Bitcoin děti zajímá víc než daně nebo pojištění. Školy toho chtějí využít

Do bitcoinu už investovala řada mladých, velká část z nich se při tom také spálila. Díky jejich zkušenostem ale často ví o bitcoinu víc, než jejich učitelé. Bitcoin už se totiž dostává i do škol jako součást výuky finanční gramotnosti. To v praxi znamená nutnost vzdělat v této oblasti nejdříve právě kantory.
O projektech, které pomáhají školám s výukou finanční gramotnosti a zároveň rozšiřují povědomí i o bitcoinu, nám povídaly naše dvě hostky. Martina Bacíková, která vede Institut ekonomického vzdělávání (INEV) a Pavla Nýdrle, CEO společnosti Invity (SatoshiLabs), která je partnerem projektu Peníze a Bitcoin pod hlavičkou INEV.
Cílem Institutu bylo vytvořit zázemí a prostor pro výuku ekonomického vzdělání v ČR, což se podle Martiny povedlo během prvních několika let jeho fungování. Dnes je z něj organizace, která má vybudované vztahy se školami (zaměřuje se na střední a druhý stupeň základních) a učiteli a pomáhá jim s výukou, pořádá pro ně konference a školení a tvoří další projekty, které finanční a ekonomické vzdělávání dále podporují. Jedním z těchto projektů je právě i Peníze a Bitcoin.
Pokud nechcete sledovat video, tak si audio podcast můžete poslechnout přímo tady:
Společnost Invity projekt podporuje finančně, ale i řadou dalších způsobů. Pořádá např. i workshopy pro učitele a snaží se je motivovat, aby se s bitcoinem seznámili blíž a zkusili s ním i nakládat.
Jestli vám vrtá hlavou, jak na svět bitcoinu reagují učitelé, stejnou otázku si kladla v počátcích projektu Peníze a Bitcoin i Martina. Praxe jí ukázala, že nejde o žádné neslučitelné světy:
Naše metodičky si s těmi bitcoinery strašně sedly, téma je hodně zajímalo. Bitcoineři zase byli nadšení, že to můžou vysvětlit učitelkám, které to pak vysvětlí zase studentům. Takže já si myslím, že to je možná i o tom, jakým způsobem se to podává a nakonec i o lidských vztazích, kdo to vysvětluje, s jakým záměrem nebo jakým jazykem.
Bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu
Vyzkoušej naší bitcoinovou směnárnu přímo na Měšci. Rychlý, bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu za české koruny a na pár kliknutí.
Rodina toho dost předurčuje, školy to mohou zvrátit
Martina v podcastu zmínila zajímavou, i když vlastně nepřekvapivou věc. Finanční gramotnost jako soubor znalostí, schopností a postojů se podle ní do velké míry předává z rodičů na děti. Speciálně v Česku, když se narodí dítě do rodiny, kde jsou rodiče v exekuci a ono je problémy s dluhy obklopeno, je podle ní docela dost pravděpodobné, že bude v době kolem své plnoletosti už také zadlužené.
Ideálně by v tomto ohledu takovému dítěti měla pomoci škola a ideálně právě ta střední, na kterou pokračuje většina dětí, jež jsou už tou dobou zároveň dost zralé podobné informace vstřebat. Úspěch však netkví jen v tom je naučit, jaký je rozdíl mezi debetní nebo kreditní kartou nebo jim vysvětlit RPSN. Rozhodující je, jestli se nabyté teoretické znalosti děti rozhodnou skutečně ve svém životě aplikovat.
Školy a učitelé si přitom mohou dost vybírat, co budou v rámci finanční gramotnosti učit. A studenty problematika bitcoinu dost zajímá. Proto se snaží projekt Peníze a Bitcoin nabídnout školám vzdělávací materiály i možnost učitele v problematice vzdělat.
Poslechněte si tento díl naší podcastové řady Bitcoin a blondýna, zodpovězte soutěžní otázku a vyhrajte hardwarové peněženky Trezor One a hlavní výhru Trezor T. Odpovědět můžete na tomto odkazu.
S jakým předsudkem o bitcoinu se naše hostky nejčastěji setkávají?
Když jsme s projektem začínali, dívali jsme se na čísla o tom, kde mladí získávají informace, když chtějí investovat nebo se zajímají o finance. Většinou jdou na YouTube, poslouchají influencery. Jdou většinou úplně jinam, než že by šli do školy a bavili se o tom s učitelem. Takže to je jedna dobrá věc, kterou tenhle program řeší. A druhá věc je inflace. To je pro ně trošku nuda. Ale v momentě, kdy to zaobalíte do bitcoinu, najednou to začíná být mnohem zajímavější. Takže bitcoin je vlastně i takový trojský kůň pro to, aby se o tu finanční gramotnost zajímali, protože na konci je ta mrkvička, že se dozví něco víc i o bitcoinu, řekla nám i Pavla Nýdrle, která ale zároveň poukázala na to, že plno mladých už o bitcoinu ví spoustu informací a proto se program snaží hodně zaměřovat na učitele. Aby se nebáli to téma otevřít, protože se jim většinou stává, že je ve třídě větší či menší skupina dětí, které už o bitcoinu ví vlastně mnohem víc než oni.
Program Peníze a Bitcoin je podle ní plný interaktivních věcí a pracovních listů, které děti tématem provedou, učitelé mohou navštěvovat kreativní a hravě vedené workshopy a dostanou možnost získat v aplikaci Invity i kousek bitcoinu do začátku, aby si mohli zkusit první reálné transakce.
V tomto dílu si povídáme i o tom, co mladé dnes z oblasti financí nejvíc zajímá, jak děti učit o bitcoinu bez propagandy a podporovat v nich naopak kritické myšlení, jak učitelé hodnotí první workshopy, jak učitelé se studenty jezdí na BTC Prague nebo jak nadějeplné je sledovat mladé při Ekonomické olympiádě, kterou INEV pořádá.
Podcast serveru Měšec.cz najdete na všech hlavních platformách – Spotify, Apple Podcasts i dalších. Sledovat můžete také náš kanál na YouTube, kam budeme jednotlivé epizody dávat.
Baví vás Bitcoin a blondýna? Můžete nás jednoduše podpořit. Stačí, když nás budete poslouchat v podcastových aplikacích nové generace, jako je Fountain. Co umí? Během poslechu podcastu posílají mikroskopické částky (např. 10 haléřů za minutu poslechu) autorům. Samozřejmě v bitcoinech a přes Lightning Network. Odkaz na tyto podcastové aplikace najdete na webu bitcoinablondyna.cz. Děkujeme.