Bitcoin pro začátečníky: Proč by se o něj měl zajímat i běžný střádal?

Většina z nás si odmítá připustit, že by s penězi, které používáme, bylo něco špatně – vždyť tady jsou od našeho narození a zdají se nám funkční. Problém je ale v tom, že naše peníze už dávno neplní jednu ze svých základních funkcí – nejsou spolehlivým uchovatelem hodnoty.
Proč naše peníze nefungují jako uchovatel hodnoty?
Uchovatel hodnoty znamená, že si za dnes vydělané peníze například za deset let koupím stejné množství zboží jako dnes. Pokud si tedy dnes koupíte dva bochníky chleba a litr mléka za 100 korun, budete chtít, aby těch 100 korun mělo za deset let stejnou kupní sílu – tedy dva bochníky chleba a litr mléka. Realita je ale jiná – při průměrné inflaci kolem 2 procent se hodnota 100 korun za deset let smrskne přibližně na 80 korun. A když si chcete odložit peníze na delší dobu, třeba 35 let, tak přijdete rovnou o polovinu kupní síly. A to se ještě musí ČNB zadařit a opravdu udržet po celou dobu inflaci na 2 procentech.
Ale podle bankéřů je inflace normální a potřebná, takže vám poradí, že musíte investovat. Zřejmě si opravdu myslí, že každý, kdo si chce uchovat svou kupní sílu, musí studovat akcie nebo být odborníkem na investice do nemovitosti. Nebylo by ale lepší, kdyby každý dělal to, co umí nejlépe a jednoduše si mohl část svého výdělku odložit na horší časy do něčeho, co by hodnotu neztrácelo? Možná se vám to zdá nemožné, ale my takový produkt máme a lidstvo ho používá tisíce let. Ano, je to zlato.
Zlato jako uchovatel hodnoty funguje
Nevěříte? Krásný příklad je cena nejnovějšího rodinného modelu od Fordu v roce 1925 a dnes.
|Model
|Rok
|Cena v USD
|Cena v uncích zlata
|Ford Model T
|1925
|300
|14,5
|Ford Focus
|2025
|23 000
|5,4
Pokud by vám prapředek zakopal před sto lety na zahradě 14,5 uncí zlata místo toho, aby si koupil auto, tak dnes byste si po vykopání koupili 2,5 auta. A i kdybychom ignorovali nebývalý růst zlata v posledních měsících a počítali loňskou cenu 2 000 dolarů za unci, vyšel by vás Ford na 11,5 unce, tedy pořád levněji, než v roce 1925. A velmi podobně to funguje s cenou krávy nebo domu.
A co by se stalo, kdyby vám prapředek místo zlata zakopal oněch 300 dolarů na auto? Koupili byste si dnes možná kolo.
Proč to funguje
Proč funguje zlato jako uchovatel hodnoty? Protože je vzácné, je ho omezené množství. Jako uchovatel hodnoty totiž nemůže fungovat nic, co si kdokoliv může namnožit jak ho napadne. A přesně to se děje všem státním penězům – neustále jich přibývá. Nevěřte? Podívejte se na hodnotu české peněžní zásoby M2, což je zjednodušeně řečeno celkové množství peněz v ekonomice. Za posledních deset let je jich skoro dvojnásobek – 3,5 bilionu korun vs 6,9 bilionu.
Nevýhody zlata
Zlato má ale i některé podstatné nevýhody, kvůli kterým není naopak dobrým prostředkem směny, což je další potřebná funkce peněz:
- špatně se s ním platí, resp. špatně se dělí. Nemůžete přijít s cihličkou zlata do obchodu a odříznout z ní plátek na zaplacení
- špatně se prokazuje jeho pravost. Poznáte, zda jde skutečně o zlato, když před vás položím údajně zlatou minci?
- špatně se přenáší na větší vzdálenosti – hodně komplikovaně zaplatíte cihličkou zlata za zboží z druhého konce světa
- špatně se skladuje, resp. skladovat ho bezpečně je problém. Mít doma zlato za milion je hodně nepraktické a pokud ho svěříte někomu do úschovy, vzdáváte se kontroly nad ním.
