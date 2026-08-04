Bez nároku na superdávku. Kdy žádat znovu a komu pomohou říjnové změny

K poslednímu červenci skončilo přechodné období pro převedení příjemců starých sociálních dávek na novou dávku státní sociální pomoci (superdávku). V srpnu tak zhruba 238 tisíc domácností, které v minulosti pobíraly příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí, od Úřadu práce poprvé obdrží superdávku.
Zhruba 100 tisíc domácností ale zůstalo po zavedení nového dávkového systému bez podpory. Alespoň prozatím – od října 2026 totiž dojde ke změně pravidel, díky kterým by na superdávku mohl dosáhnout o něco širší okruh příjemců, dalším domácnostem dávku stoupne.
Co konkrétně se od podzimu změní a co dělat, pokud vám superdávku zamítli?
Superdávka od října jinak: Podpora samoživitelů a mírnější normativy
Současné nastavení superdávky Ministerstvo práce a sociálních věcí mění na základě analýzy zhruba 160 tisíc žádostí, ze které vyplynulo, že až 57 % domácností po přechodu na superdávku dosáhne na nižší podporu. MPSV proto připravilo dvě zásadní změny, které již schválily obě komory Parlamentu: lepší podmínky pro samoživitele a nové nastavení normativů na bydlení.
Pokud jde o samoživitele, aktuálně platí, že ten, kdo pečuje o dítě do 7 let, spadá do skupiny takzvaných zranitelných osob. Díky tomu může dosáhnout na vyšší dávku bydlení a u dalších složek superdávky nemusí plnit podmínku pracovní aktivity.
Od října 2026, kdy mají nová pravidla vejít v účinnost, ale budou do skupiny zranitelných osob spadat i samoživitelé pečující o dítě do 15 let. Podle ministerstva díky této změně získá vyšší ochranu zhruba 28 238 domácností a průměrná výše podpory se jim zvedne přibližně o 2216 Kč měsíčně.
Druhou změnou je nastavení normativů na bydlení, tedy maximálně uznatelných nákladů na bydlení, ze kterých se vychází při výpočtu složky bydlení. Současný systém vychází ze tří kategorií, které ale podle ministerstva nedokážou dostatečně zachytit skutečné rozdíly v cenách nájemního bydlení. Nově se proto mají normativy stanovovat podle 77 okresů, což by mělo přesněji zohlednit skutečné ceny nájemního bydlení v jednotlivých regionech Česka a zajistit tak spravedlivější podporu.
Při stanovení normativů nebude ministerstvo vycházet z prostého průměru nájemného, ale z percentilů skutečných nájmů. Prostý průměr by totiž mohl zkreslit jednotlivé mimořádně drahé nebo mimořádně levné byty.
U běžných domácností bude rozhodující 50. percentil, tedy typická cena nájemného v daném okrese. To znamená, že polovina bytů je levnější a polovina dražší. U zranitelných domácností bude použit 75. percentil, který lépe zohledňuje jejich omezené možnosti zvyšovat příjmy nebo hledat levnější bydlení. Díky tomu bude podpora lépe odpovídat skutečné situaci na trhu s bydlením, vysvětlilo MPSV.
Vedle uvedených změn superdávky se navíc od října 2026 zvednou také některé částky životního minima – zejména pro jednočlenné domácnosti a samoživitele – což může u některým domácnostem podporu navýšit.
Žádat znovu, nebo čekat do října?
Co z výše uvedených změn vyplývá pro žadatele, kterým úřad práce superdávku zamítl? Aktuálně máte v zásadě dvě možnosti: zažádat o superdávku znovu, anebo počkat do října na mírnější pravidla.
První možnost je vhodné zkusit hlavně, pokud se ve vaší domácnosti změnily některé rozhodné skutečnosti – například vám klesl příjem nebo naopak platíte víc za bydlení. Při stanovení výše superdávky totiž úřady vychází z příjmů a nákladů doložených v roce 2025 – je tedy pravděpodobné, že u části domácností se během této doby mohla situace výrazně proměnit.
Platí, že novou žádost můžete podat nejdříve po 30 dnech od zamítnutí superdávky. Výjimka platí pouze pro toho, kdo na dávku nedosáhl kvůli nesplnění majetkového testu. V tomto případě lze novou žádost podat až po třech měsících.
Pokud o dávku požádáte znovu a úřady vám ji tentokrát přiznají, úředníci po změně pravidel výši dávky automaticky přepočítají a tedy nebude nutné podávat žádnou další žádost. Nová pravidla pro výpočet se propíšou do výše dávky přiznané za říjen, kterou dostanete v listopadu.
U koho ke změnám ve výši příjmů či nákladů na bydlení nedošlo, může počkat a žádost znovu podat až se startem nových pravidel. Zda po jejich účinnosti na superdávku dosáhnete, si už teď můžete vypočítat na orientační kalkulačce MPSV.
