Banky zavádí záchranné tlačítko, kterým stopnete krádež peněz z účtu

Banky začínají ve větší míře chystat SOS tlačítko, které umožní dočasně zablokovat odchozí transakce, aniž byste vyřadili z provozu celý účet. Dvě banky už ho mají v provozu nyní, další budou asi brzy následovat.
Které banky mají SOS tlačítko?
Moneta Money Bank má tzv. kill button v internetovém a mobilním bankovnictví od loňského června. Najdete ho hned na úvodní stránce (červené tlačítko dole na obrazovce). Umožňuje zcela zablokovat všechny přístupy k vašemu účtu, vč. platebních karet. Aby k blokaci skutečně došlo, je nutné kliknout na možnost blokace a pak volbu ještě autorizovat. Po blokaci dostanete potvrzující SMS.
Pokud nebudete na zprávu reagovat, banka vás aktivně kontaktuje a nabídne pomoc.
Abyste si účet zase odblokovali, musíte buď zavolat na nonstop blokovací linku (v případě, že jste účet zablokovali omylem) nebo na zákaznickou linku (při podezření na zneužití), která nemá nepřetržitý provoz.
Opětovné obnovení probíhá vždy ve spolupráci s bankou, aby byla zajištěna maximální ochrana finančních prostředků klienta, vysvětlila mluvčí Tereza Ryšanová.
Letos v květnu ho do své mobilní aplikace přidala tzv. panic button i mBank. Tlačítko, které může zachránit vaše peníze na jedno kliknutí, pokud máte podezření, že jste se stali obětí podvodu, se jeví jako „vymakanější“.
Nový bezpečnostní nástroj po stisknutí okamžitě zablokuje odchozí transakce. Blokace je dočasná a podle banky může zachránit prostředky v případě, že jste například zadali čísla vaší platební karty nebo přihlašovací údaje bankovní aplikace na nedůvěryhodném webu, máte podezření na škodlivý kód ve vašem zařízení, nemůžete zrovna najít svou platební kartu nebo vám notifikace hlásí pohyby na účtu, které neděláte vy.
Panic button si můžete představit jako ‚SOS tlačítko‘, díky kterému může každý klient okamžitě zmrazit své finance a nedat tak podvodu šanci. Chceme, aby to bylo řešení, které je rychlé, efektivní a vždy po ruce, vysvětlil Tomáš Mika, expert mBank na kybernetickou bezpečnost s tím, že funkce je dostupná přímo v mobilní aplikaci a po její aktivaci dojde k okamžitému zamezení všech převodů, plateb kartou a výběrů z bankomatů.
Tlačítko není na hlavní obrazovce v aplikaci. Najdete ho v sekci Nastavení (obrázek ozubeného kola vpravo nahoře na hlavní obrazovce). Jde o dlaždici s obrázkem zámku a nápisem: „zablokujte transakce, pokud jsou vaše peníze v ohrožení“.
Výhodou je, že blokace tímto tlačítkem neovlivní dříve nastavené trvalé příkazy, inkasa ani splátky úvěrů, takže vaše pravidelné platby zůstanou zachovány, i když vaše prostředky na účtu budou zrovna blokací chráněné před zneužitím.
Navíc si později dočasnou blokaci zrušíte v aplikaci opět sami a nemusíte se tak kvůli tomu obracet na banku.
Aplikace klientovi zároveň zobrazí doporučené bezpečnostní kroky, které by měl před odblokováním provést – například změnu hesla, kontrolu historie transakcí nebo antivirovou kontrolu zařízení, dodal Mika.
Jak jsou na tom s podobnými funkcemi v aplikacích jiné banky?
Air Bank
Air Bank žádnou podobnou samostatnou funkci v mobilní aplikace nemá a nyní ji ani neplánuje. Umožňuje ale v aplikaci dočasně zamknout platební kartu (když rozkliknete ikonu platební karty, zvolíte nabídku pod třemi tečkami, najdete i možnost „zamknout kartu“), kterou později můžete zase odemknout.
