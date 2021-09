Bitcoin, má to smysl?

Pokud jste už o bitcoinu (BTC) slyšeli, pak je vám možná známo, že těm, kteří nakoupili začátkem tohoto roku, se naskytla možnost bitcoin v dubnu prodat s více jak 100% ziskem. Ti co tento digitální peníz drží od roku 2020, si mohli sáhnout na zhodnocení i přes 1000 %.

Abych splnil zákonnou povinnost, oznamuji, že v článku není nic investičním doporučením, jsou to mé investiční postupy, zkušenosti a je jen na vás, jak se rozhodnete se svými penězi naložit.

Když BTC klesá

Nebyl by to ten správný bitcoin, pokud by se obešel bez obřích cenových propadů. Prostě to k němu patří stejně jako zima do čtyř ročních období. Propad o 80 až 90 % není nic neobvyklého. Ba naopak, je to běžná záležitost opakující se takřka s železnou pravidelností každých několik let. Samozřejmě nikdo neví, zda něčeho podobného budeme opět svědky, ale není od věci být na to psychicky i kapitálově připravený.

Příklad

Ouha, má skvělá investice ztratila 90 % své hodnoty. Pokud byste měli v BTC 100 000 Kč, prodáte ho jen za 10 000 Kč. A představte si, že to někteří opravdu udělají. Plni strachu, paniky a zoufalství odprodají pouze za zlomek ceny, aby jim zbyly jen oči pro pláč. Protože po poklesu u BTC běžně následuje takový růst, že vaší investici nejen vrátí původní hodnotu, ale ještě ji mnohokrát znásobí. Málokdo si pak neutře slzu, když si uvědomí, o jaké jmění panickým prodejem přišel. Stačí vytrvat, i kdybyste měli čekat několik let. Ono to léto nakonec zase dorazí…

Chce to mít železné nervy

Proč se zaměřuji na propady? Odrazuji vás? Vůbec ne, ale než si koupíte svou první pidičástečku bitcoinu, měli byste do začátku vědět pár věcí, abyste se z toho nakonec nesesypali ruku v ruce s vaším jměním a nevyprodali „digitální zlato“ za pár drobných. Třeba zrovna mně, protože ho od vás v takové chvíli velmi rád koupím.

Měli byste vědět, proč investujete do BTC, mít plán, dlouhodobý investiční horizont, a hlavně investovat pravidelně. Každý měsíc při propadu i během růstu bitcoinu.

Za velké zvážení stojí, zda být tak zvaným hodlerem. To je člověk, který si bitcoin koupí a už ho „neprodá“. Je to další úleva pro vaši psychiku, máte jasný cíl, BTC držíte za každé situace, takže vás cenové výkyvy nezajímají. Jinými slovy se zařadíte mezi investory s dlouhodobým investičním horizontem, což samo osobě k pravidelnému investování neodmyslitelně náleží.

Kdy prodat

Přirozeně i hodleři by měli mít cíl pro výběr zisků. Jinak by toto investování mimo odkázání vašeho bitcoinu dětem nebo jeho darování nemělo žádný smysl.

Odprodávání části drženého BTC řešíte až ve chvíli, kdy na něm hodně vyděláte. Například si dáte za cíl desetinásobné zhodnocení investice. Rozhodně ho neprodáváte, když jste v minusu. Můžete to mít nastavené třeba tak, že získáte zpět peníze, které jste do něj vložili, nebo si zisky z bitcoinu něco zafinancujete. Ale i tak většinu BTC držíte dál a dál do něj pravidelně investujete. Další část z BTC můžete odprodat při dvacetinásobném zhodnocení vaší investice atd. Záleží jen na vás, jak si to nastavíte.

Prodávat lze i po procentech. Např. při dosažení vašeho profit targetu (cílové ceny) prodáte 10 % z celkové aktuální hodnoty vámi drženého BTC. Nebo odprodáváte postupně po menších částech (např. 5 prodejů po 2 %), pokud by byl váš profit target překonán, abyste se nepřipravili o část zisku. Pokud by třeba hned po prvním prodeji došlo k poklesu ceny, prostě si počkáte, až se zase vrátí na úroveň, kterou jste si stanovili pro další prodej.

