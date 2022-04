V době rychle rostoucí inflace banky zvedají úrokové sazby na spořicích účtech, ale také na termínovaných vkladech. Lákají na první pohled hezky znějícími nabídkami, ročními úrokovými sazbami až k 6 %, skutečný zisk však může být ve finále mnohem nižší. Častou podmínkou lépe úročeného termínovaného vkladu totiž bývá investování části vložených peněz do podílových fondů, které daná banka nabízí. A to už tak dobrý byznys být nemusí.

Investice do podílových fondů s sebou přináší nejistý výsledek. V konzervativních fondech může být zisk nezajímavě malý, nebo také žádný, v dynamičtějších fondech můžete vydělat, ale také prodělat, a to ještě více než v těch konzervativních. A pokud na investici třeba 5 % proděláte, smaže to váš 5% výnos na termínovaném vkladu, který mají banky omezeny jen na krátkou dobu v řádu do tří let.

Jaké máte v současné době, tedy v dubnu 2022, možnosti dát peníze na tzv. hybridní termínovaný vklad a co vás to bude stát?

J&T BANKA: 5,50 % p.a.

Pro úrokovou sazbu 5,5 % p.a. musíte investovat do jednoho ze tří typů podílových fondů:

J&T MONEY CZK – speciální fond cenných papírů, otevřený podílový fond s min. investičním horizontem 1 rok.

J&T BOND CZK – speciální fond cenných papírů, otevřený podílový fond s min. investičním horizontem 3 roky.

J&T RENTIER CZK – otevřený standardní smíšený podílový fond s min. investičním horizontem 3 roky.

Speciální fondy se od standardních fondů liší tím, že investují do mnohem rizikovějších oblastí než standardní podílové fondy. Mohou to být například cenné papíry a nástroje peněžního trhu neobchodovatelné na regulovaných trzích, nebo se může jednat o fondy, v jehož portfoliu jsou deriváty, opce a futures a podobně.





Minimální vklad pro J&T Combi je 500 000 Kč, maximální je 4 miliony Kč.

V případě povinného investičního poměru 30/70 (viz tabulka) musíte u vkladu 500 000 Kč investovat dalších 1 666 666 Kč.

U povinného investičního poměru 50/50 postačí 500 tisíc Kč vklad a 500 tisíc Kč investice.

Termínované vklady J&T BANKA Combi v CZK Název Délka Úroková sazba p.a. J&T MONEY (30/70) 1 rok 5,5 % J&T MONEY (50/50) 1 rok 5,3 % J&T BOND (30/50) 3 roky 5,5 % J&T BOND (50/50) 3 roky 5,3 % J&T RENTIER (30/70) 3 roky 5,5 % J&T RENTIER (50/50) 3 roky 5,3 % Minimální vklad pro založení J&T COMBI je 500 000 CZK. Maximální vklad pro založení J&T COMBI je 4 000 000 CZK.

Poplatky za nákup investic se velmi liší podle typu investičního nástroje, banka jednotlivé příklady a výpočty poplatků uvádí na svých webových stránkách.

UniCredit Bank: 6 % p.a. na půl roku

Ve svých podmínkách pro termínovaný vklad DUET PLUS banka uvádí, že minimální výše vkladu je 30 000 Kč. Zároveň však musíte investovat minimálně stejně vysokou částku prostřednictvím banky do podílových fondů Amundi. Celková minimální výše vložených a investovaných peněz tedy bude 60 000 Kč. Odměnou je úroková sazba 6 % p.a., ale pozor, termínovaný vklad je jen na 6 měsíců.

Termínovaný vklad DUET PLUS od UniCredit Bank Délka vkladu Úroková sazba p.a. Minimální vklad Minimální investice

Amundi fondy Vstupní poplatky 6 měsíců 6 % 30 000 CZK 30 000 CZK 0,25–3 % jednorázově

Poplatky za jednorázový nákup investic se pohybují v rozmezí 0,25 do 3 % z výše vkladu, záleží na typu investice a dynamičnosti produktu.

Československá obchodní banka – 4,25 % p.a.

U ČSOB vám k založení termínovaného vkladu a k investici postačí celkem 10 000 Kč, tedy 5000 Kč na vklad a 5000 Kč na investici. Úroková sazba na termínovaném vkladu Duo Profit je 4,25 % p.a. Vklad je omezen na 1 rok. Termínovaných vkladů si můžete založit několik najednou, podle toho, kolik peněz máte chuť odložit na rok stranou. Vkladů může být maximálně 100, tedy do maximální výše všech vkladů 500 000 Kč.