Bitcoin pro začátečníky: Jak a co s ním zaplatíte

K tomuto tvrzení často jeho autoři zapomínají dodat v porovnání s čím. Pokud o něčem tvrdím, že je to pomalé, musím dodat v porovnání s čím. A také bych si pro svůj konkrétní účel měl vybrat správný nástroj. Pokud si na pokácení stoletého dubu vezmu sekeru, jistě bude v pořádku, když budu tvrdit, že sekera je pomalý nástroj. Pokud mi ale vedle sekery leží motorová pila a já přesto používám sekeru, jsem za hlupáka já a chyba není v sekeře.
Ani způsob placení bitcoinem neexistuje jen jeden a každý se hodí na něco jiného.
Platba přímo na bitcoinové síti zapsaná v blockchainu
Platbou na bitcoinové sítí myslíme přesun prostředků z jedné bitcoinové adresy na druhou a zapsání takové transakce do blockchainu (bitcoinové účetní knihy). Takovou platbu musí posvětit uzly v bitcoinové síti a to skutečně nějaký čas trvá.
Technicky taková platba probíhá tak, že ve své bitcoinové peněžence zadáte něco jako platební příkaz v bance, kde říkáte, kolik a komu (na jakou adresu) chcete poslat bitcoinů. Transakci následně podepíšete svým privátním klíčem, což dělá peněženka za vás, a tato podepsaná transakce je odeslána do jakési čekárny transakcí, odkud si je postupně odebírají těžaři a řadí je do bloků k potvrzení.
Těžaři si transakce vybírají podle toho, kolik na nich vydělají, tj. jak vysoký je u transakce nabídnut poplatek za její provedení. Je to obyčejná aukce – kdo chce mít převod bitcoinu hotov rychle, nabídne vyšší poplatek. Když na transakci nespěcháte, nabídnete menší. Poplatky za vás opět řeší peněženky a jen vám ukazují, kolik je třeba zaplatit za rychlé či pomalejší vypořádání.
Pro laika může být neobvyklé i to, že poplatky se neodvíjejí od objemu posílaných prostředků, ale od velikosti dané transakce v bytech (složitější transakce jsou větší a dražší). V době vydání článku stojí běžná transakce jednotky korun a je jedno, zda převádíte bitcoiny za tisíc korun nebo za deset milionů. Pokud vás problematika poplatků zajímá více do hloubky, zamiřte na můj článek Kolik stojí bitcoinová platba a jak se to vlastně počítá?
Vraťme se k naší bitcoinové transakci. Pokud jste nabídli dostatečný poplatek, těžaři transakci zařadí do aktuálního bloku a jakmile ho tzv. vytěží, transakce proběhne. To znamená, že bitcoiny už nejsou na vaší adrese, ale jsou na adrese nové. A na rozdíl od světa státních peněz je taková transakce nevratná a neexistuje síla, která by ji změnila či zneplatnila.
Proč je transakce považována za platnou až za desítky minut a tím pádem je pomalá?
Tato část je trochu techničtější, ale je nutná pro pochopení toho, proč je bitcoinová platba pomalejší než okamžitá platba mezi českými bankami.
Protože bitcoinová síť nemá žádnou centrálu, může se stát, že některé bitcoionové uzly mají po krátkou dobu jinou variantu účetní knihy než zbytek. To samozřejmě zní jako pořádný průšvih, ale není tomu tak. Do kamene tesané pravidlo bitcoinu praví, že pravdivá je ta varianta účetní knihy, která obsahuje více bloků – má delší řetězec.
Proto pokud některé uzly bitcoinové sítě na čas tvoří alternativní účetní realitu (například z důvodu výpadku spojení se zbytkem světa), ničemu to nevadí protože se automaticky přepnou zpět na správnou účetní knihu s delším řetězcem, jakmile se spojení obnoví. A to, co se dělo v alternativní verzi, se zahodí a nikdy se to nestalo.
Je mi jasné, že předešlé věty zní pro čtenáře zvyklého na bankovní systém jako šílenost, ale není třeba se toho bát. Protože jsou bloky uspořádány do řetězce, tj. každý blok s transakcemi navazuje na blok předešlý, řetězí se i potvrzení transakcí. Pokud mám svoji transakci v bloku číslo 100 a nejnovější vytěžený blok má číslo 200, má moje transakce 100 potvrzení. A panuje obecná shoda na tom, že jakmile má transakce šest potvrzení, je považována za nevratnou.
K situaci popsané výše dochází naprosto vyjímečně, poslední známé „zahození“ dvou bloků alternativní historie se stalo v květnu 2023. Běžnější jsou jen opravy o jeden blok, kterých si běžný uživatele ani nevšimne.
Pokud se tedy blok potvrzuje v průměru každých 10 minut, je transakce považována za nevratnou po zhruba 60 minutách. Počet potvrzení ukazují peněženky i je možné se na ně podívat online – zde jsou např. informace o transakcích na jedné náhodné adrese.
