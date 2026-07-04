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Cariuma se slevou 60 % a tři měsíce Portu zdarma: nejzajímavější slevy týdne

Redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
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Autor: Redakce a ChatGPT
Tenhle týden se vyplatí projít si nabídku o něco pečlivěji než obvykle, protože se sešlo hned několik akcí, které nejsou jen tak ledajaké – od investování přes cestování až po vybavení domácnosti. Pojďme se na ně podívat postupně.
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Cariuma

Brazilská značka bot Cariuma vyprodává skladové zásoby se slevou 60 %. Jde o oblíbené tenisky s minimalistickým designem a udržitelnou výrobou, takže pokud jste po nich pokukovali už dřív, teď je ta pravá chvíle sáhnout po peněžence.

Portu

Kdo přemýšlí, jak rozumněji zacházet s úsporami, může vyzkoušet investiční platformu Portu, která nově nabízí tři měsíce provozu zcela zdarma. Stačí zadat kód VYZKOUSEJPORTU a první čtvrtrok si tak ušetříte poplatky za správu portfolia – ideální příležitost, jak si službu v klidu osahat bez zbytečného rizika.

CCC

Do léta patří i nové tašky a batohy, a právě na ně teď míří pozornost obuvnického řetězce CCC, kde přes klub MODIVOclub získáte 40% slevu na tašky při nákupu nad 599 Kč. Stačí být členem klubu, což je zdarma, a sleva se vám odečte automaticky.

Last minute dovolená u moře pod 10 tisíc? Ano, bez problému

Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Podívejte se na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.

Teta drogerie

Milovníci osvědčené drogerie ocení, že Teta drogerie nabízí 40% slevu na značky Nivea a Labello, pokud si koupíte dva kusy v libovolné kombinaci. Ideální chvíle doplnit si zásoby opalovacích krémů nebo balzámů na rty na celé léto dopředu.

Victoria's Secret

Za pozornost stojí i letní kolekce Victoria's Secret, kde platí akce kup dva kusy a zaplať jeden na sportovní oblečení VSX i plavky, a navíc druhá podprsenka z řady T-shirt vyjde se slevou 70 %. Kombinace obou akcí se docela vyplatí, pokud potřebujete doplnit šatník na dovolenou.

Airalo

Kdo se chystá na cesty do zahraničí, ocení eSIM karty od Airalo, kde noví zákazníci ušetří 15 % s kódem NEWTOAIRALO15, stávající pak 10 % s kódem AIRALOESIM10. Odpadá tak shánění lokální SIM karty na letišti a starosti s roamingem.

Alza – paddleboardy

Léto je v plném proudu a s ním i chuť vyrazit na vodu, takže jsme pro vás na Alze vybrali pár paddleboardů, které stojí za pozornost – od kompaktnějších modelů pro rekreační plavbu až po prostornější all-round desky.

  • Aquatone Wave Plus 11'0" 2024 All-Round SUP – all-round paddleboard o délce 335 cm s nosností 145 kg a výtlakem 310 l, v balení najdete pumpu, pádlo, odnímatelnou ploutev, transportní batoh i pojistné lanko na kotník. S kódem ALZADNY404 ho pořídíte za 6 859 Kč.
  • JH Standup Paddleboard Touring 335 cm Ocean – touringová deska stejné délky 335 cm, ale s nosností 130 kg, doplněná o pumpu, pádlo, opravnou sadu i upevňovací popruh. Aktuálně je se slevou 17 % za 8 263 Kč, a s kódem ALZADNY206 ještě ušetříte dalších 611 Kč.
  • Master paddleboard Aqua Marvin, 10' – kompaktnější 300cm paddleboard s nosností 120 kg a výtlakem 280 l, vhodný spíš pro menší vodní plochy nebo začátečníky. Se slevou 5 % vyjde na 4 650 Kč, s kódem ALZADNY54 pak ještě o 417 Kč levněji.

E.ON

Kdo řeší přechod k novému dodavateli energií, může se podívat na nabídku E.ONu, který za sjednání smlouvy nabízí bonus až 7 500 Kč. Výše bonusu se odvíjí od typu smlouvy a spotřeby domácnosti, ale i tak jde o částku, která rozhodně stojí za zvážení.

mBank

Zajímavě se profiluje i mBank se svým mSpořicím účtem Plus, kde nabízí úrok až 4,21 % p.a. ke zřízení běžného účtu mKonto. Pro ty, kdo chtějí nechat rezervu pracovat a zároveň mít peníze kdykoliv po ruce, jde o jednu z lepších nabídek na trhu.

Samsung

Fanoušci nejnovější techniky si můžou zalistovat u Samsungu, kde platí sleva 10 % na Galaxy S26 Ultra v exkluzivních barvách s kódem S26EXCLUSIVE. Jde o limitované barevné varianty vlajkové lodi, takže pokud chcete telefon, který nebude mít každý druhý kolega v tramvaji, je to dobrá příležitost.

Ultrahuman

Zdravotní wearables zažívají boom a mezi nimi si pozornost zaslouží prstenový tracker od Ultrahuman, kde se slevou 10 % pořídíte bestsellery Ring AIR a Ring PRO. Oproti chytrým hodinkám nabízí diskrétnější sledování spánku i regenerace, což ocení hlavně ti, kdo hodinky na noc sundávají.

Hodinky.cz

Do sekce doplňků patří i Hodinky.cz, kde s kódem 10EXTRA ušetříte 10 % na většině sortimentu, a navíc při koupi druhého kusu značky Trussardi nebo Morellato získáte slevu rovnou 30 %. Skvělá příležitost, pokud kupujete dárek pro dva najednou.

Koberce K+K

A na závěr něco do domácnosti – Koberce K+K nabízí 10% slevu na kusové koberce s kódem KOB10. Pokud plánujete osvěžit interiér před létem, širokou nabídku vzorů a materiálů rozhodně stojí za to prolistovat.

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