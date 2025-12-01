Bitcoin pro začátečníky. Jak ho koupit a proč existuje více odlišných způsobů

Co se dozvíte v článku
- Vaše peníze nejsou vaše
- Know your customers, aneb poznej svého klienta
- Jak na nákup bitcoinu s identifikací – KYC
- Jak na nákup bitcoinu bez identifikace – bez KYC
- Spořte si pomocí DCA
- A co ETF?
- Rady na závěr
Bitcoin můžete koupit velice jednoduše na dvě kliknutí, třeba i tady u nás na Měšci. Zkuste ale vydržet deset minut a dočtěte tento text do konce. Existuje totiž vícero způsobů, jak si bitcoin pořídit a každý z nich má svá pro i proti.
Proč vůbec řešit jak bitcoin koupit? Nejprve je potřeba pochopit, jak (ne)fungují stávající peníze a státy obecně.
Vaše peníze nejsou vaše
Stejně jako jsme si v prvním díle vysvětlovali, že naše peníze dávno nefungují jak by měly a drtivé většině lidí to bohužel nepřijde vůbec divné, podíváme se dnes na další podivnost, na kterou jsme si všichni zvykli, ale v pořádku také není.
Přijali jsme totiž totální ztrátu finančního soukromí. Banky o vás ví všechno. Ví, jaký máte majetek a pokud platíte kartami, tak ví přesně i to, kde a za co utrácíte.
Dokonce určují, za co smíte nebo nesmíte své peníze utrácet. Není to tak dávno, co odmítaly odeslat peníze například na krypto směnárnu. To se naštěstí změní s nástupem regulace MiCA, protože banka už nebude mít důvod neprovést příkaz odcházející subjektu pod její regulací. Krásně to ale ilustruje to, jak je to banka a ne vy, kdo rozhoduje o tom, zda někam pošlete své peníze. A pokud se v EU spustí CBDC, k čemuž ECB plnou parou směřuje, tak může být ještě hůř.
Další příklad? Ještě před padesáti lety by nikoho nenapadlo, že nemůže v hotovosti zaplatit co chce. A dnes tu máme na stole jednotný strop pro celou EU ve výši 10 tisíc eur, který bude platit od roku 2027. Více jak 10 tisíc eur hotově nebudete smět zaplatit. A všechno se to samozřejmě děje pod rouškou boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Know your customers, aneb poznej svého klienta
Know your customers (KYC) je nařízení, které ukládá finančním institucím povinnost ověřovat identitu svých klientů. Cílem je zabránit praní špinavých peněz, financování terorismu a podobným zločinům. A stejně jako si nezaložíte bankovní účet bez toho, aniž byste bankéři ukázali doklad totožnosti, nezaložíte si účet ani na kryptoměnové burze či směnárně.
Ale stejně jako nepotřebujete k životu bankovní účet, protože můžete (zatím) fungovat s hotovostí (byť omezeně, viz výše), nemusíte ani bitcoin kupovat “na občanku”. Než se ale dostaneme k tomu, jak ho koupit s občankou i bez, pojďme se zastavit u KYC a toho, jak (ne)funguje a jaká rizika pro vás má.
KYC nefunguje na velké ryby
Obrovské sumy peněz se i přes všechny KYC a AML zákony perou přes banky, včetně těch největších. V minulosti to nezvládly například banky jako JPMorgan Chase, HSBC nebo Deutsche Bank, když umožnily praní špinavých peněz v řádech miliard dolarů. Nevěříte?
- Praní špinavých peněz, obcházení sankcí. Dokumenty ukazují pochybné transakce bank
- Největší banky umožňovaly praní špinavých peněz, skandál se týká i českých
- Igelitková' pračka? Směnárník nanosil do banky téměř 90 miliard v hotovosti, přicházet měly z Ruska.
- Obří skandál Danske Bank dopadá na celé Dánsko. Stopy praní špinavých peněz vedou až k Putinovi
KYC přímo ohrožuje vaše bezpečí
KYC proces vyžaduje předložení mnoha osobních údajů – občanský průkaz, pas, doklady o bydlišti, někdy i selfie a tato data jsou uložena na serverech oněch institucí či jejich partnerů. A právě tyto servery jsou obrovským lákadlem pro “zlé hochy”, protože prodej identit je zlatý důl.
