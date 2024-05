Banky opět začaly snižovat sazby spoření. A další snížení přijde v červnu

Spořitelna od 1. 6. 2024 snižuje úrokové sazby spoření a navíc mění i podmínky. Pořád zůstanou podmínky motivující k investování a používání George. Kdo prostě u Spořitelny spoří (penze, DIP) nebo investuje, bude mít úrokovou sazbu vyšší.

Pokud se Spořitelnou investujete, nová úroková sazba bude zhruba o 1 p.b. nižší, bez investování klesne okolo 1,50 p.b. Maximální úroková sazba bude 5 % p.a.

Spořicí účet (Plus) bez bankovnictví George: 2,25 → 1,25 % p.a. do 200 000 Kč

Spořicí účet (Plus), bez George, jste klienty osobního bankovnictví: 2,25 → 1,25 % p.a. do 400 000 Kč.

Spořicí účet (Plus), máte George, jste klienty osobního bankovnictví: 4,05 → 2,25 % p.a. do 400 000 Kč.

Spořicí účet (Plus), máte George: 4,05 → 2,25 % p.a. do 200 000 Kč.

Pokud máte Plus účet, George a pravidelně investujete se Spořitelnou (včetně DIP), nebo spoříte na penzi u Spořitelny, úroková sazba bude 3,25 % p.a.

Ale pozor. Zatímco do konce května 2024 byla podmínka investování/spoření min. 300 Kč měsíčně, od 1. 6. 2024 se zvyšuje na min. 500 Kč měsíčně.

Spořicí účet (Plus), spoříte/investujete 500+ Kč: 4,25 → 3,25 % p.a. do 200 000 Kč

Spořicí účet (Plus), spoříte/investujete 500+ Kč, jste klienti osobního bankovnictví: 4,25 → 3,25 % p.a. do 400 000 Kč

Pokud máte Plus účet, nemáte George, ale máte u Spořitelny uloženo alespoň 1 000 000 Kč na spořicím, osobním, běžném či vkladovém účtu nebo na termínovaném vkladu, penzijním spoření či majetkovém účtu, budete mít základní úrokovou sazbu na spořicím účtu 3,25 % p.a.

Pokud máte Plus účet, George a investujete se Spořitelnou pravidelným pokynem (včetně Dlouhodobého investičního produktu DIP) minimálně 2000 Kč měsíčně, nebo si spoříte na penzijní spoření u penzijní společnosti Spořitelny minimálně 2000 Kč měsíčně, budete mít základní úrokovou sazbu na spořicím účtu 5 % (v případě penzijního spoření se do minimální částky 2000 Kč nezapočítávají příspěvky zaměstnavatele). Tato sazba se tedy ani od 1. 6. 2024 nemění.

Spořicí účet (Plus), George, spoříte/investujete 2000+ Kč: 5 % p.a. do 200 000 Kč (beze změny)

Spořicí účet (Plus), George, spoříte/investujete 2000+ Kč, jste klienti osobního bankovnictví: 5 % p.a. do 400 000 Kč (beze změny)

Strategickým cílem Spořitelny je do konce roku 2025 pomoci všem klientům vytvořit minimální finanční rezervu a zároveň je motivovat k vytváření dlouhodobé finanční rezervy na stáří. Proto nová struktura našeho spoření odměňuje vyšším úrokem ty klienty, kteří již finanční rezervu mají nebo s její tvorbou začnou, a to zejména skrze využívání investičních produktů, penzijního spoření nebo Dlouhodobého investičního produktu DIP, říká mluvčí Spořitelny Filip Hrubý.

ČSOB snížila úrokové sazby od 15. 5. 2024, a to u termínovaných vkladů. Maximum je nyní 4 % p.a.

Spořicí účet: 4,20 → 4 % p.a.

Raiffka úrokové sazby sníží od 1. 6. 2024 na původním spořicím účtu TOP (pro ex-klienty ING Bank). Nově bude max. 3,50 % p.a. Tento spořicí účet se již nenabízí.

Stávající spoření s bonusem má úrokovou sazbu beze změny (5 % p.a.), ale banka ji garantuje jen do 31. 7. 2024.

Pro nové zákazníky banka na Jarním skvělém účtu N nadále drží úrokovou sazbu 5,58 % p.a. do 250 000 Kč, ta však zpravidla po pár týdnech klesne na běžnou úrokovou sazbu platnou pro stávající klienty TRINITY BANK.

Výňatek z podmínek:

… Akce je na dobu určitou, a to do 3. 6. 2024, přičemž doba trvání akce bude automaticky prodlužována o jeden týden (a to i opakovaně), pokud nedojde ze strany Trinity Bank k informování o změně Podmínek…