Bič na předražené taxíky a aplikace. Festival Beats for Love pro ně zavedl fixní ceny, ČSOB přidává slevu na vlaky

Vlak za 250 Kč s ČSOB

ČSOB má speciální akční cenu na vybrané vlaky Leo Express. Cena jízdného je 250 Kč z Prahy do Ostravy nebo zpět a platí i pro zastávky na trase. Tj. i když pojedete kratší trasu, vždy to bude 250 Kč.

Abyste tuto levnou jízdenku získali, je potřeba na webu, v aplikaci nebo pokladnách dopravce Leo Express uvést heslo ČSOBVLAK25. (Podrobné podmínky, stále platí.)

Jízdenka MHD za 250 Kč

Dopravní podnik Ostrava za 250 Kč prodává festivalovou jídenku. Ta platí 7 dnů ode dne zakoupení, přesněji po 1. minutě zakoupení. Jízdenku si můžete zakoupit nejpozději v pátek 4. 7. 2025.

Koupíte ji výhradně v mobilní aplikaci DPO Moje DPO (iOS, Android). Pozor, jízdenka platí výhradně ve spojích Dopravního podniku Ostrava, tj. neplatí ve spojích jiných dopravců v rámci Ostravy (Transdev, Z-Group, České dráhy apod.)





Taxíky za fixní a garantované ceny

Provozovatelé festivalu po zkušenostech z předchozího ročníku zveřejnili garantované fixní ceny za přesně dané trasy jízd, po vzoru oblíbených taxi mobilních aplikací. Na rozdíl od aplikací jsou však ceny klasických taxíků pevné a neměnné bez ohledu na denní dobu.

Mimo konkrétní trasy v tabulce níže cena na území města Ostravy nesmí překročit 50 Kč/km a mimo Ostravu pak 40 Kč/km. Nástupní sazba se neúčtuje.

Pozor na Ostravu. Nemá cenový strop na taxi Garantované ceny musí dodržet jen oficiální taxíky označené nálepkou či logem Beats for Love. Ostatní dopravci, řidiči taxislužby a oblíbené taxi aplikace mají volné pole působnosti. Statutární město Ostrava nemá pro taxislužbu nastavený cenový strop, takže cena za 1 km jízdy během festivalu může poměrně snadno překročit i cenu 100 Kč včetně mobilních taxi aplikací.

Pokud cestující pojede mimo vytyčenou trasu, cena bude stanovena podle úředně ověřeného taxametru, ale v maximální výši garantovaných cen za 1 km. Všem cestujícim doporučujeme při jakékoli pochybnosti vyžadovat stvrzenku pro uplatnění reklamace. Není možné, aby taxikář stvrzenku nevydal. S nepoctivými taxikáři je okamžitě ukončena spolupráce, komentuje na dotaz Měšce Denis Litvík, provozovatel Taxi Fabric, který má na starosti spolupráci s produkcí festivalu. Podle Litvíka produkce festivalu nově povinně vyžadovala písemnou smlouvu s dopravci taxislužby, kde se museli smluvně zavázat k dodržování cenové politiky a standardů pod vysokými sankcemi.





Je potřeba dodat, že za garantované ceny jezdí pouze oficiální taxíky označené nálepkou s logem festivalu B4L. Ty jsou vybavené taxametry a jakékoli pochybení ze strany řidiče je přísně trestáno.

Podle zástupců produkce festivalu jsou garantované ceny taxíků reakcí na stížnosti zákazníků, kteří v předchozím roce platili přemrštěné ceny za jízdy s taxi aplikacemi a neoznačenými taxíky z ulice (pozn. autora: cenotvorba taxi aplikací je určována dynamicky podle poptávky).

Tabulka: Garantované ceny oficiálních dopravců taxislužby během festivalu B4L

Jde o maximální ceny. To nebrání domluvit se s řidičem na nižší ceně, typicky mimo silnou poptávku.

Ostrava – Moravská Ostrava Ostatní trasy Fabric Club 250 Kč Hlučín 600 Kč Centrum 250 Kč Havířov OC Elán 650 Kč Love Camp 250 Kč Frýdek-Místek OC Frýda 800 Kč Hlavní nádraží 300 Kč Karviná 950 Kč Opava OC Breda 1400 Kč Ostrava – Jih Mimo cílová místa Hrabůvka 350 Kč Území Ostravy 50 Kč/km Zábřeh Kotva 350 Kč Okolí Ostravy do 30 km 40 Kč/km Dubina 400 Kč Nad 30 Kč nutno sjednat před jízdou Výškovice Racek 450 Kč Ostrava – Svinov a Poruba REKLAMACE Svinov nádraží 380 Kč fabrictaxi@email.cz Poruba vozovna 400 Kč info@b4l.cz Poruba Duha 550 Kč Nástupní poplatek se neúčtuje. Minimální cena: 250 Kč

Před nepoctivými taxíkáři je obrana snadná

1. Jak poznáte, že je to taxík: není to taxík → není platba

Jakékoli vozidlo přepravující lidi za peníze musí být v evidenci vozidel taxislužby. Ta je veřejná a že jde o taxík si sami můžete snadno ověřit po zadání registrační značky vozidla na webu Ministersva dopravy.

