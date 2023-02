Čeho se bojí a na co spoléhají v roce 2023 dolaroví milionáři?

Je jim kolem 55 let, kritizují českou i slovenskou vládu za to, že nedokázala včas řešit problémy s cenami energií, očekávají příchod globální ekonomické recese a věří akciím zahraničních firem.

Vyplývá to z každoročního průzkumu J&T Banky s názvem Wealth Report 2022, který mapuje názory a investiční chování českých a slovenských dolarových milionářů. Tedy těch, jejichž hodnota majetku je alespoň 1 mil. amerických dolarů.

Tentokrát průzkum ukázal, že optimismus bohatých lidí proti předchozím letům značně poklesl a místo něj nastoupily obavy. A to nejen z vlastních ekonomických výsledků, ale také z pokračování nekoncepčních opatření politických představitelů obou zemí, která neskončila s pandemií covidu-19, ale přišla s vysokou inflací a energetickou krizí.

Jako majitelé průmyslových společností (většinou) vnímají snahy vlád uvalit mimořádné daně a odvody na vybrané sektory ekonomiky jako absurdní, zejména když takto získané peníze chtějí vlády plnými hrstmi plošně a necíleně rozdávat mezi domácnosti. Na Slovensku se k situaci ještě přidává vládní krize, což zrovna nepřispívá k naději, že by byly na dohled konstruktivní řešení a reformy. Všechny tyto okolnosti vytváří skeptický pohled milionářů na budoucí jistoty, že se jejich investicím bude dobře dařit.

Něco málo přes třetinu (36 %) slovenských dolarových milionářů za uplynulý rok významněji zbohatlo, českých milionářů zbohatla celá polovina (53 %). Třetině (36 %) slovenských boháčů se majetek nezměnil, u Čechů zůstalo na svém 28 %. Pětina slovenských (21 %) i českých (18 %) milionářů za uplynulý rok o něco zchudla.

Na čem milionáři vydělávají?

Protože drtivá část milionářů má příjem z podnikání, největší zisky jim přináší vlastní práce. Další část jejich bohatství jsou zisky z investic, kdy dávají přednost akciím, dluhopisům a investičním nemovitostem.

Čeho se obávají v letošním roce?

Jsou tři věci, které v českých a slovenským milionářích vyvolávají značné obavy. Jsou to:

inflace,

energetická krize,

válka na Ukrajině.

Inflace bude podle nich dál nepříjemně vysoká, přestože centrální banky říkají něco jiného. Také je zřejmé, že energetická krize ještě letos neskončí, naopak dlouhou dobu přetrvá. Dá se však vyřešit jen masivními investicemi do nových zdrojů energie, což nějaký čas zabere. A to zejména v případě, kdy stát zároveň plánuje mimořádné zdanění energetických firem, kterým tak logicky zůstane méně peněz na další expanzi. Více než polovina dolarových milionářů předpokládá, že se inflace v roce 2023 bude pohybovat mezi 10 až 15 %. A část z nich se domnívá, že to bude ještě více.

I když se očekává částečný pokles cen ropy, plynu i elektřiny, přesto jde o komodity, které v Evropě zůstanou na vyšších cenách než před vypuknutím války, a proto budou zhoršovat konkurenční postavení evropského byznysu. Pokračující válka na Ukrajině bude znamenat další nejistotu, kvůli které zůstanou ceny energií nadále vyšší.





Jak se jim bude dařit v roce 2023?

Nejčastěji věří v růst bohatství o 2–9 % za rok, jen menší část očekává, že se letos hodnota jejich majetku nezmění. Malá část (10 % ze všech českých a slovenských milionářů) očekává růst majetku o více než 10 %.

V roce 2023 chtějí milionáři kromě svého podnikání vydělat také na akciích, dluhopisech a nemovitostech.

Jak vypadá dolarový milionář očima běžné populace? Tzv. „obyčejný český nebo slovenský člověk“ si představuje dolarového milionáře s velkými předsudky. Málokdy si umí představit, že za zbohatnutím stojí pracovitost a inteligence. To se nám daří jedině v případě, že dotyčného boháče známe osobně. Bohaté si neprávem představujeme jako někoho, komu jde jen o peníze. Také si je představujeme výrazně méně optimistické, než ve skutečnosti jsou, uvádí Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky. A jak vypadá typický milionář ve skutečnosti? Nejčastěji jde o muže ve věku 53 až 55 let a jsou stále ekonomicky aktivní, i když celkově narůstá počet penzistů. Pomalu také stoupá podíl žen a zřejmě jich bude do budoucna čím dál víc. Půjde především o nástupkyně a rodinné příslušnice bohatých rodin, kde se předává generační majetek. Dlouhodobě kritizuje efektivitu státní správy, nedostatek lídrů a politické vize. Očekává příchod globální ekonomické recese a současnou ekonomickou situaci považuje spíše za hrozbu pro své investice. Nelichotivě hodnotí českou vládu za řešení problémů spojených s cenami energií a udržením schodku veřejných financí. Kladně vládu hodnotí za ujmutí se předsednické role v Evropské unii. Česko pak označuje za spolehlivého partnera pro ostatní země EU. Odsuzuje invazi Ruska na Ukrajinu a oceňuje kroky domácí vlády s ohledem na podporu Ukrajiny v tomto boji. Sám se do pomoci aktivně zapojil, nejčastěji formou finanční a materiální pomoci. Uprchlickou vlnu vnímá jako příležitost ukázat, že máme nejen srdce a odhodlání pomáhat, ale také jako ekonomickou příležitost a možnost, jak ulevit přehřátému trhu práce.

