři návštěvy porodní asistentky je automatickou součástí porodu – tedy že porodnice ženu při propuštění vybaví příslušným dokladem, vysvětlil před časem pro server Měšec.cz tehdejší mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
Změna tedy spočívá v odstranění bariéry, která dosud bránila ženám po porodu službu využívat ve větší míře. Podle tehdejšího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka v praxi tuto možnost pravidelně využívala jen asi 2 % žen po porodu, právě kvůli administrativním a systémovým překážkám.
Do konce minulého roku totiž systém fungoval tak, že žádanky musel vypisovat ženám po porodu lékař a porodních asistentek, které měly smlouvu s pojišťovnou, v některých regionech příliš nebylo.
Doposud mohl lékař ženě po porodu indikovat návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí, uznal‑li to za vhodné a odůvodněné, od 1. ledna 2026 se to stává jeho povinností, uvedla Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Ministerstvo zdravotnictví také v souvislosti s touto změnou vyzvalo zdravotní pojišťovny, aby rozšířily smluvní síť porodních asistentek tak, aby byla jejich péče dostupná všem, bez ohledu na region.
Zároveň upravilo úhradové mechanismy tak, že péče je v odbornosti porodní asistentka u nemocnic vyčleněna z paušální úhrady a hrazena výkonově. U ambulantních poskytovatelů je tato péče podpořena vyjmutím z regulačních omezení.
Tři žádanky už v porodnici
Ženy, které porodily 1. ledna 2026 a později dostanou při propuštění z porodnice tři žádanky na hrazené návštěvy porodní asistentky, které mohou a nemusí využít.
Čerstvé maminky by měly dostat žádanky přímo do ruky, aby si konkrétní porodní asistentku zvolily dle svého uvážení. Nemocnice by tedy neměla situaci řešit tak, že žádanky při propuštění nepředá a doporučí za účelem návštěvy porodní asistentky kontaktovat vlastní zdravotnické zařízení.
Aby byly návštěvy hrazené ze zdravotního pojištění, je nutné:
- aby měla porodní asistentka smlouvu se zdravotní pojišťovnou,
- aby porodní asistentka měla odbornou způsobilost (bakalářské vzdělání),
- aby návštěvy proběhly během šestinedělí,
- aby byla uplatněna návštěva prostřednictvím standardní žádanky (doklad 06) Poukaz na vyšetření/ošetření DP a péče byla vykázána prostřednictvím výkonu 06211 (návštěvní služba).
Jedná se o službu zaměřenou na podporu ženy a novorozence po porodu, sledování zdravotního stavu, podporu kojení a prevenci komplikací, upřesnil Ondřej Jakob.
U žen, které porodí mimo porodnici, nadále platí, že žádanku na tuto péči vystaví ošetřující lékař (gynekolog), pokud takovou péči vyhodnotí jako potřebnou a medicínsky odůvodněnou, doplnila Plívová z VZP.
Poporodní návštěva porodní asistentky
Poporodní návštěva by měla obvykle zahrnovat kontrolu celkového zdravotního, ale i psychického stavu ženy, vyšetření fyziologických funkcí (krevní tlak, puls a tělesná teplota), kontrolu zavinutí dělohy, kvalitu a množství očistků, kontrolu porodního poranění, popřípadě odstranění stehů a lokální ošetření porodního poranění.
Dále tato návštěva zahrnuje například kontrolu stavu prsů, edukaci péče o prsy, zhodnocení kojení a zopakování zásad při kojení. Také dohled a rady v oblasti hygieny, dietního a pitného režimu a pohybových aktivit. V případě zjištěných odchylek asistentka doporučí kontroly u ošetřujícího lékaře a na závěr předá zprávy pro ošetřujícího lékaře a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Zdroj: Viktorie Plívová, VZP
Zdravotní pojišťovny by měly zajistit dostupnost
Jak jsme uvedli výše, ministerstvo zdravotnictví informovalo během minulého podzimu o své výzvě zdravotním pojišťovnám k rozšíření smluvní sítě porodních asistentek tak, aby byla jejich péče dostupná ve všech regionech.
