Bitcoin: vkladomat, platby a spekulace. Kam směřuje?

Bitcoin pomalu, ale jistě nachází cestu do naší slovní zásoby a možná nastane chvíle, kdy nás okolnosti donutí vytvořit si vlastní virtuální peněženku. I když bitcoiny žijí ve své podstatě ve virtuální realitě, dostávají se i do reálného života. Existují obchody, které jsou ochotné bitcoiny přijmout, nebo automaty, kde lze hotové peníze směnit na bitcoiny.
Spekulanti mohou s bitcoiny obchodovat a spekulovat na růst nebo pokles jejich kurzu. Světlo světa spatřují internetové bitcoinové směnárny a burzy, první obchody začínají platby v této virtuální měně přijímat. I když je počet takových obchodů v regionu, kde se běžný smrtelník pohybuje, spočítatelný na prstech jedné ruky, virtuální platidlo se dostalo do fyzické životní reality.
Máte zájem o bitcoiny? Jeďte do Bratislavy a využijte vkladomat
Na Slovensku již spatřil světlo světa vkladomat, který vám umožní směnit eura na bitcoiny. Nikoliv za fyzické bitcoinové bankovky nebo mince, ale za stav účtu ve vaší virtuální bitcoinové peněžence. Vloženou hotovost v eurových bankovkách systém přepočítává podle aktuálního kurzu na bitcoiny a vloží do jeho virtuální bitcoinové peněženky podle pokynu čárového QR kódu. Účtován je poplatek ve výši 1% z hodnoty transakce.
Přes chytrý mobilní telefon stačí prostřednictvím QR kódu předat informace, kam bitcoiny doručit, bankovku vsunout do vkladomatu a platbu provést. Hotovost se převede na bitcoiny a ty se odešlou podle instrukcí předaných v QR kódu. Podle dostupných informací do provozování vkladomatu investovala fyzická osoba 100 000 Kč ve víře v to, že růst zájmu o směnu eurové hotovosti na virtuální bitcoiny bude narůstat. Podle informací publikovaných v médiích přístroj za první měsíc umožnil uskutečnit celkem 200 transakcí.
Komplikace, se kterou se využití vkladomatu potýká, spočívá v kolísání kurzu bitcoinu (BTC). Jednoduše tak může nastat situace, že když si nabijeme svou bitcoinovou peněženku a za týden chceme zaplatit, zjistíme, že kurz bitcoinu se o pětinu propadl a že jsme přišli o část kupní síly.
Volatilita a kolísání kurzu bitcoinu (BTC)
Během tří měsíců vyšplhala hodnota bitcoinů z úrovně kolem sta dolarů za bitcoin na tisíc dolarů. 30. listopadu 2013 dosáhla cena jednoho bitcoinu hodnoty 1150 amerických dolarů, zatímco den předtím byl oceněn 1120 dolary a prvního prosince 1111 dolary. Potom kurz spadl.
Cena bitcoinu zažila několik růstů a propadů, prudký růst na sklonku roku 2013 a další propad ve vazbě na oznámení, že čínská burza pro obchody s BTC nepřijímá vklady v čínských juanech.
Mohl by se bitcoin stát plnohodnotou měnou?
Bitcoin se nechová jako měna, spíše se podobá spekulativní investici, podobnou internetovým akciím na konci roku 1990, upozornil jeden negativní komentář. Je-li volatilita bitcoinu osmkrát vyšší, než u akciového indexu S&P 500, pak nutně nákupy takového aktiva představují agresivní spekulaci.
Kurzy, na kterých je bitcoin obchodován, nejsou podle bývalého předsedy amerického FEDu Alana Greenspana udržitelné. Greenspan v prosinci 2013 okomentoval bitcoin tak, že jeho kurz je neudržitelně vysoký a že virtuální peníze nejsou měnou. Podle Greenspana se jedná o bublinu, bitcoiny nemají vnitřní hodnotu:
Musíte zapojit představivost na maximum, chcete-li se pokusit nějakou hodnotu bitcoinu najít. Já jsem nebyl schopen ji nalézt, někomu jinému se to snad daří.
Bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu
Vyzkoušej naší bitcoinovou směnárnu přímo na Měšci. Rychlý, bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu za české koruny a na pár kliknutí.