Pokud vaše data utečou, nestačíte se pak divit. V lepším případě vám volají podivní lidé a tvrdí vám, že máte někde miliony, v tom horším se dozvíte, že jste si vzali někde půjčku. A v tom úplně nejhorším se můžete stát i obětí vydírání nebo fyzického útoku – útočník totiž ví, kolik peněz či kryptoměn máte, kde bydlíte i jak vypadáte. Myslíte, že vám se to stát nemůže?
- Na internet unikla data 65 tisíc institucí a firem, včetně českých
- Zaměstnanec T-Mobile ukradl a prodal osobní údaje 1,5 milionu klientů
- ÚOOÚ udělil Komerční bance pokutu 1,8 milionu korun za červencový únik dat
Pokud pomineme riziko zneužití dat, pořád zde máme otázku, proč by kdokoliv třetí měl vědět, kolik máte peněz a co si za ně kupujete? A bitcoin umožňuje budovat si finanční soukromí, pokud chcete. Je to o svobodné volbě.
Jak na nákup bitcoinu s identifikací – KYC
Pokud jste si vědomi všech rizik KYC, není v zásadě nic špatného na tom, když si vyberete seriózní burzu či směnárnu a své osobní údaje jí dáte. V dnešní době je to už díky zmíněné regulaci MiCA prakticky to samé, jako když údaje svěříte bance.
Pokud se rozhodnete jít touto cestou, doporučuji volit české subjekty, budete se totiž mít na koho obrátit v případě potíží. U zahraničních firem se k živé podpoře pravděpodobně ani nedostanete a na email vám často nikdo nikdy neodpoví. Nehledě na to, že u českých subjektů odpadá nutnost měnit koruny na dolary či eura.
Smysl má přemýšlet o čtveřici zavedených subjektů (abecedně):
- Anycoin – ten je i partnerem bitcoinové směnárny přímo zde na Měšci
- Bit.plus
- Coinmate – kromě směnárny je to i burza, hodí se tak i pro pokročilé obchodování
- Simplecoin
A jaký je rozdíl mezi směnárnou a burzou? Ve třech větách: burza páruje nabídku a poptávku, pokud na ní chcete nakoupit bitcoin, musí ho tam v tu chvíli někdo prodávat. Směnárna vám prodá své bitcoiny, případně je pro vás koupí na burze. Směnárna tak může mít o něco vyšší kurz BTC, ale pokud plánujete bitcoin držet několik let, bude ten rozdíl ve výsledku zanedbatelný.
Výhoda KYC
V kontextu výše napsaného to vypadá jako protimluv, ale i KYC může mít pro někoho v určitých případech výhodu.
Například se často uvádí to, že pokud budete chtít v budoucnu prodat větší množství bitcoinu, resp. množství, za které dostanete tolik peněz, že si například budete chtít koupit byt, nebudete mít žádný problém s dokazováním toho, kde jste peníze vzali.
Nevýhoda KYC
Kromě výše řečených rizik Je tu ještě jedno – pokud stát ví, že vlastníte nějaké bitcoiny, může se je v budoucnu pokusit zdanit či dokonce zabavit (což naštěstí nejde, pokud je držíte správně – tomu se budeme věnovat v dalším dílu). A to, že vám to dnes připadá jako sci-fi, neznamená, že za deset let to nebude realita.
Nebo myslíte, že by někoho v USA ve dvacátých letech minulého století napadlo, že mu stát sebere všechno zlato? A hle, Spojené státy nařídily lidem odevzdat veškeré zlato na základě Výkonného nařízení č. 6102, které vstoupilo v platnost 1. května 1933. Občané měli tři týdny na to, aby své zlato odevzdali Federálnímu rezervnímu systému výměnou za bankovky. Porušení nařízení bylo trestáno pokutou až 10 000 dolarů a odnětím svobody až na deset let.
