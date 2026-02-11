Bitcoin jde snadno koupit i tak, aby o tom nikde nezůstal záznam. Poradíme, jak to funguje

Bitcoin můžete snadno koupit například na burze. O tom už jsme si v minulých dílech říkali. Pokud zvolíte regulérní burzu fungující v našich podmínkách, budete si na ní kupovat tzv. bitcoin s identifikací. Burzy (a ne jen ty) totiž musí respektovat legislativní požadavky, které podobným institucím nařizují identifikovat své zákazníky (tzv. KYC, tedy know your customer), uchovávat o tom záznamy a předávat je státním orgánům. O takové transakci tedy zůstane někde oficiální záznam.
Ne každému to vyhovuje. Řada lidí chce mít bitcoiny bez identifikace (tzv. noKYC). Tedy bez existence záznamu o tom, že si je pořídili. V takovém případě je mohou koupit například rovnou od těžaře. Nebo je možné jít cestou peer-to-peer směny a koupit si je od jiného držitele. S tím nejjednodušeji pomůže asi česká aplikace Vexl od Satoshi Labs.
Vexl žádné bitcoiny nekupuje ani neprodává, neprobíhají přes ni žádné transakce. Jde o nástroj propojující uživatele, kteří chtějí prodat či koupit bitcoin, nejčastěji za fiat měnu (tedy za běžné státní měny, jako je třeba česká koruna) nebo i za služby či zboží (směnou tu prošla například kombucha, vánoční cukroví nebo chobotnice).
Uživatel se však nepropojuje v aplikaci s náhodnými osobami, ale pouze s těmi lidmi, které zná. Po stažení aplikace se do ní totiž zaregistruje prostřednictvím svého telefonního čísla a nahraje tam kontakty, které chce. Může nahrát všechny, ale nemusí.
Řešení záleží na tom, jestli zná dost lidí z bitcoinové komunity. Pokud ne, měl by nahrát víc kontaktů aby zvýšil šanci vůbec aplikaci využít, aby měl v kontaktech někoho, kdo bude přes Vexl nabízet k prodeji/nákupu bitcoin. Pokud je to naopak a má v kontaktech „celou“ bitcoinovou komunitu, může si naopak víc filtrovat, od koho se mají potenciální nabídky zobrazit.
Po nahrání kontaktů se uživateli vytvoří něco jako lokalizovaný marketplace nebo to můžeme nazvat třeba nástěnkou. Na ní vidí různé nabídky. Velkým unikátem v porovnání s ostatními aplikace je hlavně to, že nabídky jsou anonymizované. Uživatel ale stále ví, že je to nabídka od někoho, koho přímo zná, i když neví, kdo to je. A nebo jde o nabídku od člověka, se kterým má společné přátele. A pak vidí ty společné přátele, vysvětlil nám princip fungování aplikace Viliam Klamarčík, čerstvý CEO společnosti Vexl.
Aplikace je tedy anonymní, uživatelé ale zároveň vědí, že když se budou chtít sejít za účelem transakce s někým jiným, budou ho znát, protože ho mají přímo v kontaktech, nebo aspoň budou znát minimálně jednoho člověka z jeho okolí. Je pak na nich, aby si vyhodnotili, které nabídky budou chtít využít a které nikoli.
Vlastní číslo mobilního telefonu je jediná informace, kterou při registraci Vexlu poskytujete. Telefonní čísla jsou tu zaheshovaná.
Ve Vexlu můžete vystupovat pod zvoleným nickem, a i když zareagujete na nějakou ze zobrazených nabídek nebo někdo reaguje na tu vaši, komunikace běží v end-to-end zašifrovaném chatu, kde je stále identita anonymizovaná.
Uživatelé mají možnost se dohodnout, že si ji vzájemně v jeden moment odhalí. Ale není to nutné a je to možné pouze v případě, že souhlasí obě strany.
Finální transakce pak už probíhá v reálném světě podle toho, jak se uživatelé dohodli.
Architektura aplikace je podle Viliama postavená tak, že vaše číslo, váš kontakt list, šifrované chaty a nabídky se v aplikaci nikde nepotkávají. To se děje pouze ve vašem telefonu. Aplikace samotná tato data neuchovává.
Aplikaci Vexl si můžete stáhnout bezplatně, zpoplatněn nijak není ani její provoz.
Celá aplikace byla od začátku myšlena jako dar komunitě. Velkým podporovatelem Vexlu je samozřejmě Satoshi Labs. Ale není jediný. Taky spolupracujeme s organizacemi, které podporují open source projekty věnující se finanční svobodě, svobodě slova nebo svobodě jednotlivce. Jde především o organizaci Human Rights Foundation, od které jsme v minulosti získali grant, dále také OpenSats a potom nás podporují svými příspěvky také lidi přímo z komunity, popsal Viliam s tím, že v dohledné době neplánují na tomto modelu nic měnit.
V tomto dílu si se šéfem Vexlu dále povídáme například o tom, jaká pozitiva má bitcoin bez KYC a proč by se vám mohl hodit, proč je důležité chránit soukromé údaje, jak si najít cestu k prvním nabídkám, pokud zatím nepatříte do bitcoinové komunity, jak umí či neumí aplikace odstínit případné bitcoiny z trestné činnosti, na jakých trzích Vexl funguje, čím se zabývá nadace a jak aplikaci může ovlivnit připravované evropské nařízení Chat Control.