Myslete i na to, že každý peníz, který si z bitcoinu vezmete zpátky, se vám už nebude v budoucnu zhodnocovat. Na to je třeba opravdu pamatovat, ať vám v euforii nervy neuletí někam do stratosféry a toho BTC neodprodáte zbytečně brzy přehnaně velké množství.

Asi už to chápu, ale přesto – co mám dělat?

Vzhledem k tomu, že nejsem investiční poradce, nemohu vám dát žádné investiční doporučení. Nic jím totiž v tomto článku není. Nicméně mohu se s vámi podělit alespoň o to, jak to dělám já. Jaký je můj plán.

Začátkem měsíce nakoupím BTC za pevně danou částku. Zatím je to 50 €. A přes to nejede vlak. Ani velký. Prostě neprojede. Kupuji při růstu, kupuji během poklesu.

Když se mi zdá, že je BTC už moc drahý? Kupuji dál, protože s velkou pravděpodobností bude za pár let ještě mnohem dražší.

Když klesá, stále kupuji s úsměvem a maximální pohodou. Když klesá opravdu hodně, provádím dodatečné příkupy. Na letošek mám nastavené limitní příkazy přibližně na každých −20 % (zohledňuji i historické úrovně v grafu). Má logika jednorázových příkupů je tato:

−20 % příkup za měsíčně spořenou částku (50 €)

−40 % příkup za dvě měsíčně spořené částky (100 €)

−60 % příkup za tři měsíčně spořené částky (150 €)

−80 % příkup za čtyři měsíčně spořené částky (200 €)

Při posledním propadu o −50 % se mi 13. května 2021 vyplnil i druhý nákupní příkaz. Prostě super! Za mě to mohlo klesnout klidně níž, velice rád bych přikoupil i na −60 %.

Při dlouhotrvajícím propadu ještě navíc zvyšuji měsíčně investovanou částku. Propad o −50 % je už poměrně zajímavý a podle mě za takové situace dává smysl začít pravidelně investovat o 50 % více. V mém případě 75 € každý měsíc.

Takhle nad tím přemýšlím já. Není to jediná možná investiční strategie, ani ta nesprávnější, protože každý má jinou psychiku, jiné finanční možnosti, každý jsme jedinečný a každému sedne více či méně něco jiného.

I tak osobně považuji za nejjistější a nejbezpečnější pravidelné investování. To co výše rozvádím, je nadstavba této strategie. Základem je každý měsíc nakoupit BTC za stejnou sumu peněz, kterou si nastavíte dle svých možností. To je celé, nic jiného nemusíte dělat ani řešit, ať je růst, nebo momentální propad. Žádný stres, prostě si na pohodu jedete to svoje.

Nastavte si železná pravidla

Pokud víte, že to psychicky nedáte, nebo si myslíte, že to zvládnete, ale náhle zjistíte, že vaše železné nervy rezaví někde na dně oceánu, mějte jasně daná pravidla, co a kdy dělat.

Není to jen u BTC, ale platí to celkově pro investování. Bitcoin není má první investice a ani poslední a tím nemyslím další kryptoměny. Držím pouze bitcoin. Když vydržíte, prozradím vám i proč.

Vždycky mějte pravidla. Ať víte, co dělat v době klidu, v době růstu i v době propadu.

1. Vytrvejte

Pokles o 80 % a čekání na návrat ceny třeba i 3 roky? S tím prostě musíte počítat a během čekání dál pravidelně nakupujete se slevou. Ti co to psychicky zvládnou, využijí výprodeje a např. zvednou pravidelně investovanou částku.

2. Jen to, co můžete ztratit

Ať už investujete do čehokoliv, bitcoin, akcie, umění, kartičky pokémonů s vidinou zhodnocení peněz, vždy, ale opravdu vždy do toho dejte jen tolik peněz, kolik jich můžete ztratit. Budete v mnohem větším klidu, a když se to fakticky pokazí, zůstane vám na jídlo i na střechu nad hlavou. Jinými slovy, krach vaší investice nesmí mít dopad na vaši životní úroveň. Berte to jako dva oddělené světy.