Jak na nákup bitcoinu bez identifikace – bez KYC
Nejprve je třeba si hned na začátku ujasnit, že na nákupu bitcoinu bez KYC není nic špatného ani nelegálního. Bitcoin má už ve své DNA zapsáno, že jde o “Peer-to-Peer systém elektronických peněz”. Jinými slovy, jeho tajemný zakladatel Satoshi Nakamoto neplánoval žádné směnárny, burzy ani ETF fondy. Bitcoin vymyslel jako elektronické peníze, které nepotřebují žádné prostředníky.
Pokud si chcete koupit bitcoin přímo od někoho, pravděpodobně ze začátku narazíte na to, že neznáte nikoho, kdo by vám ho prodal. To můžete snadno změnit návštěvou nějaké bitcoinové akce, které se po celém Česku konají prakticky denně a pravděpodobně i ve vašem městě nebo poblíž. Kde a co se děje, se můžete podívat na webu jednadvacet.org.
Vexl
Vexl je česká aplikace z dílny SatoshiLabs, což je mimo jiné i výrobce hardwarových peněženek Trezor, která vám pomůže najít ve vašem okolí lidí, kteří jsou ochotni vám bitcoin prodat či ho od vás koupit. A i když název odkazuje na veksláky z dob komunismu, nepředstavujte si to jako ve filmu Bony a klid.
Aplikace má tu skvělou funkci, že na základě kontaktů, které jí poskytnete, vám ukazuje pouze nabídky od lidí, které přímo znáte, nebo je zná někdo, koho znáte. Nemělo by se vám tak stát, že se rozhodnete obchodovat s někým, o kom vůbec nic nevíte. Pokud totiž vidíte, že onen člověk se zná s vaším kamarádem, můžete se na něj u kamaráda zeptat a ověřit si, jak solidní je.
Myslete ale na to, že Vexl nezná identitu ani jednoho z vás a nijak neručí za to, co si mezi sebou dohodnete. Je to pouze platforma, která páruje nabídku s poptávkou. V brzké době vyjde o Vexlu rozhovor s jeho CEO v našem podcastu Bitcoin a Blondýna, tak si zapište odběr.
Bitcoinmat
Další variantou, která zatím nevyžaduje KYC, je využít bitcoinmaty. To jsou přístroje, které nejčastěji najdete v nákupních centrech a “proslavily” se tím, že je zneužívají podvodníci, kteří své oběti přesvědčí, že mají vybrat peníze z banky a naházet je do bitcoinmatu. Bitcoinmaty za to samozřejmě nemohou – někteří okradení lidé jsou schopni předat peníze v igelitce na parkovišti a také za to nemůže výrobce igelitek nebo provozovatel parkoviště.
Bitcoinmat je v podstatě samoobslužná směnárna – vy do něj vložíte bankovky a on vám v aktuálním kurzu prodá bitcoiny. Pozor na to, že vám automat samozřejmě nemá co fyzického vydat, takže po vás bude chtít bitcoinovou adresu, na kterou má nakoupené bitcoiny odeslat. Můžete to vyřešit tak, že k bitcoinmatu půjdete s bitcoinovou peněženkou v mobilu a necháte si bitconny poslat do ní a nebo si adresu připravíte už doma, například ve vaší hardwarové peněžence a s sebou si ji vezmete v podobě QR kódu, který bitcoinmatu ukážete.
Pro začátečníka to může vypadat složitě, takže doporučuji nastudovat si pořádně konkrétní bitcoinmat, případně udělat první transakci s někým, kdo už s tím má zkušenosti. Rovněž si dobře spočítejte poplatky, které si automat přirazí. Za pohodlí a anonymitu si totiž připlatíte a různí provozovatelé si své služby cení různě. Pokud chce bitcoinmat poplatek okolo 5 – 6 %, je to normální cena, ale jsou i provozovatelé, kteří si řeknou o deset a více procent a těm bych se vyhnul.
A jak je to s těmi limity? U většiny bitcoinmatů platí, že vám prodají bez ověření totožnosti bitcoiny do výše 1 000 eur na jednu bitcoinovou adresu. Pokud dosáhnete limitu, stačí bitcoinmatu dát další adresu a jedete od nuly (že můžete mít bitcoinových adres nekonečno, si podrobněji probereme v některém dalším dílu).
