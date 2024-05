Bydlíte v místě, kde chybí chodník. Musí vás v případě zranění odškodnit vlastník účelové komunikace?

Zákon o pozemních komunikacích ukládá jejich vlastníkům uklízet a pečovat o sjízdnost dálnic, silnic a místních komunikací. Neukládá to vlastníkům účelových komunikací. Ale co když se zraníte právě na účelové komunikaci? Co když musíte jezdit a chodit po účelové komunikaci firmy a ne komunikaci státu, kraje nebo obce?