Bitcoin – digitální zlato
S nevýhodami zlata nešlo dlouho nic moc dělat, ale v 21. století se blýsklo na lepší časy. Nejprve přišel internet a o pár let později první pokusy o lepší peníze, které by šlo po internetu posílat. Možná vás to překvapí, ale Bitcoin nebyl první, byly tu pokusy jako třeba E-gold, který ale dojel na to, že měl centrální bod a vláda USA ho jednoduše vypnula.
Bitcoin nic takového nemá, nejde vypnout, nemá CEO ani akcionáře. A navíc má tu nejpodstatnější vlastnost stejnou jako zlato – má omezenou nabídku. Neexistuje možnost vytvořit bitcoiny ze vzduchu nad rámec předem daných 21 milionů mincí.
A také řeší zmíněné nedokonalosti zlata:
- dělí se úplně bez problémů až na osm desetinných míst. Nejmenší jednotka, jeden satoshi dnes odpovídá asi dvěma haléřům. Z toho také plyne, že si nemusíte kupovat celý jeden bitcoin.
- nejde padělat, nemůžete dostat falešný bitcoin
- zaplatit bitcoinem na druhý konec planety je otázkou několika sekund, u větších částek několik minut. Srovnejte to s mezinárodním bankovním převodem
- uchovat bitcoin bezpečně je otázkou pořízení správné peněženky a pár hodin studia, abyste chápali aspoň základy. Pokud to zvládnete, neexistuje na světě člověk, který by vám dokázal bitcoin ukrást, zabavit či znárodnit
Ještě před pár lety byl Bitcoin stále něco záhadného a hráli si s ním divní ajťáci. Jenže situace se v posledním roce, dvou razantně změnila a když si to uvědomíte, dojde vám, že ignorovat ho není úplně moudré. Proč? Protože názor už změnili i lidé, které určitě nelze považovat za “pomatené ajťáky”.
Black Rock a jeho šéf
BlackRock je největší světový správce aktiv, který ke konci roku 2025 spravuje aktiva v hodnotě přes 13,5 bilionu dolarů, to je 283 bilionů korun, což je asi 120 (!) ročních rozpočtů ČR.
Larry Fink, CEO BlackRocku, kdysi Bitcoin ostře kritizoval a označoval ho například za „doménu pro praní špinavých peněz“ a jako nástroj používaný převážně pro nelegální účely.
Bitcoinový ETF je burzovně obchodovaný fond, který umožňuje investorům získat expozici na cenu bitcoinu bez nutnosti přímo ho vlastnit a spravovat. Fond nakupuje bitcoiny a jeho akcie se obchodují na tradičních burzách. Investor tak vlastní podíl ve fondu, nikoliv přímo bitcoin, což zjednodušuje nákup, prodej i držení. Ale nevlastníte bitcoin.
Nicméně během posledních let názor změnil a dnes už bitcoin označuje za „digitální zlato“ a alternativní investici podobnou zlatu, která může být zajímavou součástí diverzifikovaného portfolia, byť varuje, že by neměl tvořit velkou část investic. Dále ale říká i to, že bitcoin vnímá jako možnou rezervní měnu a alternativu k americkému dolaru vzhledem k rostoucím obavám o státní dluh USA a ekonomickou nestabilitu.
A BlackRock také spustil jedno z historicky nejúspěšnějších ETF všech dob – iShares Bitcoin Trust (IBIT), který se stal dokonce nejvýnosnějším fondem v portfoliu firmy.
Jamie Dimon a J.P. Morgan Chase
Jamie Dimon, generální ředitel největší americké banky J.P. Morgan Chase, opakovaně označoval Bitcoin za podvod a prohlašoval, že skončí špatně a že nemá žádnou vnitřní hodnotu. Přesto banka J.P. Morgan v průběhu let tiše začala nabízet klientům bitcoinové produkty, investovala do blockchainových řešení a dnes je považována za jednoho z hlavních hráčů na poli institucionálních krypto služeb.