To pokrývá velkou část situací, kdy někdo potřebuje rychle jednat. Kromě toho máme blokační linku s nepřetržitým provozem, která pomůže jak se zamknutím karty nebo s nastavením rychlých omezení u účtu, u kterého se klient obává zneužití (například nastavením limitů plateb na nulu atd.), popsala pro Měšec.cz mluvčí banky Alžběta Honsová.
Banka Creditas
Klienti Banky Creditas si zatím mohou v internetovém a mobilním bankovnictví jen dočasně nebo trvale zablokovat platební kartu nebo deaktivovat mobilní aplikaci. Banka má samozřejmě i nonstop telefonní linku pro blokaci platebních prostředků. Klienti se ale zanedlouho snad dočkají efektivnějšího nástroje:
Do budoucna zvažujeme možnost blokace všech platebních nástrojů jedním tlačítkem. Tato funkčnost by mohla být nasazena v první půli příštího roku, řekla nám mluvčí Anna Bakošová.
Česká spořitelna
Česká spořitelna umožňuje v internetovém a mobilním bankovnictví blokaci platební karty a má také blokační linku s nepřetržitým provozem.
ČSOB
Ani další velká banka podobné tlačítko nemá a ani ho neplánuje.
Klient může z bezpečnostních důvodů zablokovat svoji kartu rychlým tlačítkem ve smartbankingu. Stejně tak nám může zavolat při podezření na odcizení přihlašovacích údajů či bankovní identity a i to umíme okamžitě zablokovat, ale je to platné od toho okamžiku, informoval mluvčí Petr Milata s tím, že tato blokace je trvalá a banka vystaví klientovi novou kartu.
ČSOB ale umí blokovat kartu i dočasně. Ta pak nefunguje pro výběry a platby. Pokud na ní ale máte předem schválené platby, jako je třeba předplatné Netflixu, těch se blokace týkat nebude.
Fio banka
Klienti mají v současnosti možnost v internetovém i mobilním bankovnictví dočasně nebo trvale zablokovat kartu nebo volat na nonstop blokační linku.
U převodů je možné nastavit také právo další osoby, která musí platbu nad stanovenou částku potvrdit, doplnil mluvčí banky Karel Kopeček a dodal, že u platebních karet lze využít i další bezpečnostní nastavení, například geoblokaci, blokaci konkrétních obchodníků nebo omezení vybraných druhů plateb (např. bezkontaktní či internetové platby nebo platby na internetu bez 3D Secure).
Fio banka také na klientské lince ověřuje identifikaci volajícího klienta a letos v červenci zavedla také identifikaci volajícího bankéře, aby měli klienti jistotu, že pokud jsou kontaktováni jménem banky, skutečně mluví s Fio bankou.
Funkci typu „panic button“, tedy rychlé bezpečnostní opatření pro situace, kdy má klient podezření na podvod nebo zneužití účtu či platební karty, připravujeme, prozradil nám ještě Kopeček, který však zatím nechtěl konkrétněji komentovat konkrétní podobu a rozsah služby, nebo termín jejího spuštění.
Komerční banka
Komerční banka umožňuje v případě potíží dočasně či trvale blokovat platební kartu s tím, že dočasnou blokaci má nazvanou jako zamčení karty, které najdete v nastavení karty.
Banka umožňuje zablokovat také KB Klíč, který potvrzujete transakce nebo se ověřujete s bankou jak vy, tak i volající bankéř. Nastavení najdete v sekci MůjProfil, kde zkontrolujete, v jakých zařízeních máte aktivní KB Klíč a dá se smazat všude, kde ho používat nechcete.
Komerčka ale připravuje i blokační funkci, která by měla podobné účinky jako právě SOS tlačítko.
