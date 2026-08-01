Bonus 6× 500 Kč k účtu a slevy až 30 % na Notino

Raiffeisenbank.cz: bonus až 6× 500 Kč k novému účtu
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BENU.cz: slevy na SOLERO a věrnostní kód BENU5BENU
Lékárna BENU.cz nabízí slevu 100 Kč při nákupu kosmetiky SOLERO nad 499 Kč, akce platí do konce srpna. S kódem BENU5BENU navíc získáte 5 % slevu při nákupu nad 2 500 Kč, a to až do konce roku.
Notino.cz: až 30 % na vybrané značky parfémů a kosmetiky
Na Notino.cz aktuálně platí sleva 10 % na každou objednávku nad 300 Kč, u vybraných značek a produktů dokonce až 30 %. Stačí při nákupu zadat kód SALE. Nabídka trvá do 2. srpna.
Alza.cz: tři nejlépe hodnocené plážové stany
Kdo se chystá k vodě, ocení přehled nejoblíbenějších plážových stanů z Alza.cz. Vybrali jsme tři modely, které kombinují vysoké hodnocení, velký počet recenzí a rozumnou cenu.
- Spokey Altus modré pruhy – nejprodávanější model v kategorii (TOP 1) s hodnocením 4,7 z 5 na základě 126 recenzí. Samorozkládací tuneľový stan pro dvě osoby s ochranou před UV zářením, cena od 602 Kč s AlzaPlus+.
- Trizand 23477 Samorozkládací plážový stan – lehký iglú stan pro až 3 osoby s hodnocením 4,6 z 5 (15 recenzí), aktuálně v akci za 297 Kč místo 313 Kč.
- Husky Blum 4 blue – prostorný rodinný stan až pro 4 osoby s vodním sloupcem 4000 mm a hodnocením 5,0 z 5, cena od 1 148 Kč s AlzaPlus+.
Klenotyaurum.cz: šperky se slevou až 70 %
Členky Klubu Klenoty Aurum mohou tento týden nakoupit vybrané šperky a hodinky se slevou až 70 %. Akce platí do 6. srpna, takže na rozmyšlenou je ještě pár dní.
Gorenje.cz: sleva 20 % na lednice
Kdo řeší obnovu kuchyňských spotřebičů, ocení slevu 20 % na vybrané lednice Gorenje. Nabídka platí až do konce roku, takže na výběr toho pravého modelu je dost času.
Spartoo.cz: sleva 5 až 20 % podle výše nákupu
Spartoo.cz nabízí odstupňovanou slevu podle hodnoty objednávky – od 5 % bez minimálního nákupu až po 20 % při nákupu nad 2 435 Kč. Kódy AUTUMNCZ5 až AUTUMNCZ20 platí do konce listopadu.
ASKO-NABYTEK.CZ: 15 % na bytové doplňky
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