V souvislosti s MiCa se ale mluví o tom, že nákupy v bitcoinmatech bez ověření brzy skončí. Jak rychle záleží na tom, jak moc “na punk” jejich provozovatel jede. Jisté je ale to, že jakmile bude nutné u bitcoinmatu skenovat občanku, je to podle mě pomalý konec jejich slávy. To, že se v bitcoinmatu dá koupit bitcoin anonymně je jejich hlavní kouzlo, které s focením občanky zmizí.
Spořte si pomocí DCA
Pokud si kladete otázku, kdy je nejlepší první bitcoin nakoupit, tak vás zklamu. Nikdo neví, kdy je nejlepší cena a vy nikdy tu nejlepší cenu netrefíte. Dobrá zpráva ale je, že pokud chcete do bitcoinu dlouhodobě spořit, nemusíte nejlepší cenu hledat.
Použijte metodu Dollar Cost Averaging (DCA), což je velmi primitivní způsob nakupování, ale je velmi účinný. V čem to spočívá? Nakupujte pravidelně za menší částky. Je jedno, jestli to bude za tisíc korun měsíčně nebo 250 korun týdně, podstatná je ta pravidelnost bez ohledu na cenu. Pokud totiž bitcoin nakupujte tímto způsobem, průměrná nákupní cena se vám neustále průměruje a čím déle DCA aplikujete, tím lepší průměrnou nákupní cenu vůči té aktuální máte.
DCA se samozřejmě o něco lépe aplikuje v té KYC variantě, protože na burzu či směnárnu můžete posílat “trvalý příkaz” na nákup bitcoinu a o nic se nemusíte starat. Pokud chcete bitcoin bez KYC, můžete se samozřejmě jednou za měsíc setkat s vekslákem nebo zajít k bitcoinmatu, ale ta automatizace tam trochu chybí.
Chytré nástroje na DCA
Se spořením do bitcoinu vám mohou pomoci dvě chytré české služby. První z nich je Štosuj, což je jednoduše řečeno nadstavba nad burzou či směnárnou, ve které si můžete nastavit kdy a za kolik chcete nakupovat a Štosuj za vás zadává příkazy k nákupu podle vašeho nastavení. Vaší jedinou starostí je poslat včas na směnárnu koruny, aby bylo za co nakoupit. Podrobněji jsme se Štosuj věnovali i v jednom z dílů podcastu Bitcoin na Blondýna.
Další službou, která má narozdíl od Štosuj i globální ambice je appka od firmy Invity patřící stejně jako Vexl pod SatoshiLabs. V ní si také jednoudše nastavíte, jak často a za kolik chcete spořit a o nic víc se nemusíte starat.
A co ETF?
Pokud se rozhodnete jít cestou nákupu ETF, nekupujete si bitcon. Bitcoiny sice nakupuje fond, ale vám prodává své akcie. Ty samozřejmě rostou, pokud roste bitcoin, takže na nich dokážete vydělat. Ale to je všechno. Nemůžete si z fondu odnést bitcoin a nemáte ho ve své správě, takže nevyužijete 90 procent toho, co skutečný bitcoin umí.
Rady na závěr
Za prvé, vždy je podle mě lepší mít nějaký bitcoin, tedy i ten s KYC, než nemít žádný. Za druhé, pokud se nemůžete rozhodnout, zda jít cestou nákupu s identifikací či bez, pořiďte si dvě hromádky bitcoinu. Pokud se nenaplní žádné katastrofické scénáře a nikdo vám nebude chtít vaše bitcoiny koupené s KYC sebrat či zdanit, budete v pohodě. Pokud se něco pokazí, budete mít pojistku v podobě bitcoinu, o kterém nikdo neví.
Ale pozor! Ty dvě hromádky je třeba držet striktně odděleně, jakmile se pomíchají, pozbydou svou anonymitu i ty koupené bez identifikace. Jak je to možné, probereme někdy příště.