3. Kupujte jen to, čemu rozumíte

Nevíte, co je BTC? Co je blockchain, proč bitcoin spotřebovává tolik elektrické energie, co je půlení bitcoinu, kde bitcoin uchovávat? Neinvestujte do něj. Koupili byste něco, čemu nerozumíte a nebudete vědět, podle čeho si nastavit pravidla. Nebudete věřit, že pokles o 80 % je v pořádku a zblázníte se, až na něj dojde.

Vřele doporučuju podívat se alespoň na prvních deset videí na YouTube kanálu Bitcoinovej kanál. Za zmínku stojí i velmi přehledně, stručně a věcně zpracované KryptoDoupě.cz.

4. Mějte plán

Tím plánem je, jak dlouho chcete investovat (počítejte alespoň s deseti roky). Dále za kolik peněz každý měsíc BTC nakoupíte. Zda zvyšovat pravidelně investovanou částku, a pokud ano, tak kdy a o kolik. Zda provádět dodatečné nákupy, jak velké a za jakých podmínek. Kdy BTC začít odprodávat, proč ho odprodávat a jaké množství.

5. Bez klidného spánku se na to vykašlete

Zde nečekejte žádné velké moudro. Prostě a jednoduše, jestli se vám kvůli investici v BTC nebo kterékoliv jiné nebude dobře spát, je potřeba si nalít čistého vína a přiznat si, že tahle disciplína není pro vás.

Buďto zapracujete na své psychice, abyste byli v pohodě, nebo to prodejte a věnujte se něčemu jinému. Jinak budete pod tlakem, uděláte chyby a ty vás připraví o peníze. Emoce do investování nepatří. Právě ti pod tíhou emocí mnohdy nesmyslně vyprodávají při poklesu a dál tlačí cenu ještě níže. Ti co jsou v pohodě, radostně nakupují.

Prodávat při poklesu samozřejmě své investiční důvody mít může, ale musejí být součástí plánu. Ne že začnete prodávat plni hrůzy, protože „zlý“ bitcoin začne strmě padat dolů. Navíc vyprodávat při poklesech do pravidelného investování nepatří.

Největší síla v pravidelném investování je v tom, že průměrujete nákupní cenu a v době poklesu dalšími příkupy a zvýšením pravidelné investice tu průměrnou nákupku srážíte ještě více. Pokud BTC nevěříte a máte strach, že zkrachuje, pak do něj vůbec nezačínejte investovat.

Takže… je bitcoin i pro mě?

Po tom co jste si přečetli a snad i viděli nějaké to video z Bitcoinového kanálu, už byste měli vědět:

kde BTC uchovávat,

co je to Bitcoin,

že je ohromně volatilní (cena se klidně propadne o 80 %),

když se propadne, může trvat roky, než se jeho cena srovná,

že svou hodnotu může v čase zmnohonásobit,

že byste měli být psychicky v pohodě,

máte mít plán, abyste věděli, co a kdy dělat,

počítáte s investičním horizontem 10 a více let,

investujete do něj jen peníze, které můžete ztratit.

Jestli jste s body výše v pohodě a víte, o čem je řeč, mělo by to stačit k tomu, abyste se dokázali rozumně rozhodnout, zda bitcoinu říci své pomyslné „ANO“. Protože jinak by pro vás mohl být rozvod s BTC velmi bolestný.

Připomínám, že se v článku zaměřuji na pravidelné investování. U jiných investičních strategií se přirozeně používají jiné postupy.

Pokud byste se chtěli o pravidelném investování dozvědět více, mrkněte na můj článek Jak začít bezpečně pravidelně investovat? Příklady z praxe. Rozšíříte si obzory za hranice kryptoměn a dozvíte se nové informace, které vám při investování do BTC mohou pomoci.