Pokud by žena v konkrétní lokalitě nenašla smluvní porodní asistentku nebo by byly kapacity omezené, je povinností zdravotní pojišťovny zajistit dostupnost péče. Tento princip platí u všech hrazených zdravotních služeb. Pokud by žena péči prokazatelně nemohla vyčerpat z důvodů na straně systému, jedná se o situaci, kterou by měla řešit její zdravotní pojišťovna, protože jde o závaznou hrazenou zdravotní službu, řekl serveru Měšec.cz Jakob, tehdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví.
Unie porodních asistentek v době, kdy ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo tiskovou zprávu o chystané změně (21.10.2025), tento krok ocenila:
Odstranění této bariéry je zásadním krokem vpřed. Velmi ceníme jasný postoj ministra zdravotnictví, že poporodní péče je důležitá a pro pacientky je žádoucí ze strany pojišťoven uzavírat více smluv s porodními asistentkami. Jen díky tomu se poporodní péče dostane ke všem ženám, okomentovala změnu Magdaléna Ezrová, prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA).
Organizace však nedlouho po tom upozornila i na možné riziko, že služba nebude dostupná pro všechny:
Některé veřejné zdravotní pojišťovny, které budou péči hradit, totiž nechtějí uzavírat smlouvy s takzvanými komunitními asistentkami. Ty pracují v terénu a mají zkušenosti s domácí péčí.
V otevřeném dopise adresovaném VZP 22. prosince pak UNIPA spolu s Českou komorou porodních asistentek (ČKPA) poukázala na to, že
samostatné porodní asistentky doposud prakticky nemají možnost získat smlouvu na výše zmíněný zdravotní výkon a jsou při uzavírání smluv znevýhodňovány.
Podle výsledků výběrových řízení se zdravotními pojišťovnami v různých krajích mají být komunitní porodní asistentky diskriminované. A to navzdory tomu, že v praxi jejich služby ženy dlouhodobě vyhledávají i přes nutnost si péči hradit.
Zdravotní pojišťovny podle nich zvýhodňují nemocnice, jež ale nejsou zcela připravené na pokrytí poptávky, podobně jako obvodní gynekologové, kteří mají často návštěvní službu historicky sjednanou, ale většinou ji dlouhodobě neposkytují.
Ondřej Jakob z ministerstva zdravotnictví 18.11.2025 uvedl, že podle podkladů VZP ČR byl v tu dobu výkon pro návštěvu porodní asistentky smluvně zajištěn na více než 350 pracovištích:
Z toho cca 13 je pracovišť samostatných porodních asistentek, cca 345 tvoří porodnice a gynekologické ambulance, které zajišťují přibližně 40 % všech dosud realizovaných návštěv.
Pokud však dosud v praxi tuto možnost využívalo asi jen 2 % žen po porodu, může být její zpřístupnění široké veřejnosti pro stávající kapacity velký problém.
Právě ministerstvo zdravotnictví poukazovalo na to, že podstatný nevyužitý kapacitní potenciál leží u samostatně působících porodních asistentek.
V ČR jich působí přibližně 286, ale většina z nich dosud nemá uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, přestože o to opakovaně projevují zájem. Proto ministerstvo zdravotní pojišťovny výslovně vyzvalo k rozšíření sítě a současně od roku 2026 zavádí v úhradové vyhlášce finanční mechanismy, které motivují samostatné porodní asistentky ke vstupu do smluvního vztahu. S účinností od 1. října 2026 bude navíc zrušeno výběrové řízení jako podmínka pro uzavření smlouvy, což pojišťovnám umožní rozšiřovat síť rychleji a flexibilněji, dodal Jakob.
Zdravotní pojišťovny se opravdu obrací hlavně na nemocnice a gynekology
I samotné zdravotní pojišťovny během listopadu potvrdily, že svou pozornost v souvislosti s touto problematikou obrací hlavně na nemocnice a gynekology.
