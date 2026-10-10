Boty na zimu až o 40 % levněji a polovina útraty za online zábavu zpět

Nákupy OnaDnes: obuv a kabelky až o 40 % levněji
Kdo ještě nemá vyřešené boty na podzim a zimu, má teď dobrou příležitost. Obchod eobuv.cz se připojil k akci Nákupy OnaDnes a na vybrané produkty dává slevu až 40 %. Podmínkou je nákup alespoň za 1 999 Kč a kód ONADNES. Do akce spadají tenisky, kotníkové boty, kozačky, trekingová obuv i kabelky, takže se dá pořídit výbava pro celou rodinu najednou a hranici minimální útraty překročíte snadno. Sleva platí do 18. října 2026.
Polovina útraty za online zábavu zpět na účet
Platíte každý měsíc za zábavu na internetu? Raiffeisenbank teď k novému běžnému účtu vrací 50 % z útraty za online zábavu, a to po dobu prvních dvanácti měsíců. Samotný běžný účet vede banka zdarma a výběry z bankomatů jsou bez poplatku po celém světě, s výjimkou poplatků, které si účtují provozovatelé cizích bankomatů. Nabídka platí do konce roku 2026. Na které platby se odměna vztahuje a jaký má strop, si před založením účtu přečtěte v podmínkách na webu banky.
Produkty Bayer v online lékárně za polovinu
Sezóna rýmy a nachlazení je tady a domácí lékárničku se vyplatí doplnit dřív, než ji budete opravdu potřebovat. Lékárna.cz dává do 31. října 2026 na vybrané produkty značky Bayer slevu 50 %. Stačí při objednávce zadat kód CH50. Sleva se týká jen vybraných položek, proto si v košíku zkontrolujte, že se u nich cena po zadání kódu opravdu snížila.
Podzimní prázdniny se slevou
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Allegro Days se slevami až 40 %
Na tržišti Allegro běží akce Allegro Days, během které najdete zboží se slevami až 40 %. Protože jde o tržiště s mnoha prodejci, vyplatí se u vybraného produktu porovnat nabídky mezi sebou a započítat i cenu dopravy – teprve pak je vidět, kolik skutečně ušetříte. Akce končí 18. října 2026.
Dva velké spotřebiče AEG, každý o 15 % levněji
Chystáte se měnit pračku i sušičku, nebo zařizujete novou kuchyň? U značky AEG se teď vyplatí koupit velké spotřebiče najednou. Při nákupu dvou velkých spotřebičů dostanete slevu 15 % na každý z nich, což u dražší techniky dělá tisíce korun. Výrobce navíc doručuje zdarma už od 500 Kč. Akce platí do 31. října 2026.
Nabíječka pro pět zařízení o 400 Kč levněji
Místo pěti adaptérů v zásuvce jeden. Cubenest zlevnil svůj PD GaN Adaptér 140W S5D0, který má tři porty USB-C a dva USB-A a zvládne najednou napájet notebook, telefon, tablet i další drobnou elektroniku. Celkový výkon je až 140 W a na displeji vidíte, kolik právě nabíječka dodává. S kódem RIJEN ušetříte 400 Kč, a to do 31. října 2026.
Halloweenské slevy až 60 % na doplňky do bytu a kuchyně
E-shop Giftlab prodává bytové doplňky, kuchyňské vychytávky a designové drobnosti od značek jako Umbra, Joseph Joseph nebo Lékué. Do 31. října 2026 tu běží halloweenské slevy až 60 %. Je to dobrá chvíle pořídit s předstihem i první vánoční dárky – v listopadu a prosinci už bývá výběr menší a ceny vyšší. Při nákupu nad 1 500 Kč máte dopravu zdarma.
Alza Dny: reproduktory a soundbary Sonos až o 30 % levněji
Na Alze běží Alza Dny a se slevovými kódy zlevnila i audiotechnika Sonos. Kód stačí zadat v košíku, výše slevy se liší podle produktu.
- Sonos Beam 2nd Gen. černý – soundbar s Dolby Atmos, HDMI, Wi-Fi, AirPlay a multiroomem. S kódem ALZADNY30 za 8 743 Kč místo 12 490 Kč.
- Sonos Era 100 Black – domácí reproduktor s Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay a multiroomem. S kódem ALZADNY20 za 4 632 Kč místo 5 790 Kč.
- Sonos Roam 2 černý – přenosný reproduktor s Bluetooth a Wi-Fi, odolností IP67 a výdrží 10 hodin. S kódem ALZADNY20 za 3 992 Kč místo 4 990 Kč.
Vybraný nábytek až o 23 % levněji
Hobby market Baumax zlevnil vybraný nábytek až o 23 %. V jeho nabídce najdete kuchyně, nábytek do obývacího pokoje, sedací soupravy i šatní skříně. Které kusy jsou právě v akci, uvidíte přímo ve výpisu zlevněného nábytku. Sleva platí do 26. října 2026.
Šperky Calvin Klein o 30 % levněji pro členy klubu
Klenotnictví Klenoty Aurum dává členům svého Klenoty Klubu slevu 30 % na šperky značky Calvin Klein. Sleva je vázaná na členství, podmínky registrace do klubu najdete na webu obchodu. Nabídka platí do konce roku 2026, takže se s ní dá počítat i při výběru vánočních dárků.
Granule Amity až o 24 % levněji a s dárkem
Na své si přijdou i majitelé psů a koček. Krmeni.cz nabízí granule Amity se slevou až 24 % a k nákupu přidává dárek. Dopravu má obchod zdarma od 999 Kč, což s větším balením granulí splníte bez potíží. Akce platí do 31. října 2026.
Podmínky jednotlivých akcí se mohou průběžně měnit a některé nabídky platí jen do vyprodání zásob. Před dokončením objednávky si proto vždy ověřte, že se sleva v košíku skutečně uplatnila.
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