Nutno zdůraznit, že transakce, které se nakonec zahodily, se pro účely historie nikdy nestaly, tj. všechny bitcony zůstaly tam, kde byly před rozdvojením sítě a nikdo o nic nepřišel. Jediný, kdo by o něco mohl teoreticky přijít je ten, kdo by například vydal zboží proti bitcoinové platbě hned po prvním potvrzení. Proto je třeba počkat alespoň na oněch výše zmíněných šest potvrzení. A z toho pramení ono tvrzení, že bitcoin je pomalý.
A samozřejmě je rozumné čekat na tím více potvrzení, čím vyšší protislužbu dodávám. Pokud budu za bitcoin prodávat dům, klidně počkám pro jistotu na sto potvrzení (cca 16 hodin). Odeslat někomu zboží z e-shopu za dva tisíce můžu v klidu po šesti potvrzeních. Pokud dělám transakci s někým známým, klidně mu protislužbu dám po jednom potvrzení, protože vím, že kdyby nastal problém, dohodnu se s ním.
Proč nejde měnit historie?
Bloky jsou spojené do řetězce a je nemožné změnit blok uprostřed. Pokud bych měl řetězec dlouhý 200 bloků a chtěl změnit transakci v bloku číslo 100. Musel bych přepočítat všechny bloky od stého znovu až do dvoustého. A to je technicky nemožné – než bych jako jedinec přepočítal blok 101, už by existovalo deset nových bloků nad 200. Nikdy nedokážu udělat nejdelší řetězec. Proto je historie bitcoinu neměnná.
Pokud namítnete, že přeci existuje riziko 51% útoku, tak vězte, že tak snadné to není. Opět je to nad možnosti tohoto článku, ale pro zájemce doporučím skvělou přednášku Michala Nováka na toto téma.
Je to pomalé?
Ano, je to pomalé, pokud chci zaplatit útratu v hospodě, protože nechci čekat hodinu, než mě číšník pustí domů. Je to pomalé, když si chci koupit online službu, kterou chci používat hned teď a ne čekat hodinu.
Ne, není to pomalé, když mi někdo platí bitcoinem fakturu za mé služby. Je mi jedno, jestli platba přijde ráno nebo v poledne. A už vůbec to není pomalé, když potřebujete zaplatit svému obchodnímu partnerovi na druhý konec planety. Víte, jak dlouho trvá převod přes SWIFT? Několik dní a ještě nemáte narozdíl od bitcoinu jistotu, že peníze dojdou kam mají a že se vám po týdnu nevrátí, protože pátá korespondenční banka v řetězci zjistila, že se jí nelíbí, jak jste příkaz vyplnili nebo komu platíte.
Takže ano, bitcoin je pro některé účely pomalý, ale má to své důvody. Je totiž extrémně zabezpečený a transakce nevratné a necenzurovatelné.
Pokud ale chcete bitcoinem platit rychlostí blesku a skoro zadarmo, máte také možnost, existuje totiž …
Lightning Network
Stejně jako neplatíte útratu v hospodě bankovním převodem, ale sáhnete spíše po platební kartě, případně hotovosti, existuje i u bitcoinu možnost platit rychle v řádu sekund a na nic nečekat. Umožňují to tzv. druhé vrstvy, případně side chainy. Oboje si můžete zjednodušeně představit jako jakési samostatné platební sítě nad bitcoinem, ve kterých se transakce vypořádávají bez zapisování do blockchainu a pouze se s ním synchronizují jednou za čas nebo když je třeba.
Nejdále je v tomto právě Lightning Network, což je druhá vrstva nad bitcoinem, se kterou se dnes setkáte nejčastěji a pokud budete platit v obchodě či e-shopu bitcoinem, bude to na 90 % právě prostřednictvím Lightning Network. Existují i další alternativy, ale zatím nejsou tolik rozšířené a často jde teprve o betaverze, takže pro laika není třeba se jimi zabývat.
Pro lepší pochopení toho, jak druhé vrstvy včetně Lightning Network fungují, můžeme použít oblíbený příklad s restaurací. V té také neplatíte obsluze pokaždé, když přinese pivo. Bylo by to pro vás i pro číšníka nepohodlné a všechny by to zdržovalo. Proto vám číšník píše čárky na lístek a “transakce” probíhají zcela mimo peněžní systém. Dalo by se říct, že host za pivo platí tím, že souhlasí se zapsáním čárky na lístek, protože dostal pivo. Hospodský věří, že za čárky dostane na konci večera peníze. Když zákazník z hospody odchází, vymění s ním číšník popsaný lístek za skutečné peníze.
Lightningové platby trvají typicky jednotky sekund a jsou často i rychlejší než platba kartou. Poplatek se pohybuje většinou v řádech desetin procent z transakce (ano, zde se to počítá z objemu transakce) a narozdíl od karetních transakcí ho platí zákazník, nikoliv prodávající.
