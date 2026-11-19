Bitcoin už si pořídíte i v bance. Nákup přes mobilní aplikaci umožňuje v současnosti jako jediná Partners Banka, chystá ho ale i Raiffeisenbank a přemýšlí o tom také Česká spořitelna. Vraťme se ale od plánů k realitě. Služba, kterou nyní nabízí Partners, není variantou pro kované bitcoinery. Na druhou stranu může vyhovovat těm, kteří si chtějí svět bitcoinu osahat, nějaké mince pořídit, ale nechtějí si tím zároveň příliš komplikovat život.
Nákup a prodej přes aplikaci
Nakupovat bitcoin přes aplikaci Partners můžete v rámci jedné transakce od 500 Kč do 1 mil. Kč. V apce pak vidíte aktuální hodnotu drženého bitcoinu, historii nákupů a prodejů a možnost ho přikoupit nebo prodat.
Nákup bitcoinů v aplikaci jsme si vyzkoušeli i my. Jak celé prostředí a proces nákupu vypadá, se můžete podívat v naší galerii.
Než si bitcoin koupíte, musíte si v apce založit kryptoměnový účet, jehož vedení je bez poplatku. Klienti platí poplatky jen za transakce, a to ve výši 1,5 % bance a dále pak společnosti MP Developers zhruba ve výši 0,5 %. Aplikace poplatky vyčíslí ještě před dokončením obchodu. Ty se následně odečtou od investované částky.
Pokud nechcete sledovat video, tak si audio podcast můžete poslechnout přímo tady:
Společnost MP Developers, která dostává část poplatků, provozuje Anycoin, největší českou kryptosměnárnu, která pro Partners zajišťuje nákup, prodej i úschovu bitcoinů. Poslat si bitcoin do své vlastní peněženky banka naopak neumožňuje.
Právě z tohoto důvodu služba nebude imponovat bitcoinerům, kteří jsou zvyklí s mincemi nakládat a většinou si také zakoupený bitcoin posílají k sobě do své (ideálně hardwarové) peněženky. Ačkoli Anycoin je ověřený, důvěryhodný a licencovaný subjekt, bitcoineři často služby spojené s dlouhodobou úschovou bitcoinů u jiného subjektu prostě nevyužívají. Navíc je pro ně zbytečné si kupovat bitcoin přes prostředníka, když jsou schopni si ho pořídit napřímo přes burzu, směnárnu nebo dalšími způsoby.
Klienti Partners Banky už si mohou koupit přes aplikaci bitcoin. Některé zájemce nová služba neuspokojí
Pro Partners Banku ale bylo rozhodnutí nechat úschovu na někom jiném, celkem logické. Proč vymýšlet kolo, když na trhu existují spolehlivé subjekty, které už ho vymyslely?
Za mě Partners správně vyhodnotila, že pokud tu službu chce spustit rychle, bylo by dobré to dělat s nějakým partnerem, který se na to specializuje už delší dobu. Úschova kryptoměny je věc, u které nechceš testovat, jestli funguje nebo ne. To prostě musíš udělat dobře, vysvětlil Lubomír Valík, produktový manažer investic v Partners, který byl u toho, když se projekt nákupu bitcoinu přes bankovní aplikaci implementoval.
Bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu
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Dodal také, že kromě nákupů, úschovy a prodeje budou v apce postupně přibývat i další funkce. Banka plánuje přidat pravidelné nákupy, přes které by šlo nastavit pravidelné přikupování bitcoinu podle zadání klienta.
Dále se zde do budoucna objeví i graf s historickou hodnotou bitcoinu včetně provedených transakcí. Jestli někdy dojde i ke zprovoznění funkce, která umožní nakoupený bitcoin přece jen odeslat do vlastní peněženky, zatím podle Valíka není rozhodnuté.
Zadáte-li při zakládání účtu u Partners kód MESEC, získáte od banky na konto 500 Kč, se kterými pak rovnou můžete nákup bitcoinu otestovat.
Služba je podle něj přívětivá tím, že se transakce realizují v bankovní aplikaci a celé řešení je jednoduché a rychlé. S tím, jak je nastavené, je podle něj vhodné pro nováčky, kteří si chtějí vstup do světa bitcoinu lehce otestovat, manipulace s bitcoinem a self custody (přechovávání bitcoinu ve vlastní peněžence) je pro ně ale příliš komplikovaná.
Člověk by si bitcoin měl koupit a nejdřív si zvyknout na to, že ho vůbec má. Pozorovat, co s ním dělají ty výkyvy ceny. Měl by zjistit, jaká je jeho motivace. Chce vlastnit bitcoin, protože věří, že jeho cena vyroste? K tomu v prvním kroku nepotřebuje peněženku. I já jsem se na bitcoin zpočátku díval čistě investičně a spekulativně a až pak se ten postoj někam posunul, dodává závěrem.
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Podle Lubomíra Valíka teď banka nezamýšlí přidávat možnost nákupu dalších kryptoměn. Pokud by se v budoucnu nějaké přidávaly, Valík tipuje, že by to byly.....
V tomto dílu rozebíráme i bitcoin a finanční poradenství, dále se bavíme o tom, jak by mohla vypadat možnost plateb bitcoinem v aplikaci, jaké další služby by se v ní mohly objevit a jak se banka staví k nápadu kupovat přes ní i jiné kryptoměny nebo ETF navázaná na bitcoin.
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