Proč zrovna bitcoin, a ne jinou kryptoměnu?

Otázka, která vám při čtení článku pravděpodobně vyvstala na mysli ještě před tímto nadpisem. Osobně jsem zastánce názoru, že BTC jako první a největší kryptoměna má nejjistější budoucnost. Podobně jako veliké firmy, které jen tak nějaká finanční krize neohrozí.

Každý ať investuje, do čeho uzná za vhodné, jen se s vámi dělím o svůj názor, že pravidelně investovat do jakékoliv jiné kryptoměny bude o hodně rizikovější. Zde je vhodná chvíle uvést, že bitcoinu je jen omezené množství. Do oběhu se ho časem dostane 21 milionů. Takže díky limitovanému množství se bitcoin stává stále vzácnějším. Každoročně se ho totiž vytěží méně a méně do doby, než bude dosažena jeho limitní hranice v počtu kusů.

Když to shrnu a něco málo ještě přidám, proč právě bitcoin:

BTC je omezené množství.

Má největší kapitalizaci (je v něm zdaleka nejvíce peněz ze všech kryptoměn).

Jeho cena dlouhodobě roste (investiční horizont 10 a více let).

PR, bitcoin je synonymem pro kryptoměnu,

Bitcoin je táta, který přežije všechny své děti.

Za zmínku stojí i velmi silný psychický stimul plynoucí z vlastnění jedné celé mince. Na rovinu píšu, že než mít jednu celou minci nějaké pochybné kryptoměny, je lepší mít desetinu, setinu či tisícinu BTC. Ve světě virtuálních měn se nehraje na celé mince, ale na jejich kvalitu. Než abych koupil celou minci vyraženou z nějakého pochybného materiálu, raději si pořídím pár zlatých zrnek, jimiž je kousek bitcoinu.

Ano, jsem vyhraněný vůči ostatním kryptoměnám, nicméně svůj pohled nikomu nevnucuji. Jen upozorňuji na fakta, která by před samotnou investicí bylo vhodné zvážit. Nic víc.

Pravidelné investování je běh na dlouhou trať, a když si vsadíte na špatného koně, klidně si zlomí nohu hned na první překážce. O nezkušeném jezdci ani nemluvě. Na to opravdu pozor, na koho si nakonec vsadíte při pravidelném investování.

A jak to máš ty, autore?

Velmi rád se s vámi ve stručnosti podělím o své důvody, proč jsem své investice rozšířil o BTC.

Bitcoin, je totiž něco, čeho chci být součástí nejen kvůli potenciálnímu zisku, ale protože mu věřím a technologicky mi přijde fantastický.

Videa, na která vás odkazuji, jsem hltal jedno za druhým. Co jsem se v nich o bitcoinu postupně dozvídal, mě jen utvrzovalo v tom, že ho prostě nemohu nechat někomu jinému. Že ho chci mít jen pro sebe. Tedy alespoň tu část, jakou jsem schopen koupit. Navíc máme konečně solidní odpověď na inflační peníze (zlatem nemůžeme platit a ani si ho jednoduše poslat přes celý svět). Tohle je na samotný článek, tak jen ve stručnosti.

Banky si libovolně tisknou nové peníze (dnes je už netisknou, nové peníze se tvoří půjčkami) a tím neustále snižují jejich hodnotu. Je to neštěstí, je to zoufalé, ale takhle naše ekonomika funguje. Bohužel. Takže si toho za stejné množství peněz každý rok koupíme méně a méně.

A nyní mohu ty inflační peníze vzít a vyměnit je za bitcoin. Bankám ukážu dlouhý nos a za pár desetiletí ještě delší, až budou jejich peníze na zlomku dnešní hodnoty a můj BTC na ceně naopak vzroste.

Bitcoin je budoucnost, kterou si mnoho lidí, států, bank nepřeje. Jenže bitcoinu je to jedno. Razí si vlastní cestu a ostatní ho nezajímají. Je to spanilá jízda s občasnými kotrmelci, ale vždy se z nich zvedne a ladně pokračuje dál.