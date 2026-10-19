Banky zvedly úrokové sazby na spoření. Nové porovnání pro říjen

Tady jsou všechny novinky, které se změnily od posledního říjnového srovnání spoření.
J &T Banka
Úrokové sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech jsou vyšší od pátku 16. října 2026. Tato banka dlouhodobě patří mezi bankami s úrokovými sazbami spoření nad průměrem trhu.
Spořicí účty
Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,40 → 3,50 %
Termínované vklady
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|33 dnů
|3,45 → 3,65 %
|3 měsíce
|3,50 → 3,80 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|100 000 – neomezeno
|3 měsíce
|3,50 → 3,80 %
|6 měsíců
|3,60 → 3,85 %
|9 měsíců
|3,65 → 3,90 %
|1 rok
|3,70 → 4 %
|15 měsíců
|3,75 → 4,05 %
|18 měsíců
|3,75 → 4,05 %
|2 roky
|3,80 → 4,10 %
|3 roky
|3,85 → 4,15 %
|4 roky
|3,95 → 4,20 %
|5 let
|4 → 4,30 %
|10 let
|4,25 → 4,50 %
Hybridní termínované vklady
Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 4,60% p.a.
- J&T BOND CZK: 4,70
- J&T RENTIER CZK: 4,75 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|4,20 → 4,60 %
|3 roky
|4,35 → 4,75 %
Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 4,40 % p.a.
- J&T BOND CZK: 4,55 % p.a.
- J&T RENTIER CZK: 4,60 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|4,10 → 4,40 %
|3 roky
|4,30 → 4,60 %
TRINITY BANK
TRINITY BANK často umí překvapit atraktivními úrokovými sazbami na spořicím účtu. Ty mění pomocí tzv. marketingových akcí a vždy byly určeny jen pro nové klienty nebo tzv. nové vklady. Jako stávající klienti banky jste tak museli buď vložit nový vklad ke stávajícímu spořicímu účtu, nebo spořicí účet zrušit a založit si nový.
Tomu je konec. TRINITY BANK nově úrokovou sazbu automaticky zvyšuje i stávajícím zákazníkům. Jde již o 3. zvýšení úrokových sazeb během 4 měsíců. To poslední je právě dnes od 19. 10. 2026.
TRINITY BANK sice má i termínované vklady, ale svoji strategii nastavuje primárně pro spořicí účty. V této chvíli jde o nejlepší nabídku na trhu spořicích účtů bez dalších podmínek. Jen vložíte peníze a šmytec. Žádné investování, žádné platby kartou. (Ale pokud chcete, TRINITY BANK už karty má a můžete si ji pořídit.)
A jako bonus: Banka garantuje úrokovou sazbu do 31. 3. 2026. Takže vezměte 500 000 Kč a šup s nimi do TRINITY BANK, neuděláte chybu.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,08 → 4,28 %
|3,30 %
Spoření bez podmínek nad 4 % p.a.
Pokud nechcete plnit další podmínky jako jsou povinné investice nebo aktivní transakce, tady je přehled všech nabídek nad 4 % p.a. bez dalších podmínek. Jak ale sami uvidíte, s výjimkou TRINITY BANK už jde o termínované vklady.
MONETA Money Bank nabízí na 5 let sazbu 4,50 % p.a. a minimální vklad je 15 000 Kč. Na tři roky vám pak nabídne 4,30 % p.a., obojí bez omezení výše částky.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|3 roky
|4,30 %
|4,30 %
|5 let
|4,50 %
|4,50 %
Termínovaný vklad Partners Banka
Na kratší dobu je zajímavá Partners Banka, která na 6 měsíců dává 4,33 % p.a., sazba platí maximálně pro vklad 500 000 Kč.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|6 měsíců
|4,33 %
Termínovaný vklad Banka CREDITAS
Banka CREDITAS vám nabídne 4 % p.a. na tři roky, nebo 4,30 % p.a. na 5 let. Minimální vklad je 5000 Kč, výše není omezena.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 roky
|4 %
|5 let
|4,30 %
Pro kratší uložení má Inbank 4,05 % p.a. na 6 měsíců, případně rovná 4 % p.a. na 3 měsíce. Minimálně musíte uložit 5000 Kč a maximálně 2 miliony Kč.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4 %
|6 měsíců
|4,05 %
Termínovaný vklad na Start Inbank
Tato nabídka platí jen pro nové klienty Inbank. Dostanete 4,20 % p.a., ale jen na 3 měsíce.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4,20 %
Termínovaný vklad Komerční banka
Hranici 4 % p.a. nabízí Komerční banka na 6 měsíců, a to od 5000 Kč, přičemž tato sazba platí do 10 milionů Kč.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|6 měsíců
|4 %
Termínovaný vklad Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Specifickou nabídkou je roční termínovaný vklad německé Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz se sazbou 4 % p.a. Nemusíte sice plnit další podmínky, vstupní bariéra je ale vysoká: banka vyžaduje vklad minimálně 5 milionů Kč.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4 %
Existují nabídky s ještě vyšší úrokovou sazbou, ale to je už něco za něco. Tedy jsou podmíněné investováním, nebo dalším členským vkladem, nebo aktivní transakční historií a dalšími sjednanými produkty. V tomto článku výše proto máte jen takové finanční produkty, kde vložíte peníze a nikdo už po vás nic nechce.
V boxu níže už najdete všechny TOP nabídky, ale i s podmínkami, anebo s dlouhými vklady. Jednotlivé nabídky si můžete sami srovnat v našich srovnávačích. Jsou dva: pro spořicí účty a pro termínované vklady. Najdete v nich všechny dostupné produkty na českém trhu, které lze sjednat. (Neuvádíme a nesledujeme historické produkty.)
→ Srovnávač spořicích účtů ←
TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,28 % p.a. TRINITY BANK
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, J & T Banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 5,20 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 4 (max)
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (Invest) a TOP ONE (Invest), ČSOB Duo Profit
- 4,06 % p.a. Partners Bank Spořicí účet s doporučením
- 4 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet TOP ONE (platby)
- 3,90 % p.a. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a.Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ)
→ Srovnávač termínovaných vkladů ←
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,50 % p.a. J & T BANKA, MONETA Bank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,30 % p.a. Banka CREDITAS
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a. UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,20 % ČSOB