Banky v září rozdávají dětem peníze. Podívejte se, kdo dává teď nejvíc

Září je tradičně měsícem, kdy banky lákají nové klienty z řad dětí a mladých na své běžné účty tím, že jim na konto připíšou finanční odměnu ve výši několika stovek. Podívali jsme se, kdo nyní nabízí odměny.
Air Bank: 300 korun na vyzkoušení účtu
Air Bank nabízí do 18. října při založení účtu pro děti od 8 do 14 let bonus 300 Kč na vyzkoušení účtu. Podmínkou akce je, aby rodič založil účet v korunách přes Chytrý přehled ve své mobilní aplikaci My Air v části Menu – Služby k účtu.
Pro účely této akce se založením Účtu pro dítě do 14 let rozumí, když ve své mobilní aplikaci založíte nový běžný účet v českých korunách a současně v mobilní aplikaci My Air uděláte k tomuto účtu disponentem své dítě ve věku 8 až 14 let (vč.), které doposud nikdy nevyužívalo naše služby ani jako disponent nebo držitel, vysvětluje banka s tím, že podmínky musí být splněné před skončením akce (účet je aktivní, dodatek o zřízení disponenta je účinný). Bonus pak přijde na účet do několika dnů.
Mladí od 15 let kapesné k účtu nemají, ale mohou si vydělat pětistovku za každého doporučeného kamaráda (max. 10 osob ročně).
Česká spořitelna: pětistovka a svítící karta
Spořka nabízí dětem od 8 do 17 let při sjednání účtu do 13. října celkovou odměnu 500 Kč. Rozdělí ji na stovky a vyplatí vždy v měsíci, v němž budou provedeny aspoň tři platby kartou (začíná se od následujícího měsíce po založení konta, takže při založení v říjnu je možné odměnu získávat v listopadu – březnu). Děti během akce (do vyčerpání zásob) mohou získat svítící platební kartu Cosmo Tales.
ČSOB: akce pro děti i mladé klienty
ČSOB k účtu pro děti od 8 do 18 let nabízí v akci, které platí při sjednání do konce září, kapesné 600 Kč. Účet je možné založit na pobočce, na poště či online přes web nebo mobilní aplikaci. Banka k němu vyplácí odměnu rozdělenou na tři části za tři kroky, které musíte stihnout do 30 dnů od založení účtu (vč.). První dvě stovky jsou za první společné přihlášení do ČSOB Smart, další dvě za provedenou platbu kartou a poslední část odměny přijde za příchozí platbu na účet, aspoň ve výši stokoruny.
Splnění všech tří podmínek vás zároveň nominuje do losování o poukaz na rodinný pobyt dle vlastního výběru od Amazing places v hodnotě 30 000 Kč.
Jiné výhody banka (opět při sjednání do konce září) nabízí k účtu pro mladé od 18 do 26 let. Ti mohou k ČSOB Plus Kontu získat 10% cashback z plateb kartou (max. 515 Kč měsíčně), až na dobu až 6 měsíců, pokud za měsíc provedou aspoň pět plateb (celkem jde takto získat tedy 3090 Kč).
Dále banka nabízí na rok pojištění bez poplatku. Na výběr je buď cestovní pojištění ke kartě ve variantě Classic, Classic Family, Extra, Extra Family (560/1345/1410/2750 Kč) nebo Pojištění ztráty či krádeže karty ve variantě Basic, Classic nebo Extra (135/390/800 Kč). Podmínkou je, aby bylo jedno nebo druhé pojištění sjednané do 30 dnů od založení účtu. Banka další měsíc peníze za pojistku vrátí, ale max. do 1410 Kč u cestovka nebo do 135 Kč u pojištění karty.
Banka zároveň v této akci připisuje na účet 500 Kate Coinů (KTC – digitální mince banky), pokud klient udělil platný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a aktivovanou aplikaci. Mince je možnné směnit za odměny od ČSOB nebo partnerských obchodů (např. i cashback).
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Komerční banka: malý bonus pro malé, velký pro velké
Komerční banka má pro děti od 6 do 17 let akci trvající do konce listopadu, během které vyplácí jako odměnu za sjednání účtu ve výši 500 Kč. Tu připíše na účet v tarifu Start či Standard nebo dětský spořicí účet obsluhovaný přes mobilní apku. Podmínkou je, aby nejpozději do dvou měsíců od založení byly na účet připsány prostředky aspoň ve výši pětistovky. Bonus banka připíše do tří měsíců po skončení měsíce, v němž bylo konto založené.