Bitcoiny také nepoužívají stejného právního statusu jako oficiální měny ani neexistuje žádný mechanismus, který by umožňoval bitcoin splatit něčím, co by bylo univerzálně akceptovatelné.
A je to právě faktická hodnota měny – důvěra v jednotlivce či subjekt, vydávající měnu, uvedl pro Bloomberg TV kritickou poznámku Greenspan.
Placení bitcoinem už i v českých obchodech
Už i v Česku můžeme nakupovat za využití virtuálního bitcoinového platidla. Podle mapy coinmap.org existují obchodníci, kteří jsou ochotní i v Česku přijímat bitcoinové platby. Nahlédnutím do této mapy (obr. níže) zjistíme, že počet míst je poskrovnu a rozšíření bitcoinů v běžném platebním styku se alespoň prozatím nekoná. Na místě je otázka, co by mělo nebo mohlo obchodníky a zákazníky vůbec motivovat k využívání bitcoinového platebního systému.
Obchodník i zákazník nesou kurzové riziko, což je něco, co od používání tohoto systému demotivuje. Pro běžný platební styk je přílišná volatilita a kolísání kurzu bitcoinu skutečným problémem. Obchodník tedy musí přijaté virtuální peníze do své virtuální peněženky rychle převést na oficiální měnu, aby na případném poklesu kurzu neprodělal – tedy pokud se nechce stát spekulantem, který vsází na růst kurzu. Na straně obchodníka může být zájem bitcoiny akceptovat možná podpořen snahou zviditelnit se a podpořit prodeje. Co by ale mohlo motivovat k této formě platby zákazníka, který musí vlastnit bitcoinovou peněženku ve svém chytrém telefonu, vyfotit informaci o transakci v podobě QR kódu a platbu potvrdit? Není jednodušší a rychlejší zaplatit v korunách? Proč ztrácet čas samotnou transakcí a čekáním na její potvrzení? Pokud ze strany zákazníků poptávka po placení bitcoiny nebude, jen stěží dojde ke skutečnému rozšíření.
Obr. 3: I v ČR existuje několik málo obchodů, které bitcoiny přijímají. Například na Ostravsku jsou tři prodejny, v okolí Prahy 25. Jde spíše o propagaci, než významný trend ve formě placení.
I v ČR existuje několik málo obchodů, které bitcoiny přijímají. Například na Ostravsku jsou tři prodejny, v okolí Prahy 25. Jde spíše o propagaci, než významný trend ve formě placení.
Tečka na závěr
Bitcoinový platební systém slibuje okamžité mezinárodní platební transfery bez poplatků, je velmi obtížně kontrolovatelný a uživatel je pseudoanonymní. Kryptografická ochrana platebního protokolu se doposud ukazuje jako neprolomitelná. Teoretická poptávka po transakčním použití bitcoinu, kdy můžeme někomu rychle zaplatit z naší bitcoinové peněženky do peněženky někoho jiného, je ovšem zásadně limitována nutností akceptovat riziko kolísání kurzu bitcoinu.
Bitcoin zní jako pěkná pohádka – uživatel se dostane z područí vlád a centrálních bank, používané virtuální peníze nebudou zásahy shora ovlivnitelné. I zde ovšem existují rizika daná neurčitostí, jak se k doposud neregulovaným virtuálním měnám postaví vlády.
V Číně místní banky dostaly zákaz obchodování, ve Finsku byly bitcoiny zařazeny mezi komodity, což naznačuje, že mohou podléhat dani z přidané hodnoty. Z jiných zemí zaznívá, že jsou to kapitálové zisky, které držitelé bitcoinů podléhají zdanění. Všeobecně zaznívá upozornění, že ve vztahu k bitcoinům neexistuje žádná státní záruka, a to nutně s sebou nese rizika.
V souvislosti s bitcoinovým platebním systémem došlo k zásahům v rámci boje proti praní špinavých peněz a obchodování s drogami, první hedge fond zaměřený na bitcoinová aktiva se ukázal jako defraudace spoléhající na finanční pyramidu. Jak ukazují tyto a další rizika, budoucnost virtuálních měn je nejistá, ale i tak jde o experiment, který může proměnit ekonomiku a život kolem nás.