Když jste v nouzi: Mimořádná okamžitá pomoc
Pokud byste se během čekání na nové rozhodnutí úřadu dostali do tíživé finanční situace a například vám s blížícím se školním rokem nezbývalo na pořízení školních pomůcek, můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.
Mimořádná okamžitá pomoc se na rozdíl od ostatních dávek nevyplácí opakovaně a je takzvaně nenároková – o jejím přiznání a také konkrétní sumě vždy rozhodují pracovníci Úřadu práce poté, co zhodnotí vaši příjmovou, majetkovou a sociální situaci a odůvodněnost konkrétního výdaje.
Základní podmínkou pro přiznání dávky přitom je, že jste v hmotné nouzi. Za osoby v hmotné nouzi zákon považuje ty, jejichž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší společensky přijatelné úrovni. V hmotné nouzi naopak není ten, kdo se nesnaží svoji situaci prokazatelně řešit vlastní aktivitou, do které se přitom počítá i evidence na ÚP jakožto uchazeče o zaměstnání.
Vedle zaplacení odůvodněných nákladů na vzdělání a zájmové kroužky lze o MOP žádat i v dalších životních situacích. Konkrétně, pokud:
- vám hrozí vážná újma na zdraví,
- vás postihne živelní pohroma, jako je povodeň, vichřice, požár apod.,
- nemáte prostředky na zaplacení správních poplatků za vydání osobních dokladů,
- nemáte prostředky na pořízení nebo opravu nezbytných předmětů sloužících k zajištění základních životních potřeb jako jsou lednička, pračka či postel,
- hrozí vám sociální vyloučení zejména v souvislosti s propuštěním z vězení či léčebny nebo s odchodem z dětského domova či pěstounské péče.
Konkrétní výši dávky určí úředníci na základě posouzení vaší konkrétní situace, vždy je ale shora omezena určitým násobkem životního minima. Například u nákladů na vzdělávání a pořízení předmětů pro uspokojení základních životních potřeb je limitem 10násobek životního minima jednotlivce (48 000 Kč), v případě živelní pohromy jde o 15násobek životního minima jednotlivce (72 900 Kč).
O mimořádnou okamžitou pomoc lze požádat prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Případně ho zde rovnou můžete vyplnit online a poté elektronicky podat prostřednictvím Identity občana.
Ve formuláři je třeba popsat aktuální situaci, kvůli které o dávku žádáte. Mezi další potřebné dokumenty patří potvrzení o měsíčních příjmech všech společně posuzovaných osob, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech, rodný list u dětí do 15 let, potvrzení o studiu u nezaopatřených dětí od 15 let a další doklady nutné pro vyhodnocení nároku.
O mimořádnou okamžitou pomoc samozřejmě můžete žádat i osobně. Primárně byste se měli obracet na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce v místě vašeho bydliště. Zároveň ale můžete přijít i na jakékoli jiné kontaktní pracoviště ÚP, pokud žijete na jiné adrese, než jakou máte uvedenou v občance.
Změny od října nejsou konečné
Vedle změn schválených na říjen 2026 chce MPSV prosadit i další úpravy. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka již dříve avizoval, že jeho úřad plánuje superdávku 2, která by více zacílila na nejchudší rodiny s dětmi, kterým by nově mohl stát některé výdaje spojené s výchovou dětí hradit napřímo.
Několik návrhů mají také zástupci opozice. Poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková například navrhuje upravit započítávání příjmů u lidí v oddlužení. Podle současných pravidel se totiž do rozhodného příjmu domácnosti započítává příjem před insolvenčními srážkami. Domácnost tak může na papíře vypadat příjmově lépe, než jaká je její skutečná situace po odečtení splátek v insolvenci.
Návrh proto počítá s tím, že by se u člena domácnosti, kterému bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, rozhodný příjem snížil o část insolvenční splátky. Cílem je, aby se při výpočtu dávky víc vycházelo z peněz, které domácnosti po srážkách skutečně zůstávají na živobytí a bydlení.
Vedle lidí v oddlužení Vaňková řeší také změnu započítávání příjmů osob samostatně výdělečně činných. Podle aktuálních pravidel se totiž živnostníkům jako rozhodný příjem započítává přinejmenším 80 % průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Pro letošek jde o částku 38 000 Kč, což je částka, na kterou řada OSVČ po odpočtu výdajů nedosáhne.
Návrh Vaňkové proto počítá se snížením této příjmové hranice na 60 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Má jít o kompromis mezi dřívější hranicí 50 %, která podle Vaňkové nemusela dostatečně bránit účelovému snižování vykazovaných příjmů, a současnou hranicí 80 %, která může nízkopříjmové OSVČ z posuzování dávky fakticky vytlačit.