Jak bohatí investují a jakých pravidel se drží

Bohatí lidé, kteří mají zkušenosti s investováním, vědí, že nic netrvá věčně, ani inflace, takže milionáři při poklesech trhu nepanikaří, zachovávají chladnou hlavu a zůstávají na svých investicích. Uvědomují si, že to nejlepší, co pro investice mohou udělat, je dát jim čas a čekat, až se růstový trend zase vrátí. Nevyplatí se jim vyskakovat z trhu a snažit se ho načasovat (protože to nedokáže nikdo), ale raději v medvědím trhu přikupují. Jejich hlavním heslem je trpělivost.

Právě ona nejistota a často překotný vývoj vedly české a slovenské dolarové milionáře ke zvažování mnoha investičních kroků a ke změně pohledu na investiční nástroje a portfolio. Pověstný optimismus našich bohatých je ten tam. Současný nechvalný vývoj považují za předzvěst globální ekonomické recese a hrozbu pro své investice. Zejména starší respondenty pak tato situace vede k úvahám o vyšší míře zapojení dětí do správy majetku a hledání cest k jeho dlouhodobému zhodnocení, říká Alena Tkáčová.

Nejlepší investice? Zahraniční akcie

Proto i přes výrazné propady akciových trhů očekávají boháči v tomto roce nejvyšší zhodnocení akciových trhů, a to zejména u zahraničních firem. Je to poprvé, kdy dají akciím přednost před „cihlami“, tedy investicemi do nemovitostí. Ty doposud v oblíbenosti investic vedly.

Dolaroví milionáři si tak velmi dobře začali uvědomovat, že akcie dokážou z dlouhodobého hlediska doručit největší zhodnocení ze všech hlavních tříd finančních aktiv, a to i přes zvýšenou volatilitu. Tu stále častěji vnímají jako vedlejší a nutný efekt na cestě k dlouhodobě zajímavým výnosům porážejícím inflaci, říká Vratislav Svoboda, ředitel privátního bankovnictví J&T Banky.

Tak, jak milionáři věří zahraničním akciím, začali naopak ztrácet důvěru v akcie českých firem.

„Klíčovými tituly pražské burzy jsou akcie společností, na které dopadne zdanění mimořádných zisků,“ říká portfolio manažer J&T Banky Martin Kujal.

Zajímavé je, že krize naučila milionáře více své investice diverzifikovat. Začínají tak vyvažovat své portfolio a přibírají do něj nástroje, které dříve nevyužívali. Věkově starší a více konzervativní investoři začali přibírat i rizikovější nástroje, a naopak mladí investoři, kteří měli nejvíce v oblibě tak riziková aktiva jako technologické akcie, kryptoměny a startupy, začínají přikupovat konzervativnější nemovitosti.

Kromě toho také začali více ukládat majetek do tzv. private equity investic, což jsou akcie, které se neobchodují veřejně, jde o fondy soukromého kapitálu. Milionáře také začaly více zajímat investice do sběratelských aktiv, zejména do umění. Začali o nich uvažovat i ti investoři, kteří o sobě tvrdí, že umění nerozumějí.

Nemovitosti a půda pro pocit jistoty a klidu

Zdá se, že svá nejlepší léta už má realitní trh v podobě pozemků a rezidenčních nemovitostí za sebou. Čeští i slovenští milionáři už od něj přestali očekávat vyšší zhodnocení a nemyslí si, že by je v nejbližší budoucnosti čekalo nějaké překvapení v podobě výraznějších zisků. I přesto ale dolaroví milionáři do nemovitostí nadále investují.

V době velkých ztrát a nejistého prostředí jsou pro ně nemovitosti jistotou, která drží svou hodnotu. Nemusí pršet, stačí, když kape. Celkem 4 z 10 milionářů dokonce uvádějí, že v reakci na dosavadní vývoj investovali právě do nemovitostí. Chápou totiž, že omezená nabídka a zdlouhavý proces výstavby mohou omezit případné poklesy cen a nejhorší, co by se mohlo stát, by byla dočasná stagnace.

Kryptoměny už tolik netáhnou

Zatímco se milionáři začali spoléhat na dobrou budoucnost akcií, úspěch kryptoměn u nich spadl na nejnižší příčku zájmu mezi všemi investicemi. Historicky jim věří nejméně dolarových milionářů. Většina z nich se utvrdila v přesvědčení, že kryptoměny jsou jen nafouknutá bublina, která pro ně naprosto neznamená bezpečný přístav. Malá část mladých milionářů však kryptoměnám stále věří, ale spíš jen proto, že se staly součástí jejich životního stylu.

Dluhopisy, skrytá příležitost

Kvalitní korporátní dluhopisy považují dolaroví milionáři, zejména ti slovenští, za bezpečný investiční nástroj.

„Jedním z hlavních faktorů růstu jejich oblíbenosti je růst výnosů do splatnosti, což vytváří potenciál, aby jejich zhodnocení porazilo průměrnou inflaci do doby splatnosti daného dluhopisu či za období minimálního investičního horizontu investičních fondů zaměřených na dluhopisy. Na oblíbenosti dluhopisům přidává také fakt pevného úročení a v porovnání s akciemi rovněž minimální volatilita,“ říká Martin Kujal. Státní dluhopisy jsou pak součástí portfolia zejména starších respondentů, kteří je považují za „velmi bezpečnou“ investici na úrovni termínovaných vkladů.