Banka také rozdává k Visa kartám platební náramky, takže je možné v době akce získat slevový kód ve výši 100 % ceny platebního náramku a uplatnit ho na e-shopu společnosti LAKS.
Bonus má v současnosti banka do listopadu i pro některé studenty s účtem pro mladé (od 15 do 26 let). Akce se však mohou zúčastnit jen plnoletí klienti. Ti mohou získat až 4000 Kč za založení účtu v tarifu Start, Standard, Komfort nebo Exclusive. Tři tisíce banka vyplatí postupně během tří měsíců následujících po tom, v němž bylo konto založeno, vždy za aktivní používání účtu (skládá se z 500 Kč za nejméně pět zaúčtovaných plateb kartou a 500 Kč za min. 15 000 Kč v příchozích platbách). Poslední tisícovka z bonusu je podmíněna žádostí o změnu platebního účtu (přes Komerčku tedy vypoví nějaký ze svých původních účtů u konkurence).
mBank: tři stovky a kapesné
Pro děti do 15 let nabízí mBank při založení do konce října 300 Kč a kapesné 67 Kč měsíčně po celý školní rok. Podmínkou je v žádosti o účet do pole „Přicházím na základě akce“ zadat kód „ŠKOLA“. Kapesné získá školák tak, že mu každý měsíc na konto pošlete aspoň 67 Kč. Následně mu banka připíše tu samou částku (max. 10 měsíců po založení účtu). Celkem tak může získat 970 Kč.
Raiffeisenbank: odměny pro děti i mladé
Raiffeisenbank nabízí dětem od 8 do 17 let Dětský účet, na který mohou při založení do konce října získat postupně 900 Kč. Banka připíše 300 Kč za každý měsíc, ve kterém jste aspoň třikrát zaplatili kartou. Odměnu získáte nejpozději do poloviny následujícího měsíce po splnění podmínky.
Studenti od 18 let mohou získat zase jiné výhody za založení Aktivního účtu. Vybírat mohou ze tří. Všechny mají společné, že jsou podmíněné aspoň deseti provedenými platbami kartou. První bonus je v podobě odměny 6×500 Kč s tím, že pětistovku dostanete za každý měsíc právě za dané platby kartou (max. tedy 3000 Kč).
Větší bonus mohou získat ti, co zvolí 10% cashback za platby kartou u vybraných prodejců potravin (Albert, Lidl, Billa, Kaufland, Penny, Tesco, Globus, COOP, Hruška, Rohlik.cz, Košík.cz, Můj obchod, JIP, Norma a Žabka). Každý měsíc je možné získat maximálně pětistovku, ale výhoda se dá čerpat 12 měsíců (max. 6000 Kč).
Poslední možností je zvolit 50% cashback z plateb kartou u obchodníků Netflix, Spotify, YouTube, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Prima+, OpenAI, Perplexity a Claude. Maximálně získáte 500 Kč za měsíc s tím, že benefit jde čerpat 12 měsíců (max. 6000 Kč). Nabídka pro studenty platí do konce letošního roku.
UniCredit Bank: odměna pro malé i větší
UniCredit Bank nabízí k dětskému účtu do 15 let pětistovku. Akce běží celý letošní rok. Nárok na bonus získáte, pokud na konto do jednoho kalendářního měsíce od založení pošlete příchozí platby aspoň v souhrnné výši 500 Kč (a k poslednímu dni následujícího měsíce po založení bude zůstatek právě aspoň pětistovka). Bonus banka vyplatí nejpozději do tří měsíců od založení účtu.
Banka vyplatí odměnu i ke studentskému účtu Open Young pro mladé od 15 do 26 let. Při zakládání je ale nutné v mobilní aplikaci Alive App do pole „MÁM PROMO KÓD“ vložit jednorázový kód, který se vygeneruje v uživatelském profilu v mobilní aplikaci.
Prvních 500 Kč pošle za založení účtu a aktivování karty (aktivace do 14 dnů od založení). Pro další pětistovku stačí v dalším měsíci aspoň třikrát zaplatit kartou. Dalších šest měsíců mohou studenti využít 10% cashback z plateb kartou (max. však 200 Kč za měsíc). Tuto výhodu je ale třeba aktivovat přes slevový program U-šetřete ve Smart Bankingu v sekci Slevy U-šetřete. Nákupy je možné provádět po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců od založení účtu. Akce platí do konce srpna 2027.