Elektronika až o dvě třetiny levněji
Kdo letos plánuje pod stromeček elektroniku, měl by se podívat na Comfor.cz. V rámci Black Friday tu zlevnili oblíbenou elektroniku až o 67 %, což je jedna z nejvyšších slev, jaké letos v této kategorii najdete. Akce běží do 29. listopadu, ale u nejžádanějších kousků se vyplatí nečekat na poslední chvíli.
Kosmetika napůl, když vezmete víc kusů
Na zásobu krémů, sprchových gelů nebo dárků pro blízké se hodí akce Yves Rocher. Při nákupu dvou a více produktů dostanete slevu 50 %, stačí v košíku zadat kód BF26. Nabídka platí do 28. listopadu, takže je to ideální chvíle vyřešit část vánočních dárků najednou.
Dva telefony s úsporou až 17 000 Kč
Pokud doma řešíte nové telefony pro dva, může se vyplatit nabídka Vodafone. K tarifům Extra tu nabízejí slevu až 17 000 Kč na vybraný pár telefonů. Akce platí do 30. listopadu a dává smysl hlavně těm, kdo stejně uvažují o změně tarifu.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Fantasy e-knihy za poloviční cenu
Milovníci fantasy si přijdou na své na Palmknihy.cz, kde jsou vybrané fantasy tituly zlevněné až o 50 %. Na dlouhé zimní večery je to levný způsob, jak si doplnit čtečku, a e-kniha se navíc hodí i jako rychlý dárek na poslední chvíli. Sleva platí do konce listopadu.
Parfémy a péče na Black Friday
V parfumerii Douglas běží Black Friday se slevami až 50 % na vybrané produkty. Pokud už máte vyhlédnutou konkrétní vůni nebo kosmetiku, je teď dobrá chvíle zkontrolovat, jestli není v akci. Slevy platí do 29. listopadu.
Polovina peněz zpět za online zábavu
Raiffeisenbank láká nové klienty na běžný účet nabídkou, ve které vám prvních 12 měsíců vrací 50 % z plateb za online zábavu. Kdo za online zábavu platí pravidelně každý měsíc, může si tak během roku ušetřit pěknou částku. Podrobné podmínky a založení účtu najdete přímo u Raiffeisenbank, nabídka platí do konce roku.
Podzimní wellness se slevou
Pojeďte na pár dní do wellness hotelu a relaxujte v sauně, bazénu, na masáži nebo třeba ve vířivce či pivní lázni. Nechte se zkrátka opečovávat a užívejte si zaslouženou relaxační dovolenou.
I levné wellness pobyty udělají velkou parádu.
Dvacet procent dolů z celé objednávky
Na Notino.cz dostanete o Black Friday slevu 20 % na každou objednávku nad 300 Kč. Stačí při placení zadat kód BLACK. Hranice je nízká, takže se sleva vyplatí i při menším nákupu, akce platí do 29. listopadu.
Adventní kalendář pro milovníky kávy
Klasický čokoládový kalendář letos můžete nahradit kávovým. Na Kafista.cz mají adventní kávové kalendáře se slevou 25 % po zadání kódu ADVAP25. Advent začíná už za pár dní a sleva platí jen do 30. listopadu, takže je potřeba objednat včas.
Spoření s úrokem až 4,41 %
Pokud hledáte, kam odložit rezervu, podívejte se na nabídku mBank. Když si založíte mKonto, získáte k němu mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,41 % ročně. Nabídka platí do konce ledna 2027.
Zimní pneumatiky s dopravou zdarma
Kdo ještě nepřezul, nebo potřebuje nové pneumatiky, může využít akci NejlevnejsiPneu.cz. Na osobní pneumatiky tu mají dopravu zdarma a ke značce TOMKET přidávají zdarma i tričko. Akce platí do konce roku.
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