Nyní jsme ve fázi definování přesné podoby této funkce a jejího možného časování. Nepředpokládáme, že by ovlivnila dlouhodobě zadané platby typu trvalý příkaz a inkaso, uvedla pro Měšec Zuzana Čepelková s tím, že spuštění se plánuje na příští rok.
Oberbank
Klienti Oberbank mají v případě podezření možnost zablokovat v Klientském portálu, aplikaci nebo na nonstop lince svou platební kartu.
Telefonicky je možné také zablokovat přístup do internetového bankovnictví (v režimu 24/7), doplnila mluvčí banky Monika Heiserová.
Partners Banka
Partners Banka SOS tlačítko nemá a neplánuje ho. Má k dispozici nonstop linku pro blokaci karet a v aplikaci (internetové bankovnictví nemá) umí i dočasně zamknout a odemknout kartu. Co je ojedinělé je možnost přes apku či web banky zablokovat také Bankovní identitu.
Na webu najdete i formulář, pomocí kterého je možné zablokovat nejen kartu, ale i všechny platební účty s tím, že se karty i odchozí transakce dočasně zablokují a funkčnost pak obnovíte telefonicky na lince, která je však v provozu jen v pracovní dny (8 – 20 hod.).
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank umožňuje klientům dočasně nebo trvale zablokovat v aplikaci nebo internetovém bankovnictví debetní kartu.
Dočasné uzamčení karty funguje tak, že transakční limity se sníží na nulové hodnoty a případné autorizace se zamítnou. Tlačítko „Dočasně uzamknout“ najde klient na detailu karty ihned pod obrázkem. Dočasné zamknutí ovlivňuje pouze karetní transakce. Inkasa nebo trvalé příkazy ovlivněné nejsou, vysvětlila mluvčí banky Tereza Kaiseršotová s tím, že odemknutí klienta odvede do stránky limitů, kde si nastaví požadované limity.
Tlačítko na trvalou blokaci najdete na detailu karty dole. V rámci blokace si můžete rovnou požádat o náhradní kartu.
U kreditních karet banka umožňuje pouze trvalou blokaci. U debetek i kreditek je ale možné hned vytvořit náhradní kartu, nahrát si ji do digitální peněženky a používat ji hned.
Revolut
Revolut nabízí v aplikaci možnost platební kartu zmrazit a poté si ji může v aplikaci zase sám obnovit. Zmrazení se vztahuje jen na platby provedené touto kartou, stávající inkasa, trvalé příkazy nebo jiné převody z účtu se spravují odděleně. Aplikace nabízí i možnost spravovat opakované platby konkrétnímu obchodníkovi přes správu blokací plateb pro obchodníky nebo konkrétní předplatná (nástroje ale nenahrazují řádné zrušení služby nebo ukončení smluvního vztahu).
Kromě toho Revolut nabízí v sekci Zabezpečení další bezpečnostní funkce, například Wealth Protection a Street Mode, které přidávají další vrstvu ochrany u vybraných odchozích převodů, informovala Měšec Ingrida Daunaravičienė, vedoucí komunikace pro střední a východní Evropu ve společnosti Revolut s tím, že u funkce Wealth Protection si zákazníci mohou nastavit dodatečné bezpečnostní kontroly (např. biometrické ověření nebo limity pro určité odchozí převody) a Street Mode zase umí zpozdit převody nad nastavený limit, pokud jsou provedeny mimo důvěryhodnou lokalitu, a také k nim vyžadovat dodatečné potvrzení.
Trinity Bank
Trinity Bank nemá k běžnému účtu platební karty. Pro účely podezření zneužití internetového bankovnictví má ale v provozu blokační linku.
Unicredit Bank
UniCredit Bank zatím panic button nemá, ale službu tohoto typu připravuje. Zatím však nechce sdílet podrobnosti ani termín spuštění. Klienti zatím mohou z bezpečnostních služeb využít dočasnou nebo trvalou blokaci platební karty. Ta jde nastavit (a v případě dočasné blokace i zrušit) na infolince nebo v mobilní aplikaci.