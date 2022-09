Ceny energií pro domácnosti a maloodběratele dostaly stopku. Neporostou do konce roku 2023

Ceny elektřiny a plynu budou mít od 1. listopadu 2022 konečnou podobu platnou pro všechny domácnosti, živnostníky a malé firmy, které jsou v režimu maloodběratelů.

Cena silové elektřiny se zastropuje na 6 Kč/kWh .

. Cena plynu se zastropuje na 3 Kč/kWh.

Na svém mimořádném zasedání v pondělí 12. září 2022 to ve večerních hodinách schválila vláda v rámci novely energetického zákona, která umožní zastropovat ceny energií v případech mimořádné cenové situace. Novelu ještě musí schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident.

Dnes jsme rozhodli o národním řešení současných vysokých cen energií, které koncem srpna vystoupaly do neakceptovatelných výšek. Toto zastropování platí jak pro domácnosti, tak i živnostníky, pro podnikatele, pro ty, kteří jsou bráni jako maloodběratelé, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Za stejnou cenu budou energie nakupovat také poskytovatelé veřejné služby, ať už jsou to samosprávy, nemocnice, školy a podobné instituce, a to prostřednictvím státem určeného dodavatele, dodal.

Petr Fiala nepředpokládá, že by při schvalovacím kolečku ve Sněmovně a v Senátu mohla předloha novely zákona narazit na větší odpor, naopak, že by s ním měla souhlasit i opozice. Návrhy pokládám za nejlepší, nejvhodnější a nejefektivnější řešení, které mohl kabinet nyní zvolit. Přinesou občanům i firmám klid a jistotu v této velmi nejisté době, uvedl.

Jakmile vejde novela v platnost, v tu chvíli musí všichni dodavatelé energií přepočítat zálohy tak, aby to bylo vidět už v listopadu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

K uvedeným cenám je však nutné ještě připočítat obvyklé distribuční poplatky.

Celková cena pro domácnosti však nepřesáhne hranici mezi 7 až 9 Kč za kWh. Je důležité si uvědomit, jakým způsobem ta cena silové elektřiny stoupala, zvyšovala se v podstatě o 100 % každý rok. Skutečně hrozilo, že v roce 2023 bychom se dostali na nějakých 12 Kč za kWh, možná i výše. To je cena, která měla potenciál způsobit společenský rozvrat, reálnou chudobu širokých vrstev obyvatelstva, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan a dodal, že česká domácnost, ve které se elektřinou i topí, při tomto typu zastropování ušetří až 111 tisíc Kč.

Ceny jsou prozatím zastropovány pro listopad a prosinec 2022 a celý rok 2023. V dalším období bude vláda reagovat podle situace s cenami na trhu. Nově přijatá novela zákona umožňuje pružnou reakci na nepříznivý vývoj cen.

Dnešní rozhodnutí podle Jozefa Síkely nic nemění na nedávno schváleném úsporném tarifu pro domácnosti. Na odpočtu částek za tento rok se nic nemění, bez ohledu na tato opatření. Zůstává v platnosti úleva na poplatku za obnovitelné zdroje (POZE), která bude platit pro tento i celý příští rok. Pokud jde o úsporný tarif, vláda uvažuje, že půjde spíš adresnější cestou pomoci, řekl.





Jak bude přibližně vypadat vyúčtování? Podívejme se na dva modelové případy rodinných domů. V příkladech nejsou započítány úlevy za úsporný tarif a POZE, jde čistě o příklad zastropovaných cen energií.

Příklady

1. Rodinný dům, užitná plocha 140 m², vytápí, ohřívá vodu a vaří na elektřinu

Distribuční tarif D45D.

Cena 6 Kč vč. DPH

Roční spotřeba nízký tarif: 21 386 kWh × 6 Kč, celkem 128 316 Kč

Roční spotřeba vysoký tarif: 3151 kWh × 6 Kč, celkem 18 906 Kč

Vysoký i nízký tarif celkem 147 222 Kč

Měsíční záloha 12 269 Kč

2. Rodinný dům, 135 m², topí a ohřívá vodu plynem, vaří na elektřinu

Plyn

Cena 3 Kč vč. DPH za 1 kWh

Roční spotřeba 28,4 MWh, tedy 28 400 kWh × 3 Kč, celkem 85 200 Kč

Měsíční záloha 7100 Kč

Elektřina, vysoký tarif

Distribuční tarif D02D

Roční spotřeba 2676 kWh × 6 Kč, celkem 16 602 Kč

Celkem cena za elektřinu a plyn 101 802 Kč.

My jsme slíbili, že tady nenecháme nikoho padnout. To, co dnes vláda rozhodla, je jasný krok k tomu, že domácnosti, veřejný sektor i firmy tu situaci zvládnou, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle ministra stát pomůže domácnostem, které by i přes zastropování cen potřebovaly další podporu.





Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se vrátila k otázce, proč Česká republika vyváží elektřinu, kterou si sama vyrábí, a proč její vývoz nezakáže. Sice jsme vývozcem, nicméně daleko více dovážíme suroviny, jako je plyn a ropa. Tak jsme zase závislí na dovozu, protože neprodukujeme dostatek těchto komodit. Nejde tedy zakázat vývoz elektřiny a přitom se spoléhat na to, že k nám okolní státy nechají proudit plyn a ropu. To je jednoznačná korelace, kterou musíme mít na paměti. Jsme závislí na dovozu a vzájemné solidaritě. Pokud ji chceme od ostatních, tak my sami musíme být solidární, uvedla.

Nyní vláda připravuje řešení také pro průmysl. Ve středu 14. září 2022 o něm chce jednat se zástupci podnikatelských svazů, aby zároveň odpovídalo připravovanému evropskému řešení.

Zastropování cen energií podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vyjde stát maximálně na 130 mld. Kč. Na tyto náklady stát použije mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z neočekávaných zisků a příjmy z emisních povolenek.

Výnos z daně z neočekávaných zisků by měl být podle Stanjury v příštím roce ve výši 70 mld. Kč. Je však nutné sladit české řešení s evropským, které by měla Evropská komise představit tento týden.