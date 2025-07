Bezpečnostní schránky: Kdo je nabízí a kolik dáte za pronájem?

Stejně jako úspory ani další cennosti se nevyplácí schovávat doma pod matrací. Přitom není potřeba se hned shánět po trezoru. Pro uložení šperků, drahých kovů, ale i důležitých listin nebo třeba uměleckých předmětů si lze pronajmout bezpečnostní schránku.

Službu nabízí vedle několika komerčních společností také šestice tuzemských bank:

Česká spořitelna ČSOB Komerční banka Oberbank Raiffeisenbank UniCredit Bank

A právě na bankovní bezpečnostní schránky se zaměří náš přehled.

Ceny podle velikosti

Bezpečnostní schránky mají sloužit pro uložení nejrůznějších cenností. Vedle toho si ale banky určují, co naopak do schránky nepatří. Jde o zbraně, střelivo, výbušniny, hořlaviny, předměty podléhající zkáze nebo předměty, které vyžadují zvláštní klimatické a jiné podmínky.





Kolik se toho do bezpečnostní schránky vejde, se odvíjí od její velikosti. V nabídce bank najdete menší schránky s objemem kolem 5000 cm3 až po velké schránky s objemem 30 000 cm3 a větší.

Pro představu: krabice od bot má něco kolem 8000 cm3, banánová krabice necelých 49 000 cm3.

Právě od velikosti schránky se odvíjí poplatek za pronájem, banky ho vybírají zpravidla ročně. Výjimkou je Česká spořitelna, kde si lze bezpečnostní schránku pronajmout i na kratší dobu – minimum dělá 1 měsíc. Cenu banka vypočítá poměrnou částkou.





Pojištění obsahu schránky

Dalším zásadním kritériem pro výběr konkrétní banky může být pojištění. Většina bank umí obsah bezpečnostních schránek pojistit pro případ ztráty, odcizení nebo zničení v důsledku krádeže, vandalismu či živelné pohromy, někde také pro případ teroristického útoku.

Výjimkou z pravidla je Česká spořitelna, která standardně pojištění obsahu retailovým klientům nenabízí. Částka, na kterou jsou banky ochotné vaše cennosti pojistit, se ale liší.

Raiffeisenbank v podmínkách k produktu výslovně píše, že klient smí do schránky uložit věci v hodnotě maximálně 500 000 Kč. ČSOB kryje obsah schránky do limitu 800 000 Kč, UniCredit Bank do 1 mil. Kč. V Komerční bance umí pojistit obsah schránky až do 10 mil. Kč. Ceny za pojištění jsou zahrnuté v poplatku za pronájem bezpečnostní schránky.

Někde jen pro klienty

Vedle velikosti, ceny, dostupnosti a výše pojištění může váš výběr ovlivnit ještě jedna věc: některé banky nabízí bezpečnostní schránky pouze vlastním klientům. Konkrétně jde o ČSOB, Oberbank a Raiffeisenbank.

Naopak u České spořitelny a UniCredit Bank tato podmínka neplatí. Komerční banka pronajme schránku i neklientovi, naúčtuje si ale 2× vyšší poplatek.

V dnešní době běžných účtů vedených bez poplatků samozřejmě stojí za zvážení, zda si kvůli pronájmu schránky další účet v dané bance nezřídit. Aktuálně to navíc můžete mít i s odměnou. Více v článku: Banky lákají na bonusy k běžným účtům. Kde můžete získat peníze navíc?

Pronájem bezpečnostní schránky budete muset zařídit osobně na dané pobočce, což se neobejde bez průkazu totožnosti. Pokud chcete, aby měl klíč od vaší schránky i někdo další, vezměte ho do banky s sebou. Vámi zmocněná osoba (disponent) dostane vlastní klíč a stejně jako vy musí zanechat v bance podpis na podpisovém vzoru. Obojím je potřeba se prokázat, když se půjdete do bezpečnostní schránky podívat. To je vždy možné pouze v otevírací době dané pobočky.

Česká spořitelna

Česká spořitelna nabízí poměrně širokou síť bezpečnostních schránek, najdete je i v menších městech. Zda je to případ i vašeho města, zjistíte tak, že do vyhledávače na webu banky zadáte název města, kliknete na „hledat“, zaškrtnete možnost s bezpečnostními schránkami a dostanete seznam poboček se schránkami v okruhu 50 km.

Samozřejmě ani to, že se ve vaší blízkosti pobočka s bezpečnostními schránkami nachází, vám nezaručí, že si nakonec vhodnou schránku pronajmete – rozhodovat budou volné kapacity. Česká spořitelna eviduje nejvyšší obsazenost v Praze, kde je kapacita bezpečnostních schránek téměř naplněná. Obecně se pak počet aktuálně pronajatých bezpečnostních schránek banky pohybuje okolo 20 tisíc, což je víc než polovina z jejich celkového počtu.