Bitcoinové rezervy v USA
Tři státy USA už mají hotové zákony, které jim umožňují zařadit bitcoin mezi strategické rezervy podobně jako v nich drží zlato, cizí měny a podobně. Další státy o podobné zákony usilují. Na federální úrovni existuje exekutivní nařízení Donalda Trumpa, které říká, že do strategických rezerv se mají přesunout bitcoiny zabavené v rámci různých trestních řízení a že úřady mají hledat možnosti, jak jejich množství navýšit bez dopadu na rozpočet, tj. zatím nemohou bitcoiny nakupovat.
Česká národní banka
A čerstvá včerejší zpráva říká, že naše centrální banka vytvořila testovací portfolio, do kterého nakoupila za milion dolarů bitcoin, stablecoin a tokenizované aktivum a bude zkoumat, jak to funguje.
A dalo by se pokračovat dalšími lidmi, bankami či penzijními fondy, které bitcoin pochopili a dávno už ho více či méně hlasitě nakupují. Myslíte si, že se všichni pletou? Že si o Bitcoinu nic nastudovali a bezhlavě vyhazují miliardy dolarů?
Stejná startovní čára pro všechny
V minulosti většinou platilo, že ty nejlepší příležitosti si rozdělili právě ti nejbohatší a nejvlivnější a k běžným lidem se takové příležitosti nedostala vůbec nebo za podstatně vyšší ceny.
S bitcoinem má ale každý naprosto stejnou šanci. Blackrock není nijak zvýhodněn proti “dělníkovi ze šroubárny”, řečeno slovy klasika. Ti, kdo byli hodně odvážní a riskovali totální ztrátu v prvních letech bitcoinu, ho dokázali kupovat za jeden dolar. Ti, co už riskovali trochu méně, platili třeba tisíc dolarů. Ti, co vyčkávali do dnešních dnů, platí za jeden bitcoin přes dva miliony korun, ale jejich riziko je výrazně nižší než v roce 2010. Je docela dobře možné, že za deset let bude bitcoin tak běžný, že riziko bude nulové. Ale bude taky stát milion dolarů. Zkrátka a dobře “Každý platí za bitcoin takovou cenu, jakou si zaslouží”.
Co je ve skutečnosti riskantní?
Pokud jste dočetli až sem a bitcoin vám stále připadá riskantní, zamyslete se nad dalším populárním výrokem, který se připisuje vícero ekonomům:
“Dnes už je daleko větší risk nevlastnit žádný bitcoin, než ho vlastnit.”
Co tím chce básník říct? Že šance, že bitcoin půjde neustále nahoru, resp. státní měny půjdou neustále dolů, je o hodně větší, než šance, že bitcoin zhavaruje a spadne na nulu. Proto dává velký smysl mít ve svém portfoliu i bitcoin, i kdyby to bylo třeba jen pár procent. A i kdyby to mělo být prostřednictvím ETF. Třeba toho od BlackRocku.
PS: za poslední větu mě asi moc bitcoinerů nepochválí, ale jsem realista. Ne každý chce bitcoin studovat a vlastnit ho a ne každý řeší svobodu, nezávislost a další vymoženosti bitcoinu a expozice vůči jeho ceně v podobě ETF mu stačí. Respektuji to. Nicméně pokud se rozhodnete koupit si „ETFko“, zkuste si pak najít pár hodin času, poslechněte si náš podcast Bitcoin a blondýna (Spotify, Youtube, Apple podcast) a zkuste pochopit, jak obrovský vynález bitcoin je. A třeba si řeknete, že ho chcete vlastnit i přímo, ne jenom jako ETF. Jak na to, se dozvíte v dalších dílech tohoto seriálu.
Článek samozřejmě není žádné investiční doporučení. Neinvestujte do ničeho, čemu nerozumíte. Bitcoin nejprve pár hodin studujte a pak teprve nakupujte.