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Banky zvedly úrokové sazby na spoření. Nové porovnání pro říjen

Dalibor Z. Chvátal
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Mladý muž s fousy v černých brýlích se raduje. Ukazuje palce nahoru jako souhlasné gesto
Autor: Depositphotos.com
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Během října se úrokové sazby spoření nečekaně opět posunuly nahoru, což je velmi dobrá zpráva pro všechny střadatele, kteří chtějí bezpečné uložení peněz s pojištěním vkladů.
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Tady jsou všechny novinky, které se změnily od posledního říjnového srovnání spoření.

J &T Banka

Úrokové sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech jsou vyšší od pátku 16. října 2026. Tato banka dlouhodobě patří mezi bankami s úrokovými sazbami spoření nad průměrem trhu.

Spořicí účty

Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,40 → 3,50 %

Termínované vklady

Vklady s výpovědní lhůtou

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
33 dnů 3,45 → 3,65 %
3 měsíce 3,50 → 3,80 %

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
100 000 – neomezeno
3 měsíce 3,50 → 3,80 %
6 měsíců 3,60 → 3,85 %
9 měsíců 3,65 → 3,90 %
1 rok 3,70 → 4 %
15 měsíců 3,75 → 4,05 %
18 měsíců 3,75 → 4,05 %
2 roky 3,80 → 4,10 %
3 roky 3,85 → 4,15 %
4 roky 3,95 → 4,20 %
5 let 4 → 4,30 %
10 let 4,25 → 4,50 %

Hybridní termínované vklady

J&T COMBI (30 %)

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 4,60% p.a.
  • J&T BOND CZK: 4,70
  • J&T RENTIER CZK: 4,75 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4,20 → 4,60 %
3 roky 4,35 → 4,75 %

J&T COMBI (50 %)

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 4,40 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 4,55 % p.a.
  • J&T RENTIER CZK: 4,60 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 4,10 → 4,40 %
3 roky 4,30 → 4,60 %

TRINITY BANK

TRINITY BANK často umí překvapit atraktivními úrokovými sazbami na spořicím účtu. Ty mění pomocí tzv. marketingových akcí a vždy byly určeny jen pro nové klienty nebo tzv. nové vklady. Jako stávající klienti banky jste tak museli buď vložit nový vklad ke stávajícímu spořicímu účtu, nebo spořicí účet zrušit a založit si nový.

Tomu je konec. TRINITY BANK nově úrokovou sazbu automaticky zvyšuje i stávajícím zákazníkům. Jde již o 3. zvýšení úrokových sazeb během 4 měsíců. To poslední je právě dnes od 19. 10. 2026.

TRINITY BANK sice má i termínované vklady, ale svoji strategii nastavuje primárně pro spořicí účty. V této chvíli jde o nejlepší nabídku na trhu spořicích účtů bez dalších podmínek. Jen vložíte peníze a šmytec. Žádné investování, žádné platby kartou. (Ale pokud chcete, TRINITY BANK už karty má a můžete si ji pořídit.)

A jako bonus: Banka garantuje úrokovou sazbu do 31. 3. 2026. Takže vezměte 500 000 Kč a šup s nimi do TRINITY BANK, neuděláte chybu.

Narozeninový Skvělý účet

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4,08 → 4,28 % 3,30 %

Spoření bez podmínek nad 4 % p.a.

Pokud nechcete plnit další podmínky jako jsou povinné investice nebo aktivní transakce, tady je přehled všech nabídek nad 4 % p.a. bez dalších podmínek. Jak ale sami uvidíte, s výjimkou TRINITY BANK už jde o termínované vklady.

Termínovaný vklad MONETA Bank

MONETA Money Bank nabízí na 5 let sazbu 4,50 % p.a. a minimální vklad je 15 000 Kč. Na tři roky vám pak nabídne 4,30 % p.a., obojí bez omezení výše částky.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
3 roky 4,30 % 4,30 %
5 let 4,50 % 4,50 %

Termínovaný vklad Partners Banka

Na kratší dobu je zajímavá Partners Banka, která na 6 měsíců dává 4,33 % p.a., sazba platí maximálně pro vklad 500 000 Kč.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000
6 měsíců 4,33 %

Termínovaný vklad Banka CREDITAS

Banka CREDITAS vám nabídne 4 % p.a. na tři roky, nebo 4,30 % p.a. na 5 let. Minimální vklad je 5000 Kč, výše není omezena.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 roky 4 %
5 let 4,30 %

Termínovaný vklad Inbank

Pro kratší uložení má Inbank 4,05 % p.a.  na 6 měsíců, případně rovná 4 % p.a. na 3 měsíce. Minimálně musíte uložit 5000 Kč a maximálně 2 miliony Kč.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4 %
6 měsíců 4,05 %

Termínovaný vklad na Start Inbank

Tato nabídka platí jen pro nové klienty Inbank. Dostanete 4,20 % p.a., ale jen na 3 měsíce.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4,20 %

Termínovaný vklad Komerční banka

Hranici 4 % p.a. nabízí Komerční banka na 6 měsíců, a to od 5000 Kč, přičemž tato sazba platí do 10 milionů Kč.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 10 000 000
6 měsíců 4 %

Termínovaný vklad Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Specifickou nabídkou je roční termínovaný vklad německé Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz se sazbou 4 % p.a. Nemusíte sice plnit další podmínky, vstupní bariéra je ale vysoká: banka vyžaduje vklad minimálně 5 milionů Kč.

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Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 4 %

Existují nabídky s ještě vyšší úrokovou sazbou, ale to je už něco za něco. Tedy jsou podmíněné investováním, nebo dalším členským vkladem, nebo aktivní transakční historií a dalšími sjednanými produkty. V tomto článku výše proto máte jen takové finanční produkty, kde vložíte peníze a nikdo už po vás nic nechce.

V boxu níže už najdete všechny TOP nabídky, ale i s podmínkami, anebo s dlouhými vklady. Jednotlivé nabídky si můžete sami srovnat v našich srovnávačích. Jsou dva: pro spořicí účty a pro termínované vklady. Najdete v nich všechny dostupné produkty na českém trhu, které lze sjednat. (Neuvádíme a nesledujeme historické produkty.)

→ Srovnávač spořicích účtů ←

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J & T Banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

→ Srovnávač termínovaných vkladů ←

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. J & T BANKA, MONETA Bank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,30 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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Martina D.


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