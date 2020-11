Boj se státem nemusí být marný. Pendleři vybojovali zrušení testů za jarní protest

Jarní protesty na Folmavě

Pendleři pracující v Německu a Rakousku se 11. dubna 2020 sjeli na hraničním přechodu Folmava, aby protestovali proti vládním nařízením, která jim znemožňovalo každodenní dojíždění do práce – vláda jim určila turnusový režim. Někteří pendleři kvůli tomu měli potíže u zaměstnavatelů, nebo o práci za hranicemi přišli úplně.

Jak pendleři (ne)mohli za prací

Turnusová pravidla pro pendlery se během nouzového stavu několikrát změnila a byl v nich zmatek. Vláda lidem dojíždějícím za prací za hranice nejprve nařídila turnusový režim 21+14, což znamenalo možnost překročit hranice jen jednou za 21 dní a po návratu domů povinnou 14denní karanténu. Později vláda režim upravila na turnus 14+14, tedy přechod hranic jednou za 14 dní, poté byla opět povinná karanténa.

Od 27. dubna turnusový režim skončil a pendleři mohli začít cestovat do práce denně za podmínky, že jednou za 14 dní doložili negativní test na koronavirus. Hned 1. května toto nařízení vystřídala nová úprava, kdy pendleři mohli cestovat do práce denně po předložení negativního testu jednou za 30 dní.

Za protest padly pokuty od hygieny

Jak už píšeme v úvodu, pendleři protestovali na Folmavě 11. dubna a zhruba v polovině června začala jeho účastníkům (celkem 23 lidem) přicházet oznámení o pokutách. Ve většině případů šlo o částku 3000 Kč. Pokuty rozdala na podnět policie krajská hygienická stanice v Plzni. Zdůvodnila je porušením zákazu shromažďování. V tu dobu totiž platilo omezení pohybu a pravidlo shromažďování maximálně dvou osob.

Do situace se vložil advokát Michal Staněk, který se od začátku jarního nouzového stavu snažil pomáhat pendlerům, jež měli kvůli uzavřeným hranicím ztížené cestování za prací a museli se nechat povinně testovat. Postavil se za ně i při jednání s hygienou.

Výsledkem je rozhodnutí hygieny o zastavení řízení s pendlery z Folmavy a zrušení pokut. Bojovat proti státní zvůli má smysl – tisícové pokuty pendlerům za jarní protest z Folmavy, které jsem pro bono zastupoval, byly zrušeny! napsal na svém facebookovém účtu Staněk.

Porušení zákazu shromažďování se neprokázalo

Podle něj byla pokuta zrušena všem pendlerům ze stejného důvodu – nebylo prokázáno, že se skutek (porušení zákazu shromažďování), o němž se vedlo řízení, stal. Protest se totiž konal na čerpací stanici, na kterou se i v době nouzového stavu legálně smělo.

Jedním z pokutovaných pendlerů byl Pavel Hutník, který dojíždí do Německa za prací téměř 20 let. Tady je vidět, jak funguje státní správa, kdy 11. 4. 2020 se aktivitou jednoho policisty vyvolala tato zbytečná kauza, aby 9. 11. 2020 po téměř 7 měsících byla takto ukončena. Jsem rád, že jsem na Folmavě byl, a nelituji toho. Účel to splnilo. Ukázali jsme tím, že jednostranné zavření hranic českou vládou byla jedna z mnoha hovadin, které nás vyléčily z covidu, komentoval to Hutník.

ČTĚTE TAKÉ: Pendler žaluje vládu kvůli náhradě škody za testy na koronavirus

Pendleři na jaře museli kromě jiných vládních nařízení také povinně absolvovat testy na koronavirus. A přestože nešlo o testování dobrovolné, ale státem nařízené, museli testy také sami platit.

Průměrná cena jednoho testu tehdy dosahovala 2700 Kč, fakticky se ale mohla lišit o stovky korun. Někde se za testy platilo 2000 Kč, někde 2800 Kč. Ministerstvo zdravotnictví po kritice cenu zastropovalo na částce 1674 Kč.

U soudu leží žaloba za proplacení testů

Někteří pendleři, mezi nimiž je i Pavel Hutník, se nechtěli smířit s tím, že by si testy měli hradit sami, a podali žalobu na úřad vlády. V ní žádají náhradu škody za náklady spojené s povinným testováním, jak už jsme psali v tomto článku. I tady se v civilní žalobě angažuje advokát Staněk.

Byl to také on, kdo na jaře vytvořil žádost, prostřednictvím které pendleři mohli o náhradu škody za povinné testování žádat. Žádost bylo možné podat do šesti měsíců od skončení nouzového stavu a daly se do ní zahrnout všechny testy zaplacené do 17. května, kdy nouzový stav skončil.

Staněk už dříve uvedl, že všem, kdo se museli nechat na pokyn vlády povinně testovat, podle něj vznikla škoda a stát by ji měl nahradit. Takto to podle něj vyplývá z § 36 krizového zákona. Na výsledek soudu o proplacení testů se stále čeká, doplnil k aktuálnímu stavu Staněk.

Povinné testování v Německu pro české pendlery zdarma

Od 23. října platilo v Bavorsku nařízení pro pendlery a studenty z Rakouska a Česka nechat se povinně testovat kvůli zhoršené epidemické situaci. Tentokrát tedy šlo o nařízení bavorské zemské vlády, nikoliv české vlády, jako tomu bylo na jaře. V Německu však, na rozdíl od domova, mají pendleři testy zadarmo, stejně tak studenti.

Bavorský nejvyšší správní soud minulý týden dočasně zrušil nařízení, které povinné testování pro pendlery a studenty stanovilo. Podle soudu není jasné, zda bylo přiměřené. Testování bylo zpočátku povinné jednou za 14 dní, poté jednou za týden. Soud upozornil také na to, že se testování dotklo práva občanů členských zemí Evropské unie na volný pohyb. Vyhověl tak žádosti dvou rakouských studentů, kteří denně dojíždí do školy do Bavorska.