Že jde o taxík poznáte i podle povinné žluté nálepky, která musí být nalepena na čelním skle vozidla vpravo dole. Chybí na autě tato nálepka? Neni to taxík, řidiči nemusíte vůbec nic platit.

Povinná nálepka pro vozidla taxislužby od 1. 7. 2020. Autor: Ministerstvo dopravy České republiky

2. Taxíky jezdící jen na aplikace: nesmí vzít zákazníky z ulice → není platba

Pokud vozidlo není vybaveno taxametrem (což nemusí), řidič vás může odvézt výhradně přes taxi aplikace (Bolt, Liftago, Uber a další). Jestliže vás vezme „jen tak“, nemusíte mu to platit, protože cestu nemá jak legálně vyúčtovat. Následná případná sankce jde do deseti tisíců korun. Vozidlo bez taxametru nesmí mít střední svítilnu s nápisem taxi a tedy nesmí přijímat náhodné zákazníky z ulice bez digitální objednávky.

Nabídl vám řidič taxíku jezdící pro mobilní aplikace odvoz za smluvní cenu „mimo aplikaci“? Pokud nemá taxametr, který použil, nemusíte nic platit. Případný spor či hádku by automaticky prohrál. Jako bonus by získal vysokou sankci. Násilí použít nesmí a vyhrožovat vám také nesmí.

3. Taxíky s taxametrem: mohou vše, ale taxametr musí použít

Když vozidlo taxametr má, řidič jej vždy musí použít. Na taxametru může být nastavena fixní cena, nebo cena podle kilometrů, ale musí být v činnosti.

Stvrzenku vám nemusí dát automaticky, ale vždy ji vám musí na požádání vytisknout. Dopravce si stejně vždy musí tisknout kopii účtenky pro dopravní úřad nebo policii při případné kontrole.

4. Průkaz řidiče taxislužby: je veřejný a klidně si jej můžete fotit

V každém taxíku bez ohledu na to, zda stojí na ulici, nebo jede přes aplikaci, musí být v zorném poli cestujícího viditelně umístěný průkaz taxikáře. Každý taxikář je povinen jej mít vystavený a pakliže tomu tak není, je za to poměrně vysoká sankce.

Tím, že průkaz taxikáře je veřejnou listinou, můžete si průkaz klidně fotit, natáčet nebo jinak dokumentovat. Poctivý taxikář se nemá čeho obávat a cestující má právo vědět, kdo vozidlo řídí.

5. Cena je úplně mimo? Pojďte se hádat

Pokud byste se dostali do situace, že pojedete s nějakým taxikářem, jeho auto bude mít taxametr, ale on si za 30 km řekne třeba 6000 Kč, což bude řádně uvedeno na stvrzence, pojďte se s ním hádat, a to klidně za přítomnosti policie. Ta vás jen společně identifikuje pro případný občanskoprávní spor.

Vznikne totiž právě ten spor: vy zaplatit chcete, ale ta cena je mimo, přestože vás taxikář o ceně předem informoval malým písmem na nálepce na okně, kterou v noci nepřečtete.

A pokud tento spor dovedete až k soudu, taxikář by byl překvapený, že soudy umí poměrně efektivně pracovat s cenou obvyklou. Takže byste mu nakonec zaplatili třeba jen 2000 Kč (vysoká poptávka během festivalu) a jako bonus by mu zůstaly soudní výlohy.

6. Za pát stovek vás tam hodím

Náhodné nabídky od neoznačených řidičů vozidel nabízejících odvoz, tzv. černých taxíků, jsou nejen nelegální, ale hlavně pro vás nebezpečné. Nevíte, ke komu nastupujete. Pokud však o toto vzrušení stojíte a chcete je eskalovat, na konci cesty mu nic nemusíte platit. Není to taxi, takže od vás peníze přijmout nesmí. Za to jsou desetitícové pokuty pro řidiče i provozovatele vozidla (pro oba).