Samozřejmě, že na pozadí je Lightning Network velmi složitý mechanismus, jehož popis je nad rámec tohoto článku. Pokud vás to zajímá, můžete si přečíst článek K čemu je dobrý a jak funguje Lightning Network. Pro účely tohoto článku se spokojme s tím, že Lightning Network je bezečný, rychlý a levný způsob jak bitcoinem platit nebo jak ho od lidí přijímat.
Peněženky pro Lightning Network
Pro placení nebo příjem bitcoinu přes Lightning Network potřebujete speciální peněženku. Ty existují nejčastěji v podobě aplikace pro mobilní telefony. A i tyto peněženky se rozdělují na custody a non-custody – kdy kterou variantu používat jsme si už vysvětlili v minulém díle.
Pokud si chcete placení přes Lightning Network vyzkoušet, doporučuji českou peněženku Bitlifi, za kterou stojí provozovatel směnárny Anycoin i směnárny zde na Měšci. Bitlifi je velmi jednoduchá a díky tomu, že je custody, umí i jednu hezkou věc – můžete posílat bitcoiny na telefonní číslo, což mimochodem uměla dříve, než s posíláním peněz na telefonní číslo přišly naše banky.
Pokud pošlete bitcoin někomu, kdo Bitlifi nemá nainstalovanou, přijde mu SMSka, že mu někdo poslal bitcoin a odkaz na instalaci peněženky, ve které ho najde. Na prvotní seznámení s bitcoinem je to super.
Pokud byste chtěli mít non-custody peněženku pro Lightning Network, mohu doporučit třeba Phoenix.
Do všech Lightning Network peněženek dostane bitcoiny buď tak, že vám je někdo pošle, pošlete si je tam ze své on-chain peněženky a nebo si bitcoin koupíte ve směnárně či na burze a z té si je tam pošlete rovnou přes Lightning Network. Výběry přes něj podporuje většina burz i směnáren, z českých ho určitě umí Anycoin i Coinmate.
Bitcoinem nikdo neplatí, nic si za něj nekoupím
V prvním díle jsme si vysvětlovali, že bitcoin má hodně podobných vlastností se zlatem. A i zlatu se dá vyčítat, že s ním nikdo neplatí. Bitcoin je ale dnes stejně jako zlato vnímám spíše jako uchovatel hodnoty a ne jako prostředek směny. Vadí to něčemu?
Bitcoin i zlato se kdykoliv mohou prostředkem směny stát. Zlato jím bylo tisíce let a to, že se posledních pár desítek let nacházíme v experimentu zvaném fiat systém, na tom nic nemění. Pokud experiment selže, k čemuž není podle mnohých daleko, můžeme se vrátit ke zlatému standardu a platit si zlaťáky. Ale navíc k tomu máme bitcoin. A co si budeme povídat, v naší digitální civilizaci je bitcoin pro placení daleko vhodnější než zlaté mince.
Ale zpět k vyvracení tvrzení, že si za bitcoin nic nekoupíte. Pokud byste měli příjem pouze v bitcoinu (a takoví lidé jsou), tak v Česku bez problémů přežijete a nebudete nijak strádat. Prakticky vše kromě jídla dokážete za bitcoin koupit na Alze. Platbu bitcoinem dlouho slibuje Rohlík a brzy tak pravděpodobně za bitcoin koupíte i to jídlo. Do té doby se můžete stravovat v restauracích, kde lze platit Qerkem – v něm je totiž možnost platit bitcoinem také, nebo nakupovat v Kauflandu a zaplatit poukázkami, které lze koupit za bitcoin (vím, je to trochu přes ruku, ale jde to).
Další možností jsou různé platební karty (Visa i Mastercard), do kterých můžete “nahrát” bitcoin a zaplatit kdekoliv, kde berou karty, protože bitcoiny se na pozadí vymění za koruny a obchodník vůbec neví, že jste “platitli” bitcoinem. Ale uznávám, tohle není placení bitcoinem v pravém slova smyslu.
Pokud stále někdo tvrdí, že se bitcoinem nedá nikde platit, doporučuji podívat se na mapy míst, kde to jde (globální, pouze česká). Tomu, jak žít na bitcoinu se podrobně věnuje i celý web nabitcoinu.cz.
Co si o placení bitcoinem zapamatovat
Platit bitcoinem můžeme více způsoby a vždy je třeba pro danou situaci zvolit ten správný. On-chain platba chvilku trvá a má opodstatnění tam, kde nám nejde o to, aby byla platba provedena během sekund, ale preferujeme bezpečnost a nezpochybnitelnost transakce. Pokud potřebujeme zaplatit hned, tj. v řádu jednotek sekund, zvolíme Lightning Network. Hodí se pro platby v řádu jednotek tisíc korun za běžné výdaje a nevadí nám, že platba není zapsaná v blockchainu.
Není pravda, že bitcoinem nejde nikde platit. Pokud člověk chce, koupí za bitcoin prakticky cokoliv. Zároveň ale platí, že v dnešní době se bitcoin používá spíše jako uchovatel hodnoty a ne jako prostředek směny. Podobně jako zlato.