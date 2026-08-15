Bonus až 3 000 Kč od Raiffeisenbank a slevy až 60 % u Adidas

Raiffeisenbank: bonus až 6× 500 Kč k novému účtu
Pokud vás už delší dobu štve, kolik platíte za vedení účtu, tohle může být ta chvíle na změnu. Raiffeisenbank totiž nabízí k novému běžnému účtu bonus až 6× 500 Kč, tedy celkem až 3 000 Kč, které vám postupně přistanou na účtu. Podnikatelé také nepřijdou zkrátka – k podnikatelskému účtu je aktuálně bonus 1 000 Kč. A když k tomu přihodíte ještě kreditní kartu STYLE na rok zdarma, máte kompletní bankovní balíček bez zbytečných poplatků.
Adidas.cz: outlet se slevami až 60 %
Do adidas outletu se teď vyplatí nakouknout víc než jindy – slevy tam totiž šplhají až na 60 % a týkají se jak oblečení, tak obuvi napříč kolekcemi. Pokud navíc doma řešíte, co dětem koupit do školy, projděte si rovnou outletovou nabídku Adidas, kde najdete i samostatnou kolekci Back to School se sportovní obuví a batohy. Slevy takhle velkého rozsahu nebývají u sportovních značek běžné, takže neváhejte moc dlouho, pokud máte zálusk na konkrétní model.
CCC.eu CZ: druhý pár bot až o 40 % levněji
Obuv u CCC teď kupujete se dvěma výhodami najednou. S kódem MORE40 dostanete na druhý, levnější pár slevu 40 %, což se hodí, pokud potřebujete obout víc lidí v rodině nebo si chcete pořídit boty do práce i na volný čas zároveň. Kromě toho běží i letní výprodej se slevami až 50 % na vybrané modely, takže než vyrazíte nakupovat na CCC.eu, dá se porovnat víc modelů a vybrat kombinaci, která ušetří nejvíc.
Alza: Google Pixel 11 – nová řada už k předobjednání
Google Pixel 11 dorazil na Alzu a lze ho už teď předobjednat – navíc s výkupním bonusem za starý telefon. Vybrali jsme tři varianty, které pokrývají různé rozpočty i nároky na výbavu.
- Google Pixel 11 256GB Obsidian – základní model s 6,3" AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů, cena 24 303 Kč, s výkupním bonusem 5 000 Kč vyjde na 19 303 Kč
- Google Pixel 11 Pro 512GB Obsidian – vyšší řada s větším úložištěm a lepším fotoaparátem, cena 32 220 Kč, s výkupním bonusem 7 500 Kč za 24 720 Kč
- Google Pixel 11 Pro XL 1TB Obsidian – největší displej a 1TB úložiště pro náročné uživatele, cena 43 605 Kč, se slevovým kódem GOOGLEPIXEL11TB za 37 105 Kč
eobuv.cz: sleva až 25 % při nákupu nad 1 999 Kč
Chystáte se kompletovat podzimní obuv pro celou rodinu? Pak se podívejte na eobuv.cz, kde s kódem BACK ušetříte až 25 % z ceny, stačí jen nakoupit za víc než 1 999 Kč. Sleva funguje na vybrané produkty napříč kategoriemi, takže má smysl projít si celý sortiment eobuv.cz a případně nakombinovat víc kousků do jedné objednávky, ať minimální hranici snadno splníte.
New Balance: slevy až 50 % na vybrané modely
Fanoušci New Balance mají důvod k radosti – ve slevové sekci teď najdou ceny snížené až o 50 %, a to jak u klasických běžeckých modelů, tak u volnočasové obuvi, která se hodí i mimo sportoviště. Pokud dlouho vyhlížíte konkrétní model nebo barevnou variantu, mrkněte na aktuální nabídku New Balance dřív, než se oblíbené velikosti vyprodají – u takhle výrazných slev to bývá otázka dnů.
Albatros Media: knihy do 100 Kč
Milovníci čtení si přijdou na své díky nabídce vybraných thrillerů a detektivek za akční ceny do 100 Kč – ideální příležitost doplnit si domácí knihovnu levně a bez výčitek svědomí nad rozpočtem. Pokud navíc rádi čtete novinky českých autorek, podívejte se i na výhodnou nabídku Albatros Media, kde běží zvýhodněný předprodej nového románu Radky Třeštíkové – ten vyjde začátkem září.
Isostar: akční týden se slevou až 20 %
Pokud patříte mezi sportovce nebo jen vedete aktivnější životní styl, teď je dobrá chvíle doplnit si zásoby iontových nápojů a sportovní výživy. Isostar totiž spustil akční týden se slevami až 20 % na širokou nabídku produktů. Podívejte se na aktuální akční nabídku Isostar a zásobte se před podzimní sezonou, kdy se tréninky často zintenzivňují a tělo potřebuje víc podpory.
Last minute dovolená u moře pod 10 tisíc? Ano, bez problému
Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Podívejte se na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.
Tchibo: slevy na kávu a kapsle až 30 %
Milovníci kávy mají tenhle týden hned tři důvody k nákupu. S TchiboCard festival akcí získáte při koupi dvou a více kusů slevu 20 %, k tomu běží sleva 30 % na farmářské kávy a stejná sleva 30 % platí i na kapsle Cafissimo. Stačí se zaregistrovat do věrnostního programu TchiboCard, pokud ho ještě nemáte, a projít si aktuální nabídku Tchibo – vyplatí se to hlavně těm, kdo kupují kávu pravidelně ve větším balení.
Lékárna.cz: slevy na Tantum Verde a Rosalgin
Do podzimní lékárničky se hodí doplnit i pár osvědčených přípravků na krk a dutinu ústní. S kódem TANTUM7 ušetříte 7 % na produktech Tantum Verde, které se hodí při prvních příznacích bolesti v krku, a s kódem ROSALGIN10 pak 10 % na Rosalgin. Obě slevy platí jen do poloviny srpna, takže pokud tyhle přípravky doma běžně používáte, vyplatí se nakoupit s předstihem.
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