Až 17 000 Kč dolů z ceny dvou telefonů
Pokud se doma chystáte měnit mobily hned ve dvou, vyplatí se mrknout k operátorovi Vodafone. Na vybraný pár telefonů nabízí slevu až 17 000 Kč, a to ve spojení s tarify Extra. Než se pro nabídku rozhodnete, spočítejte si i měsíční cenu tarifu – skutečná úspora se ukáže teprve při pohledu na celkové náklady za dobu závazku. Akce platí do 30. listopadu.
Módní outlet se slevami až 75 %
Nákupní klub Lounge by Zalando láká na slevy až 75 %. Jde o časově omezené kampaně, ve kterých se dají sehnat značkové kousky výrazně levněji než v běžném prodeji. Nabídka se průběžně obměňuje, takže co dnes uvidíte, zítra už tam být nemusí. Akce běží do 30. listopadu.
Robotický vysavač až o 40 % levněji
Úklid, který se udělá sám, je jeden z nejlepších dárků, jaký si můžete pořídit. Roborock v rámci Black Friday zlevňuje až o 40 %, což u dražší techniky znamená citelnou úsporu. Slevy platí do 30. listopadu.
Podzimní wellness se slevou
Pojeďte na pár dní do wellness hotelu a relaxujte v sauně, bazénu, na masáži nebo třeba ve vířivce či pivní lázni. Nechte se zkrátka opečovávat a užívejte si zaslouženou relaxační dovolenou.
I levné wellness pobyty udělají velkou parádu.
Parfémy a kosmetika s kódem na celý nákup
Na Notino získáte slevu 20 % na objednávku nad 300 Kč, stačí v košíku zadat kód BLACK. Je to dobrá příležitost nakoupit vánoční dárky z parfémů a kosmetiky, nebo si doplnit vlastní zásoby. Pozor, kód platí jen do neděle 29. listopadu.
Objektivy se slevou až 65 %
Fotografové, kteří pokukují po novém skle, by neměli vynechat Fotoškodu. Ta v rámci Black Friday zlevňuje objektivy až o 65 %. U fototechniky se takové slevy neobjevují často, proto se vyplatí porovnat, co je zrovna v akci. Nabídka platí do 30. listopadu.
Polovinu za online zábavu zpátky
Kdo zvažuje změnu banky, může využít nabídku Raiffeisenbank k běžnému účtu. Po dobu prvních 12 měsíců vám banka vrací 50 % z plateb za online zábavu. Pokud platíte za streamovací služby nebo další předplatné, může jít během roku o zajímavou částku. Podrobné podmínky najdete u nabídky, akce platí do 31. prosince.
Káva a kávovary až o 40 % levněji
Milovníci kávy by měli zamířit na Kafista.cz, kde jsou v rámci Black Friday slevy až 40 %. Obchod nabízí zrnkovou i mletou kávu, kapsle, čaje, ale také kávovary, mlýnky a další příslušenství – takže se hodí pro vlastní spotřebu i na vánoční dárky. Akce platí do 30. listopadu.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Black Friday v parfumerii
Druhou parfumerií, kde se vyplatí porovnat ceny, je Douglas. Na vybrané produkty nabízí slevy až 50 %. Akce končí v neděli 29. listopadu, takže pokud vám některý kousek padne do oka, je lepší neodkládat.
Krmivo a potřeby pro mazlíčky se slevou až 40 %
Myslet se dá i na čtyřnohé členy rodiny. Zoohit má v rámci Black Friday slevy až 40 %, což se u krmiva a dalších potřeb, které kupujete pravidelně, rychle nasčítá. Nabídka platí do 30. listopadu.
Spodní prádlo a ponožky o 26 % levněji
V Trenýrkárně, která se specializuje na spodní prádlo pro muže i ženy a ponožky, získáte s kódem SNEHULAK26 slevu 26 % na celý sortiment. Hodí se jako drobný dárek pod stromeček i jako příležitost obnovit vlastní šatník. Na rozdíl od většiny Black Friday akcí tahle vydrží až do 31. prosince.
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