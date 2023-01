Celoroční cestovní pojištění se vyplatí všem zapáleným turistům. Kdo nabízí to nejvýhodnější?

Co je to celoroční cestovní pojištění

Celoroční cestovní pojištění funguje na stejném principu jako klasické cestovní pojištění, pouze s tím rozdílem, že je dlouhodobé. Jeho účelem je krytí léčebných výloh v případě úrazu nebo nemoci a vždy zahrnuje také asistenční službu, tedy česky mluvící podporu dostupnou na telefonní lince, která vám v případě potřeby pomůže. Stejně jako u jednorázového cestovního pojištění lze i u toho dlouhodobého využít možnosti připlatit si za další doplňkové služby.

Dlouhodobé cestovní pojištění je určeno především pro osoby, které kvůli pracovním nebo studijním povinnostem opakovaně v průběhu roku cestují. Počet výjezdů do zahraničí přitom není nijak omezen, avšak bývá omezena délka trvání jedné cesty (většinou na 30–90 dní). Některé společnosti ale umožňují tento limit po domluvě prodloužit. Pokud jste tedy vášnivými cestovateli a při každé příležitosti míříte za hranice, rozhodně se vám dlouhodobé pojištění vyplatí více než to jednorázové.

Výhody celoročního cestovního pojištění

Nejpodstatnější výhodou dlouhodobého cestovního pojištění je bezpochyby úspora peněz. V případě, že cestujete do zahraničí několikrát do roka, vás jednotlivá jednorázová pojištění vyjdou po jejich sečtení výrazně dráž. Kromě toho si ušetříte čas a starosti. Ačkoliv jde dnes už vše sjednat poměrně rychle a online, v případě dlouhodobého pojištění nebudete muset neustále myslet na to, abyste ho před vaším odjezdem nezapomněli vyřídit. Po jeho sjednání tak budete moci s klidným svědomím cestovat prakticky kamkoliv, a to kdykoliv se vám zachce.

Nejlevnější cestovní pojištění na celý rok

V současné době naleznete nejvýhodnější cestovní pojištění na travelinsurance.cz. Za pouhých 1790 korun ročně zde získáte dlouhodobé pojištění pro sebe plus další 4 osoby. Za takto nízkou cenu není tedy problém pojistit celou rodinu. Podmínkou pro získání této levné nabídky je však maximální věková hranice 70 let. V tomto pojištění zároveň není zahrnuto storno cesty, avšak není problém jej přikoupit v rámci doplňkových služeb. Základní balíček pak zahrnuje krytí následujících výdajů:

léčebné výlohy pro případ úrazu a nečekané nemoci (včetně covidu-19),

náklady na pobyt v karanténě,

akutní zubní ošetření,

asistenční služby v zahraničí,

trvalé následky úrazu / smrt následkem úrazu,

cestovní výdaje náhradníka na služební cestě,

cestovní výdaje rodinného příslušníka pojištěného,

krádež, ztráta či poškození zavazadla,

právní pomoc a kauce,

zdržení zavazadla pří použití letecké dopravy, zdržení letu,

náklady na pátrání a horské služby (v Čechách i v zahraničí),

odpovědnost za škody na majetku a na zdraví třetích osob.

Cestovní pojištění: srovnání cen

Pro srovnání aktuálních nabídek klasického cestovního pojištění je možné využít online srovnávač, který sám dokáže vyhledat produkty jednotlivých společností na základě vámi zadaných kritérií. Pro jeho použití stačí vyplnit údaje o počtu cestujících osob, místu a délce plánovaného pobytu, typu cesty a vašem věku. Následně budete přes tlačítko Pokračovat na srovnání přesměrováni na seznam výsledků s nabídkami vybraných pojišťovacích společností.

Zároveň je možné k porovnání přidat i pojišťovny, které srovnávač do výsledku nezahrnul. V detailu jednotlivých nabídek pak vidíte nejen cenu, na kterou vás pojištění dle zadaných údajů vyjde, ale také podrobnosti o tom, co vše daný produkt zahrnuje. Na stránku s údaji o pojistném plnění se dostanete kliknutím na tlačítko Více informací, jež se nachází u jednotlivých nabídek.

Cena celoročního cestovního pojištění se u většiny pojišťoven odvíjí od několika zásadních parametrů. Patří mezi ně počet cestujících osob, destinace (většinou je možné vybrat mezi Evropou, celým světem a světem bez USA a Kanady), účel cest (dovolená, manuální práce, administrativní práce) a samozřejmě typ a výše pojistného krytí. Některé společnosti zohledňují také to, zda budete cestovat opakovaně, nebo plánujete dlouhodobý pobyt v zahraničí.

Ve srovnání s celoročním cestovním pojištěním Travel Insurance si ostatní pojišťovny, co se ceny týká, vedou o něco hůře. Níže je možné vidět přehled toho, za jaké ceny je možné získat dlouhodobé cestovní pojištění u několika vybraných společností, které se nabízeným pojistným krytím podobá nabídce od travelinsurance.cz.

ERV Evropská pojišťovna

Evropa pro 1 osobu: od 2480 Kč,

celý svět pro 1 osobu: od 3180 Kč,

Evropa pro rodinu: od 3980 Kč,

celý svět pro rodinu: od 4880 Kč,

Evropa pro partnery: od 3180 Kč,

celý svět pro partnery: od 4280 Kč.

Pojišťovna Union

Evropa pro 1 osobu: 1990 Kč,

celý svět pro 1 osobu: 3980 Kč,

Evropa pro rodinu (3 a více osob): 5970 Kč,

celý svět pro rodinu (3 a více osob): 11 940 Kč.

Evropa pro 1 osobu: od 2142 Kč,

svět bez USA a Kanady pro 1 osobu: od 3636 Kč,

svět s USA a Kanadou pro 1 osobu: od 6452 Kč.

Nabídka společnosti Allianz nedisponuje balíčkem celoročního cestovního pojištění pro rodiny. Platí tedy, že se cena za sjednané pojištění násobí počtem osob. To znamená, že v případě 2 cestujících do Evropy zaplatíte na pojištění od 4284 Kč, pro 3 cestující od 6426 Kč a tak dále.

ČSOB pojišťovna

Evropa pro 1 osobu – opakované cesty: 1645 Kč,

opakované cesty: 1645 Kč, Evropa pro 1 osobu – dlouhodobý pobyt: 8940 Kč,

dlouhodobý pobyt: 8940 Kč, celý svět pro 1 osobu – opakované cesty: 3619 Kč,

opakované cesty: 3619 Kč, celý svět pro 1 osobu – dlouhodobý pobyt: 16 240 Kč,

dlouhodobý pobyt: 16 240 Kč, Evropa pro rodinu 2040 Kč,

celý svět pro rodinu: 4488 Kč.

Jak si sjednat cestovní pojištění

Sjednání cestovního pojištění není nic složitého a v dnešní době už kvůli němu ani nemusíte navštěvovat osobně pobočku pojišťovny. Vše zvládnete udělat online z pohodlí domova. Stačí na webových stránkách vybrané společnosti zvolit nabídku celoročního cestovního pojištění, vyplnit údaje o cestujícím nebo cestujících a zadat vámi požadovaná kritéria, a to včetně destinace, počtu osob, věku a volby pojistných krytí. Pak už stačí jen odeslat požadavek a uhradit pojistné zvolenou platební metodou.

Online lze sjednat také výše zmíněné nejvýhodnější celoročního cestovního pojištění od Travel Insurance. Pro více informací nebo rovnou vyřízení dlouhodobého pojištění pokračujte zde.