Síť porodních asistentek už nyní existuje a nadále bude preferováno nasmlouvání odbornosti 921 (porodní asistentky) u porodnic nebo u ambulancí gynekologů, kde by bylo možno provádět požadovanou návštěvní službu, řekla nám Jana Schillerová, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
Návštěvu porodní asistentky může poskytovat samostatný poskytovatel odb. 921 – porodní asistentka nebo porodní asistentka, která je zaměstnána v nemocnici s porodní nebo pracuje u ambulantních gynekologa. Aktuálně VZP mapuje zejména zájem porodnic o zajištění této návštěvní služby a následně v regionech s nedostatečně zajištěnou péčí bude iniciovat vyhlášení výběrových řízení na krajských úřadech, uvedla pro Měšec.cz také Viktorie Plívová z VZP.
Také Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) potvrdila, že pojišťovna oslovila nemocnice s porodnicí a gynekology, kteří mají návštěvní služby nasmlouvané.
V případě, že bude některý region v ČR nedostatečně pokryt, jsme připravení na odbornost porodní asistentky v příslušném kraji na okres či region vyvolat výběrové řízení, ujistila Mazurová s tím, že má pojišťovna v některých krajích nasmlouvané právě i samostatné porodní asistentky.
Mazurová však zároveň poukázala na to, že s úkolem navýšit plošné kapacity porodních asistentek se zdravotní seznámily poté, co ministerstvo zdravotnictví loni na podzim vložilo tuto povinnost k seznamu zdravotních výkonů bez konzultace a předchozí odborné rozpravy.
Seznam porodních asistentek a dalších poskytovatelů návštěvní služby se smlouvou s VZP najdete na webu zdravotní pojišťovny (VZP ji naposledy aktualizovala 15.12.2025).
Unie porodních asistentek se snaží monitorovat nasmlouvané porodní asistentky a poskytovatele návštěvní služby i u ostatních zdravotních pojišťoven.
Ženy po porodu, které by nenašly nikoho „na pojišťovnu“ mohou hledat také v Mapě porodních asistentek, kde jsou ale kontakty i na porodní asistentky, které nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže jejich služby je možné využít jen za přímou úhradu.
Péče o duševní zdraví žen po porodu
Zpřístupnění péče poporodních asistentek široké veřejnosti je výsledkem spolupráce ministerstva zdravotnictví, Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR, organizací zastupující porodní asistentky (UNIPA a ČKPA), ale i Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ).
Duševní rozpoložení žen po porodu je téma, které by si dlouhodobě zasloužilo větší pozornost. Podle informací ministerstva zdravotnictví se nyní na konci šestinedělí vyskytují duševní poruchy až u 13 % žen (celosvětově se odhaduje tento podíl kolem 17 %). Odbornou pomoc u nás vyhledává jen čtvrtina z nich.
Návštěva porodní asistentky duševní obtíže včas odhalit nebo jim dokonce zcela předejít, zdůraznil psychiatr Antonín Šebela z NÚDZ s tím, že péče o duševní zdraví je nedílnou součástí zdravého mateřství a tento krok je jasným signálem, že české zdravotnictví tuto skutečnost začíná zohledňovat.
Na sledování psychického stavu žen po porodu se zaměřuje také mezinárodně oceněný projekt Centra perinatálního duševního zdraví NÚDZ Perinatal. Ten v zapojených porodnicích pomáhá odhalovat známky psychických potíží u žen po porodu prostřednictvím krátkého dotazníku s tím, že v případě obtíží získají také kontakty na organizace, kam se mohou obrátit.
V současné době (k 20.11.2025 – pozn. red.) probíhá screening psychosociální stresu ve 37 porodnicích v rámci celé ČR. Aktivní screening, tj. možnost využití navíc kontaktu s koordinátorkou psychosociální podpory, mají maminky ve 14 z nich, řekl nám Jan Červenka, mluvčí NÚDZ s tím, že v rámci projektu jednají s dalšími devíti porodnicemi, které projevily zájem se zapojit.
Našim cílem je, aby program zapracovala do svého systému péče o rodičky na šestinedělí každá porodnice v ČR, dodal Červenka, podle kterého za dobu fungování projektu požádalo o kontakt s koordinátorkou psychosociální podpory více než 500 žen.