Objem schránky Roční poplatek do 5000 cm3 726–1452 Kč 5001 až 10 000 cm3 1452–2420 Kč 10 001 až 15 000 cm3 2420–3630 Kč 15 001 cm3 a více 3630 – 24 200 Kč

Tip Česká spořitelna od letoška nabízí také digitální bezpečnostní schránku Datatrezor. Do Datatrezoru si můžete uložit cenné digitální dokumenty jako smlouvy k pojištění, kopie osobních dokladů, rodný nebo oddací list, dokumenty k úvěrům na bydlení či k nemovitosti a další. Podrobnosti v článku Digitální dokumenty na jednom místě s puncem notáře. Česká spořitelna nabízí Datatrezor. Od 7. 10. 2024 se jeho cena navíc snížila na 19 Kč měsíčně.

ČSOB

ČSOB aktuálně nabízí bezpečnostní schránky na 77 pobočkách ve všech regionech Česka. Přesný seznam poboček, na kterých lze bezpečnostní schránku pronajmout, najdete na webu banky.

Celkově jich má banka na 19 000, jejich aktuální obsazenost dělá 65 %.

Objem schránky Roční poplatek do 7000 cm3 1452 Kč 7001 až 15 000 cm3 2178 Kč 15 001 až 30 000 cm3 3267 Kč 30 001 až 100 000 cm3 4719 Kč nad 100 000 cm3 8712 Kč

Komerční banka

Hustou síť bezpečnostních schránek i v menších městech nabízí také Komerční banka, podrobnosti o jejich celkovém počtu a aktuální obsazenosti ovšem banka nesdělila.

Pokud budete chtít bezpečnostní schránku u Komerční banky, zadejte na stránce Pobočky a bankomaty vaše město a ve filtru „Služby“ zaškrtněte možnost „Bezpečnostní schránka“.

Objem schránky Roční poplatek pro klienty Roční poplatek pro neklienty do 15 000 cm3 3630 Kč 7260 Kč 15 001 do 30 000 cm3 5445 Kč 10 890 Kč Nad 30 000 cm3 7260 Kč 14 520 Kč

Oberbank

Oberbank nabízí bezpečnostní schránky téměř na všech svých filiálkách, výjimkou je pouze pobočka v Jindřichově Hradci.

Celkový počet schránek je v řádu vyšších stovek, počty v regionech a na jednotlivých obchodních místech se liší, stejně tak i obsazenost, která se v souhrnu blíží dvěma třetinám. Jejich dostupnost si nejsnadněji ověříte telefonátem nna danou pobočku.

Obecně má banka na výběr ze 4 typů schránek, co do šířky a hloubky odpovídají zhruba formátu A4 a liší se pouze výškou.

Velikost schránky Roční poplatek Schránka 1 (3,5 cm na výšku) 1210 Kč Schránka 2 (8,5 cm na výšku) 2420 Kč Schránka 3 (13,5 cm na výšku) 2904 Kč Schránka 4 (18,5 cm na výšku) 3630 Kč

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí pronájem bezpečnostních schránek na cca 20 pobočkách. Vedle Prahy namátkou také v Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, Ostravě či Opavě. Přesný seznam není na webu banky k nalezení, z naší zkušenosti ovšem stačí, když si o něj poprosíte v chatu. Z celkového počtu 2407 schránek je jich aktuálně obsazená necelá půlka.

Ani Raiffeisenbank neuvádí objem schránek – nabízí malou, střední či velkou variantu. Co do šířky a hloubky mají schránky rozměr zhruba jako formát A4, liší se výškou.

Objem schránky Roční poplatek Malá (do 9 cm na výšku) 6000 Kč Střední (9,1 až 18 cm na výšku) 8000 Kč Velká (18 cm a víc na výšku) 10 000 Kč

UniCredit Bank

6500 bezpečnostních schránek na 19 pobočkách má k dispozici také UniCredit Bank. Kromě Prahy je najdete ve větších krajských městech. Konkrétní seznam ale na webu banky chybí. Podle tiskového mluvčího UniCredit Bank Pavla Plocka poskytují informaci o bezpečnostních schránkách na každé pobočce individuálně.

Z vlastní zkušenosti můžeme doporučit i následující postup: zavolejte na infolinku banky, kde vám operátor vyhledá pobočku s bezpečnostními schránkami nejbližší vašemu bydlišti a rovnou předá kontakt.